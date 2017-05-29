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منزل مساحته 70 متر صمم من الجمال والأناقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
SHOW TIME!, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة Beige
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جولاتنا دائماً في هوميفاي نسعى أن تأتيكم بكل جديد ومميز في عالم الديكور والتصميمات المعمارية لتطلعوا على كل جديد في عالم الديكورات والتصميمات وما يقوم به خبراء التصميم حول العالم، واليوم نحن في هوميفاي سنقدم لكم جولة داخل منزل من 70 متر أبدع المصممون في تصميمه وأضافة الجماليات واستغلال المساحات بداخله بطريقة مليئة بالأناقة.

غرفة معيشة مليئة باللمسات الفنية

Living area Markham Stagers غرفة المعيشة Beige white leather sofa,modern apartment,golden accents,black and white,geometry,hotel look,urban decor
Markham Stagers

Living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل على الرغم من بساطتها وعلى الرغم من صغر مساحة المنزل إلا أنها بدت اكثر من رائعة، ولما لا فالبساطة عوان كل شئ رائع، اختار المصمم اللون الأبيض ليكون اللون الرئيسي في الغرفة، ونصيحة دائماً ما يلقي بها الخبراء، هي الأعتماد على الألوان الحيادية واللون الأبيض تحديداً في تصميمات المنازل محدودة المساحة، لأنها بدورها مريحة بصرياً وبالتالي تشعرك بوجود اتساع وهدوء في المنزل. غرفة المعيشة كما نرى مدمجة مع غرفة السفرة لذلك اختار المصمم أثاث بسيط في الحجم وفي التصميم.

النمط الاسكندينافي اساس التصميم

Living area Markham Stagers غرفة المعيشة Barcelona chair,geometry,leather sofa,minimal,modern look,golden accents,mirror,white interior,urban decor
Markham Stagers

Living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

من الواضح من الوهلة الأولى في تصميم هذا المنزل،أن المصمم أعتمد بشكل كبير وواضح على النمط الاسكندينافي في تصميم هذا المتزل، فنرى الألوان الحيادية كالأبيض والبيج وبعض اللمسات من اللون الأسود هما الألوان الأساسية وهي أيضاً من أساسيات الألوان التي تستخدم في النمط الاسكندينافي، بالأضافة إلى تلك اللمسات البسيطة في الديكور التي استعان بها المصمم التي عبرت وبقوة عن هذا النمط الأنيق.

تفاصيل

Living area Markham Stagers غرفة المعيشة white leather sofa,Le Corbusier,rug,geometry,modern apartment,golden accents,black accents,minimal,urban decor,artwork
Markham Stagers

Living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

استخدم المصمم الأثاث البسيط وسيطر عليه بعض الشئ الخشب البامبو، فنرى تلك الأريكة البيضاء تزيننها تلك الوسائد التي تناسقت مع ألوان وتفاصيل الديكور في الغرفة بشكل عام، ومع السجادة بشكل خاص، فجاءت نقشة الوسائد وألوانها نفس نقوشات وألوان السجادة، لتخلق بذلك تنغماً واضحاً.

أضاءة مميزة

Detail living area Markham Stagers غرفة المعيشة Beige golden mirror,Barcelona chair,modern interiors,urban decor,black and white,golden accents,geometry
Markham Stagers

Detail living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

لم يهمل المصمم دور الأضاءة في تصميم المنزل بالكامل حتى يخلق مزيداً من الأتساع وشعوراً اكثر بالراحة، فنجد الأضاءة الطبيعية تلعب دوراً واضحاً من خلال تلك النافذة، بالأضافة إلى تلك المصابيح والثرية الجذابة التي أكملت اللمسة الفنية في تصميم المنزل.

تابلوه أنيق وأثاث صغير

Living area Markham Stagers غرفة المعيشة white leather sofa,minimal,urban decor,modern interiors,black and white,Barcelona chair,artwork,accent decor,rug,geometry
Markham Stagers

Living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

للتابلوهات دائماً رقي خاص عند اضافتها في تصميم منزلك، بما تستطيع أن تضيفه على منزلك من أناقة ولمسة فنية مميزة، وهنا نرى المصمم استعان بهذه اللوحة الكبيرة في الجدار خلف الأريكة ليكمل تفاصيل الرقي في تصميم غرفة المعيشة.

