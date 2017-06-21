8 طرق مختلفة لاستغلال روف منزلك

غالباً ما يتجنب الكثير شراء شقق الروف والتي تكون في الطابق العلوي من المنزل. لكن من لديه مساحة روف في منزله فهو لديه كنز يجب استغلاله، فوجود إمكانية للخروج في الهواء الطلق وإتاحة الفرصة للنشاطات المتنوعة تعطي منزلك ميزة رائعة. كما يسمح لك باستخدام هذه المساحة بما يتوافق مع الحاجة له، الاستخدام، الظروف الجوية وغيره. فهناك الكثير من الأفكار المتاحة لتصاميم وأشكال أثاث اقتصادية تتيح الحفاظ على جمال الروف واستغلال امكانياته بشكل كامل.

فمهما كان حجم ومساحة الروف فيمكنك استغلاله وتأثيثه بطرز مختلفة، من الأسيوي، المودرن أو الأوروبي. لذلك فقد جئنا لك اليوم بعدد من الأمثلة الرائعة لتصميمات روف المنزل والتي ستلهمك لتجهيز الروف الخاص بك..