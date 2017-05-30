أخطاء شائعة في ديكور غرف النوم تجنبها

غرفة النوم من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار تصميمها وديكوراتها، لانها من أكثر الأماكن التي تقضي بها اوقاتاً تحتاج غلى الشعور بالراحة والاسترخاء بعد عنا يوم طويل، لذلك يجب أن تخدم كافة تفاصيل تصميمها هذا الغرض، وهناك بعض الأخطاء يقع بها البعض في تصميم وتنظيم الغرفة تؤدي إلى أفساد الشعور بالراحة داخل غرفة النوم، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر الأخطاء الشائعة في تصميم غرفة النوم لتتجنبوها.