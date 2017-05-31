تصميم منزل أسيوي ساحر.. ستتمنى العيش به!

الإضاءات الخافتة، والتفاصيل الخشبية مع النغمات الداكنة والشرفات ذات الإطلالات الرائعة.. كلها تفاصيل تجعل من أي منزل مساحة ساحرة للعيش بها، خاصة مع الديكورات النيقة واللمسات العصرية الفاخرة، والمساحات الواسعة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة رائعة إلى تيوان، للتجول بين أرجاء منزل عصري فاخر، مع أجواء من الرفاهية الساحرة التي تجعلك تتمنى العيش به. شاركنا جولتنا!