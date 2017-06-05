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وسائد غرفة المعيشة بلمسة رمضانية

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس Multicolored
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في رمضان أجعل منزلك ينبض بالبهجة واللمسات الرمضانية المميزة في التصميم، فلشهر رمضان رونق وجمال خاص حتى في لمسات الديكور وتزيين المنزل، ولأننا حريصين دائماً في هوميفاي على تقديم  كل ما هو مميز وجديد لأجلك، سنقدم لك من خلال هذا المقال أفكار بسيطة وأنيقة لتزيين غرفة المعيشة بوسائد ذو تصميمات رمضانية رائعة ستحبها بالتأكيد.

1- جو رمضاني بلمسة عصرية

homify Living roomAccessories & decoration الروطان / الخوص Brown
homify

homify
homify
homify

 تصميم لوسائد جذابة جداً بنقوشات عربية، غلب على تصميم غرفة المعيشة كما نرى اللون الرمادي الحيادي والنمط العصري في التصميم، لكن بلمسات بسيطة وجذابة أضافها المصمم للغرفة كأختيار وسائد بنقوشات عربية وديكورات عربية من الخشب الأنيق خلق بذلك جو رمضاني بلمسة شرقية.

2- أضافة مبهجة

Chameleon Pixers غرفة المعيشة Green chameleon,wall mural,jungle,tropical,flowers,wallpaper
Pixers

Chameleon

Pixers
Pixers
Pixers

رمضان شهر فضيل ملئ بالبهجة والراحة، وقد استمد المصمم من ذلك تصميمه لتلك الغرفة، الغرفة ذات تصميم عصري وأثاث أنيق، وأضاف لمسة  رمضانية من البهجة والمرح في اختياره لتلك الوسائد المفعة بالألوان والنقوشات المبهجة.

3- تفاصيل مليئة بالرقي

Oriental Pattern Pixers غرفة المعيشة Blue wall mural,wallpaper,pattern,moroccan,oriental,colonial,blue
Pixers

Oriental Pattern

Pixers
Pixers
Pixers

جدران مصممة من ورق الجدران المميز. بنقوشاته العربية ولونه الأزرق الأنيق، اختار المصمم لوسائد الاريكة تصميم رائع جداً بألوان مبهجة اندمجت مع التصميم العربي الراقي لجدران الغرفة.

4- توليفة لونية

homify Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Multicolored
homify

homify
homify
homify

توليفة لونية من النقوشات العربية الرائعة في تصميم تلك الوسائد خلقت في غرفة المعيشة جو رمضاني مميز، خاصةً مع وجود تلك البوفات ذو التصميم العربي على الأرض  التي أضاف جمالاً اضافياُ على الغرفة.

5- جلسة عربي

homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس Multicolored
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن تخلق جلسة عربية خاصة من الوسائد في غرفة المعيشة، قم بتخصيص ركناً صغيراً في المنزل وثم قم بوضع الوسائد المميزة بنقوشات وتصميمات عربية جذابة متناثرة على أرضيات الغرفة وبذلك تستقبل رمضان  بجو عربي أنيق وجذاب في غرفة المعيشة ومنزلك بالكامل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7- رقي وأناقة

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN بلكونة أو شرفة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

للمسات العربية الشرقية رقي خاص دائماً بما تضيفة من جمال، مهما تطورت أنماط الديكور يظل النمط العربي والشرقي محتفظ بجاذبيته الخاصة، لما لا وهو يعتمد على البساطة الشديد، وهنا تصميم مميز جداً يمكنك أن تزين به غرفة المعيشة لديك في رمضان من الوسائد والبوفات بتصميم عربي بسيط وأنيق اعتمد المصمم فيه على الألوان الباستيل الهادئة.

7- تصميم مناسب

Quirky Animal Characters Patterned Blackout Roller Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Multicolored blinds,roller blinds,animals,quirky,patterned,contemporary,living room,funky,window
English Blinds

Quirky Animal Characters Patterned Blackout Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

الوسائد من اللمسات التي تعطيك جاذبية خاصة في منزلك وتستطيع تغيير نمط التصميم الخاص بك في المنزل بسهولة من خلال اختيار نقوشات وتصميمات مبتكرة، وفي رمضان يمكنك اختيار النقوشات العربية والألوان الشرقية  التي تتسم بالقوة كالأحمر والبرتقالي والأزرق مع مراعاة تنسيقها مع الديكور والنمط العام للغرفة حتى لا تشعر بفوضى.

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