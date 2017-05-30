أخطاء شائعة في ديكور غرف النوم تجنبها

غرفة النوم من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار تصميمها وديكوراتها، لانها من أكثر الأماكن التي تقضي بها اوقاتاً تحتاج غلى الشعور بالراحة والاسترخاء بعد عنا يوم طويل، لذلك يجب أن تخدم كافة تفاصيل تصميمها هذا الغرض، وهناك بعض الأخطاء يقع بها البعض في تصميم وتنظيم الغرفة تؤدي إلى أفساد الشعور بالراحة داخل غرفة النوم، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر الأخطاء الشائعة في تصميم غرفة النوم لتتجنبوها.
من الأخطاء التي يقع بها البعض عند تصميم غرف النوم هي وجود وسائد كثيرة على السرير، الوسائد من اللمسات الجمالية لا شك في ذلك لكن الأكثار منها يشوه منظر الغرف وتصميمها ويشعرك بالفوضى، لذلك استعن بوسادتين أو ثلاثة فقط على السرير وليس أكثر من ذلك.
بالتأكيد الألوان الزاهية من أجمل التقاصيل التي تعطي أطلالة مميزة في ديكورات المنازل، ولكن اختيار الألوان القوية والصريحة في غرف النوم ليس خياراً جيداً بالمرة، فخصائص الألوان الزاهية هي نشر الطاقة مما لا يتناسب مع خصائص غرف النوم التي تتسم بالراحة والهدوء وقضاء لحظات من الاسترخاء اثناء النوم، لذلك ابتعد تماماً عن الالوان الزاهية والصريحة في تصميم غرفة النوم واعتمد على الألوان الهادئة والحيادية.
في بعض الأحيان في توزيع الأثاث داخل غرفة النوم يقع البعض في اخطاء رص الأثاث بشكل صحيح داخل الغرفة، يفضل دائماً وضع قطع اثا بسيطة وصغيرة الحجم في غرفة النوم حتى لا تعيق الحركة داخل الغرفة وتشعرك بعدم الراحة داخل الغرفة.
من الأخطاء التي يقع بعض البعض في تصميم غرفة النوم هي اختيار حجم سرير عير مناسب مع مساحة الغرفة ، لذلك يفضل دائماً البعد عن السرير كبير الحجم حتى لا يؤثر على مساحة الغرفة إذا كانت لا تسمح بذلك ويؤثر على تنظيم الديكور بها.
كثرة وتكرار الصور والتابلوها والمبالغة في التزيين والديكورات بشكل عام من السلبيات التي يقع بها البعض عند تصميم غرفة النوم، لانها تؤثر بشكل كبير في الشعور بالفوضى وعدم الراحة داخل الغرفة.
حتى وأن لم تكن مساحة الغرفة لديك كبيرة وتشعر بصغر مساحتها، يجب الأعتناء بتفاصيل واللمسات البسيطة ولا تهملها بمجرد كونها صغيرة المساحة ولا تهتم لوضع جهد ملحوظ فيها، فبأمكانك أن تجعل من غرفتك الصغيرة منطقة منطقة مبهجة ومميزة من اختيارك للديكورات والتفاصيل المناسبة
الجدران من التفاصيل الأساسية في المنزل، وفي غرفة النوم احياناً يفضل البعض ترك الجدران سادة بدون نقوشات او أي لمسة جمالية أعتقاداً منهم أنها بذلك تشع هدوئاً في الغرفة ولكن العكس تماماًَ فيمكنك أضافة لمسات من ورق الجدران وبعض النقوشات البسيطة لتخلق روحاً جمالية مميزة في الغرفة.
الأضاءة السيئة واحدة من أكثر الأخطاء التي يقع بها البعض في تصميم المنزل وخاصةً في غرفة النوم مما يشعرك بعدم الراحة، فكن حريصاً على توزيع الأضاءة بشكل مناسب في غرفة النوم على سبيل المثال واحدة قريبة من السرير وبعض السبوتات الخافتة في مختلف أرجاء الغرفة
في غرفة النوم لا يفضل الاستعانة بمفارش السرير البيضاء أو الباهتة، لأنهاتطفئ الغرفة وتشعرك ببهتان في تصميمها.
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