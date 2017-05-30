حمام منزلك هو ركنك الخاص للاسترخاء والاستجمام، وإذا توافرت فيه سُبل الراحة إنعكس ذلك على الحالة النفسية العامة في المنزل ككل، وإذا كان نظيفا ومرتبا جعل من منزلك دائما هكذا، ولكن دائما ما نهمل تصميمه ونتركه لضربة الحظ دون الاهتمام بتفاصيله كباقي غرف البيت، اليوم سنقدم لك 15 تصميم فندقي لحمامات مميزة بأنماط مختلفة ولمسات مميزة، ستلهمك كثيرا عند تصميم حمام منزلك ..
مزيج رائع بين الصناعية والحداثة استخدم المصمم فيه الخشب والطوب كمادة أساسية في الحمام، مع قطع أثاث صحي حديث ومعاصر ..
اختيار إضاءة حمامك من أهم الخطوات في التصميم، مما يجعله أجمل وأكثر إشراقا خاصة لو اعتمد المصمم على انعكاسها في المرايا والتي ستساعد كثيرا في توزيعها بشكل أكثر قوة ..
اختيار الألوان الداكنة أصبح أكثر انتشارا في الحمامات الحديثة، بل وله معجبينه وعشاقه، فلا تتردد في اختيارها لحمام منزلك مع تخطيط مبتكر وتوزيع جديد للفراغ نفسه ..
اللون الأبيض في الحمام يعد العنوان الرئيسي للجمال والأناقة والمظهر المشرق والنظيف ..
اجواء خاصة رومانسية بإضافة الشموع لتصميم حمام رائع على الطراز الحديث بلمسة ريفية مميزة ..
الحمامات المتصلة بشكل مباشر على الطبيعة أو الحديقة الخاصة بها هي حلم لنا جميعا، ولكن صعوبة تنفيذها تجعلها حلم دائما لما تفتقده من خصوصية، ولكنها صاحبة أجمل لحظات استجمام واسترخاء خاصة ..
الكلاسيكية تتألق في أثاث بسيط وجذاب .. باللوان الأبيض والأسود المزيج الأشهر على الإطلاق ..
مزيج رائع بين الأبيض والخشب واللون الفيروزي، استخدم المصمم هنا أفكار مبتكرة كلون مختلف للسقف بعيدا عن الأبيض وأرضية خشبية من نفس لون الخزانة ..
اثاث حديث ومعاصر ومبتكر في حمام يحمل أناقة وجمال من نوع خاص لأصحاب الذوق المختلف ..
حمام فندقي بتصميم خاص يجمع بين الخشب والجرانيب الرمادي ذو التأثير الخاص ..
الكلاسكية الراقية تتألق في حمام بسيط يجمع بين الأبيض والأسود والرمادي والعاجي، في لوحة فنية تحمل تفاصيل مميزة وجذابة ..
استخدام السيراميك المميز ذو التأثيرات الخاصة يجعل من حمامك مختلف عن غيره ويجعله دائما متألقا ومتجدد ولن تحتاج لأكثر من ذلك ..
قم بتغيير الترتيب المعتاد لأثاث الحمام ووضعياته التقليدية، واختر خامات مختلفة ومميزة، لتنجح في تصميم حمام مميز ومختلف ..
الخروج عن النمطية تتألق في لمسات بسيطة، كتوزيع مختلف للخامات التشطيبية أو دمجهم بطريقة مبتكرة وجديدة غير تقليدية ..
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