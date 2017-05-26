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14 تصميم لأبواب منزلقة مثالية لمنزلك الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify مطبخ
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اليوم، أصبحت الأبواب المنزلقة أكثر شعبية من أي وقت مضى، وذلك بين المصممين وكذلك المستخدمين. ليس فقط لأن الأبواب المنزلقة توفر أفضل استخدام للفضاء، ولكن أيضا عندما يتم تصميمها بشكل صحيح، فإنها تضيف تجربة بصرية الشاملة إلى الفضاء.

مع التقدم في التكنولوجيا، تصميمات الأبواب المنزلقة أصبحت أكثر أناقة، وقادرة على تحمل الأوزان أثقل على نحو متزايد، وهو عامل أدى إلى الاعتماد عليها بشكل أكبر في المنازل الحديثة.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من المساحات لديك باستخدام الأبواب المنزلقة، يمكنك الحصول على إلهامك من التصميمات التالية..

​1. تعزيز استخدام الفضاء

UN INTÉRIEUR RÉINVENTÉ, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON مطبخ
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

في حالة المساحات مثل المطبخ الذي يحتاج أحيانا إلى أن يغلق الباب لتجنب انتشار رائحة  الطهي، أو تجنب العرض الفوضوي، يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة الخيار الأمثل. ليس فقط لكونها قادرة على تغطية الواجهة بأكملها بسهولة، إلا أنها أيضًا لا تتطلب أي مساحة للفتح أو الغلق كالأبواب العادية..

​2. فاصل للفضاء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

واحدة من الوظائف الأساسية للباب الجرار هي فصل الفضاء. اعتمادًا على طبيعة هذا الفضاء، يمكنك اختيار الأبواب المبهمة تمامًا أو الشفافة كما في هذا التصميم للسماح بمرور الضوء بين المساحات.

​3. أبواب متتالية للمساحات الصغيرة

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

أحد العوائق التي تجلبها الأبواب المنزلقة هو أنها تحتاج إلى مساحة عندما تكون في وضع مفتوح. ما لم يكن الفضاء كبيرًا، لا يمكن الاستعانة بها، وهذا يمكن أن يشكل مشكلة. ومع ذلك، من خلال اعتماد الفكرة كما  في هذا التصميم المبتكر، يمكن استخدام عدة أبواب متتالية للقضاء على المشكلة.

​4. انزلاق الأبواب مع لمسة الحد الأدنى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأبواب الانزلاقية، عند تصميمها مع الدقة المطلوبة والانتهاء من المواد التي يمكن أن تكمل الإعداد المحيطة بها، يمكن بالتأكيد تعزيز جاذبية البصرية الشاملة من الفضاء. في حالة هذه المساحة، فإن المصاريع الملونة البيضاء الأنيقة تضيف لمسة رائعة رائعة إلى الغرفة بأكملها.

5​. الأبواب مع لوحات عرض

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكنك أيضا اختيار انزلاق مصاريع مع لوحة عرض صغيرة إذا كنت ترغب في الخصوصية ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى بعض الاتصال مع المساحة الداخلية. هذا النوع من المصاريع مفيد جدا في المكاتب أو العيادات.

​6. أبواب منزلقة قابلة للطي

homify بلكونة أو شرفة الحديد / الصلب Grey
homify

homify
homify
homify

تم تصميم آلية لطي الأبواب المنزلقة، من أجل مواجهة حقيقة أن الباب المنزلق العادي يأخذ مساحة عند فتح جميع مصاريع. في حالة انزلاق الأبواب القابلة للطي، يمكن أن تنهار الأبواب على بعضها البعض مما يقلل بشكل كبير من المساحة التي يتطلبها الباب المنزلق العادي في حالة تركه مفتوح.

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​7. الأبواب المنزلقة اليابانية مغلق

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله الحديد / الصلب Black
homify

homify
homify
homify

كانت الأبواب المنزلقة في الأصل تعود إلى اليابان لفترة طويلة. هذا الباب المنزلق يستلهم من الأبواب اليابانية لشكلها البصري. نمط متناظر بسيط من الإطار الأسود والألواح الزجاجية، يبدو مثيرة للإعجاب وكذلك يضفي لمسة معاصرة لطيفة إلى الفضاء.

