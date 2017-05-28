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20 فكرة تصميمية ستحبها لغرفة معيشتك

آية منير آية منير
WHITEHOUSE PARK, HB Design Pte Ltd HB Design Pte Ltd غرفة المعيشة
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غرف المعيشة من أهم عناصر المنزل، لذا اليوم جمعنا لك مجموعة كبيرة من تصميمات مختلفة لغرفة المعيشة على أنماط متعددة، حيث تعد غرفة المعيشة من أكثر الغرف استخداما في المنزل ما بين متابعة احدث وأجمل اللإلام وسهرات السمر والحديث العائلي الممتع وقضاء اوقات حميمية مع الأصدقاء والأسرة والأقارب، وهنا سنتحدث عن بعض التصميمات الخاصة بديكورات غرفة المعيشة من حيث الحجم و الالوان و الاشكال و الطُرز المختلفة الرائعة، تأمل التفاصيل وابحث عما يناسبك لتحظى بغرفة معيشة رائعة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. تصميم حديث راقي بألوان حيادية ودرجة ترابية من الأصفر ولمسة زجاج لامع ..

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

رقي الحداثة وجمالها يقترن بمدى تناغم وتناسق عناصرها ، واختيار المصمم للألوان والإضاءة والتي تقوم بدور فعال في إبراز جمال أي تصميم ..

2. على الطراز البلدي وبلمسة حداثة يقدم لنا المصمم غرفة معيشة مميزة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جمال الطراز البلدي يكمن في تفاصيله، والتي تعود بينا لأجواء مميزة برائحة التراث، ولكن بوجه حديث مميز ورائع ..

3. الطراز البلدي يتألق في جدار حجري ومدفأة وسقف خشبي ..

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects غرفة المعيشة
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

أهم ما يميز الطراز البلدي استخدامه للحجر والطوب والعناصر الرئيسية له المدفأة والفرن البلدي والخشب القديم ..

4. تصميم بلدي حديث بلمسات ريفية .. لوحة انتقائية مميزة لغرفة معيشة ..

Residência Campos do Jordão, João Armentano Arquitetura João Armentano Arquitetura غرفة المعيشة
João Armentano Arquitetura

João Armentano Arquitetura
João Armentano Arquitetura
João Armentano Arquitetura

ولكن من اكثر ما يجعل منزلك يتألق وخاصة غرفة المعيشة بالطراز البلدي، انتقائية العناصر المضافة له والألوان المميزة والاختيارات الجذابة ..

5. التبسيطية تغلب على هذا التصميم لغرفة معيشة مشرقة وجذابة ..

K-HOUSE, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة المعيشة
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

صمم غرفة معيشتك على الطراز التبسيطي وتمتع بلوحة مشرقة ومريحة وجذابة ..استخدم المصمم اخشب كمادة أساسية مع إضافة الأبيض ولمسات من الأسود ..

6. الطراز الآسيوي بلمساته وبساطته وجمال تفاصيله .

WHITEHOUSE PARK, HB Design Pte Ltd HB Design Pte Ltd غرفة المعيشة
HB Design Pte Ltd

HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd

الطراز الأسيوي يقدس البامبو والخشب واللون الأبيض، ويصنع منهم مزيج مميز ولا تنس درجة الأحمر والتي تترك انطباعا حيويا على تصميماتهم ..

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7. لمحة آخرى من الطراز الآسيوي لغرفة معيشة بسيطة للغاية بتكوين مبتكر غير مسبوق ..

桑名の家, ダトリエ一級建築士事務所 LLC ダトリエ一級建築士事務所 LLC غرفة المعيشة
ダトリエ一級建築士事務所 LLC

ダトリエ一級建築士事務所 LLC
ダトリエ一級建築士事務所 LLC
ダトリエ一級建築士事務所 LLC

الخروج عن النص وتصميم غرفة معيشة على الطراز الاسيوي مستعينا بعناصر مبتكرة بسيطة بدلا عن الأريكات والأثاث الضخم ..

