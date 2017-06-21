16 مثال لمسابح ذات خصوصية

في فصل الصيف ومع زيادة موجات الحر تزداد الحاجة للحصول على مسبح خاص، لكن ما يجعله عائق دائماً هو عدم توافر الخصوصية والتي تجعله عرضه لأعين المتلصصين مما قد يسبب أذى لأفراد اسرتك. أيضاً هناك جانب مهمل وهو تعرض أفراد أسرتك في الأماكن شديدة الحرارة لأشعة شمس ضارة تؤذيهم وتسبب لهم أضرار على المدى البعيد والقريب.

لحسن الحظ هناك عدد من الطرق للحصول على مسبح ذو خصوصية، بداية من بناء سور حول المسبح أو زراعة شجر كثيف في الحديقة. ولكن هذه الطرق تختلف حسب حجم المسبح وطبيعية المباني المجاورة لبيتك.

جئنا لكم اليوم بعدد من التصاميم المختلفة والتي ستلهمك لتصميم مسبح يتميز بالخصوصية يتمتع به كل أفراد أسرتك.