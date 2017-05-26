14 تصميم لأبواب منزلقة مثالية لمنزلك الصغير

اليوم، أصبحت الأبواب المنزلقة أكثر شعبية من أي وقت مضى، وذلك بين المصممين وكذلك المستخدمين. ليس فقط لأن الأبواب المنزلقة توفر أفضل استخدام للفضاء، ولكن أيضا عندما يتم تصميمها بشكل صحيح، فإنها تضيف تجربة بصرية الشاملة إلى الفضاء.

مع التقدم في التكنولوجيا، تصميمات الأبواب المنزلقة أصبحت أكثر أناقة، وقادرة على تحمل الأوزان أثقل على نحو متزايد، وهو عامل أدى إلى الاعتماد عليها بشكل أكبر في المنازل الحديثة.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من المساحات لديك باستخدام الأبواب المنزلقة، يمكنك الحصول على إلهامك من التصميمات التالية..