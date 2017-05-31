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إضاءات مبتكرة لغرف أنيقة بأجواء خاصة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
JELAPANG ROAD (BLOCK 502) - Posh Home, Posh Home Posh Home غرفة نوم
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عند تصميم منزلك، يمكنك العمل على توفير أجواء خاصة لكل جزء، كالأجواء الهادئة لغرفة النوم، وأجواء عائلية حميمية في غرفة المعيشة دون التخلي عن الجزء الخاص بالمرح والتسلية، وبيئة منعشة لشهية مفتوحة في غرفة السفرة، وايضًا الأجواء المنعشة والمبهجة في الشرفة والحديقة.

من أجل تحقيق تلك الأجواء الخاصة عليك الاهتمام بعدة عناصر ديكورية، من بينها الإضاءة، التي هي عامل سحري لتحقيق تصميم داخلي مثالي. في مقال اليوم نقدم لك إضاءات مميزة ومبتكرة، للحصول على غرفة أنيقة بأجواء خاصة.

1. تصميم الكؤوس المقلوبة المتدلية من السقف يليق كثيرًا بإضاءة طاولة الطعام

HDB Blk 429A Yishun, Renozone Interior design house Renozone Interior design house غرفة المعيشة Beige
Renozone Interior design house

Renozone Interior design house
Renozone Interior design house
Renozone Interior design house

2. تصميم ذكي على الرغم من انطباعه العتيق الذي يوفر أجواء حميمية دافئة

Punggol Field, Y&T Pte Ltd Y&T Pte Ltd غرفة السفرة رخام White
Y&amp;T Pte Ltd

Y&T Pte Ltd
Y&amp;T Pte Ltd
Y&T Pte Ltd

3. الأشكال الهندسية لغرفة عصرية بطابع فاخر وتليق بالأجواء الرمضانية

THOMSON ROAD PENTHOUSE CONDO UNIT, MORNINGSIDE PTE LTD MORNINGSIDE PTE LTD غرفة السفرة
MORNINGSIDE PTE LTD

MORNINGSIDE PTE LTD
MORNINGSIDE PTE LTD
MORNINGSIDE PTE LTD

4. أسلاك متداخلة ومصابيح عادية تشكل ثريا ضمنية وسط أجواء عربية أنيقة

JELAPANG ROAD (BLOCK 502) - Posh Home, Posh Home Posh Home غرفة نوم
Posh Home

Posh Home
Posh Home
Posh Home

5. تشبه مشروع هندسي وتليق بغرفة شبابية مع أجواء حيوية ومثيرة

JELAPANG ROAD (BLOCK 502) - Posh Home, Posh Home Posh Home غرفة نوم
Posh Home

Posh Home
Posh Home
Posh Home

6. هيكل زجاجي مضيء فوق طاولة خشبية مع طابع آسيوي يثير الشهية

30 Upper Serangoon View, Renozone Interior design house Renozone Interior design house غرفة السفرة
Renozone Interior design house

Renozone Interior design house
Renozone Interior design house
Renozone Interior design house

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7. مصابيح عادية ولكن مع أشكال مختلفة ورؤوس ملونة لأجواء مرحة مفعمة بالحياة

JELAPANG ROAD (BLOCK 502) - Posh Home, Posh Home Posh Home مطبخ
Posh Home

Posh Home
Posh Home
Posh Home

8. مبتكرة وحديثة للغاية وتُضفي أجواء فنية على تصميم الغرفة العصرية

Chandelier SA-6, Intuerilight Intuerilight غرفة المعيشة
Intuerilight

Chandelier SA-6

Intuerilight
Intuerilight
Intuerilight

9. مجموعة من الكشافات المثبتة على جانبي عمود معدني لغرفة معيشة مضيئة ومُشرقة

Oświetlenie domu., 4FunDesign.com 4FunDesign.com Living roomLighting
4FunDesign.com

4FunDesign.com
4FunDesign.com
4FunDesign.com

10. مصابيح عربية تدلى من هيكل منخفض يزين السقف بإضاءات خفية

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio جدران الخرسانة Brown
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

11. أجواء ساحرة مع هيكل خشبي يزين السقف بمجموعة إضاءات صغيرة

Landhausküche mit modernen Akzenten, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur مطبخ خشب
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

12. على طريقة أعشاش العصافير صممت وحدات الإضاءاة لأجواء طبيعية تناسب المطبخ الريفي

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt مطبخ خشب
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

13. الارتفاعات المتباينة والأشكال المختلفة تصنع تأثير بصري جذاب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

14. خيوط الضوء هي الأكثر شيوعًا حاليًا ولكن ماذا عن خط دائري يتدلى من السقف؟!

Downtown White on White Apartment, Andrew Mikhael Architect Andrew Mikhael Architect غرفة المعيشة
Andrew Mikhael Architect

Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect

15. هيكل معدني يُشبه إناء الطهي! مناسبة تمامًا للمطبخ وتُضفي عليه شيء من المرح

台北黃宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 مكتب عمل أو دراسة
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

16. أفرع متشابكة ومتداخلة من الأاسلاك مع مصابيح صغيرة للغاية في النهاية.. معقد ولكن فريد!

homify غرفة السفرة حجر Grey
homify

homify
homify
homify

17. أشكال كرتونية بسيطة مناسبة لغرفة الأطفال وتوفر الأجواء المرحة والمبهجة

Двухкомнатная в п. Комунрака, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة الاطفال Turquoise
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

18. هيكل من الأوراق المتتالية فيما يُشبه زهرة مقلوبة.. خيار ناعم وأنيق

Двухкомнатная в п. Комунрака, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة نوم Turquoise
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

لمزيد من التصميمات المبتكرة لوحدات الإضاءة، تفضل بقراءة المقال التالي، 9 أشكال مبتكرة لنجف الممرات

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