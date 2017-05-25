تبحث عن طريقة لتصميم منزلك تجعله بلمسة محترف وخبير دون تكلفة عالية، وتود ان تجعل من منزلك انعكاس لذوقك الخاص وشخصيتك، كل ذلك يحتاج منك قليل من البحث والإطلاع على أهم أسس الديكور ونصائح الخبراء لتصمم منزلك بنفسك، لذا إليك اليوم 20 لمسة خاصة بالمحترفين في التصميم الداخلي تساعدك في تطوير منزلك و أن تنجح في القيام بذلك بنفسك بدون الحاجة لخبراء .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
لا تستخدم كل القطع الأثاث بنفس ذات التصميم، ولكن اجعل قطعة او اثنين بتصميم مختلف وبلمسة أنيقة لجذب الانتباه ..
إن كنت قد اخترت لمنزلك الحيادية كعنوان له، فمن الممكن أن تلجأ لاستخدام لون واحد يكسر الروتين ويضيف البهجة والحركة على التصميم ككل ..
ابتعد عن النمطية المعتادة في تصميم كل عناصر المنزل، وخاصة في الجدران والأرضيات بل افتح للجرأة والجنون باب ليضيفان جمال من نوع خاص لمنزلك ..
حافظ على مسارات الحركة بين الفراغات وبعضها وبداخل الغرف نفسها، فهو سر أساسي لظهور المنزل بشكل لجيد ومنمق وجميل ..
من الأفضل الاستعانة بفكرة غرفة الملابس كحل افضل من الخزانة، حتى غن كانت المساحة صغيرة، ولكن لها تأثير خاص على تصميم غرفة النوم والظهور بشكل فندقي أنيق ..
حاول أن تستعين بمواد تشطيبية مختلفة بشرط أن تتناغم معا، وخاصة في حمامك فذلك يجعله أغنى واكثر قيمة وملئ بالتفاصيل التى تخطف عينك في كل مرة تدخل للفراغ نفسه ..
الإضاءة غير المباشرة لها سحر خاص ومتميزة جدا وتضيف شعور بالاحترافية للمنزل والجمال بالتأكيد ..
أضف لمنزلك وسادات صغيرة ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تتسبب في فوضى فيما بعد، واختر لها أقمشة متميزة وخامات ناعمة وجميلة ..
أضف لكل مكان في منزلك وحدة تخزين، طالما تحتاجها لا تتردد في ذلك، وقم باستغلال المساحات المهدرة والتى قد تحتاجها في المستقبل لتخزين أغراضك للحفاظ على ترتيب منزلك طويلا..
قبل البدء في تصميم منزلك، اختر الباليتة التى ستتبعها، وحدد الأساسي منها والثانوي، حتى لا تقع في أي خطأ ديكوري يتسبب في ازعاج عين المشاهد فيما بعد ..
الاهتمام بالتفاصيل يبدأ من خطو الأثاث وعناصر الإضاءة والأرضيات، كلها تندرج تحت قائمة تفاصيل صانعة فارق كبير في أي فراغ ..
استعن باحدث التقنيات الديكوري التكنولوجي منها واليديو، لتنعم بمنزل حديث ومعاصر يساعدك على إنهاء مهامك اليومية بكل سهولة ..
اختر أماكن غير متوقعة للمرايا لتضيف لمسة جديدة ومبتكرة لمنزلك..
لا تتخلص من اثاثك القديم بل قم بتجديده واختيار له أماكن مناسبة، سيتحول لقطعة ديكورية مميزة فريدة من نوعها ..
الجدران وجمال تفاصيلها يجعل من ديكور منزلك أكثر أناقة، فقط اختر لها ورق الجدران المناسب او الطلاء المميز واستمتع بلمسات فنية في كل ركن في منزلك ..
أضف اللوحات الفنية بحس راقي وذوق خاص، واستمتع بمنزل مختلف ومتميز ..
استغنى عن الأثاث الضخم واختر قطع مناسبة لمساحة منزلك، واترك المساحات الكافية للحركة، ولا تنس أن يكن وزنه خفيف لسهولة تنظيفه وتحريكه فيما بعد ..
أضف لمنزلك وحدات إضاءة مختلفة ومتعددة ومتنوعة من حيث الاستخدام والأماكن، لتجعل في منزلك نوع من التدرج حسب الحاجة الوظيفية للضوء ..
لا تنبهر بالموضة ولا تبحث عن أحدث الصياح بل ابحث عن ذوقك الخاص، حتى وإن لم يتماشى مع الموضة هذا يجعل من منزلك اكثر راحة وانعكاسا لشخصيتك وذوقك الخاص ..
المرايا وسحرها في كل أركان المنزل وبكل ألوانها وتصميماتها واستخداماتها ، فهي لا غنى عنها أبدا وعن تأثيرها في أي تصميم ..
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