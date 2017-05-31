منزل هندي بأجواء عربية دافئة

تتميز التصميمات الآسيوية بألوانها المُشرقة، وبساطتها المريحة، إضافة إلى أناقتها الجذابة، وإذا ما تأملنا المنازل الآسيوية، سنج أنها تقترب كثيرًأ من الأجواء الدافئة في منازلنا العربية، لذا فهي الأنسب عندما يتعلق الأمر بالبحث عن مصدر إلهام لـ تصميم منزلك الخاص.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة داخل منزل هندي، يتمتع بديكورات أنيقة تليق بمنازلنا العربية. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!
يتكون المنزل من طابقين، تم تقسيمهما على الطريقة الحديثة، حيث المساحة المفتوحة في الطابق الأول تجمع البيئات الاجتماعية في أجواء حميمية دافئة، بينما خصص الطابق الثاني لغرف النوم، حيث غرفة النوم الرئيسية، وغرفة نوم الأطفال، مع غرفة إضافية للضيوف.
على الرغم من المساحة المتواضعة إلى أن ترتيب الأثاث منح كل غرفة حدودها الخاصة، كما في غرفة المعيشة التي تم رسم ملامحها من خلال أريكة جلدية على شكل حرف L، وأرضية سيراميكة منقوشة حلت بدلًا من السجاد التقليدي، إضافة إلى الإطار المزين للسقف، والذي يلعب دوره في رسم حدود الغرفة ومنحها استقلاليتها.
تمتعت غرفة المعيشة بأناقة ودفء النغمات البنية، مع وسائد بأرضية بيضاء ونقوش فاتحة من البني. وبدلًا من المنضدة التقليدية وضع مسند قدم صغير أمام الأريكة للمسة أكثر راحة. في المساحة بين الأريكة والجدار، وضع يزلونج جلدي، لتوفير مزيد من أماكن الجلوس وقت الحاجة مع مسند قدم أخر، يمكن استخدامه أيضًا ككرسي عند الحاجة. التفاصيل الملونة في ذراعي الأريكة، تُضفي لمسة حيوية وممتعة على أجواء الغرفة.
في الجدار المواجه للأريكة، خصصت مساحة للتلفاز، مع مربعات بالبني والأبيض، وأرفف معلقة لوضع القطع الديكورية الملونة، ومنضدة في النهاية لوضع ملحقات التلفاز، وقد تم تزويدها بثلاث أدراج للتخزين.
بلمسة ذكية لا تؤثر على اتساع المساحة المتواضعة للطابق الأول، تم الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام من خلال جدار كاذب، يُضفي لمسة جمالية على التصميم العام، وقد تزين بشجرة مع تفريغات تسمح برؤية كلتا الغرفتين مع عدم كسر حاجز الخصوصية.
بتصميم بسيط أعدت غرفة السفرة، مع طاولة اكتست بمفرش أبيض مع مفروشات طاقم العشاء الحمراء، وقد التفت حولها كراسي خشبية ذات ظهور مفرغة تمنحها مظهر جمالي بسيط. خلف طاولة الطعام، وضعت أريكة جلدية لتوفير مساحة جلوس إضافية، وقد اعتلاها شباك لتجديد الهواء.
يتمتع المطبخ بلون برتقالي جذاب، في الخزانات العلوية، بينما ارتسمت لوحة رائعة مليئة بالورود في الخزانات السفلية، بينما تزينت الأرضية ببلاطات مزخرفة بالرسوم الهندسية.
اللوحة المرسومة في السقف والمزينة بالإضاءات تمنح المطبخ مزيد من التميز، بينما تمثل الطاولة الممتدة من المطبخ، بار صغير عملي ومثالي لتناول إفطار سريع، أو كوب من الشاي.
استغلت المساحة أسفل الدرج لتوفير مزيد من المساحات التخزينية، مع أبواب بمقابض معدنية، ولون برتقالي، باعتبارها امتداد لخزانات المطبخ وجزء منه.
تزين الدرج بسجاد أنيق وورود مع أوراق خضراء، منحته لمسة جميلة ومميزة، خاصة مع التصميم المعدني البراق للدرابزين، واللوحة البرتقالية التي تزين السقف لتضيء هذا الدرج.
صممت غرفة النوم مع لمسات زرقاء في شكل قوس قزح يزين السقف فوق السرير، الذي تزين أيضًا بمفروشات بها ذات النغمة اللونية. خزانة الملابس تضمنت مساحة خاصة للجلوس في منتصفها، مع حل ذكي للتغلب على صغر مساحة الغرفة، بينما تم تثبيت شاشة التلفاز في الجدار المقابل للسرير.
مرة أخرى استخدمت النغمات الزرقاء لتزيين غرفة الأطفال، التي على الرغم من تصميمها العصري، احتوت على سريرين معدنيين بمظهر عتيق نسبيًا، خاصة مع المفروشات المزخرفة. تصميم الخزانة عصري ومناسب تمامًا للتصميم المرح للسقف.
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