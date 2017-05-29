منزل مساحته 70 متر صمم من الجمال والأناقة

جولاتنا دائماً في هوميفاي نسعى أن تأتيكم بكل جديد ومميز في عالم الديكور والتصميمات المعمارية لتطلعوا على كل جديد في عالم الديكورات والتصميمات وما يقوم به خبراء التصميم حول العالم، واليوم نحن في هوميفاي سنقدم لكم جولة داخل منزل من 70 متر أبدع المصممون في تصميمه وأضافة الجماليات واستغلال المساحات بداخله بطريقة مليئة بالأناقة.
تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل على الرغم من بساطتها وعلى الرغم من صغر مساحة المنزل إلا أنها بدت اكثر من رائعة، ولما لا فالبساطة عوان كل شئ رائع، اختار المصمم اللون الأبيض ليكون اللون الرئيسي في الغرفة، ونصيحة دائماً ما يلقي بها الخبراء، هي الأعتماد على الألوان الحيادية واللون الأبيض تحديداً في تصميمات المنازل محدودة المساحة، لأنها بدورها مريحة بصرياً وبالتالي تشعرك بوجود اتساع وهدوء في المنزل. غرفة المعيشة كما نرى مدمجة مع غرفة السفرة لذلك اختار المصمم أثاث بسيط في الحجم وفي التصميم.
من الواضح من الوهلة الأولى في تصميم هذا المنزل،أن المصمم أعتمد بشكل كبير وواضح على النمط الاسكندينافي في تصميم هذا المتزل، فنرى الألوان الحيادية كالأبيض والبيج وبعض اللمسات من اللون الأسود هما الألوان الأساسية وهي أيضاً من أساسيات الألوان التي تستخدم في النمط الاسكندينافي، بالأضافة إلى تلك اللمسات البسيطة في الديكور التي استعان بها المصمم التي عبرت وبقوة عن هذا النمط الأنيق.
استخدم المصمم الأثاث البسيط وسيطر عليه بعض الشئ الخشب البامبو، فنرى تلك الأريكة البيضاء تزيننها تلك الوسائد التي تناسقت مع ألوان وتفاصيل الديكور في الغرفة بشكل عام، ومع السجادة بشكل خاص، فجاءت نقشة الوسائد وألوانها نفس نقوشات وألوان السجادة، لتخلق بذلك تنغماً واضحاً.
لم يهمل المصمم دور الأضاءة في تصميم المنزل بالكامل حتى يخلق مزيداً من الأتساع وشعوراً اكثر بالراحة، فنجد الأضاءة الطبيعية تلعب دوراً واضحاً من خلال تلك النافذة، بالأضافة إلى تلك المصابيح والثرية الجذابة التي أكملت اللمسة الفنية في تصميم المنزل.
للتابلوهات دائماً رقي خاص عند اضافتها في تصميم منزلك، بما تستطيع أن تضيفه على منزلك من أناقة ولمسة فنية مميزة، وهنا نرى المصمم استعان بهذه اللوحة الكبيرة في الجدار خلف الأريكة ليكمل تفاصيل الرقي في تصميم غرفة المعيشة.
لم يتخلى المصمم أيضاً عن لمسة الطبيعة في تصميم غرفة المعيشة ليكمل بذلك ااناقة المنزل الخاصة، فاستعان بتلك الباقة من النباتات على تلك الطاولة البسيطة في الغرفة كما نرى.
هنا نرى تصميم غرفة النوم داخل هذا المنزل، فنجد الهدوء والراحة من الوهلة الأولى هما الأساس في التصميم، فقد اعتمد المصمم على البساطة في اختيار الألوان والأثاث، فنجد اللون الأبيض يسيطر على الرغرفة بالكامل مثل باقي المنزل.
اختار المصمم هذا السرير البسيط وخلق لمسة مبتكرة في تصميم الظهر فنجد هذا الظهر الخشبي ذو التفاصيل العربية في تصميمه ولونه الأسود الكلاسيكي الذي أضاف ما يكفي من الجمال في تصميم غرفة النوم.
لعبت الأضاءة الطبيعية المشرقة من خلال تلك النافذة الكبيرة والستائر الخفيفة دوراً رائعاً في نشر الأضاءة وتوزيعها في الغرفة، بالاضافة لتلك السبوتات البسيطة والمصابيح التي أكملت أضاءة الغرفة بأشراقة وجاذبية.
لم تأتي تصميم غرفة النوم الثانية داخل هذا المنزل، أقل جاذبية وأشراقاً من غرفة النوم الرئيسية، فنجد اللون الأبيض هو اللون الأساسي أيضاً في تصميم تلك الغرفة مع اختيار رائع لسريرين ذو تصميم بسيط وظهر خشبي باللون الأسود الأنيقة، لتكتمل الصورة مع لمسات الأضاءة المشرقة المتناثرة في الغرفة كما نرى.
تصميم الحمام داخل المنزل كان مفعم بالجاذبية والأناقة والبساطة أيضاً، فنجد الألوان الهادئة تلعب دوراً مثل باقي المنزل، ليحفظ أكبر قدر ممكن من المساحات ويشعرك بالراحة وعدم الضيق من مساحة الحمام الصغيرة.
كان للخدع البصرية دوراً واضحاً في تصميم الحمام ليحافظ المصمم على المساحات داخل، فنجد تلك المرايا الكبيرة لتعكس مزيد من المساحات داخل تصميم الحمام، واستغلال المنطقة اسفل الحوض لخلق تلك الخزانات البسيطة وأضافة مساحات عبقرية للتخزين.
وختاماً مع تصميم هذا المطبخ الأنيق، المطبخ مصمم بأناقة وجاذبية خاصة كما نرى رغم بساطته الشديدة إلا أنه بدى مفعم بالجاذبية والأختلاف.
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