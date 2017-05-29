منزل مساحته 70 متر صمم من الجمال والأناقة

وختاماً مع تصميم هذا المطبخ الأنيق، المطبخ مصمم بأناقة وجاذبية خاصة كما نرى رغم بساطته الشديدة إلا أنه بدى مفعم بالجاذبية والأختلاف.

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