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أخطاء شائعة في ديكور غرف النوم تجنبها

منة اسماعيل منة اسماعيل
AW15, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة نوم خشب
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غرفة النوم من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار تصميمها وديكوراتها، لانها من أكثر الأماكن التي تقضي بها اوقاتاً تحتاج غلى الشعور بالراحة والاسترخاء بعد عنا يوم طويل، لذلك يجب أن تخدم كافة تفاصيل تصميمها هذا الغرض، وهناك بعض الأخطاء يقع بها البعض في تصميم وتنظيم الغرفة تؤدي إلى أفساد الشعور بالراحة داخل غرفة النوم، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر الأخطاء الشائعة في تصميم غرفة النوم لتتجنبوها.

1- الوسائد الكثيرة ليس أمراً مفضلاً

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

من الأخطاء التي يقع بها البعض عند تصميم غرف النوم هي وجود  وسائد كثيرة على السرير، الوسائد من اللمسات الجمالية لا شك في ذلك لكن الأكثار منها يشوه منظر الغرف وتصميمها ويشعرك بالفوضى، لذلك استعن بوسادتين أو ثلاثة فقط على السرير وليس أكثر من ذلك.

2- الألوان القوية والصريحة مرهقة للعينين

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Style Within

hotel style bedroom

Style Within
Style Within
Style Within

بالتأكيد الألوان الزاهية من أجمل التقاصيل التي تعطي أطلالة مميزة في ديكورات المنازل، ولكن اختيار الألوان القوية والصريحة في غرف النوم ليس خياراً جيداً بالمرة، فخصائص الألوان الزاهية هي نشر الطاقة مما لا يتناسب مع خصائص غرف النوم التي تتسم بالراحة والهدوء وقضاء لحظات من الاسترخاء اثناء النوم، لذلك ابتعد تماماً عن الالوان الزاهية والصريحة في تصميم غرفة النوم واعتمد على الألوان الهادئة والحيادية.

3- توزيع الأثاث

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Inspiria Interiors

Contemporary Interior for an apartment, Sofia

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

في بعض الأحيان في توزيع الأثاث داخل غرفة النوم يقع البعض في اخطاء رص الأثاث بشكل صحيح داخل الغرفة، يفضل دائماً وضع قطع اثا بسيطة وصغيرة الحجم في غرفة النوم حتى لا تعيق الحركة داخل الغرفة وتشعرك بعدم الراحة داخل الغرفة.

4- حجم السرير

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Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

من الأخطاء التي يقع بعض البعض في تصميم غرفة النوم هي اختيار حجم سرير عير مناسب مع مساحة الغرفة ، لذلك يفضل دائماً البعد عن السرير كبير الحجم حتى لا يؤثر على مساحة الغرفة إذا كانت لا تسمح بذلك ويؤثر على تنظيم الديكور بها.

5- تكرار الصور والتابلوهات

Bedroom homify
homify

Bedroom

homify
homify
homify

كثرة وتكرار الصور والتابلوها والمبالغة في التزيين والديكورات بشكل عام من السلبيات التي يقع بها البعض عند تصميم غرفة النوم، لانها تؤثر بشكل كبير في الشعور بالفوضى وعدم الراحة داخل الغرفة.

6- التفاصيل الصغيرة

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

حتى وأن لم تكن مساحة الغرفة لديك كبيرة وتشعر بصغر مساحتها، يجب الأعتناء بتفاصيل واللمسات البسيطة ولا تهملها بمجرد كونها صغيرة المساحة ولا تهتم لوضع جهد ملحوظ فيها، فبأمكانك أن تجعل من غرفتك  الصغيرة منطقة منطقة مبهجة ومميزة من اختيارك للديكورات والتفاصيل المناسبة 

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7- الجدران الباهتة

Bliss Pixers غرفة نوم Beige mosque,turkey,istanbul,wall mural,wallpaper
Pixers

Bliss

Pixers
Pixers
Pixers

الجدران من التفاصيل الأساسية في المنزل، وفي غرفة النوم احياناً يفضل البعض ترك الجدران سادة بدون نقوشات او أي لمسة جمالية أعتقاداً منهم أنها بذلك تشع هدوئاً في الغرفة ولكن العكس تماماًَ فيمكنك أضافة لمسات من ورق الجدران وبعض النقوشات البسيطة لتخلق روحاً جمالية مميزة في الغرفة.

8- االأضاءة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأضاءة السيئة واحدة من أكثر الأخطاء التي يقع بها البعض في تصميم المنزل وخاصةً في غرفة النوم مما يشعرك بعدم الراحة، فكن حريصاً على توزيع الأضاءة بشكل مناسب في غرفة النوم على سبيل المثال واحدة قريبة من السرير وبعض السبوتات الخافتة في مختلف أرجاء الغرفة

9- اختيار مفارش سرير غير مناسبة

Oakland 4ft 6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Oakland 4ft 6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

في غرفة النوم لا يفضل الاستعانة بمفارش السرير البيضاء أو الباهتة، لأنهاتطفئ الغرفة وتشعرك ببهتان في تصميمها.

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