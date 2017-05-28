20 فكرة تصميمية ستحبها لغرفة معيشتك

غرف المعيشة من أهم عناصر المنزل، لذا اليوم جمعنا لك مجموعة كبيرة من تصميمات مختلفة لغرفة المعيشة على أنماط متعددة، حيث تعد غرفة المعيشة من أكثر الغرف استخداما في المنزل ما بين متابعة احدث وأجمل اللإلام وسهرات السمر والحديث العائلي الممتع وقضاء اوقات حميمية مع الأصدقاء والأسرة والأقارب، وهنا سنتحدث عن بعض التصميمات الخاصة بديكورات غرفة المعيشة من حيث الحجم و الالوان و الاشكال و الطُرز المختلفة الرائعة، تأمل التفاصيل وابحث عما يناسبك لتحظى بغرفة معيشة رائعة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
رقي الحداثة وجمالها يقترن بمدى تناغم وتناسق عناصرها ، واختيار المصمم للألوان والإضاءة والتي تقوم بدور فعال في إبراز جمال أي تصميم ..
جمال الطراز البلدي يكمن في تفاصيله، والتي تعود بينا لأجواء مميزة برائحة التراث، ولكن بوجه حديث مميز ورائع ..
أهم ما يميز الطراز البلدي استخدامه للحجر والطوب والعناصر الرئيسية له المدفأة والفرن البلدي والخشب القديم ..
ولكن من اكثر ما يجعل منزلك يتألق وخاصة غرفة المعيشة بالطراز البلدي، انتقائية العناصر المضافة له والألوان المميزة والاختيارات الجذابة ..
صمم غرفة معيشتك على الطراز التبسيطي وتمتع بلوحة مشرقة ومريحة وجذابة ..استخدم المصمم اخشب كمادة أساسية مع إضافة الأبيض ولمسات من الأسود ..
الطراز الأسيوي يقدس البامبو والخشب واللون الأبيض، ويصنع منهم مزيج مميز ولا تنس درجة الأحمر والتي تترك انطباعا حيويا على تصميماتهم ..
الخروج عن النص وتصميم غرفة معيشة على الطراز الاسيوي مستعينا بعناصر مبتكرة بسيطة بدلا عن الأريكات والأثاث الضخم ..
النقوش والزخارف أحد سمات الطراز الاستعماري والتي تفرض ثقافة مختلفة ومميزة على التصميم ..
الاستعمارية تجلب من الثقافات المختلفة أشهر العناصر والمواد التشطيبية وتدمج بينهم في تصميم واحد وتجعله لوحة متناغمة ومتكاملة ومتميزة ..
الانتقائية تجمع بين أنماط مختلفة في تصميم واحد لغرفة معيشة جذابة ومبتكرة ، كالحداثة والصناعية في هذا التصميم ..
أجمل ما في الطراز الاسكندينافي استعانته بالأشكال الهندسية والنقوش المميزة ..
حداثة بلمسة ريفية أنيقة تتجسد في الخشب والخامات المستخدمة في التصميم نفسه ..
الكلاسيكية عالم ملئ بالتفاصيل وبحر من الأناقة والفخامة لا يضاهيها طراز أخر، تحمل في تفاصيلها جمال من نوع خاص ..
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