للطبيعة دوراً مميزاً

SHOW TIME!, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة White white leather sofa,artwork,accent colors,geometry,urban decor,modern interiors,modern apartments,minimal,geometric
Markham Stagers

SHOW TIME!

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

لم يتخلى المصمم أيضاً عن لمسة الطبيعة في تصميم غرفة المعيشة ليكمل بذلك ااناقة المنزل الخاصة، فاستعان بتلك الباقة من النباتات على تلك الطاولة البسيطة في الغرفة كما نرى.

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غرفة نوم هادئة

Master bedroom Markham Stagers غرفة نوم hotel look,master bedroom,calmed,geometric,minimal,elegant interior,relaxing bedroom,headboards,geometry,golden accents,leather bench
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

هنا نرى تصميم غرفة النوم داخل هذا المنزل، فنجد الهدوء والراحة من الوهلة الأولى هما الأساس في التصميم، فقد اعتمد المصمم على البساطة في اختيار الألوان والأثاث، فنجد اللون الأبيض يسيطر على الرغرفة بالكامل مثل باقي المنزل.

سرير أنيق

Master bedroom Markham Stagers غرفة نوم Amber/Gold elegant details,headboard,geometry,golden accents,zen,hotel look,modern interiors,urban decor,side tables
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

اختار المصمم هذا السرير البسيط وخلق لمسة مبتكرة في تصميم الظهر فنجد هذا الظهر الخشبي ذو التفاصيل العربية في تصميمه ولونه الأسود الكلاسيكي الذي أضاف ما يكفي من الجمال في تصميم غرفة النوم.

أضاءة مشرقة

Detail, master bedroom Markham Stagers غرفة نوم elegant bedroom,headboards,side table,hotel look,golden accents,black headboard,modern interior,minimal,urban decor,zen
Markham Stagers

Detail, master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

لعبت الأضاءة الطبيعية المشرقة من خلال تلك النافذة الكبيرة والستائر الخفيفة دوراً رائعاً في نشر الأضاءة وتوزيعها في الغرفة، بالاضافة لتلك السبوتات البسيطة والمصابيح التي أكملت أضاءة الغرفة بأشراقة وجاذبية.

غرفة النوم الثانية

Guest bedroom Markham Stagers غرفة نوم Grey headboards,geometric,white and grey,minimal,zen interior,urban decor,hotel look,calmed decor,modern interior,modern bedroom,minimal bedroom,two beds bedroom
Markham Stagers

Guest bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

لم تأتي تصميم غرفة النوم الثانية داخل هذا المنزل، أقل جاذبية وأشراقاً من غرفة النوم الرئيسية، فنجد اللون الأبيض هو اللون الأساسي أيضاً في تصميم تلك الغرفة مع اختيار رائع لسريرين ذو تصميم بسيط وظهر خشبي باللون الأسود الأنيقة، لتكتمل الصورة مع لمسات الأضاءة المشرقة المتناثرة في الغرفة كما نرى.

حمام جذاب

Ensuite bathroom Markham Stagers حمام bathroom cabinet,zen,orchid,minimal,hotel look,urban decor
Markham Stagers

Ensuite bathroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تصميم الحمام داخل المنزل كان مفعم بالجاذبية والأناقة والبساطة أيضاً، فنجد الألوان الهادئة تلعب دوراً مثل باقي المنزل، ليحفظ أكبر قدر ممكن من المساحات ويشعرك بالراحة وعدم الضيق من مساحة الحمام الصغيرة.

خدع بصرية

Bathroom Markham Stagers حمام bathroom cabinets,minimal,hotel look
Markham Stagers

Bathroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

كان للخدع البصرية دوراً واضحاً في تصميم الحمام ليحافظ المصمم على المساحات داخل، فنجد تلك المرايا الكبيرة لتعكس مزيد من المساحات داخل تصميم الحمام، واستغلال المنطقة اسفل الحوض لخلق تلك الخزانات البسيطة وأضافة  مساحات عبقرية للتخزين.

مطبخ مميز

Kitchen Markham Stagers مطبخ metro tile,grey tile,black counter,white cabinets,modern kitchen,urban kitchen
Markham Stagers

Kitchen

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

وختاماً مع تصميم هذا المطبخ الأنيق، المطبخ مصمم بأناقة وجاذبية خاصة كما نرى رغم بساطته الشديدة إلا أنه بدى مفعم بالجاذبية والأختلاف.

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