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استبدل نيش سفرتك بأفكار جديدة ومبتكرة

آية منير آية منير
SS16 Style Guide - Coastal Elegance, LuxDeco LuxDeco غرفة السفرة Beige
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النيش عنصر أساسي وتقليدي من قديم الزمن في غرفة السفرة ومهما تعالت الأصوات للاستغناء عنه إلا أن هناك الكثير منا متمسكون به للنهاية، لذا فاتجه الخبراء لإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لحل الأزمة والوصول لحل وسط يرضي جميع الاطراف، لنجد في النهاية العديد من التصميمات لتغيير فكرة النيش التقليدية وفتح باب الإبداع والابتكار لتحويلها لقطعة ديكورية وفنية ذات جانب وظيفي هام .. ستجعلك تود الاستغناء عن نيش سفرتك حالا ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نموذج بسيط للأثاث التقليدي الموجود بكل منازلنا والتى نعيش ونتوارثه بعيدا عن كل التقدم الكبير في عالم الديكور وصيحات الموضة واختلاف الأذواق، معا سنتأمل تفاصيل ولمسات جديدة لتضيف لمنزلك نيش بإطلالة مختلفة ومميزة ..

1. مساحة للأعمال الفنية والديكور ..

RESIDENCIA H6 , CH Proyectos CH Proyectos غرفة السفرة
CH Proyectos

CH Proyectos
CH Proyectos
CH Proyectos

ما رأيك أن تكتفي بخزانة بسيطة فقط تعلوها لوحة فنية عظيمة وتتنازل عن وحدة العرض الجانبية في مقابل مساحة رائعة للأعمال الفنية والديكور، مع ضمان أناقة وجمال أكثر ..

2. خزانة صغيرة جميلة ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الخزانة الصغيرة والتي تسمى أحيانا البوفيه  تأتي بتصميمات مختلفة منها المغلق بشكل كامل ومنها المفتوح والمميز، حسب احتياجاتك وذوقك الشخصي ..

3. مكتبة مفتوحة عملية جدا ..

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة السفرة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

بدلا عن النيش وترتيب مجموعة من الاطباق والاكواب دون فائدة، ما رأيك تصميم مكتبة مفتوحة لترتيب أغراضك بشكل جميل، خاصة وإن كان منزلك صغير وتحتاج لاستغلال كل سنتيمتر فيه ..

4. قطعتين متماثلتين ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ولأن الكلاسيكية دائما لها حضورها وجاذبيتها، والنيش هو احد عناصرها الرئيسية، فما رأيك إذا كانت مساحة منزلك تسمح ان تقسمه لقطعتين بدلا من قطعة واحدة وبينهم خزانة او بوفيه لخلق مشهد متوازن رائه ومميز ..

5. أرفف عملية بتصميم بسيط ..

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

أرفف بسيطة تصنعها بنفسك تحل محل النيش بقوة وشياكة، تضيف لها القطع الديكورية والكتب المفضلة والمجلات، لتعكس شخصيتك وذقوك الخاص على كل ركن في منزلك ..

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6. خزانة خشبية ..

The Home on a Hill , FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة السفرة
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

خزانة خشبية مميزة وبسيطة بتصميم أنيق وهادئ لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي العملية وتغليب الجانب الوظيفي على منازلهم مع الاحتفاظ بأناقة لا مثيل لها ..

7. تصميم تقليدي ولكن ..

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

يمكنك الاحتفاظ بالنيش التقليدي ولكن بلمسة جديدة، ألا وهي استخدام لون جديد كالأبيض مثلا ولاحظ الفرق الرائع على كل أثاث منزلك ولكن احرص على تناسق ألوانه ..

8. جمال وشياكة ..

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Dining Room LuxDeco غرفة السفرة Beige dining room,dining room table,dining chair
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Dining Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

قد تظن استغناءك عن النيش قد يقلل من جمال وشياكة منزلك، وكلن كما ترى امامك لوحة فنية أنيقة بلمسات ساحرة وهادئة دون استخدام نيش او غيره ..

9. كلاسيكية بوجه آخر ..

TriBeCa Лофт-Апартаменты в Москве, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером غرفة السفرة
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

الكلاسيكية دائما ما تحمل في تفاصيلها خصوصية، ولكن بما اننا قد قررنا التفكير خارج الصندوق، فما رأيك لإي أن تضيف وحدة مفتوح مكون من ارفف تحمل قطع ديكورية وأطباق وكؤووس خاصة بغرفة السفرة في حالة مميزة وجميلة وفريدة من نوعها ..

10. تصميم مبتكر ..

Ristrutturazione casa privata Taranto, progettAREA interni & design progettAREA interni & design غرفة السفرة
progettAREA interni &amp; design

progettAREA interni & design
progettAREA interni &amp; design
progettAREA interni & design

أرفف معلقة وتعمل كفاصل رائع في منزلك، لا حاجة لك بأكثر من ذلك وستمتلك عنصر جميل وجديد مبتكر بدلا عن النيش ..

11. لمسة ريفية ..

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

بلمسة ريفية ووحدة أثاث تقليدية بألوان زاهية، تزينها نباتات رائعة وإضاءة خاصة وتحمل أرففها قطع ديكورية مميزة ..

12. تفكير ذكي لاستغلال أمثل ..

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

إن كانت مساحة منزلك صغيرة جدا فالحل هو ان تنجح في استغلال كل ركن فيه، كما فعل المصمم هنا أضاف مكتبة رائعة تقوم بدور النيش تتوسطها أريكة رائعة وطاولة مميزة بتصميم بسيط ..

13. روعة واناقة ..

個性mix色感宅, 釩星空間設計 釩星空間設計 غرفة السفرة
釩星空間設計

釩星空間設計
釩星空間設計
釩星空間設計

التصميم التقليدي للنيش قد مللنا منه وأصبح ظهوره في المنزل يعد من العيوب الديكورية في العالم الحديث، ولكن مع تصميم الخبراء لقطع كهذه أصبح النيش روعة واناقة تضاف لمنزلك وتقدم وظيفة مبتكرة بدلا عن تخزين مجرد مجموعة اطباق وكؤووس ، إلا أنها أصبحت مساحة غنية لتفاصيل مميزة ..

14. بدون نيش أفضل ..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

في نهاية المقال.. نجد أن بدون نيش تقليدي منزلك أفضل بل وأجمل، مجرد أرفف بسيطة قد تفي بالغرض وتتيح لك ميزانية أكبر لتنفيذ وشراء أغراض أهم من مجرد خزانة لعرض مجموعة من الأطباق والكؤووس .. 

يمكنك قراءة .. 25 تصميم لغرف سفرة تستحق التقليد

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