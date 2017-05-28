نصائح ديكورية مميزة للمساحات الصغيرة

مساحة منزلك صغيرة، وتعتفد أنها مشكلة بلا حل، وإن وجدت الحلول لذلك فلن تكن بجمال وأناقة المنازل الكبيرة ! .. كل هذه الخرافات جاء عالم الديكور ليؤكد لنا أن منزلك الصغير هو جنتك الخاصة، والتى بلمسات ديكورية بسيطة تجعله أجمل وأكثر أناقة، بدون ميزانيات أو تكلفة ولكن بقليل من المجهود في الاختيار والانتقاء لكل عنصر والبحث عن كل ما هو جديد في عالم الديكور وما أوجده المتخصصون للعالم المساحات الصغيرة.. ستجد في هذه المقال 16 نصيحة ديكورية ستساعدك كثيرا في تصميم منزلك الصغير..
الستائر عنصر أساسي فهي قادرة على جعل منزلك يبدو بشكل أكثر أناقة وجمال، خاصة وإن كانت متناغمة ومتناسقة مع التصميم، وفي منزلك الصغير ستحتاج لاختيارها بدقة وبشكل مميز لتلفت الانتباه وتضيف جمال لتصميمك دون جهد او تكلفة كبيرة ..
الزهور لها سحر خاص فقم بإضافتها في أركان منزلك المختلفة، والأفضل أن تكون طبيعية ذات روائح فواحة وبألوان مميزة وأنواع مختلفة، لتضيف لمسات جمال لمنزلك طول الوقت ..
كلما توافرت مساحة تناسب تصميم وحدات تخزين، لا تتردد في ذلك فهي أكثر الحلول المثالية لاستغلال المساحات الصغيرة لتنعم بمنزل مرتب دائما، واختر أثاث مزود بحزانة إن أمكن ..
اختر الأثاث الذكي ذو الاستخدامات المتعددة والتى تجمع بين عناصر غرفة واحدة في ركن مرتب ومميز ..
الحمامات رغم صغر مساحتها إلا أن تصميمها على طراز الفنادق يعد من أسهل الخطوات، فقط أضف خامات مختلفة واستغل كل الزوايا واستبدل حوص الاستحمام الكبير بغرفة زجاجية مميزة ..
التفاصيل في المساحات الصغيرة تجعلها أغنى وأكثر جمال، وتجعل العين تهمل تفصيلة صغيرها وتهتم بجانبها الجمالي ..
الأقمشة والمفروشات تصنع فارق مميز، خاصة عشاق الأناقة والأعمال اليدوية، إن كنت من هؤلاء اترك لمساتك الخاصة في أركان منزلك ..
اختر اكسسوارات الأبواب والشبابيك على أحدث موضة وبشكل براق وجميل ..
احرص على الاحتفاظ بالعناصر المهمة في منزلك كالكومودينو والخزانة العملية والمرايا وكل ما يحتاجه المستخدمين لديكور أكثر راحة ..
ابتكر أفكار عملية لكل ركن في منزلك، كالمدخل بدلا من أن تتركه بلا استخدام، قم بإضافة وحدة تخزين وتعليق للمعاطف وترتيب الأحذية ..
ابتعد عن الأثاث الضخم واختر المناسب منه، واترك مسارات الحركة مريحة ولا تقلق بشأن الاستخدام والجانب الوظيفي، فإن اخترت الأثاث بحجم مناسب ستجد توافر المساحات لإضافة عناصر جديدة ومبتكرة ..
اجعل من عناصر التصميم أكثر تناسقا وتناغما، أرضيات وجدران وأثاث بلمسات خاصة تجمع بينهم ..
لوحات فنية وذكرياتك الخاصة تعد قطع ديكورية مميزة، لا تتردد في تزيين جدران منزلك الصغير بمثل هذه التفاصيل واصنع جو عائلي رائع في كل أركان منزلك ..
لا تهمل شرفتك واستغلها بشكل أنيق واصنع منها ركنك الخاص بأقل الامكانيات، واستمتع بأوقات ممتعة تساعدك على الاسترخاء والتأمل ..
لا تخجل من اختياراتك وكن أنت، واجعل انعكاس شخصيتك يظهر في كل تفاصيل وعناصر منزلك ..
لا تسمح بتصميم أي مساحة حتى لو كانت صغيرة في منزلك دون تخطيط مسبق لتنجح في استغلال أمثل، الممرات والأركان وقطع الأثاث، كلها مواد متاحة للاستخدام بشكل ذكي ..
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