تصميم منزل مميز بطابع عصري رائع وفريد من نوعه

نمط التصميم الحديث بالتأكيد يمكن تنفيذه بالعديد من الأفكار الرائعة وإضافة لمستك الشخصية إليه، فهو قائم بالفعل على البساطة المختلطة بطابع الأناقة والرقي وقائم أيضًا على الاتجاه لاستخدام الخطوط المستقيمة والاتجاه للألوان الجريئة ومزجها مع بعض الألوان الهادئة بطريقة مميزة.
سنقوم اليوم في هذا المحتوى بعرض تصميم رائع لمنزل على تم تصميمه على الطابع المعاصر الحديث بطريقة فريدة ربما ستراها للمرة الأولى
تم الاتجاه في غرفة المعيشة للدمج بين عدد من الألوان الرائعة، فقد تم الاتجاه لتصميم الأرضية والجدران باللون الأبيض ليتم التلاعب في ألوان الأثاث والاكسسوارات، فكان مزيج اللون الرمادي مع الأرجواني الاختيار الأمثل، وعلى الرغم من كون الغرفة تحتوي على اثنين من النوافذ الكبيرة، إلا أنه قد تم تعزيز الإضاءة بداخلها من خلال استخدام وحدات LED على السقف.
لتعزيز الطابع المودرن المميز، تم الاتجاه لإضافة بعض الديكورات الجبسية على السقف لاستخدام الإضاءة الخفية على الزوايا، وكما نرى أن هذه الأضواء تم توزيعها بطريقة هندسية رائعة.
طابع البساطة يسود على تصميم المطبخ المدمج مع غرفة الطعام، فقد تم اختيار التصميمات الخطية، وما يميز هذه المساحة أيضًا أنها تحتوي على تناقض واضح بين الألوان لكنه أضاف طابع الاختلاف المرجو، فقد تم الاتجاه لجعل الأرضية والجدران باللون الرمادي الفاتح لإبراز تصميم الخزانات وكذلك الستائر المميزة.
في تصميم غرفة النوم الرئيسية قام المصمم بإطلاق العنان لإبداعه للخروج بهذه النتيجة المذهلة، فقد تم المزج بين اللونين الأبيض والبني بطريقة رائعة، وكان للإضاءة على الجدار الخلفي للسرير دور هام في أناقة الغرفة، فقد تم استخدام الشمعدانات التي تحتوي على وحدات إضاءة مزدوجة، ولإضافة مزيد من الانسجام تم الاستعانة بستار مزخرف يجمع بين اللونين.
لعشاق الترتيب والنظام، تم تصميم غرفة ملابس مثالية مساحتها مناسبة لحرية الحركة واستيعاب كافة الأغراض والملابس.
أهم ما يميز الحمام الرئيسي لهذا المنزل هو سيراميك الفسيفساء الذي يغطي كامل الجدران، وتم دمجه باللون الأبيض لمزيد من أجواء الفخامة والجمال، كما كان لإحاطة المرآة بفرع إضاءة تأثير كبير على أناقة التصميم.
فسيفساء على أرضية الحمام داخل كابينة الاستحمام يؤدي لمزيد من التكامل.
في غرفة النوم الفرعية الأخرى، تم الاستعانة بعدد كبير من الألوان المشرقة بمزيد من الديكورات الشبابية والألوان الجريئة مثل الأخضر والازرق. الغرفة لا تحتوي على قطع أثاث كبيرة فقد تم فقط وضع سرير متوسط ومكتب معلق صغير لمنع استهلاك مساحة إضافي من الغرفة، كما تم استغلال مساحة الجدار أعلى المكتب لتصميم مكتبة خشبية مفتوحة لوضع الكتب والاكسسوارات الأاخرى.
حتى في الحمام الفرعي تم الاهتمام بالكثير من التفاصيل لكن بأجواء أقل رسمية من الحمام الرئيسي، وكان للون الأبيض تأثير مذهل على توافر الإشراق والشعور باتساع المساحة والابتعاد عن أجواء الضيق، كما تم استغلال مساحة الحمام بطريقة مميزة من خلال إغلاق الجزء أسفل الحوض لجعله خزانة مكونة من رف مفتوح ودرج مغلق لحفظ أدوات التنظيف. يجدر الشارة أيضًا أن الأرضية الرخامية باللون الرمادي أضافت طابع جديد لأجواء الحمام الهادئة.
تم استخدام جهاز تدفئة باللون الأخضر بجوار كابينة الاستحمام أضاف لمسة مشرقة على تصميم الحمام، كما نلاحظ أيضًا أنه قد تعددت خامات الجدران بين الخشب والسيراميك لإضافة طابع مميز ولمسة جمالية لا مثيل لها على الإطلاق.
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