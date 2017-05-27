12 نصيحة لتأثيث منزل مثالي وعدم إهدار أموالك

بعض الطرق الشائعة للتزيين والديكور، تذهب مع الموضة وتُصبح قديمة بسرعة إلى حد ما، والبعض الآخر يبقى مستمرًا لفترة أطول، ولكن ما هو مؤكد هو أن هناك زخارف وأساليب التي تمر عليها العقود دون أن تتأثر.
إذا كنت بصدد إعادة تصميم منزلك، عليك متابعة مقالنا اليوم من هوميفاي، للحصول على صائح خبرائنا، والتعرف على 12 شيء يجب تجنبهم حتى لا تضيع تستثمر أموالك أثناء تأثيث منزلك، لأن اقتنائهم يتسبب في إفساد التصميم الداخلي.
إذا كنت تحب أن تحيط نفسك بعدد من الحيوانات الأليفة سواء كانت القطط أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات المغطاء بالشعر، يجب أن تعلم أنه عليك للتخلي عن الباركيه، لأنه سوف يفسد سريعًا بسبب الخدوش التي قد تظهر على السطح، إلى جانب المجهود الذي ستبذله للتخلص من الشعر المتساقط عليه من حيواناتك.
الأبيض هو حليف جيد لخلق تصميم معاصر، ولكن إساءة استخدام هذا الظل من شأنه أن يخلق بيئة باردة لا تتمتع بطابع شخصي. اختيار الأثاث الذي يجمع بين خفة الأبيض ودفء الخشب هو الخيار المناسب لتوازن صحيح في تأثيث المنزل.
فكر بعناية قبل اختيار الأثاث والألوان. في بعض الأحيان لمسة من اللون الرائع توفر ميزة حقيقية، ولكن نحن بحاجة إلى معرفة كيفية تحقيق التوازن بين لوحة الألوان دون المخاطرة بالعيش في منزل غير مريح بصريًا.
إذا كنت لا تريد أن تنفق الكثير من وقتك في رعاية الحديقة، اختر الأثاث الخارجي مع الحصول على حديقة سهلة الاعتناء، وتجنب إهدار الكثير من الطاقات في طموحات مبالغ فيها.
بدلا من اختيار العناصر الزخرفية المألوف جدًا التي لن تكون عصرية بعد بضعة أشهر، يمكنك التركيز قليلًا على الأناقة التقليدية، وخاصة في بيئات مثل المطبخ أو الحمام، و التي لا يمكن تغييرها في كثير من الأحيان.
هناك ميل لتلبية جميع رغبات أطفالنا. ومع ذلك، قبل شراء قطعة باهظة الثمن من الأثاث، عليك أن تتساءل عما إذا كان طفلك سوف يستخدمها حتى بعد عام من الشراء… إذا لم يكن هذا هو الحال، ربما من الأفضل أن تحويل انتباهكم إلى الأثاث المحمول والمتنقل الذي سوف يرضيك أكثر.
إذا كنت محبة للتكنولوجيا، تأكد من أنك لا تملأ منزلك بها، وخاصة في المطبخ، مع الأدوات التي لا لزوم لها حتى لا ينتهي بك الأمر مسببا تشتت هنا وهناك، وخلق اضطراب جمالي.
الأريكة الجميلة التي رأيتها في معرض أحد محلات الأثاث قد لا يكون لها نفس التأثير بين جدران منزلك، وربما بسبب اللون أو خطوط معينة، والحقيقة هي أن لديك دافع لجذب الانتباه، ولكن عليك تقييم المساحات والأسلوب العام ولا تشتري معصوب العينين.
في السنوات الأخيرة، انتشر أسلوب
الفاينتيج أو العتيق، ولكن يجب تعلم كيفية التمييز بين الأثاث العتيق، وذلك الذي عفا عليه الزمن.
الأقمشة تتمع بمزايا لا يمكن إنكارها عندما تريد خلق جو مريح وحساس. ولكن لا تسيء توظيفها لأنه سوف ينتهي بك المطاف بتكوين بيئة تبدو كمعرض لمتجر الأنسجة. على سبيل المثال، الستائر الحديثة التي تعيد تعريف الفضاء، دون وزنه.
لا تفرط في تقليد ديكورات الجدران مع الأعمال الفنية غير المكلفة، وكأنك تُنشئ بيئة كاملة من النسخ رديئة الجودة.
في كثير من الأحيان في مساحة المعرض، الأثاث الضخم يجعل التأثير مختلف تمامًا عن الطريقة التي سوف يظهر بها بين جدران منزلنا. ومع ذلك، إذا كان حوض استحمام عتيق يحتل نصف حمامك، فإنه لن يكون عنصرًا زخرفيًا، وإنما قطعة مُرهِقة من شأنها أن تستنزف المساحة المتاحة.
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