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تصميم منزل مميز بطابع عصري رائع وفريد من نوعه

Mai Elkholy Mai Elkholy
Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة المعيشة
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نمط التصميم الحديث بالتأكيد يمكن تنفيذه بالعديد من الأفكار الرائعة وإضافة لمستك الشخصية إليه، فهو قائم بالفعل على البساطة المختلطة بطابع الأناقة والرقي وقائم أيضًا على الاتجاه لاستخدام الخطوط المستقيمة والاتجاه للألوان الجريئة ومزجها مع بعض الألوان الهادئة بطريقة مميزة.

سنقوم اليوم في هذا المحتوى بعرض تصميم رائع لمنزل على تم تصميمه على الطابع المعاصر الحديث بطريقة فريدة ربما ستراها للمرة الأولى

غرفة المعيشة وأناقة الألوان

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة المعيشة
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

تم الاتجاه في غرفة المعيشة للدمج بين عدد من الألوان الرائعة، فقد تم الاتجاه لتصميم الأرضية والجدران باللون الأبيض ليتم التلاعب في ألوان الأثاث والاكسسوارات، فكان مزيج اللون الرمادي مع الأرجواني الاختيار الأمثل، وعلى الرغم من كون الغرفة تحتوي على اثنين من النوافذ الكبيرة، إلا أنه قد تم تعزيز الإضاءة بداخلها من خلال استخدام وحدات LED على السقف.

تأثير إضاءة السقف الخفية على أناقة الغرفة

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة المعيشة
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

لتعزيز الطابع المودرن المميز، تم الاتجاه لإضافة بعض الديكورات الجبسية على السقف لاستخدام الإضاءة الخفية على الزوايا، وكما نرى أن هذه الأضواء تم توزيعها بطريقة هندسية رائعة.

المطبخ وغرفة النوم

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop مطبخ
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

طابع البساطة يسود على تصميم المطبخ المدمج مع غرفة الطعام، فقد تم اختيار التصميمات الخطية، وما يميز هذه المساحة أيضًا أنها تحتوي على تناقض واضح بين الألوان لكنه أضاف طابع الاختلاف المرجو، فقد تم الاتجاه لجعل الأرضية والجدران باللون الرمادي الفاتح لإبراز تصميم الخزانات وكذلك الستائر المميزة.

غرفة النوم الرئيسية

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة نوم
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

في تصميم غرفة النوم الرئيسية قام المصمم بإطلاق العنان لإبداعه للخروج بهذه النتيجة المذهلة، فقد تم المزج بين اللونين الأبيض والبني بطريقة رائعة، وكان للإضاءة على الجدار الخلفي للسرير دور هام في أناقة الغرفة، فقد تم استخدام الشمعدانات التي تحتوي على وحدات إضاءة مزدوجة، ولإضافة مزيد من الانسجام تم الاستعانة بستار مزخرف يجمع بين اللونين.

غرفة الملابس

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة نوم
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

لعشاق الترتيب والنظام، تم تصميم غرفة ملابس مثالية مساحتها مناسبة لحرية الحركة واستيعاب كافة الأغراض والملابس.

الحمام الرئيسي

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop حمام
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

أهم ما يميز الحمام الرئيسي لهذا المنزل هو سيراميك الفسيفساء الذي يغطي كامل الجدران، وتم دمجه باللون الأبيض لمزيد من أجواء الفخامة والجمال، كما كان لإحاطة المرآة بفرع إضاءة تأثير كبير على أناقة التصميم.

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Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop منتجع
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

فسيفساء على أرضية الحمام داخل كابينة الاستحمام يؤدي لمزيد من التكامل.

غرفة نوم فرعية ونمط جديد

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة الاطفال
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

في غرفة النوم الفرعية الأخرى، تم الاستعانة بعدد كبير من الألوان المشرقة بمزيد من الديكورات الشبابية والألوان الجريئة مثل الأخضر والازرق. الغرفة لا تحتوي على قطع أثاث كبيرة فقد تم فقط وضع سرير متوسط ومكتب معلق صغير لمنع استهلاك مساحة إضافي من الغرفة، كما تم استغلال مساحة الجدار أعلى المكتب لتصميم مكتبة خشبية مفتوحة لوضع الكتب والاكسسوارات الأاخرى.

الحمام الفرعي

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop حمام
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

حتى في الحمام الفرعي تم الاهتمام بالكثير من التفاصيل لكن بأجواء أقل رسمية من الحمام الرئيسي، وكان للون الأبيض تأثير مذهل على توافر الإشراق والشعور باتساع المساحة والابتعاد عن أجواء الضيق، كما تم استغلال مساحة الحمام بطريقة مميزة من خلال إغلاق الجزء أسفل الحوض لجعله خزانة مكونة من رف مفتوح ودرج مغلق لحفظ أدوات التنظيف. يجدر الشارة أيضًا أن الأرضية الرخامية باللون الرمادي أضافت طابع جديد لأجواء الحمام الهادئة.

Appartamento FC, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop حمام
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

تم استخدام جهاز تدفئة باللون الأخضر بجوار كابينة الاستحمام أضاف لمسة مشرقة على تصميم الحمام، كما نلاحظ أيضًا أنه قد تعددت خامات الجدران بين الخشب والسيراميك لإضافة طابع مميز ولمسة جمالية لا مثيل لها على الإطلاق.

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