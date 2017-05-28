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نصائح ديكورية مميزة للمساحات الصغيرة

آية منير آية منير
Flat_k57, ECOForma ECOForma غرفة الاطفال خشب White
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مساحة منزلك صغيرة، وتعتفد أنها مشكلة بلا حل، وإن وجدت الحلول لذلك فلن تكن بجمال وأناقة المنازل الكبيرة ! .. كل هذه الخرافات جاء عالم الديكور ليؤكد لنا أن منزلك الصغير هو جنتك الخاصة، والتى بلمسات ديكورية بسيطة تجعله أجمل وأكثر أناقة، بدون ميزانيات أو تكلفة ولكن بقليل من المجهود في الاختيار والانتقاء لكل عنصر والبحث عن كل ما هو جديد في عالم الديكور وما أوجده المتخصصون للعالم المساحات الصغيرة.. ستجد في هذه المقال 16 نصيحة ديكورية ستساعدك كثيرا في تصميم منزلك الصغير..

1. اختر ستارة مميزة ..

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

الستائر عنصر أساسي فهي قادرة على جعل منزلك يبدو بشكل أكثر أناقة وجمال، خاصة وإن كانت متناغمة ومتناسقة مع التصميم، وفي منزلك الصغير ستحتاج لاختيارها بدقة وبشكل مميز لتلفت الانتباه وتضيف جمال لتصميمك دون جهد او تكلفة كبيرة ..

2. أضف زهور جميلة ..

Petite Hydrangea Plant Appleyard London GardenPlants & flowers
Appleyard London

Petite Hydrangea Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

الزهور لها سحر خاص فقم بإضافتها في أركان منزلك المختلفة، والأفضل أن تكون طبيعية ذات روائح فواحة وبألوان مميزة وأنواع مختلفة، لتضيف لمسات جمال لمنزلك طول الوقت ..

3. مساحات تخزين مناسبة ..

Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores غرفة الاطفال
Ana Andrade – Design de Interiores

Ana Andrade - Design de Interiores
Ana Andrade – Design de Interiores
Ana Andrade - Design de Interiores

كلما توافرت مساحة تناسب تصميم وحدات تخزين، لا تتردد في ذلك فهي أكثر الحلول المثالية لاستغلال المساحات الصغيرة لتنعم بمنزل مرتب دائما، واختر أثاث مزود بحزانة إن أمكن ..

4. أثاث ذكي ..

Flat_k57, ECOForma ECOForma غرفة الاطفال خشب White
ECOForma

ECOForma
ECOForma
ECOForma

اختر الأثاث الذكي ذو الاستخدامات المتعددة والتى تجمع بين عناصر غرفة واحدة في ركن مرتب ومميز ..

5. حمامات فندقية ..

Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

الحمامات رغم صغر مساحتها إلا أن تصميمها على طراز الفنادق يعد من أسهل الخطوات، فقط أضف خامات مختلفة واستغل كل الزوايا واستبدل حوص الاستحمام الكبير بغرفة زجاجية مميزة ..

6. تفاصيل ..

Products, Nyblom Kollén AB Nyblom Kollén AB حمام
Nyblom Kollén AB

Products

Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB

التفاصيل في المساحات الصغيرة تجعلها أغنى وأكثر جمال، وتجعل العين تهمل تفصيلة صغيرها وتهتم بجانبها الجمالي ..

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7. أقمشة ومفروشات رائعة ..

Cushions - blue Lagoon Tissage Art de Lys HouseholdAccessories & decoration
Tissage Art de Lys

Cushions – blue Lagoon

Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys

الأقمشة والمفروشات تصنع فارق مميز، خاصة عشاق الأناقة والأعمال اليدوية، إن كنت من هؤلاء اترك لمساتك الخاصة في أركان منزلك ..

8. اختر اكسسوارات حديثة ..

Gallery, Urban Front Urban Front Windows & doorsDoors
Urban Front

Gallery

Urban Front
Urban Front
Urban Front

اختر اكسسوارات الأبواب والشبابيك على أحدث موضة وبشكل براق وجميل ..

9. أساليب ديكورية مريحة ..

homify غرفة نوم Grey
homify

homify
homify
homify

احرص على الاحتفاظ بالعناصر المهمة في منزلك كالكومودينو والخزانة العملية والمرايا وكل ما يحتاجه المستخدمين لديكور أكثر راحة ..

10. أفكار عملية ..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ابتكر أفكار عملية لكل ركن في منزلك، كالمدخل بدلا من أن تتركه بلا استخدام، قم بإضافة وحدة تخزين وتعليق للمعاطف وترتيب الأحذية ..

11. أثاث مناسب ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ابتعد عن الأثاث الضخم واختر المناسب منه، واترك مسارات الحركة مريحة ولا تقلق بشأن الاستخدام والجانب الوظيفي، فإن اخترت الأثاث بحجم مناسب ستجد توافر المساحات لإضافة عناصر جديدة ومبتكرة ..

12. تناسق وتناغم العناصر ..

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

اجعل من عناصر التصميم أكثر تناسقا وتناغما، أرضيات وجدران وأثاث بلمسات خاصة تجمع بينهم ..

13. أضف لمسات فنية ..

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit غرفة المعيشة
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

لوحات فنية وذكرياتك الخاصة تعد قطع ديكورية مميزة، لا تتردد في تزيين جدران منزلك الصغير بمثل هذه التفاصيل واصنع جو عائلي رائع في كل أركان منزلك ..

14. لا تهمل شرفتك ..

Квартира для молодой девушки, OBJECT OBJECT بلكونة أو شرفة
OBJECT

OBJECT
OBJECT
OBJECT

لا تهمل شرفتك واستغلها بشكل أنيق واصنع منها ركنك الخاص بأقل الامكانيات، واستمتع بأوقات ممتعة تساعدك على الاسترخاء والتأمل ..

15. كن أنت ..

Kitchen Assistants Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,monsters,abstract,colors,eyes,kid
Pixers

Kitchen Assistants

Pixers
Pixers
Pixers

لا تخجل من اختياراتك وكن أنت، واجعل انعكاس شخصيتك يظهر في كل تفاصيل وعناصر منزلك ..

16. استغلال أمثل ..

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

لا تسمح بتصميم أي مساحة حتى لو كانت صغيرة في منزلك دون تخطيط مسبق لتنجح في استغلال أمثل، الممرات والأركان وقطع الأثاث، كلها مواد متاحة للاستخدام بشكل ذكي ..

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