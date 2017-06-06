18 طريقة لأضافة اللون الأزرق في ديكور منزلك

اللون الأزرق من الألوان الرائعة في بالتة الألوان والتي تعبر عن الصفاء والراحة والهدوء، ودائماً ما يفضلها الخبراء في تصميم المنازل لأنها تمدك بمشاعر إيجابية بسبب طاقة هذا اللون الرائعة، فأذا تمعنت النظر في الكون من حولك سترى كيف غمر اللون الأزرق العالم بجماله، فالأزرق هو لون السماوات والبحار لذلك هو يستمد طاقاته المريحة من تلك التفاصيل الكونية، وفي هذا المقال سنقدم لك أفكاراً بسيطة ستساعدك على أضافة لمسات من اللون الأزرق في المنزل بطريقة بسيطة وأنيقة في أنً واحد.