8 طرق مختلفة لاستغلال روف منزلك

غالباً ما يتجنب الكثير شراء شقق الروف والتي تكون في الطابق العلوي من المنزل. لكن من لديه مساحة روف في منزله فهو لديه كنز يجب استغلاله، فوجود إمكانية للخروج في الهواء الطلق وإتاحة الفرصة للنشاطات المتنوعة تعطي منزلك ميزة رائعة. كما يسمح لك باستخدام هذه المساحة بما يتوافق مع الحاجة له، الاستخدام، الظروف الجوية وغيره. فهناك الكثير من الأفكار المتاحة لتصاميم وأشكال أثاث اقتصادية تتيح الحفاظ على جمال الروف واستغلال امكانياته بشكل كامل.
فمهما كان حجم ومساحة الروف فيمكنك استغلاله وتأثيثه بطرز مختلفة، من الأسيوي، المودرن أو الأوروبي. لذلك فقد جئنا لك اليوم بعدد من الأمثلة الرائعة لتصميمات روف المنزل والتي ستلهمك لتجهيز الروف الخاص بك..
يعد الروف امتداد لمنزلك ففيه يمكنك عمل جلسات إضافية، طاولة طعام في الهواء الطلق مع استغلال مشهد خلاب مطل عليه منزلك.
يظهر هنا الروف كمساحة جلوس امتداد للمساحة الداخلية
يمكنك زراعة النباتات المختلفة وعمل حديقة خاصة بك من نباتات، زهور وأعشاب حتى يمكنك خلق أجواء طبيعية وخاصة. كما أن النباتات تشارك في خفض درجة الحرارة فيعطي فرصة لهذا الروف بأن يكون مساحة مثالية للجلوس والاسترخاء.
إحرص على عمل تغطية مميزة بما يناسب مع الأجواء العامة للروف لتوفير مناطق مظللة تسمع بالاستمتاع بالهواء الطلق بدون القلق من خطورة أشعة الشمس أو الحرارة الشديدة التي تبعثها.
يمكنك استغلال الروف مهما كان حجمة لعمل مسبح خاص بك مع وجود خصوصية حيث أن ما يميز المسبح العلوي أنه يقع في أعلى نقطة من المباني. لكن إحرص على استشارة المتخصصين حيث قد لا يصلح عمل مسبح علوي في بعض المباني، حسب تصميمها وقدرتها على تحمل حمل المساة.
إذا كنت تحب استقبال الضيوف لكن لديك مشكلة في صغير مساحة غرفة الاستقبال فننصحك بتأثيث الروف بشكل يسمح باستقبال الضيوف مع توفير مساحات جلوس وطعام تكفي لأية أعداد تأثيث المنزل بشكل أنيق. لكن يجب الحرص على توفير مساحات مظللة للاستمتاع بالهواء الطلق في كل وقت وفي الظروف الجوية جميعها.
يمكنك استغلال الروف ليكون مساحة شوي خاصة يمكنك اللجوء إليها لتشوي كل يوم في الأيام الحارة الصيفية كما يمكنك دعوة الأصدقاء والأقرباء لعمل حفلات شواء طوال العام.
قم بتأثيث الروف بشكل ذكي حيث يمكن عمل أثاث مدمج أو أثاث متعدد الاستخدامات. هنا وقع الإختيار على خامة الخشب حيث أنها أضافة لمسات طبيعية وأعطت دفئ خاص للروف وجعلته المساحة المثالية المرحبة بضيوفك.
يجب استشارة المتخصيين قبل الشروع في تجهيز الروف الخاص بك حيث أنهم قد يكونوا على دراية بإمكانيات المبنى والقوانين الخاصة بكل حي وغيره.
لا تنسى تكملة الروف ببعض الألوان المتملة في وضع الوسائد، الطاولات وبعض العناصر التكميلية الأخرى والتي بدورها تشارك في خلق أناقة وشخصية للمشهد النهائي الخاص بالروف.
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