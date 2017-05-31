تصميم منزل أسيوي ساحر.. ستتمنى العيش به!

الإضاءات الخافتة، والتفاصيل الخشبية مع النغمات الداكنة والشرفات ذات الإطلالات الرائعة.. كلها تفاصيل تجعل من أي منزل مساحة ساحرة للعيش بها، خاصة مع الديكورات النيقة واللمسات العصرية الفاخرة، والمساحات الواسعة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة رائعة إلى تيوان، للتجول بين أرجاء منزل عصري فاخر، مع أجواء من الرفاهية الساحرة التي تجعلك تتمنى العيش به. شاركنا جولتنا!
بنغمات داكنة، وأضواء خافتة، صممت غرفة المعيشة لتتمتع بأجواء آسيوية مُريحة وأنيقة، حيث الأريكة المنخفضة اتخدت شكل حرف L، بمفروشات جلدية مع وسائد صغيرة، وإلى جانبها كرسي مع ذراعين معدنيين ومسند للقدم، وقد توسطتهما منضدة خشبية بلون فاتح يبرز أسفل الأضواء المزينة للسقف. الجدار الزجاجي يمنح الغرفة إطلالة رائعة، تزيدها رفاهية وراحة، وتمنحها إشراقة قوية وكثيفة في ساعات النهار المُشمسة.
في نهاية المساحة التي احتضنت غرفة المعيشة، صمم جدار خرساني يصنع نقيضًا رائعًا مع السقف الخشبي، بينما يُضفي العمود الخرساني الكبير لمسة فاخرة تزيد تلك المساحة رفاهية وأناقة.
الشاشة المسطحة الكبيرة في الجدار، والسماعات على الجانبين، يصنعون مساحة خاصة للميديا، مع الأرفف المعلقة والأجهزة الحديثة المزينة للمنضدة الأرضية أسفلها، مما يمنح غرفة المعيشة التسلية والمرح لقضاء الأوقات العائلية أثناء متابعة البرامج المفضلة.
المصباح الجانبي بتصميمه المميز وحجمه الكبيروالستائر الخفيفة المزينة للجدار الزجاجي، والعمود الخرساني الكبير في الجدار المقابل، وأيضًا تصميم السقف المنقسم بين الطلاء والتغطية الخشبية… تفاصيل فاخرة ومميزة ترسم ملامح الغرفة، وتُضفي عليها ابعًا شخصيًا أنيقًا.
اجتمع المطبخ مع طاولة الطعام في مساحة واحدة، تطبيقًا للاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، وجمع البيئات المعيشية في مساحة واحدة لمزيد من الدفء والحميمية. الخطوط في الأرضية، وتقسيمات السقف، مع بريق اللمسات المعدنية في أرجل الكراسي وأجزاء المطبخ، يشكلون عامل جذب بصري رائع، خاصة مع انعكاس الإضاءة عليهم.
بأناقة الاسود التي لا تقبل المنافسة، صممت طاولة الطعام بشكل بسيط يكتفي بجاذبية الأسود ووحدات الإضاءة الزجاجية التي تتدلى من السقف الخشبي في مزيج رائع للخامات. اختيار مثالي لموقع طاولة الطعام، حيث القرب من المطبخ ودولاب المشروبات، لسهولة إعداد دعوات الغداء أو العشاء.
الإضاءات الخافتة ، والأجواء المعتمة نسبيًا، مع المصابيح الزجاجية المتدلية من السقف، وخطوط الضوء بداخلها التي تشبه الشموع، مع تلك الشموع المزينة لسطح طاولة الطعام، والإطلالة الرائعة للشرفة، تمنح تلك المساحة أجواء رومانسية حالمة وساحرة.
تصميم عصري جذاب للمطبخ، مع خطوط أنيقة من الضوء، ومزيج الأخشاب البنية، والفولاذ الفضي اللامع، وايضًا منضدة المركز بلونها الأسود الراقي، يمنح المطبخ أجواء احترافية لتقديم وجبات شهية وإعداد مُبهر لدعوات العشاء، خاصة مع التخطيط المفتوح للمطبخ وإمكانية متابعة عملية الطهي من طاولة الطعام القريبة.
يتمتع المطبخ وطاولة الطعام بإطلالة رائعة على الشرفة الخارجية، من خلال الابواب الزجاجية المنزلقة، والتي تزينت بستائر ثقيلة لتوفير الخصوصية وقت الحاجة، أو وضعها جانبًا لاتاحة الفرصة لتسلل الضوء والتمتع بالإطلالة والإشراقة الطبيعية.
خارج الشرفة، تبدو الإطلالة أكثر جمالًا، وقد تم إعدادها جيدًا للاستمتاع بتلك الأجواء المنعشة، حيث الأرضية الخشبية، والأثاث الراقي البسيط، مع الوسائد البيضاء المريحة، وطاولة صغيرة لوضع افطار بسيط وربما أكواب المشروبات، وحتى لا نحجب أي جزء من تلك الإطلالة، صمم السور من الزجاج الشفاف، مع غضافة الغضاءات لأجواء ساحرة.
بعيدًا عن التفاصيل الفاخرة، والمبالغات الفارهة، صممت غرفة النوم بلمسات بسيطة للحفاظ على الأجواء الهادئة المريحة، حيث بالتة الألوان الحيادية من الأبيض والرمادي واللمسات الخشبية البنية، والتأثير المنعش للإشراقة الطبيعية بفضل الجدار الزجاجي.
في الركن البعيد، صمم ركن خاص لمكتب العمل، بالقرب من النافذة، للاستمتع بالإضاءة الطبيعية، وإطلالة الطبيعة الساحرة التي تخلق أجواء مثالية للاسترخاء والتركيز.
تتمتع غرفة النوم أيضًا بشرفة كبيرة مع ذات الإطلالة الساحرة، وقد تم إعدادها بأرضية خشبية، مع عمود وحوض مزروعات بتصميم خرساني له سحره الخاص. من أجل الاسترخاء والاستمتاع بتلك الأجواء، وضع شيزلونج كبير مع منضدة صغيرة أمام السور الزجاجي مباشرة.
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