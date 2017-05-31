إضاءات مبتكرة لغرف أنيقة بأجواء خاصة

عند تصميم منزلك، يمكنك العمل على توفير أجواء خاصة لكل جزء، كالأجواء الهادئة لغرفة النوم، وأجواء عائلية حميمية في غرفة المعيشة دون التخلي عن الجزء الخاص بالمرح والتسلية، وبيئة منعشة لشهية مفتوحة في غرفة السفرة، وايضًا الأجواء المنعشة والمبهجة في الشرفة والحديقة.

من أجل تحقيق تلك الأجواء الخاصة عليك الاهتمام بعدة عناصر ديكورية، من بينها الإضاءة، التي هي عامل سحري لتحقيق تصميم داخلي مثالي. في مقال اليوم نقدم لك إضاءات مميزة ومبتكرة، للحصول على غرفة أنيقة بأجواء خاصة.