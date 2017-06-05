وسائد غرفة المعيشة بلمسة رمضانية

في رمضان أجعل منزلك ينبض بالبهجة واللمسات الرمضانية المميزة في التصميم، فلشهر رمضان رونق وجمال خاص حتى في لمسات الديكور وتزيين المنزل، ولأننا حريصين دائماً في هوميفاي على تقديم كل ما هو مميز وجديد لأجلك، سنقدم لك من خلال هذا المقال أفكار بسيطة وأنيقة لتزيين غرفة المعيشة بوسائد ذو تصميمات رمضانية رائعة ستحبها بالتأكيد.
تصميم لوسائد جذابة جداً بنقوشات عربية، غلب على تصميم غرفة المعيشة كما نرى اللون الرمادي الحيادي والنمط العصري في التصميم، لكن بلمسات بسيطة وجذابة أضافها المصمم للغرفة كأختيار وسائد بنقوشات عربية وديكورات عربية من الخشب الأنيق خلق بذلك جو رمضاني بلمسة شرقية.
رمضان شهر فضيل ملئ بالبهجة والراحة، وقد استمد المصمم من ذلك تصميمه لتلك الغرفة، الغرفة ذات تصميم عصري وأثاث أنيق، وأضاف لمسة رمضانية من البهجة والمرح في اختياره لتلك الوسائد المفعة بالألوان والنقوشات المبهجة.
جدران مصممة من ورق الجدران المميز. بنقوشاته العربية ولونه الأزرق الأنيق، اختار المصمم لوسائد الاريكة تصميم رائع جداً بألوان مبهجة اندمجت مع التصميم العربي الراقي لجدران الغرفة.
توليفة لونية من النقوشات العربية الرائعة في تصميم تلك الوسائد خلقت في غرفة المعيشة جو رمضاني مميز، خاصةً مع وجود تلك البوفات ذو التصميم العربي على الأرض التي أضاف جمالاً اضافياُ على الغرفة.
يمكنك أن تخلق جلسة عربية خاصة من الوسائد في غرفة المعيشة، قم بتخصيص ركناً صغيراً في المنزل وثم قم بوضع الوسائد المميزة بنقوشات وتصميمات عربية جذابة متناثرة على أرضيات الغرفة وبذلك تستقبل رمضان بجو عربي أنيق وجذاب في غرفة المعيشة ومنزلك بالكامل.
للمسات العربية الشرقية رقي خاص دائماً بما تضيفة من جمال، مهما تطورت أنماط الديكور يظل النمط العربي والشرقي محتفظ بجاذبيته الخاصة، لما لا وهو يعتمد على البساطة الشديد، وهنا تصميم مميز جداً يمكنك أن تزين به غرفة المعيشة لديك في رمضان من الوسائد والبوفات بتصميم عربي بسيط وأنيق اعتمد المصمم فيه على الألوان الباستيل الهادئة.
الوسائد من اللمسات التي تعطيك جاذبية خاصة في منزلك وتستطيع تغيير نمط التصميم الخاص بك في المنزل بسهولة من خلال اختيار نقوشات وتصميمات مبتكرة، وفي رمضان يمكنك اختيار النقوشات العربية والألوان الشرقية التي تتسم بالقوة كالأحمر والبرتقالي والأزرق مع مراعاة تنسيقها مع الديكور والنمط العام للغرفة حتى لا تشعر بفوضى.
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