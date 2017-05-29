صمم مطبخ بيتك بـ 14 فكرة جديدة ومبتكرة

نحن في هوميفاي، نهتم بكل جزء من المنزل، باعتبارًا جزءًا أساسيًا لا يتجزء من التصميم الداخلي، ونولي اهتمامًا أكبر للمطبخ، باعتباره قلب المنزل ونبضه، ومساحة حيوية نقضي فيها ساعات طويلة لإعداد وجبات شهية، وربما مشروبات أو وجبات خفيفة.
لأن التميز والتفرد غاية نسعى جميعًا لتحقيقها في منازلنا، أتنيا لك اليوم بجموعة أفكار جديدة ومبتكرة، لـ تصميم مطبخ رائع يخطف الأبصار. شاهدهم معنا واختار ما يناسبك لتنفيذه في منزلك!
يمكنك استغلال الوجه الخارجي من بار المطبخ، والذي يعد الجزء المرئي من الخارج بالنسبة للزائرين، لتصميم بعض الأرفف المفتوحة وتزيينها بالسلال الأنيقة، لإعطاء مظهر جذاب، ووسيلة أنيقة للتخزين.
يمنكك أيضًا استغلال بار المطبخ لتصميم خزانة مفتوحة ولكن هذه المرة لعرض قطع ديكورية قيمة، ومقتنياتك الثمينة، وربما تحويله إلى مكتبة أنيقة لكتب الطهي والأطباق والأواني الثمينة!
ماذا عن موقد مدمج داخل طاولة رخامية بالكامل؟!
اعتدنا رؤية الموقد مدمج في المستوى السفلي من الخزانات، أو في جزء من منضدة المركز، ولكن تصميم منضدة المركز بالكامل من الرخام، هو في حد ذاته تفردًا وتميزًا لمطبخك، ولمزيد من التفرد يمكنك تحويل الطاولة لموقد كبير يمنحك الدعم أثناء التحضير لمناسبات الكبيرة، واستقبال عدد كبير من الضيوف.
تماما كما الجدار الحجري والسيراميكي، يتمتع الجدار الخرساني بسحر خاص، ويمكنه منحك مظهر مميز يخطف الأبصار بقدر اختلافه، ومع إطارات لصور أطباق شهية أو بعض الفواكه أو النباتات الملونة، يمكنك الحصول على مظهر احترافي!
كوة في الجدار مع تغطية خشبية لن تمنحك فقط مظهر رائع مع بعض الإضاءات والأرفف المعلقة، ولكن أيضًا ستمنحك مزيد من الاتساع لتحول مطبخك الصغير إلى مساحة رائعة تخطف الأنظار.
وسط كل الخيارات الوظيفية والعملية، لا تنسى أن تددل مطبخك بتصميم خزانة خشبية مفتوحة، مع قطع ديكورية وبعض أدوات المائدة المزخرفة، للمسة أنيقة تجذب النظرات إليها أولًا قبل أي جزء اخر من المطبخ.
عامل الإبهار يكمن في المفاجأة، يمكنك مفاجأة زائرين بتصميم مطبخك الخفي، وتركهم يتسائلون عن الخزائن وأين تضع أدوات الطهي والمائدة! إضافة إلى أن الخزائن الخفية بالكامل تمنحك جدار أنيق ومظهر مرتب مريح بصريًا.
في مساحة واسعة، تسمح بتصميم خزانة كبيرة مع الكثير من الأبواب، يبو خيار الأكريليك الملون أنيق ومُشرق، ويمكنك الاختيار بين الشفاف والمعتم، لمنح مطبخك المظهر المميز الذي تريد.
بدلًا من الخزانات العلوية والسفلية، يمكنك التخلي عن التقليدية، والاستعانة بدولاب كبير مع أبواب منزلقة، سيوفر لك أكبر قدر من المساحات التخزينية، إضافة إلى المظهر المميز الذي يجذب الأنظار.
التفاصيل تصنع الفارق.. قاعدة أساسية يتبعها الخبراء يقينًا منهم بأن اللمسات البسيطة قادرة على إحداث تأثير كبير، كذلك اختيار حوض مميز وصنبور مختلف في تصميم مطبخك، سيكون أكثر من كافٍ لجعله أكثر تميزًأ وعصرية.
مزيج الحجارة والخشب ليس جديدًا في التصيمم الداخلي، ولكنه يتمتع بسحر لا يُقاوم، ويمكنك استغلاله لجعل مطبخك خاطفًأ للأنظار والأنفاس، من خلال تصميم جدار حجري مع أرفف خشبية وإضاءات تبرز سحر هذا المزيج، خاصة مع أواني خزفية أنيقة كما في تلك الصورة.
اضف عنصر من الطبيعة للمسة منعشة وحيوية على أجواء المطبخ! ربما حديقة عمودية، أو شجيرة صغيرة في أحد الجوانب، وربما جذع شجرة للجلوس عليه!
تخلص من الصورة التقليدية المنطبعة للمطبخ في ذهنك، والخطوط الحادة، وصممه بمنحنيات وأشكال مختلفة تتحدث عن الجانب المرن في شخصبتك، والأهم أن تناسب المساحة المتاحة في منزلك.
جزء اسطواني أكثر ارتفاعًا وبروزًا في وسط منضدة المركز، يوفر لك مظهر رائع ومساحة مثالية لتزيين مطبخك بقطعة ديكورية قيمة أو مزهرية أنيقة تُضفي لمسة نابضة بالحياة.
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