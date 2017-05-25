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8 نصائح رائعة للمنزل اكثر راحة

آية منير آية منير
AW15, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة نوم خشب
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لتجعل منزلك مريح وينعكس تأثيره على الحالة النفسية لكل من يدخله، ولتعيش في حالة من السلام الداخلي ولا تترقب حدوث أزمة فيما بعد او فوضى لا يمكن السيطرة عليها، عليك ان تقوم ببعض الأمور والتى ستجعل منه  مساحة خاصة بك ترتاح فيها وتجد ما يسعدك دون عناء أو إرهاق، بعض اللمسات قد تساعدك على خلق مساحة لطيفة بين جدران منزلك وتجد ما يجعلك تبتسم في كل ركن من أركانه.. لذا اليوم سنقدم لك هذه المجموعة من النصائح الرائعة والبسيطة لتجعل منزلك اكثر راحة ..

1. جملة ترحيبية عند مدخل منزلك ..

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

اترك جملة ترحيبية عند مدخل منزلك من الداخل، سواء كانت بلوحة فنية أو قطعة اثاث أو لمسة خاصة من صنع أيديك، لتجد ما يستقبل وصولك لمنزلك، ولا تنس ان تحافظ على إضاءة مناسبة ومشرقة لتترك انطباع خاص داخل نفس زوارك ..

2. نباتات وأزهار فواحة ..

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أضف لمنزلك نباتات وزهور برائحة جميلة وبألوان جذابة واعتن بهم جيدا، لتترك لمسة من الطبيعة داخل كل ركن في منزلك، وتجعله ينبض بروح الطبيعة ورواح جميلة ومظهر حيوي دائما ..

3. إضاءة جيدة ..

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

حافظ على إضاءة طبيعية جيدة لمنزلك، واحرص على استخدام ستائر مناسبة لا تمنع دخول أشعة الشمس، واختر إضاءة صناعية متوازنة تتسم بالتدرج لتسمح بتعدد المستويات والتى تساعد على خلق جو مناسب لأنشطة مختلفة مع توفير الكهرباء..

4. خزانة واكثر..

QUINTA DA MARINHA RESIDENCE - Where the woods meet the ocean..., DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores غرفة نوم
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores

DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores

اختر أثاث متعدد الاستخدامات وخاصة المزود بخزانة، لتنجح في استغلال كل سنتيمتر بمنزلك، ولتنعم بأثاث ذكي ومرتب ، مثل أريكة مزودة بأدراج او سرير مزود بخزانة، أو أريحة تتحول لسرير، أو سرير ودولاب ومكتب في آن واحد ..

5. اثاث مريح ..

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo غرفة المعيشة
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

اختر أثاث مريح ويساعد على الاسترخاء، مقاعد مريحة ومساند مناسبة، وطاولات عملية ووسادات بعدد كافي، وأغطية ومفروشات سهلة التنظيف ..

6. ألوان جميلة ومتناغمة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ألوان منزلك يجب أن تتناسق مع ذوقك الخاص، وان تحمل من التناغم والانسجام ما يريح عينك ويخطف قلبك، ولكن حاول أن تلتزم بباليتة معينة بعد الرجوع لخبير أو متخصص لتنجح في تصميم متوازن ومريح ..

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7. توافر كل سُبل الراحة ..

La casetta - casa vacanze, INARCHlab INARCHlab حمام
INARCHlab

INARCHlab
INARCHlab
INARCHlab

يج أن تهتم بتوفير كل سُبل الراحة في منزلك، بداية من أدوات التنظيف والمستلزمات الخاصة والمناشف، والأجهزة الكهربائية الخاصة والمتطورة، لتجعل منزلك اكثر راحة وترسم على وجهك ابتسامة عند تلبية احتياجاتك دون جهد كبير أو إنزعاج ..

8. تخطيط مسبق ..

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

يجب أن تتطرق لتخطيط مسبق قبل البدء في تصميم منزلك، لتنجح في تنظيم عناصر كل فراغ بشكل مريح وملبي لاحتياجاتنا، وتحافظ على مسارات الحركة المناسبة، وقبل ذلك دراسة المخارج والمداخل وفتحات التهوية ومصادر الإضاءة والميزانية المتاحة ..

يمكنك قراءة .. 5 أسئلة شائعة عن إختيار وحدة الإضاءة المناسبة لغرفة السفرة

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