8. يعد الخشب مكون رئيسي لأي تصميم يتبع الطراز الآسيوي كالنموذج أمامنا لغرفة معيشة دافئة بألوان حيادية ..

Волга, Artcrafts Artcrafts غرفة المعيشة
Artcrafts

Artcrafts
Artcrafts
Artcrafts

9. الطراز الاستعماري يحمل في تفاصيله وعناصره جمال وروعة من ثقافة وذوق مختلف ..

TR estudio, Hipercubo Arquitectura Hipercubo Arquitectura غرفة المعيشة الخرسانة Brown
Hipercubo Arquitectura

Hipercubo Arquitectura
Hipercubo Arquitectura
Hipercubo Arquitectura

النقوش والزخارف أحد سمات الطراز الاستعماري والتي تفرض ثقافة مختلفة ومميزة على التصميم ..

10. نموذج أخر للطراز الاستعماري بألوان خشبية مميزة ..

Ethnic style, DA-Design DA-Design غرفة المعيشة
DA-Design

DA-Design
DA-Design
DA-Design

الاستعمارية تجلب من الثقافات المختلفة أشهر العناصر والمواد التشطيبية وتدمج بينهم في تصميم واحد وتجعله لوحة متناغمة ومتكاملة ومتميزة ..

11. الطراز الاستوائي يعشق الشمس ويقدسها، لذا فسنجد غرفة معيشة بألوان مليئة بالطاrة والحيوية ..

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

12. طراز آسيوي يجعل من تصميم بسيط نموذج فندقي لغرف المعيشة ..

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

13. غرفة معيشة على طراز البحر الأبيض المتوسط بألون رائعة ومشرقة ..

AMOREIRAS HOUSE, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio غرفة المعيشة
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

14. الانتقائية تجمع في هذه الغرفة بين الريفية والحداثة والصناعية أيضا ..

Квартира, 29 м.кв., Tatyana Pichugina Design Tatyana Pichugina Design غرفة المعيشة Grey
Tatyana Pichugina Design

Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design

الانتقائية تجمع بين أنماط مختلفة في تصميم واحد لغرفة معيشة جذابة ومبتكرة ، كالحداثة والصناعية في هذا التصميم ..

15. الطراز المينيمال عنوان البساطة والهدوء وهو ما نحتاجه أحيانا فير غرف معيشتنا ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

16. الحداثة والعصرية في تصميم غرفة معيشة بسيط وراقي..

Интерьер квартиры в современном экологичном стиле на ул. Нахимова, 60 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

17. الاسكندينافية بخطوطها الساحرة في تصميم غرفة معيشة رائع ..

Квартира для пары, Евгения Рахвальская Евгения Рахвальская غرفة المعيشة Grey
Евгения Рахвальская

Евгения Рахвальская
Евгения Рахвальская
Евгения Рахвальская

أجمل ما في الطراز الاسكندينافي استعانته بالأشكال الهندسية والنقوش المميزة ..

18. الكلاسيكية في أجمل صورها تتألق في غرفة معيشة مميزة ..

Christmas Lifestyle, M&S M&S غرفة المعيشة
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

19. حداثة بلمسة ريفية في تصميم جميل لغرفة معيشة بألوان خشبية مميزة ..

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

حداثة بلمسة ريفية أنيقة تتجسد في الخشب والخامات المستخدمة في التصميم نفسه ..

20. الكلاسيكية عنوان الأناقة والجمال .. تصميم غرفة معيشة يؤكد ذلك ويحمل تفاصيل غاية في الروعة تليق بالقصور ..

VICAL HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. غرفة المعيشة
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

الكلاسيكية عالم ملئ بالتفاصيل وبحر من الأناقة والفخامة لا يضاهيها طراز أخر، تحمل في تفاصيلها جمال من نوع خاص ..

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