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منزل هندي بأجواء عربية دافئة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة المعيشة خشب Brown
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تتميز التصميمات الآسيوية بألوانها المُشرقة، وبساطتها المريحة، إضافة إلى أناقتها الجذابة، وإذا ما تأملنا المنازل الآسيوية، سنج أنها تقترب كثيرًأ من الأجواء الدافئة في منازلنا العربية، لذا فهي الأنسب عندما يتعلق الأمر بالبحث عن مصدر إلهام لـ تصميم منزلك الخاص.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة داخل منزل هندي، يتمتع بديكورات أنيقة تليق بمنازلنا العربية. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!

تقسيم المنزل

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة المعيشة خشب White
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

يتكون المنزل من طابقين، تم تقسيمهما على الطريقة الحديثة، حيث المساحة المفتوحة في الطابق الأول تجمع البيئات الاجتماعية في أجواء حميمية دافئة، بينما خصص الطابق الثاني لغرف النوم، حيث غرفة النوم الرئيسية، وغرفة نوم الأطفال، مع غرفة إضافية للضيوف.

غرفة معيشة مستقلة مع مساحة متواضعة

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة المعيشة خشب White
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

على الرغم من المساحة المتواضعة إلى أن ترتيب الأثاث منح كل غرفة حدودها الخاصة، كما في غرفة المعيشة التي تم رسم ملامحها من خلال أريكة جلدية على شكل حرف L، وأرضية سيراميكة منقوشة حلت بدلًا من السجاد التقليدي، إضافة إلى الإطار المزين للسقف، والذي يلعب دوره في رسم حدود الغرفة ومنحها استقلاليتها.

أناقة ودفء النغمات البنية

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة المعيشة خشب Brown
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

تمتعت غرفة المعيشة بأناقة ودفء النغمات البنية، مع وسائد بأرضية بيضاء ونقوش فاتحة من البني. وبدلًا من المنضدة التقليدية وضع مسند قدم صغير أمام الأريكة للمسة أكثر راحة. في المساحة بين الأريكة والجدار، وضع يزلونج جلدي، لتوفير مزيد من أماكن الجلوس وقت الحاجة مع مسند قدم أخر، يمكن استخدامه أيضًا ككرسي عند الحاجة. التفاصيل الملونة في ذراعي الأريكة، تُضفي لمسة حيوية وممتعة على أجواء الغرفة.

مساحة خاصة للتلفاز

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة الميديا خشب Wood effect
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

في الجدار المواجه للأريكة، خصصت مساحة للتلفاز، مع مربعات بالبني والأبيض، وأرفف معلقة لوضع القطع الديكورية الملونة، ومنضدة في النهاية لوضع ملحقات التلفاز، وقد تم تزويدها بثلاث أدراج للتخزين.

حاجز أنيق ولمسة جمالية

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة المعيشة خشب Wood effect
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

بلمسة ذكية لا تؤثر على اتساع المساحة المتواضعة للطابق الأول، تم الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام من خلال جدار كاذب، يُضفي لمسة جمالية على التصميم العام، وقد تزين بشجرة مع تفريغات تسمح برؤية كلتا الغرفتين مع عدم كسر حاجز الخصوصية.

غرفة سفرة بسيطة وعملية

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة السفرة خشب Brown
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

بتصميم بسيط أعدت غرفة السفرة، مع طاولة اكتست بمفرش أبيض مع مفروشات طاقم العشاء الحمراء، وقد التفت حولها كراسي خشبية ذات ظهور مفرغة تمنحها مظهر جمالي بسيط. خلف طاولة الطعام، وضعت أريكة جلدية لتوفير مساحة جلوس إضافية، وقد اعتلاها شباك لتجديد الهواء.

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مطبخ أنيق مع الكثير من التفاصيل

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio مطبخ الخشب البلاستيك المركب Yellow
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

يتمتع المطبخ بلون برتقالي جذاب، في الخزانات العلوية، بينما ارتسمت لوحة رائعة مليئة بالورود في الخزانات السفلية، بينما تزينت الأرضية ببلاطات مزخرفة بالرسوم الهندسية.

اللوحة المرسومة في السقف والمزينة بالإضاءات تمنح المطبخ مزيد من التميز، بينما تمثل الطاولة الممتدة من المطبخ، بار صغير عملي ومثالي لتناول إفطار سريع، أو كوب من الشاي.

استغلال المساحة أسفل الدرج

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio مطبخ الخشب البلاستيك المركب Yellow
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

استغلت المساحة أسفل الدرج لتوفير مزيد من المساحات التخزينية، مع أبواب بمقابض معدنية، ولون برتقالي، باعتبارها امتداد لخزانات المطبخ وجزء منه.

درج مزين بالورود

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Brown
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

تزين الدرج بسجاد أنيق وورود مع أوراق خضراء، منحته لمسة جميلة ومميزة، خاصة مع التصميم المعدني البراق للدرابزين، واللوحة البرتقالية التي تزين السقف لتضيء هذا الدرج.

غرفة نوم مع نغمات زرقاء

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة نوم خشب Blue
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

صممت غرفة النوم مع لمسات زرقاء في شكل قوس قزح يزين السقف فوق السرير، الذي تزين أيضًا بمفروشات بها ذات النغمة اللونية. خزانة الملابس تضمنت مساحة خاصة للجلوس في منتصفها، مع حل ذكي للتغلب على صغر مساحة الغرفة، بينما تم تثبيت شاشة التلفاز في الجدار المقابل للسرير.

غرفة الأطفال

PA Bachupally Residence , Nifty Interio Nifty Interio غرفة نوم خشب Blue
Nifty Interio

Nifty Interio
Nifty Interio
Nifty Interio

مرة أخرى استخدمت النغمات الزرقاء لتزيين غرفة الأطفال، التي على الرغم من تصميمها العصري، احتوت على سريرين معدنيين بمظهر عتيق نسبيًا، خاصة مع المفروشات المزخرفة. تصميم الخزانة عصري ومناسب تمامًا للتصميم المرح للسقف.

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