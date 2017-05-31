منزل هندي بأجواء عربية دافئة

تتميز التصميمات الآسيوية بألوانها المُشرقة، وبساطتها المريحة، إضافة إلى أناقتها الجذابة، وإذا ما تأملنا المنازل الآسيوية، سنج أنها تقترب كثيرًأ من الأجواء الدافئة في منازلنا العربية، لذا فهي الأنسب عندما يتعلق الأمر بالبحث عن مصدر إلهام لـ تصميم منزلك الخاص.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة داخل منزل هندي، يتمتع بديكورات أنيقة تليق بمنازلنا العربية. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!