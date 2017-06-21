16 مثال لمسابح ذات خصوصية

في فصل الصيف ومع زيادة موجات الحر تزداد الحاجة للحصول على مسبح خاص، لكن ما يجعله عائق دائماً هو عدم توافر الخصوصية والتي تجعله عرضه لأعين المتلصصين مما قد يسبب أذى لأفراد اسرتك. أيضاً هناك جانب مهمل وهو تعرض أفراد أسرتك في الأماكن شديدة الحرارة لأشعة شمس ضارة تؤذيهم وتسبب لهم أضرار على المدى البعيد والقريب.
لحسن الحظ هناك عدد من الطرق للحصول على مسبح ذو خصوصية، بداية من بناء سور حول المسبح أو زراعة شجر كثيف في الحديقة. ولكن هذه الطرق تختلف حسب حجم المسبح وطبيعية المباني المجاورة لبيتك.
جئنا لكم اليوم بعدد من التصاميم المختلفة والتي ستلهمك لتصميم مسبح يتميز بالخصوصية يتمتع به كل أفراد أسرتك.
هذا التصميم وفر تغطية مرنة، يمكن استخدامها وقت الحاجة وضمها عندما يكون لا حاجة لها
مسبح يتمتع بمنظر جميل للبحر من أمامه والحديقة الخضراء على الجانبين على الرغم من وجود سقف يحميه ويزيد من جماله وأناقته
تصميم شبه داخلي، فجزء منه له تغطية كامله في السقف وعلى الجانبين أما في نهايته فقد تم الإكتفاء ببرجوله على السقف وعلى الجانبين لتمرير الضوء بأناقة وبراعة
هنا تم حصر المسبح في فناء داخلي مع تغطيته ببرجولا أنيقة وبسيطة
هذا التصميم قدم حل عملي يتيح عمل تغطية محكمة ذات شكل قبو كما أنه يتيح تغطية جزء فقط من المسبح أو كله، حسب الحاجة
مسح في دور البدروم، يعد حل مثالي لتوفير الخصوصية كما أنه يتيح لك عمل مسبحك الخاص بدون الحاجة لحديقة كبيرة أو فناء