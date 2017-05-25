8 نصائح رائعة للمنزل اكثر راحة

لتجعل منزلك مريح وينعكس تأثيره على الحالة النفسية لكل من يدخله، ولتعيش في حالة من السلام الداخلي ولا تترقب حدوث أزمة فيما بعد او فوضى لا يمكن السيطرة عليها، عليك ان تقوم ببعض الأمور والتى ستجعل منه مساحة خاصة بك ترتاح فيها وتجد ما يسعدك دون عناء أو إرهاق، بعض اللمسات قد تساعدك على خلق مساحة لطيفة بين جدران منزلك وتجد ما يجعلك تبتسم في كل ركن من أركانه.. لذا اليوم سنقدم لك هذه المجموعة من النصائح الرائعة والبسيطة لتجعل منزلك اكثر راحة ..
اترك جملة ترحيبية عند مدخل منزلك من الداخل، سواء كانت بلوحة فنية أو قطعة اثاث أو لمسة خاصة من صنع أيديك، لتجد ما يستقبل وصولك لمنزلك، ولا تنس ان تحافظ على إضاءة مناسبة ومشرقة لتترك انطباع خاص داخل نفس زوارك ..
أضف لمنزلك نباتات وزهور برائحة جميلة وبألوان جذابة واعتن بهم جيدا، لتترك لمسة من الطبيعة داخل كل ركن في منزلك، وتجعله ينبض بروح الطبيعة ورواح جميلة ومظهر حيوي دائما ..
حافظ على إضاءة طبيعية جيدة لمنزلك، واحرص على استخدام ستائر مناسبة لا تمنع دخول أشعة الشمس، واختر إضاءة صناعية متوازنة تتسم بالتدرج لتسمح بتعدد المستويات والتى تساعد على خلق جو مناسب لأنشطة مختلفة مع توفير الكهرباء..
اختر أثاث متعدد الاستخدامات وخاصة المزود بخزانة، لتنجح في استغلال كل سنتيمتر بمنزلك، ولتنعم بأثاث ذكي ومرتب ، مثل أريكة مزودة بأدراج او سرير مزود بخزانة، أو أريحة تتحول لسرير، أو سرير ودولاب ومكتب في آن واحد ..
اختر أثاث مريح ويساعد على الاسترخاء، مقاعد مريحة ومساند مناسبة، وطاولات عملية ووسادات بعدد كافي، وأغطية ومفروشات سهلة التنظيف ..
ألوان منزلك يجب أن تتناسق مع ذوقك الخاص، وان تحمل من التناغم والانسجام ما يريح عينك ويخطف قلبك، ولكن حاول أن تلتزم بباليتة معينة بعد الرجوع لخبير أو متخصص لتنجح في تصميم متوازن ومريح ..
يج أن تهتم بتوفير كل سُبل الراحة في منزلك، بداية من أدوات التنظيف والمستلزمات الخاصة والمناشف، والأجهزة الكهربائية الخاصة والمتطورة، لتجعل منزلك اكثر راحة وترسم على وجهك ابتسامة عند تلبية احتياجاتك دون جهد كبير أو إنزعاج ..
يجب أن تتطرق لتخطيط مسبق قبل البدء في تصميم منزلك، لتنجح في تنظيم عناصر كل فراغ بشكل مريح وملبي لاحتياجاتنا، وتحافظ على مسارات الحركة المناسبة، وقبل ذلك دراسة المخارج والمداخل وفتحات التهوية ومصادر الإضاءة والميزانية المتاحة ..
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