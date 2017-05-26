14 تصميم لأبواب منزلقة مثالية لمنزلك الصغير

اليوم، أصبحت الأبواب المنزلقة أكثر شعبية من أي وقت مضى، وذلك بين المصممين وكذلك المستخدمين. ليس فقط لأن الأبواب المنزلقة توفر أفضل استخدام للفضاء، ولكن أيضا عندما يتم تصميمها بشكل صحيح، فإنها تضيف تجربة بصرية الشاملة إلى الفضاء.
مع التقدم في التكنولوجيا، تصميمات الأبواب المنزلقة أصبحت أكثر أناقة، وقادرة على تحمل الأوزان أثقل على نحو متزايد، وهو عامل أدى إلى الاعتماد عليها بشكل أكبر في المنازل الحديثة.
إذا كنت ترغب في الاستفادة من المساحات لديك باستخدام الأبواب المنزلقة، يمكنك الحصول على إلهامك من التصميمات التالية..
في حالة المساحات مثل المطبخ الذي يحتاج أحيانا إلى أن يغلق الباب لتجنب انتشار رائحة الطهي، أو تجنب العرض الفوضوي، يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة الخيار الأمثل. ليس فقط لكونها قادرة على تغطية الواجهة بأكملها بسهولة، إلا أنها أيضًا لا تتطلب أي مساحة للفتح أو الغلق كالأبواب العادية..
واحدة من الوظائف الأساسية للباب الجرار هي فصل الفضاء. اعتمادًا على طبيعة هذا الفضاء، يمكنك اختيار الأبواب المبهمة تمامًا أو الشفافة كما في هذا التصميم للسماح بمرور الضوء بين المساحات.
أحد العوائق التي تجلبها الأبواب المنزلقة هو أنها تحتاج إلى مساحة عندما تكون في وضع مفتوح. ما لم يكن الفضاء كبيرًا، لا يمكن الاستعانة بها، وهذا يمكن أن يشكل مشكلة. ومع ذلك، من خلال اعتماد الفكرة كما في هذا التصميم المبتكر، يمكن استخدام عدة أبواب متتالية للقضاء على المشكلة.
الأبواب الانزلاقية، عند تصميمها مع الدقة المطلوبة والانتهاء من المواد التي يمكن أن تكمل الإعداد المحيطة بها، يمكن بالتأكيد تعزيز جاذبية البصرية الشاملة من الفضاء. في حالة هذه المساحة، فإن المصاريع الملونة البيضاء الأنيقة تضيف لمسة رائعة رائعة إلى الغرفة بأكملها.
يمكنك أيضا اختيار انزلاق مصاريع مع لوحة عرض صغيرة إذا كنت ترغب في الخصوصية ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى بعض الاتصال مع المساحة الداخلية. هذا النوع من المصاريع مفيد جدا في المكاتب أو العيادات.
تم تصميم آلية لطي الأبواب المنزلقة، من أجل مواجهة حقيقة أن الباب المنزلق العادي يأخذ مساحة عند فتح جميع مصاريع. في حالة انزلاق الأبواب القابلة للطي، يمكن أن تنهار الأبواب على بعضها البعض مما يقلل بشكل كبير من المساحة التي يتطلبها الباب المنزلق العادي في حالة تركه مفتوح.
مغلق
كانت الأبواب المنزلقة في الأصل تعود إلى اليابان لفترة طويلة. هذا الباب المنزلق يستلهم من الأبواب اليابانية لشكلها البصري. نمط متناظر بسيط من الإطار الأسود والألواح الزجاجية، يبدو مثيرة للإعجاب وكذلك يضفي لمسة معاصرة لطيفة إلى الفضاء.
مفتوح
يتم توفير الباب المنزلق في مكان مريح يسمح للمصراع بالانزلاق، عندما يكون في وضعية فتح.
بصرف النظر عن الغرف، فإن الخزانات هي واحدة من هذه العناصر التي يمكن استخدام الأبواب المنزلقة في تصميمها بشكل فعال للغاية. بدلًا من الأبواب العادية للخزانة، والتي بدورها تتطلب مساحة لفتحها، يمكن استخدام الأبواب المنزلقة لمظهر أكثر عصرية، ولا يحتاج إلى الكثير من المساحة.
في هذه الصورة، يمكننا أن نرى أحد من أنواع الأبواب المنزلقة الأكثر شيوعًا. حيث الإطار الألومنيوم السميك يوفر الأمن والعزل المطلوب، في حين أن الزجاج الشفاف يسمح بنفاذ قدر كبير من الضوء الطبيعي حتى عندما تكون الأبواب مغلقة تمامًا.
من الداخل
يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة خيار أفضل للممرات بدلا من الأبواب التقليدية المفصلية، خاصة في حالة تصميم منزلك مع مساحة كبيرة مفتوحة، أو إذا كان لديك عناصر من الأثاث قريبة جدًا من المدخل، أو حتى وجود خزائن كما في هذه الحالة. هنا يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة مفيدة جدًا ويمكن أن توفر المزيد من المرونة مقارنة بالباب العادي.
من الخارج
كما يمكننا أن نرى في هذه الصورة، يمكن انزلاق الباب بأريحية مع توفير المساحة المناسبة بتمرير باب أو اثنين من تلك الأبواب المتتالية.
بالنسبة للحمام، يمكن أن يكون الباب المنزلق خيارًا مثاليًا مقارنة بالأبواب العادية، خاصة أن مساحة الحمامات عادة ما تكون صغيرة، في مثل هذا السيناريو، والأبواب المنزلقة يمكن أن توفر استغلال امثل للمساحة.
يمكنك تثبيت الأبواب المنزلقة في اتجاهين متعاكسين بدلا من تداخلهما مع بعضها البعض. الجانب الإيجابي هو أن هذا الترتيب يبدو أنظف بكثير وأنيق بينما على الجانب السلبي إذا كنت تحاول إخفاء مصاريع، فأنت بحاجة إلى محاور على كلا الجانبين عند الفتح.
كما هو موضح سابقًا، الأبواب المنزلقة بسبب حركتها الجانبية، تستهلك مساحة أقل من الفضاء، وبالتالي تمثل حلا ممتازًا للمساحات الصغيرة كما في هذا التصميم.
يمكن أن تصمم الأبواب المنزلقة من مواد مختلفة من بينها الخشب، كونها واحدة من أفضل مواد البناء. مصاريع خشبية لا تبدو فقط أنيقة ولكنها توفر أيضا لمسة ريفية ساحرة في كامل المساحة.
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