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16 مثال لمسابح ذات خصوصية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مسبح
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في فصل الصيف ومع زيادة موجات الحر تزداد الحاجة للحصول على مسبح خاص، لكن ما يجعله عائق دائماً هو عدم توافر الخصوصية والتي تجعله عرضه لأعين المتلصصين مما قد يسبب أذى لأفراد اسرتك. أيضاً هناك جانب مهمل وهو تعرض أفراد أسرتك في الأماكن شديدة الحرارة لأشعة شمس ضارة تؤذيهم وتسبب لهم أضرار على المدى البعيد والقريب.

لحسن الحظ هناك عدد من الطرق للحصول على مسبح ذو خصوصية، بداية من بناء سور حول المسبح أو زراعة شجر كثيف في الحديقة. ولكن هذه الطرق تختلف حسب حجم المسبح وطبيعية المباني المجاورة لبيتك.

جئنا لكم اليوم بعدد من التصاميم المختلفة والتي ستلهمك لتصميم مسبح يتميز بالخصوصية يتمتع به كل أفراد أسرتك.

1.​في هذا التصميم تم تغطية مساحة المسبح ببرجولة من الخشب والقش، تعطيه الخصوصية كما أنها تمنع أشعة الشمس الضارة وتخفف الحرارة الشديدة

Illusionsmalerei I Wandmalerei - Poollandschaft, fialkowske design fialkowske design مسبح
fialkowske design

fialkowske design
fialkowske design
fialkowske design

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2.​كما نرى في هذا المثال فقد تم عمل سور محيط بالمسبح والذي تناسب مع حجمه الصغير وأعطاه الخصوصية المطلوبة

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مسبح حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

3.​في هذا المثال تم عمل مساحة خاصة بالمسبح والفناء بدون وجود حوائط، فقط تم تغطية أغلب المساحة لحمايتها

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos مسبح
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

4.​أما في هذا المثال فقد تم عمل فتحة سماوي ذات شكل هرمي، أعطت مساحة أكبر للمسبح الداخلي كما أنها عملت على زيادة عنصرى الإضاءة والخصوصية

Swimming Pool - Bespoke Aqua Platinum Projects مسبح Design,Construction,Aqua Platinum,Project,Swimming Pool,Swimming Pools,Luxury,Lifestyle,Beautiful,Leisure
Aqua Platinum Projects

Swimming Pool – Bespoke

Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects

5.​يمكن وضع المسبح في نقطة منخفضة بين عدد من مباني بيتك لتعمل كمحددات طبيعية تعطيه خصوصية

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

6.​المسابح الداخلية مثالية للحصول على أفضل خصوصية بالإضافة لمقاومتها لكل العوامل الجوية

Swimming Pool Aqua Platinum Projects مسبح ​Swimming Pool,Luxury,Swimming Pools,Aqua Platinum,Design,Construction,Project,High End,Stunning,Residential,Leisure
Aqua Platinum Projects

Swimming Pool

Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects

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7.​مسبح داخلي مع مساحة للجلوس وتأثيث كامل للمنطقة المحيطة

Swimming Pool Aqua Platinum Projects مسبح Swimming Pools,Swimming Pool,Retreat,Bespoke,Stunning,High End,Luxury,Relaxing,Aqua Platinum
Aqua Platinum Projects

Swimming Pool

Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects

8.مسبح داخلي ذو تصميم أكثر بساطة

Swimming Pool Aqua Platinum Projects مسبح Swimming Pool,Aqua Platinum,Construction,Stunning
Aqua Platinum Projects

Swimming Pool

Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects
Aqua Platinum Projects

9.​أما هنا فقد تم تغطية المسبح بالكامل باستخدام المعدن والزجاج، لتمرير الضوء والحرارة مع الحصول على الخصوصية

Automatic Roof in New Delhi, India AIRCLOS مسبح الألومنيوم / الزنك White Retractable roof,auromatic roof,indoor pool,spa,winter garden
AIRCLOS

Automatic Roof in New Delhi, India

AIRCLOS
AIRCLOS
AIRCLOS

10.​هنا تم الحفاظ على الاستمرارية بين مساحة المسبح والحديقة الخارجية على الرغم من وجود سقف حتى تعطي شعور بأن المسبح جزء من الخارج رغم الخصوصية المتمتع بها

KSR Architects | Compton Avenue | Pool homify مسبح
homify

KSR Architects | Compton Avenue | Pool

homify
homify
homify

11.​هذا التصميم وفر تغطية مرنة، يمكن استخدامها وقت الحاجة وضمها عندما يكون لا حاجة لها

Machen Sie Ihr Zuhause zum privaten Wellness-Paradies mit einem POLYTHERM Edelstahl-Whirlpool, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. مسبح
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

هذا التصميم وفر تغطية مرنة، يمكن استخدامها وقت الحاجة وضمها عندما يكون لا حاجة لها

12.​مسبح يتمتع بمنظر جميل للبحر من أمامه والحديقة الخضراء على الجانبين على الرغم من وجود سقف يحميه ويزيد من جماله وأناقته

Villa with the pool, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk مسبح
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

مسبح يتمتع بمنظر جميل للبحر من أمامه والحديقة الخضراء على الجانبين على الرغم من وجود سقف يحميه ويزيد من جماله وأناقته

13.​تصميم شبه داخلي، فجزء منه له تغطية كامله في السقف وعلى الجانبين أما في نهايته فقد تم الإكتفاء ببرجوله على السقف وعلى الجانبين لتمرير الضوء بأناقة وبراعة

Private Bungalow, Mobius Architects Mobius Architects مسبح
Mobius Architects

Mobius Architects
Mobius Architects
Mobius Architects

تصميم شبه داخلي، فجزء منه له تغطية كامله في السقف وعلى الجانبين أما في نهايته فقد تم الإكتفاء ببرجوله على السقف وعلى الجانبين لتمرير الضوء بأناقة وبراعة

14.​هنا تم حصر المسبح في فناء داخلي مع تغطيته ببرجولا أنيقة وبسيطة

The Grand Pergolas, Ansari Architects Ansari Architects مسبح
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

هنا تم حصر المسبح في فناء داخلي مع تغطيته ببرجولا أنيقة وبسيطة

15.​هذا التصميم قدم حل عملي يتيح عمل تغطية محكمة ذات شكل قبو كما أنه يتيح تغطية جزء فقط من المسبح أو كله، حسب الحاجة

Piscina interrata metri 7x3x h 1,5 a casseri in polistirolo a perdere ., Aquazzura Piscine Aquazzura Piscine مسبح
Aquazzura Piscine

Aquazzura Piscine
Aquazzura Piscine
Aquazzura Piscine

هذا التصميم قدم حل عملي يتيح عمل تغطية محكمة ذات شكل قبو كما أنه يتيح تغطية جزء فقط من المسبح أو كله، حسب الحاجة

16.​مسح في دور البدروم، يعد حل مثالي لتوفير الخصوصية كما أنه يتيح لك عمل مسبحك الخاص بدون الحاجة لحديقة كبيرة أو فناء

​Basement pool at Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd مسبح حجر White
Nash Baker Architects Ltd

​Basement pool at Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

مسح في دور البدروم، يعد حل مثالي لتوفير الخصوصية كما أنه يتيح لك عمل مسبحك الخاص بدون الحاجة لحديقة كبيرة أو فناء

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