الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حلول عبقرية لغرفة المعيشة الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
Loading admin actions …

 المساحات الصغيرة قد يظنها البعض عائقاً يقف أمامه في تصميم منزل أحلامه، لكن دعني أخبرك أن للمساحات الصغيرة رونق خاص فقط إذا احسنت استغلالها بشكل عبقري، ربما تتسائل كيف ذلك، لذا دعني اخبرك أن هناك بعض الحيل والتفاصيل في التصميم ستساعدك على جعل المساحات الصغيرة في المنزل غير صغيرة بالمرة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال بعض النصائح والحيل التي ستساعدك على التخلص من الشعور بضيق المساحة في غرف المعيشة الصغيرة.

1- الأرضيات سلاح ذو حدين

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Living roomAccessories & decoration Red
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

كلما كانت الأرضيات بسيطة كلما كانت الغرفة أكثراتساعاً، قاعدة عليك حفظها جيداً، لذلك أفضل اختيار لغرف المعيشة صغيرة المساحة ان تختار تصميماً للأرصيات حيادياً من حيث الألوان والتصميم والبعد تماماً عن النقوشات والألوان القوية، والأمر كذلك في اختيار السجاد اعتمد على السجاد ذو الألوان الفاتحة الحيادية والنقوشات البسيطة أو السادة سيكون أفضل، ويعطيك شعوراً بالأتساع في الغرفة.

2- المرايا لمسة ديكور وحلال عبقرياً

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

المرايات من التفاصيل الجذابة التي تخلق بالتأكيد جمالاً خاصاُ في التصميم لكنها أيضاً من الحلول الذكية جداً للمساحات الصغيرة، فالمرايات تعكس الضوء بشكل مميز جداً مما يجعلك تشعر بمساحات أضافية لأنه يوحي باستمرارية المساحة على مد البصر مما يجعلك تشعر باستمرارية المساحة على امتداد البصر. لذلك أحرص أن تجعل المرايات من الديكورات الأساسية في غرفة المعيشة صغيرة المساحة.

3- البساطة هي المفتاح الرئيسي

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA غرفة المعيشة
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

البساطة هي عنوان كل شئ تذكر ذلك، خاصةً في المساحاتnالصغيرة فالبساطة تصبح ضروية وليست فقط أمراً مبباً في التصميم، تخيل ذلك غرفة معيشة محدودة المساحة ومليئة بالتفاصيل والديكورات والزخارف الملونة، بالتأكيد لن تشعر براحة وستشعر بفوضى وضيق في المساحات، لذلك احرص أن تختار تفاصيل الديكور والزخارف بعناية شديدة وأن تتسم بالبساطة والهدوء في تصميمها.

4 – الأضاءة والظلال

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الأضاءة واحدة من أكثر الحلول الذكية في التحكم في المساحات الصغيرة داخل المنزل، فهي تستطيع أن تخلق شعوراً بوجود مساحات أكبر من المساحات الأساسية إذا وظفت بشكل صحيح في التصميم، فهي تقلل الظلال التي تعطي إيحاءٍ بضيق المساحات ، فالالوان الداكنة والأضاءة المظلمة تشعرك بطبيعة الحال ببعض من الضيق في المساحات، لذلك أحرص على توزيع الأضاءة في غرفة المعيشة الصغيرة بشكل جيد واستخدام  الألوان الحيادية الهادئة كالأبيض والباستيل بدرجاته التي تنبض بالحياة  ولا تنسى أن تترك مجالاً مع الاستعانة بالنوافذ والأضاءة الطبيعية 

5-النمط المينميال

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

النمط المينيمالمن أفضل الأنماط في المساحات الصغيرة، فهو يعتمد على اللمسات البسيطة في الديكور والألوان الحيادية الفاتحة  لذلك اعتمد على هذا النمط في تصميم غرفة المعيشة لديك حتى تستطيع خبق شعوراً أفضل داخل الغرف والحد من الشعور بضيق المساحة.

6- أثاث متعدد الاستخدامات

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Living roomSofas & armchairs
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

في غرفة المعيشة الصغيرة أحرص دائماً على اختيار أثاث متعدد الاستخدامات، كطاولة قهوة مزود بأرفف في الأسفل لتخزين الأغراض، مكتبة وبها حامل لشاشة التليفزيون، هذه الاختيارات ستوفر عليك المساحات داخل الغرفة بشكل كبير.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- النظافة أولاً

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

النظافة بالطبع شئ مهم جداً وترتيب الغرفة باستمرار من الأساسيات التي يجب أخذها في الاعتبار في غرفة المعيشة لديك، لأن كثير من الفوضى والأتربة وعدم وضع الأغراض بانتظام في الغرفة يجعلك تشعر بضيق في المساحات فأحرص على منزلك نظيفاً ومرتباً دائماً.

8- الأضاءة الطبيعية

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

قد تحدثنا عن توزيع الأضاءة من قبل وأهميته في خلق شعوراً بمساحات أكبر داخل الغرف الصغيرة، لكن دعني أؤكد لك مرة أخرى على أهمية الأضاءة الطبيعية والنوافذ الكبيرة في الغرف الصغيرة، فمنزل تدخله أشعة الشمس والأضاءة بشكل واضح لن يعاني ابداً من الشعور بالضيق من المساحات.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 نصائح مهمة لك عند تصميم غرفة طفلك

8 حيل ستوفر أموالك بتقليل الطاقة المستهلكة في الأجواء الحارة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً