استبدل نيش سفرتك بأفكار جديدة ومبتكرة

النيش عنصر أساسي وتقليدي من قديم الزمن في غرفة السفرة ومهما تعالت الأصوات للاستغناء عنه إلا أن هناك الكثير منا متمسكون به للنهاية، لذا فاتجه الخبراء لإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لحل الأزمة والوصول لحل وسط يرضي جميع الاطراف، لنجد في النهاية العديد من التصميمات لتغيير فكرة النيش التقليدية وفتح باب الإبداع والابتكار لتحويلها لقطعة ديكورية وفنية ذات جانب وظيفي هام .. ستجعلك تود الاستغناء عن نيش سفرتك حالا ..
نموذج بسيط للأثاث التقليدي الموجود بكل منازلنا والتى نعيش ونتوارثه بعيدا عن كل التقدم الكبير في عالم الديكور وصيحات الموضة واختلاف الأذواق، معا سنتأمل تفاصيل ولمسات جديدة لتضيف لمنزلك نيش بإطلالة مختلفة ومميزة ..
ما رأيك أن تكتفي بخزانة بسيطة فقط تعلوها لوحة فنية عظيمة وتتنازل عن وحدة العرض الجانبية في مقابل مساحة رائعة للأعمال الفنية والديكور، مع ضمان أناقة وجمال أكثر ..
الخزانة الصغيرة والتي تسمى أحيانا
البوفيه تأتي بتصميمات مختلفة منها المغلق بشكل كامل ومنها المفتوح والمميز، حسب احتياجاتك وذوقك الشخصي ..
بدلا عن النيش وترتيب مجموعة من الاطباق والاكواب دون فائدة، ما رأيك تصميم مكتبة مفتوحة لترتيب أغراضك بشكل جميل، خاصة وإن كان منزلك صغير وتحتاج لاستغلال كل سنتيمتر فيه ..
ولأن الكلاسيكية دائما لها حضورها وجاذبيتها، والنيش هو احد عناصرها الرئيسية، فما رأيك إذا كانت مساحة منزلك تسمح ان تقسمه لقطعتين بدلا من قطعة واحدة وبينهم خزانة او بوفيه لخلق مشهد متوازن رائه ومميز ..
أرفف بسيطة تصنعها بنفسك تحل محل النيش بقوة وشياكة، تضيف لها القطع الديكورية والكتب المفضلة والمجلات، لتعكس شخصيتك وذقوك الخاص على كل ركن في منزلك ..
خزانة خشبية مميزة وبسيطة بتصميم أنيق وهادئ لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي العملية وتغليب الجانب الوظيفي على منازلهم مع الاحتفاظ بأناقة لا مثيل لها ..
يمكنك الاحتفاظ بالنيش التقليدي ولكن بلمسة جديدة، ألا وهي استخدام لون جديد كالأبيض مثلا ولاحظ الفرق الرائع على كل أثاث منزلك ولكن احرص على تناسق ألوانه ..
قد تظن استغناءك عن النيش قد يقلل من جمال وشياكة منزلك، وكلن كما ترى امامك لوحة فنية أنيقة بلمسات ساحرة وهادئة دون استخدام نيش او غيره ..
الكلاسيكية دائما ما تحمل في تفاصيلها خصوصية، ولكن بما اننا قد قررنا التفكير خارج الصندوق، فما رأيك لإي أن تضيف وحدة مفتوح مكون من ارفف تحمل قطع ديكورية وأطباق وكؤووس خاصة بغرفة السفرة في حالة مميزة وجميلة وفريدة من نوعها ..
أرفف معلقة وتعمل كفاصل رائع في منزلك، لا حاجة لك بأكثر من ذلك وستمتلك عنصر جميل وجديد مبتكر بدلا عن النيش ..
بلمسة ريفية ووحدة أثاث تقليدية بألوان زاهية، تزينها نباتات رائعة وإضاءة خاصة وتحمل أرففها قطع ديكورية مميزة ..
إن كانت مساحة منزلك صغيرة جدا فالحل هو ان تنجح في استغلال كل ركن فيه، كما فعل المصمم هنا أضاف مكتبة رائعة تقوم بدور النيش تتوسطها أريكة رائعة وطاولة مميزة بتصميم بسيط ..
التصميم التقليدي للنيش قد مللنا منه وأصبح ظهوره في المنزل يعد من العيوب الديكورية في العالم الحديث، ولكن مع تصميم الخبراء لقطع كهذه أصبح النيش روعة واناقة تضاف لمنزلك وتقدم وظيفة مبتكرة بدلا عن تخزين مجرد مجموعة اطباق وكؤووس ، إلا أنها أصبحت مساحة غنية لتفاصيل مميزة ..
في نهاية المقال.. نجد أن بدون نيش تقليدي منزلك أفضل بل وأجمل، مجرد أرفف بسيطة قد تفي بالغرض وتتيح لك ميزانية أكبر لتنفيذ وشراء أغراض أهم من مجرد خزانة لعرض مجموعة من الأطباق والكؤووس ..
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