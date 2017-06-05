حلول عبقرية لغرفة المعيشة الصغيرة

قد تحدثنا عن توزيع الأضاءة من قبل وأهميته في خلق شعوراً بمساحات أكبر داخل الغرف الصغيرة، لكن دعني أؤكد لك مرة أخرى على أهمية الأضاءة الطبيعية والنوافذ الكبيرة في الغرف الصغيرة، فمنزل تدخله أشعة الشمس والأضاءة بشكل واضح لن يعاني ابداً من الشعور بالضيق من المساحات.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 نصائح مهمة لك عند تصميم غرفة طفلك