​الأبواب المنزلقة اليابانية مفتوح

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله البلاط White
homify

homify
homify
homify

يتم توفير الباب المنزلق في مكان مريح يسمح للمصراع بالانزلاق، عندما يكون في وضعية فتح.

​8. الأبواب المنزلقة للخزائن

homify غرفة السفرة MDF White
homify

homify
homify
homify

بصرف النظر عن الغرف، فإن الخزانات هي واحدة من هذه العناصر التي يمكن استخدام الأبواب المنزلقة في تصميمها بشكل فعال للغاية. بدلًا من الأبواب العادية للخزانة، والتي بدورها تتطلب مساحة لفتحها، يمكن استخدام الأبواب المنزلقة لمظهر أكثر عصرية، ولا يحتاج إلى الكثير من المساحة.

​9. الأبواب المنزلقة مع الإطار الصلب والزجاج الشفاف

homify الممر والمدخل الألومنيوم / الزنك Grey
homify

homify
homify
homify

في هذه الصورة، يمكننا أن نرى أحد من أنواع الأبواب المنزلقة الأكثر شيوعًا. حيث الإطار الألومنيوم السميك يوفر الأمن والعزل المطلوب، في حين أن الزجاج الشفاف يسمح بنفاذ قدر كبير من الضوء الطبيعي حتى عندما تكون الأبواب مغلقة تمامًا.

10. أبواب منزلقة في الممر من الداخل

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة خيار أفضل للممرات بدلا من الأبواب التقليدية المفصلية، خاصة في حالة تصميم منزلك مع مساحة كبيرة مفتوحة، أو إذا كان لديك عناصر من الأثاث قريبة جدًا من المدخل، أو حتى وجود خزائن كما في هذه الحالة. هنا يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة مفيدة جدًا ويمكن أن توفر المزيد من المرونة مقارنة بالباب العادي.

أبواب منزلقة في الممر: من الخارج

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

كما يمكننا أن نرى في هذه الصورة، يمكن انزلاق الباب بأريحية مع توفير المساحة المناسبة بتمرير باب أو اثنين من تلك الأبواب المتتالية.

11. الابواب المنزلقة في الحمام

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 حمام
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

بالنسبة للحمام، يمكن أن يكون الباب المنزلق خيارًا مثاليًا مقارنة بالأبواب العادية، خاصة أن مساحة الحمامات عادة ما تكون صغيرة، في مثل هذا السيناريو، والأبواب المنزلقة يمكن أن توفر استغلال امثل للمساحة.

​12. أبواب منزلقة مع آلية فتح مختلفة

세아이들이 뛰어노는 유니크한 다락방과 다섯식구를 위한 보금자리, 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 غرفة المعيشة
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

يمكنك تثبيت الأبواب المنزلقة في اتجاهين متعاكسين بدلا من تداخلهما  مع بعضها البعض. الجانب الإيجابي هو أن هذا الترتيب يبدو أنظف بكثير وأنيق بينما على الجانب السلبي إذا كنت تحاول إخفاء مصاريع، فأنت بحاجة إلى محاور على كلا الجانبين عند الفتح. 

13. أبواب منزلقة للمساحات الصغيرة

YJ HOUSE , 에이라이브 에이라이브 غرفة نوم خشب Multicolored
에이라이브

에이라이브
에이라이브
에이라이브

كما هو موضح سابقًا، الأبواب المنزلقة بسبب حركتها الجانبية، تستهلك مساحة  أقل من الفضاء، وبالتالي تمثل حلا ممتازًا للمساحات الصغيرة كما في هذا التصميم. 

14. الأبواب المنزلقة مع سحر خشبي ريفي

누하동 한옥, obrick obrick غرفة المعيشة
obrick

obrick
obrick
obrick

يمكن أن تصمم الأبواب المنزلقة من مواد مختلفة من بينها الخشب، كونها واحدة من أفضل مواد البناء. مصاريع خشبية لا تبدو فقط أنيقة ولكنها توفر أيضا لمسة ريفية ساحرة في كامل المساحة.

لمزيد من النصائح التصميمة الملهمة، تفضل بقرءاة المقال التالي، 10 طرق للاستمتاع بالتأرجح في منزلك

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