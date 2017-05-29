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صمم مطبخ بيتك بـ 14 فكرة جديدة ومبتكرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Naturstein in der Küche, STEINWOLF NatursteinLösungen STEINWOLF NatursteinLösungen مطبخ
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نحن في هوميفاي، نهتم بكل جزء من المنزل، باعتبارًا جزءًا أساسيًا لا يتجزء من التصميم الداخلي، ونولي اهتمامًا أكبر للمطبخ، باعتباره قلب المنزل ونبضه، ومساحة حيوية نقضي فيها ساعات طويلة لإعداد وجبات شهية، وربما مشروبات أو وجبات خفيفة.

لأن التميز والتفرد غاية نسعى جميعًا لتحقيقها في منازلنا، أتنيا لك اليوم بجموعة أفكار جديدة ومبتكرة، لـ تصميم مطبخ رائع يخطف الأبصار. شاهدهم معنا واختار ما يناسبك لتنفيذه في منزلك!

1. بار المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك استغلال الوجه الخارجي من بار المطبخ، والذي يعد الجزء المرئي من الخارج بالنسبة للزائرين، لتصميم بعض الأرفف المفتوحة وتزيينها بالسلال الأنيقة، لإعطاء مظهر جذاب، ووسيلة أنيقة للتخزين.

2. مساحة عرضة

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

يمنكك أيضًا استغلال بار المطبخ لتصميم خزانة مفتوحة ولكن هذه المرة لعرض قطع ديكورية قيمة، ومقتنياتك الثمينة، وربما تحويله إلى مكتبة أنيقة لكتب الطهي والأطباق والأواني الثمينة!

3. موقد مدمج

Naturstein in der Küche, STEINWOLF NatursteinLösungen STEINWOLF NatursteinLösungen مطبخ
STEINWOLF NatursteinLösungen

STEINWOLF NatursteinLösungen
STEINWOLF NatursteinLösungen
STEINWOLF NatursteinLösungen

ماذا عن موقد مدمج داخل طاولة رخامية بالكامل؟!

اعتدنا رؤية الموقد مدمج في المستوى السفلي من الخزانات، أو في جزء من منضدة المركز، ولكن تصميم منضدة المركز بالكامل من الرخام، هو في حد ذاته تفردًا وتميزًا لمطبخك، ولمزيد من التفرد يمكنك تحويل الطاولة لموقد كبير يمنحك الدعم أثناء التحضير لمناسبات الكبيرة، واستقبال عدد كبير من الضيوف.

4. جدار خرساني

Küche Körperwerk, Möbel Rau GmbH Möbel Rau GmbH مطبخ White
Möbel Rau GmbH

Möbel Rau GmbH
Möbel Rau GmbH
Möbel Rau GmbH

تماما كما الجدار الحجري والسيراميكي، يتمتع الجدار الخرساني بسحر خاص، ويمكنه منحك مظهر مميز يخطف الأبصار بقدر اختلافه، ومع إطارات لصور أطباق شهية أو بعض الفواكه أو النباتات الملونة، يمكنك الحصول على مظهر احترافي!

5. كوة في الجدار

Küche nach Maß in Ahaus, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

كوة في الجدار مع تغطية خشبية لن تمنحك فقط مظهر رائع مع بعض الإضاءات والأرفف المعلقة، ولكن أيضًا ستمنحك مزيد من الاتساع لتحول مطبخك الصغير إلى مساحة رائعة تخطف الأنظار.

6. خزانة مفتوحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وسط كل الخيارات الوظيفية والعملية، لا تنسى أن تددل مطبخك بتصميم خزانة خشبية مفتوحة، مع قطع ديكورية وبعض أدوات المائدة المزخرفة، للمسة أنيقة تجذب النظرات إليها أولًا قبل أي جزء اخر من المطبخ.

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7. خزائن خفية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عامل الإبهار يكمن في المفاجأة، يمكنك مفاجأة زائرين بتصميم مطبخك الخفي، وتركهم يتسائلون عن الخزائن وأين تضع أدوات الطهي والمائدة! إضافة إلى أن الخزائن الخفية بالكامل تمنحك جدار أنيق ومظهر مرتب مريح بصريًا.

8. خزانات من الأكريليك الملون

Cocinas Plus, Cocinas Plus Cocinas Plus مطبخ
Cocinas Plus

Cocinas Plus
Cocinas Plus
Cocinas Plus

في مساحة واسعة، تسمح بتصميم خزانة كبيرة مع الكثير من الأبواب، يبو خيار الأكريليك الملون أنيق ومُشرق، ويمكنك الاختيار بين الشفاف والمعتم، لمنح مطبخك المظهر المميز الذي تريد.

9. دولاب كبير للتخزين

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بدلًا من الخزانات العلوية والسفلية، يمكنك التخلي عن التقليدية، والاستعانة بدولاب كبير مع أبواب منزلقة، سيوفر لك أكبر قدر من المساحات التخزينية، إضافة إلى المظهر المميز الذي يجذب الأنظار.

10. حوض مميز وصنبور مختلف

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

التفاصيل تصنع الفارق.. قاعدة أساسية يتبعها الخبراء يقينًا منهم بأن اللمسات البسيطة قادرة على إحداث تأثير كبير، كذلك اختيار حوض مميز وصنبور مختلف في تصميم مطبخك، سيكون أكثر من كافٍ لجعله أكثر تميزًأ وعصرية.

11. مزيج الحجارة والخشب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مزيج الحجارة والخشب ليس جديدًا في التصيمم الداخلي، ولكنه يتمتع بسحر لا يُقاوم، ويمكنك استغلاله لجعل مطبخك خاطفًأ للأنظار والأنفاس، من خلال تصميم جدار حجري مع أرفف خشبية وإضاءات تبرز سحر هذا المزيج، خاصة مع أواني خزفية أنيقة كما في تلك الصورة.

12. عنصر من الطبيعة

Landhausküche mit modernen Akzenten, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur مطبخ خشب
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

اضف عنصر من الطبيعة للمسة منعشة وحيوية على أجواء المطبخ!  ربما حديقة عمودية، أو شجيرة صغيرة في أحد الجوانب، وربما جذع شجرة للجلوس عليه!

13. منحنيات مرنة

Italienische Designerküchen mit Küchenoberflächen aus edlem Echtholz , Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

تخلص من الصورة التقليدية المنطبعة للمطبخ في ذهنك، والخطوط الحادة، وصممه بمنحنيات وأشكال مختلفة تتحدث عن الجانب المرن في شخصبتك، والأهم أن تناسب المساحة المتاحة في منزلك.

14. جزء بارز في منضدة المركز

Walnut kitchens Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Walnut kitchens

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

جزء اسطواني أكثر ارتفاعًا وبروزًا في وسط منضدة المركز، يوفر لك مظهر رائع ومساحة مثالية لتزيين مطبخك بقطعة ديكورية قيمة  أو مزهرية أنيقة تُضفي لمسة نابضة بالحياة.

لمزيد من الأفكار لتصميم مطبخ أنيق وجذاب، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 فكرة من أروع خامات وتصاميم حوائط المطابخ

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