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8 طرق مختلفة لاستغلال روف منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
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غالباً ما يتجنب الكثير شراء شقق الروف والتي تكون في الطابق العلوي من المنزل. لكن من لديه مساحة روف في منزله فهو لديه كنز يجب استغلاله، فوجود إمكانية للخروج في الهواء الطلق وإتاحة الفرصة للنشاطات المتنوعة تعطي منزلك ميزة رائعة. كما يسمح لك باستخدام هذه المساحة بما يتوافق مع الحاجة له، الاستخدام، الظروف الجوية وغيره. فهناك الكثير من الأفكار المتاحة لتصاميم وأشكال أثاث اقتصادية تتيح الحفاظ على جمال الروف واستغلال امكانياته بشكل كامل.

فمهما كان حجم ومساحة الروف فيمكنك استغلاله وتأثيثه بطرز مختلفة، من الأسيوي، المودرن أو الأوروبي. لذلك فقد جئنا لك اليوم بعدد من الأمثلة الرائعة لتصميمات روف المنزل والتي ستلهمك لتجهيز الروف الخاص بك..

​1.يعطي ميزة رائعة للمنزل

Na Grilla z designem od Fabryka Form, Fabryka Form Fabryka Form GardenFire pits & barbecues
Fabryka Form

Fabryka Form
Fabryka Form
Fabryka Form

يعد الروف امتداد لمنزلك ففيه يمكنك عمل جلسات إضافية، طاولة طعام في الهواء الطلق مع استغلال مشهد خلاب مطل عليه منزلك.

Roof apartment, Виталий Юров Виталий Юров بلكونة أو شرفة
Виталий Юров

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

يظهر هنا الروف كمساحة جلوس امتداد للمساحة الداخلية

2.حديقة خاصة

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

يمكنك زراعة النباتات المختلفة وعمل حديقة خاصة بك من نباتات، زهور وأعشاب حتى يمكنك خلق أجواء طبيعية وخاصة. كما أن النباتات تشارك في خفض درجة الحرارة فيعطي فرصة لهذا الروف بأن يكون مساحة مثالية للجلوس والاسترخاء.

3.​برجولة

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

إحرص على عمل تغطية مميزة بما يناسب مع الأجواء العامة للروف لتوفير مناطق مظللة تسمع بالاستمتاع بالهواء الطلق بدون القلق من خطورة أشعة الشمس أو الحرارة الشديدة التي تبعثها.

4.​مسبح

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Pool
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

يمكنك استغلال الروف مهما كان حجمة لعمل مسبح خاص بك مع وجود خصوصية حيث أن ما يميز المسبح العلوي أنه يقع في أعلى نقطة من المباني. لكن إحرص على استشارة المتخصصين حيث قد لا يصلح عمل مسبح علوي في بعض المباني، حسب تصميمها وقدرتها على تحمل حمل المساة.

5.​استقبال الضيوف

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

إذا كنت تحب استقبال الضيوف لكن لديك مشكلة في صغير مساحة غرفة الاستقبال فننصحك بتأثيث الروف بشكل يسمح باستقبال الضيوف مع توفير مساحات جلوس وطعام تكفي لأية أعداد تأثيث المنزل بشكل أنيق. لكن يجب الحرص على توفير مساحات مظللة للاستمتاع بالهواء الطلق في كل وقت وفي الظروف الجوية جميعها. 

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6.مساحة لحفلات الشواء

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يمكنك استغلال الروف ليكون مساحة شوي خاصة يمكنك اللجوء إليها لتشوي كل يوم في الأيام الحارة الصيفية كما يمكنك دعوة الأصدقاء والأقرباء لعمل حفلات شواء طوال العام.

7.تأثيث الروف

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani سطح مستوي / رووف مستوي
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

قم بتأثيث الروف بشكل ذكي حيث يمكن عمل أثاث مدمج أو أثاث متعدد الاستخدامات. هنا وقع الإختيار على خامة الخشب حيث أنها أضافة لمسات طبيعية  وأعطت دفئ خاص للروف وجعلته المساحة المثالية المرحبة بضيوفك.

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

يجب استشارة المتخصيين قبل الشروع في تجهيز الروف الخاص بك حيث أنهم قد يكونوا على دراية بإمكانيات المبنى والقوانين الخاصة بكل حي وغيره.

8.اكسسوارات مكملة

Wohnung mit Terrasse über den Dächern Berlins, loomilux loomilux بلكونة أو شرفة
loomilux

loomilux
loomilux
loomilux

لا تنسى تكملة الروف ببعض الألوان المتملة في وضع الوسائد، الطاولات وبعض العناصر التكميلية الأخرى والتي بدورها تشارك في خلق أناقة وشخصية للمشهد النهائي الخاص بالروف.

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