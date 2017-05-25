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20 لمسة خاصة بالمحترفين في التصميم الداخلي

آية منير آية منير
Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS مطبخ
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تبحث عن طريقة لتصميم منزلك تجعله بلمسة محترف وخبير دون تكلفة عالية، وتود ان تجعل من منزلك انعكاس لذوقك الخاص وشخصيتك، كل ذلك يحتاج منك قليل من البحث والإطلاع على أهم أسس الديكور ونصائح الخبراء لتصمم منزلك بنفسك، لذا إليك اليوم 20 لمسة خاصة بالمحترفين في التصميم الداخلي تساعدك في تطوير منزلك و أن تنجح في القيام بذلك بنفسك بدون الحاجة لخبراء .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. استخدم قطع أثاث مختلفة ..

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

لا تستخدم كل القطع الأثاث بنفس ذات التصميم، ولكن اجعل قطعة او اثنين بتصميم مختلف وبلمسة أنيقة لجذب الانتباه ..

2.

VISUALIZED PROJECTS, Devyani Kumari Lifestyle & Designs Devyani Kumari Lifestyle & Designs غرفة المعيشة خشب Blue
Devyani Kumari Lifestyle &amp; Designs

Devyani Kumari Lifestyle & Designs
Devyani Kumari Lifestyle &amp; Designs
Devyani Kumari Lifestyle & Designs

2. لون واحد يكفي لكسر روتين الحيادية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت قد اخترت لمنزلك الحيادية كعنوان له، فمن الممكن أن تلجأ لاستخدام لون واحد يكسر الروتين ويضيف البهجة والحركة على التصميم ككل ..

3. ابتعد عن النمطية ..

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

ابتعد عن النمطية المعتادة في تصميم كل عناصر المنزل، وخاصة في الجدران والأرضيات بل افتح للجرأة والجنون باب ليضيفان جمال من نوع خاص لمنزلك ..

4. حافظ على مسارات الحركة ..

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة السفرة
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

حافظ على مسارات الحركة بين الفراغات وبعضها وبداخل الغرف نفسها، فهو سر أساسي لظهور المنزل بشكل لجيد ومنمق وجميل ..

5. غرفة الملابس حتى وإن كانت صغيرة ..

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

من الأفضل الاستعانة بفكرة غرفة الملابس كحل افضل من الخزانة، حتى غن كانت المساحة صغيرة، ولكن لها تأثير خاص على تصميم غرفة النوم والظهور بشكل فندقي أنيق ..

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6. خامات مختلفة متناغمة ..

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

حاول أن تستعين بمواد تشطيبية مختلفة بشرط أن تتناغم معا، وخاصة في حمامك فذلك يجعله أغنى واكثر قيمة وملئ بالتفاصيل التى تخطف عينك في كل مرة تدخل للفراغ نفسه ..

7. الإضاءة غير المباشرة لها سحر خاص..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الإضاءة غير المباشرة لها سحر خاص ومتميزة جدا وتضيف شعور بالاحترافية للمنزل والجمال بالتأكيد ..

8. وسادات صغيرة ..

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci مطبخ
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

أضف لمنزلك وسادات صغيرة ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تتسبب في فوضى فيما بعد، واختر لها أقمشة متميزة وخامات ناعمة وجميلة ..

9. وحدات تخزين ..

Wnętrze w klimacie industrialnym, MONOstudio MONOstudio حمام
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

أضف لكل مكان في منزلك وحدة تخزين، طالما تحتاجها لا تتردد في ذلك، وقم باستغلال المساحات المهدرة والتى قد تحتاجها في المستقبل لتخزين أغراضك للحفاظ على ترتيب منزلك طويلا..

10. اختر باليتة محددة للتصميم قبل البدء فيه ..

Super Cozy, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores غرفة نوم Purple/Violet
Filipa Cunha Interiores

Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores

قبل البدء في تصميم منزلك، اختر الباليتة التى ستتبعها، وحدد الأساسي منها والثانوي، حتى لا تقع في أي خطأ ديكوري يتسبب في ازعاج عين المشاهد فيما بعد ..

11. اهتم بالتفاصيل الصغيرة ..

RESIDÊNCIA JG, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept غرفة السفرة خشب Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

الاهتمام بالتفاصيل يبدأ من خطو الأثاث وعناصر الإضاءة والأرضيات، كلها تندرج تحت قائمة تفاصيل صانعة فارق كبير في أي فراغ ..

12. استعن بأحدث التقنيات ..

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

استعن باحدث التقنيات الديكوري التكنولوجي منها واليديو، لتنعم بمنزل حديث ومعاصر يساعدك على إنهاء مهامك اليومية بكل سهولة ..

13. مرايات في أماكن غير معتادة ..

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS مطبخ
SAS

SAS
SAS
SAS

اختر أماكن غير متوقعة للمرايا لتضيف لمسة جديدة ومبتكرة لمنزلك..

14. استخدم أثاثك القديم بشكل غير عادي ..

Audrie chest of drawers Loaf غرفة نوم
Loaf

Audrie chest of drawers

Loaf
Loaf
Loaf

لا تتخلص من اثاثك القديم بل قم بتجديده واختيار له أماكن مناسبة، سيتحول لقطعة ديكورية مميزة فريدة من نوعها ..

15. لمسات خاصة للجدران ..

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

الجدران وجمال تفاصيلها يجعل من ديكور منزلك أكثر أناقة، فقط اختر لها ورق الجدران المناسب او الطلاء المميز واستمتع بلمسات فنية في كل ركن في منزلك ..

16. اختر اللوحات بعناية ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أضف اللوحات الفنية بحس راقي وذوق خاص، واستمتع بمنزل مختلف ومتميز ..

17. استغنى عن الأثاث الضخم ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استغنى عن الأثاث الضخم واختر قطع مناسبة لمساحة منزلك، واترك المساحات الكافية للحركة، ولا تنس أن يكن وزنه خفيف لسهولة تنظيفه وتحريكه فيما بعد ..

18. وحدات إضاءة مختلفة ..

Dúplex en casco histórico Málaga, remodelación para apartamento de alquiler., Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة نوم
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

أضف لمنزلك وحدات إضاءة مختلفة ومتعددة ومتنوعة من حيث الاستخدام والأماكن، لتجعل في منزلك نوع من التدرج حسب الحاجة الوظيفية للضوء ..

19. اختر تصميمك المفضل ..

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لا تنبهر بالموضة ولا تبحث عن أحدث الصياح بل ابحث عن ذوقك الخاص، حتى وإن لم يتماشى مع الموضة هذا يجعل من منزلك اكثر راحة وانعكاسا لشخصيتك وذوقك الخاص ..

20. المرايا وسحرها ..

Contemporary Living, Aubury Design Aubury Design غرفة نوم
Aubury Design

Contemporary Living

Aubury Design
Aubury Design
Aubury Design

المرايا وسحرها في كل أركان المنزل وبكل ألوانها وتصميماتها واستخداماتها ، فهي لا غنى عنها أبدا وعن تأثيرها في أي تصميم ..

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