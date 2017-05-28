نصائح ديكورية مميزة للمساحات الصغيرة

مساحة منزلك صغيرة ، وتعتفد أنها مشكلة بلا حل، وإن وجدت الحلول لذلك فلن تكن بجمال وأناقة المنازل الكبيرة ! .. كل هذه الخرافات جاء عالم الديكور ليؤكد لنا أن منزلك الصغير هو جنتك الخاصة، والتى بلمسات ديكورية بسيطة تجعله أجمل وأكثر أناقة، بدون ميزانيات أو تكلفة ولكن بقليل من المجهود في الاختيار والانتقاء لكل عنصر والبحث عن كل ما هو جديد في عالم الديكور وما أوجده المتخصصون للعالم المساحات الصغيرة.. ستجد في هذه المقال 16 نصيحة ديكورية ستساعدك كثيرا في تصميم منزلك الصغير ..