حلول عبقرية لغرفة المعيشة الصغيرة

المساحات الصغيرة قد يظنها البعض عائقاً يقف أمامه في تصميم منزل أحلامه، لكن دعني أخبرك أن للمساحات الصغيرة رونق خاص فقط إذا احسنت استغلالها بشكل عبقري، ربما تتسائل كيف ذلك، لذا دعني اخبرك أن هناك بعض الحيل والتفاصيل في التصميم ستساعدك على جعل المساحات الصغيرة في المنزل غير صغيرة بالمرة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال بعض النصائح والحيل التي ستساعدك على التخلص من الشعور بضيق المساحة في غرف المعيشة الصغيرة.
كلما كانت الأرضيات بسيطة كلما كانت الغرفة أكثراتساعاً، قاعدة عليك حفظها جيداً، لذلك أفضل اختيار لغرف المعيشة صغيرة المساحة ان تختار تصميماً للأرصيات حيادياً من حيث الألوان والتصميم والبعد تماماً عن النقوشات والألوان القوية، والأمر كذلك في اختيار السجاد اعتمد على السجاد ذو الألوان الفاتحة الحيادية والنقوشات البسيطة أو السادة سيكون أفضل، ويعطيك شعوراً بالأتساع في الغرفة.
المرايات من التفاصيل الجذابة التي تخلق بالتأكيد جمالاً خاصاُ في التصميم لكنها أيضاً من الحلول الذكية جداً للمساحات الصغيرة، فالمرايات تعكس الضوء بشكل مميز جداً مما يجعلك تشعر بمساحات أضافية لأنه يوحي باستمرارية المساحة على مد البصر مما يجعلك تشعر باستمرارية المساحة على امتداد البصر. لذلك أحرص أن تجعل المرايات من الديكورات الأساسية في غرفة المعيشة صغيرة المساحة.
البساطة هي عنوان كل شئ تذكر ذلك، خاصةً في المساحاتnالصغيرة فالبساطة تصبح ضروية وليست فقط أمراً مبباً في التصميم، تخيل ذلك غرفة معيشة محدودة المساحة ومليئة بالتفاصيل والديكورات والزخارف الملونة، بالتأكيد لن تشعر براحة وستشعر بفوضى وضيق في المساحات، لذلك احرص أن تختار تفاصيل الديكور والزخارف بعناية شديدة وأن تتسم بالبساطة والهدوء في تصميمها.
الأضاءة واحدة من أكثر الحلول الذكية في التحكم في المساحات الصغيرة داخل المنزل، فهي تستطيع أن تخلق شعوراً بوجود مساحات أكبر من المساحات الأساسية إذا وظفت بشكل صحيح في التصميم، فهي تقلل الظلال التي تعطي إيحاءٍ بضيق المساحات ، فالالوان الداكنة والأضاءة المظلمة تشعرك بطبيعة الحال ببعض من الضيق في المساحات، لذلك أحرص على توزيع الأضاءة في غرفة المعيشة الصغيرة بشكل جيد واستخدام الألوان الحيادية الهادئة كالأبيض والباستيل بدرجاته التي تنبض بالحياة ولا تنسى أن تترك مجالاً مع الاستعانة بالنوافذ والأضاءة الطبيعية
النمط المينيمالمن أفضل الأنماط في المساحات الصغيرة، فهو يعتمد على اللمسات البسيطة في الديكور والألوان الحيادية الفاتحة لذلك اعتمد على هذا النمط في تصميم غرفة المعيشة لديك حتى تستطيع خبق شعوراً أفضل داخل الغرف والحد من الشعور بضيق المساحة.
في غرفة المعيشة الصغيرة أحرص دائماً على اختيار أثاث متعدد الاستخدامات، كطاولة قهوة مزود بأرفف في الأسفل لتخزين الأغراض، مكتبة وبها حامل لشاشة التليفزيون، هذه الاختيارات ستوفر عليك المساحات داخل الغرفة بشكل كبير.
النظافة بالطبع شئ مهم جداً وترتيب الغرفة باستمرار من الأساسيات التي يجب أخذها في الاعتبار في غرفة المعيشة لديك، لأن كثير من الفوضى والأتربة وعدم وضع الأغراض بانتظام في الغرفة يجعلك تشعر بضيق في المساحات فأحرص على منزلك نظيفاً ومرتباً دائماً.
قد تحدثنا عن توزيع الأضاءة من قبل وأهميته في خلق شعوراً بمساحات أكبر داخل الغرف الصغيرة، لكن دعني أؤكد لك مرة أخرى على أهمية الأضاءة الطبيعية والنوافذ الكبيرة في الغرف الصغيرة، فمنزل تدخله أشعة الشمس والأضاءة بشكل واضح لن يعاني ابداً من الشعور بالضيق من المساحات.
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