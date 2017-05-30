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15 تصميم فندقي لحمامات مميزة

آية منير آية منير
homify حمام
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حمام منزلك هو ركنك الخاص للاسترخاء والاستجمام، وإذا توافرت فيه سُبل الراحة إنعكس ذلك على الحالة النفسية العامة في المنزل ككل، وإذا كان نظيفا ومرتبا جعل من منزلك دائما هكذا، ولكن دائما ما نهمل تصميمه ونتركه لضربة الحظ دون الاهتمام بتفاصيله كباقي غرف البيت، اليوم سنقدم لك 15 تصميم فندقي لحمامات مميزة بأنماط مختلفة ولمسات مميزة، ستلهمك كثيرا عند تصميم حمام منزلك ..

1. حمام بمزيج صناعي حديث رائع ..

Скандинавская эклектика, CO:interior CO:interior حمام
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

مزيج رائع بين الصناعية والحداثة  استخدم المصمم فيه الخشب والطوب كمادة أساسية في الحمام، مع قطع أثاث صحي حديث ومعاصر ..

2. إضاءة مميزة لحمام مختلف ..

W kolorach ziemi, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

اختيار إضاءة حمامك من أهم الخطوات في التصميم، مما يجعله أجمل وأكثر إشراقا خاصة لو اعتمد المصمم على انعكاسها في المرايا والتي ستساعد كثيرا في توزيعها بشكل أكثر قوة ..

3. الألوان الداكنة في حمام عصري رائع ..

内に開かれた中庭のある暮らし, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ حمام Black
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

اختيار الألوان الداكنة أصبح أكثر انتشارا في الحمامات الحديثة، بل وله معجبينه وعشاقه، فلا تتردد في اختيارها لحمام منزلك مع تخطيط مبتكر وتوزيع جديد للفراغ نفسه ..

4. الأبيض وروعته ..

haus GTO, BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR حمام
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

اللون الأبيض في الحمام يعد العنوان الرئيسي للجمال والأناقة والمظهر المشرق والنظيف ..

5. اجواء خاصة لحمام مميز ..

57125 House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

اجواء خاصة رومانسية بإضافة الشموع لتصميم حمام رائع على الطراز الحديث بلمسة ريفية مميزة ..

6. لحظات استجمام واسترخاء ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمامات المتصلة بشكل مباشر على الطبيعة أو الحديقة الخاصة بها هي حلم لنا جميعا، ولكن صعوبة تنفيذها تجعلها حلم دائما لما تفتقده من خصوصية، ولكنها صاحبة أجمل لحظات استجمام واسترخاء خاصة ..

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7. حمام بلمسة كلاسيكية مزينة بنقوش ولمسات مميزة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الكلاسيكية تتألق في أثاث بسيط وجذاب .. باللوان الأبيض والأسود المزيج الأشهر على الإطلاق ..

8. لون فيروزي يخطف القلوب ..

Barwy kwiatów w roli głównej - Dom Błonie., TISSU Architecture TISSU Architecture حمام
TISSU Architecture

TISSU Architecture
TISSU Architecture
TISSU Architecture

مزيج رائع بين الأبيض والخشب واللون الفيروزي، استخدم المصمم هنا أفكار مبتكرة كلون مختلف للسقف بعيدا عن الأبيض وأرضية خشبية من نفس لون الخزانة ..

9. لأصحاب الذوق المختلف ..

homify حمام سيراميك Black
homify

homify
homify
homify

اثاث حديث ومعاصر ومبتكر في حمام يحمل أناقة وجمال من نوع خاص لأصحاب الذوق المختلف ..

10. حمام فندقي ..

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

حمام فندقي بتصميم خاص يجمع بين الخشب والجرانيب الرمادي ذو التأثير الخاص ..

11. كلاسيكية راقية ..

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام البلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

الكلاسكية الراقية تتألق في حمام بسيط يجمع بين الأبيض والأسود والرمادي والعاجي، في لوحة فنية تحمل تفاصيل مميزة وجذابة ..

13. تأثيرات خاصة ..

士林-士東路 簡約休閒風，讓40幾年老公寓清爽回春！, 青瓷設計工程有限公司 青瓷設計工程有限公司 حمام
青瓷設計工程有限公司

青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司

استخدام السيراميك المميز ذو التأثيرات الخاصة يجعل من حمامك مختلف عن غيره ويجعله دائما متألقا ومتجدد ولن تحتاج لأكثر من ذلك ..

14. ترتيب مبتكر ..

PATCHWORKOWA ŁAZIENKA, MOTHI.form MOTHI.form حمام الخرسانة White
MOTHI.form

MOTHI.form
MOTHI.form
MOTHI.form

قم بتغيير الترتيب المعتاد لأثاث الحمام ووضعياته التقليدية، واختر خامات مختلفة ومميزة، لتنجح في تصميم حمام مميز ومختلف ..

15. خروج عن النمطية ..

homify حمام Wood effect
homify

homify
homify
homify

الخروج عن النمطية تتألق في لمسات بسيطة، كتوزيع مختلف للخامات التشطيبية أو دمجهم بطريقة مبتكرة وجديدة غير تقليدية ..

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