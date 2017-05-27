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12 نصيحة لتأثيث منزل مثالي وعدم إهدار أموالك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
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بعض الطرق الشائعة للتزيين والديكور، تذهب مع الموضة وتُصبح قديمة بسرعة إلى حد ما، والبعض الآخر يبقى مستمرًا لفترة أطول، ولكن ما هو مؤكد هو أن هناك زخارف وأساليب التي تمر عليها العقود دون أن تتأثر.

إذا كنت بصدد إعادة تصميم منزلك، عليك متابعة مقالنا اليوم من هوميفاي، للحصول على صائح خبرائنا، والتعرف على 12 شيء يجب تجنبهم حتى لا تضيع تستثمر أموالك أثناء تأثيث منزلك، لأن اقتنائهم يتسبب في إفساد التصميم الداخلي.

1. الأرضيات والحيوانات الأليفة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

إذا كنت تحب أن تحيط نفسك بعدد من الحيوانات الأليفة سواء كانت القطط أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات المغطاء بالشعر، يجب أن تعلم أنه عليك للتخلي عن الباركيه، لأنه سوف يفسد سريعًا بسبب الخدوش التي قد تظهر على السطح، إلى جانب المجهود الذي ستبذله للتخلص من الشعر المتساقط عليه من حيواناتك.

2. بيضاء جدًا

The Long Brick House, Földes Architects Földes Architects Living roomShelves
Földes Architects

The Long Brick House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

الأبيض هو حليف جيد لخلق تصميم معاصر، ولكن إساءة استخدام هذا الظل من شأنه أن يخلق بيئة باردة لا تتمتع بطابع شخصي. اختيار الأثاث الذي يجمع بين خفة الأبيض ودفء الخشب هو الخيار المناسب لتوازن صحيح في تأثيث المنزل.

3. الألوان الزاهية

homify Dining roomChairs & benches
homify

homify
homify
homify

فكر بعناية قبل اختيار الأثاث والألوان. في بعض الأحيان لمسة من اللون الرائع توفر ميزة حقيقية، ولكن نحن بحاجة إلى معرفة كيفية تحقيق التوازن بين لوحة الألوان دون المخاطرة بالعيش في منزل غير مريح بصريًا.

4. رعاية الحديقة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

إذا كنت لا تريد أن تنفق الكثير من وقتك في رعاية الحديقة، اختر الأثاث الخارجي مع الحصول على حديقة سهلة الاعتناء، وتجنب إهدار الكثير من الطاقات في طموحات مبالغ فيها.

5. تجنب الموضة المؤقتة

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

بدلا من اختيار العناصر الزخرفية المألوف جدًا التي لن تكون عصرية بعد بضعة أشهر، يمكنك التركيز قليلًا على الأناقة التقليدية، وخاصة في بيئات مثل المطبخ أو الحمام، و التي لا يمكن تغييرها في كثير من الأحيان.

6. الاستثمار في أثاث الأطفال

Silversparkle Children's High Hut Bed Cuckooland Nursery/kid's roomBeds & cribs
Cuckooland

Silversparkle Children's High Hut Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

هناك ميل لتلبية جميع رغبات أطفالنا. ومع ذلك، قبل شراء قطعة باهظة الثمن من الأثاث، عليك أن تتساءل عما إذا كان طفلك سوف يستخدمها حتى بعد عام من الشراء… إذا لم يكن هذا هو الحال، ربما من الأفضل أن تحويل انتباهكم إلى الأثاث المحمول والمتنقل الذي سوف يرضيك أكثر.

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7. الأجهزة التكنولوجية

Family Living homify KitchenElectronics
homify

Family Living

homify
homify
homify

إذا كنت محبة للتكنولوجيا، تأكد من أنك لا تملأ منزلك بها، وخاصة في المطبخ، مع الأدوات التي لا لزوم لها حتى لا ينتهي بك الأمر مسببا تشتت هنا وهناك، وخلق اضطراب جمالي.

8. الأثاث غير المناسب

Pudding Sofa Loaf Living roomSofas & armchairs
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

الأريكة الجميلة التي رأيتها في معرض أحد محلات الأثاث قد لا يكون لها نفس التأثير بين جدران منزلك، وربما بسبب اللون أو خطوط معينة، والحقيقة هي أن لديك دافع لجذب الانتباه، ولكن عليك تقييم المساحات والأسلوب العام ولا تشتري معصوب العينين.

9. الأثاث القديم جدًا

Antique Reproduction Oval Desk Parklane Furniture Study/officeDesks
Parklane Furniture

Antique Reproduction Oval Desk

Parklane Furniture
Parklane Furniture
Parklane Furniture

في السنوات الأخيرة، انتشر أسلوب الفاينتيج أو العتيق، ولكن يجب تعلم كيفية التمييز بين الأثاث العتيق، وذلك الذي عفا عليه الزمن.

10. الأقمشة

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild Windows & doorsCurtains & drapes
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

الأقمشة تتمع بمزايا لا يمكن إنكارها عندما تريد خلق جو مريح وحساس. ولكن لا تسيء توظيفها لأنه سوف ينتهي بك المطاف بتكوين بيئة تبدو كمعرض لمتجر الأنسجة. على سبيل المثال، الستائر الحديثة التي تعيد تعريف الفضاء، دون وزنه.

11. تأكد من أنك لا تقلد

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative ArtworkPictures & paintings
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

لا تفرط في تقليد ديكورات الجدران مع الأعمال الفنية غير المكلفة، وكأنك تُنشئ بيئة كاملة من النسخ رديئة الجودة.

12. الأثاث الضخم جدًا

Brunel Cast Iron Bath Aston Matthews BathroomBathtubs & showers
Aston Matthews

Brunel Cast Iron Bath

Aston Matthews
Aston Matthews
Aston Matthews

في كثير من الأحيان في مساحة المعرض، الأثاث الضخم يجعل التأثير مختلف تمامًا عن الطريقة التي سوف يظهر بها بين جدران منزلنا. ومع ذلك، إذا كان حوض استحمام عتيق يحتل نصف حمامك، فإنه لن يكون عنصرًا زخرفيًا، وإنما قطعة مُرهِقة من شأنها أن تستنزف المساحة المتاحة.

لمزيد من النصائح المًلهمة لتصميم منزل مثالي، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 نصائح رائعة لخزانة عملية..

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