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18 طريقة لأضافة اللون الأزرق في ديكور منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cole and son, Cole & Son Cole & Son Walls & flooringWallpaper
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اللون الأزرق من الألوان الرائعة في بالتة الألوان والتي تعبر عن الصفاء والراحة والهدوء، ودائماً ما يفضلها الخبراء في تصميم المنازل لأنها تمدك بمشاعر إيجابية بسبب طاقة هذا اللون الرائعة، فأذا تمعنت النظر في الكون من حولك سترى كيف غمر اللون الأزرق العالم بجماله، فالأزرق هو لون السماوات والبحار لذلك هو يستمد طاقاته المريحة من  تلك التفاصيل الكونية، وفي هذا المقال سنقدم لك أفكاراً بسيطة ستساعدك على أضافة لمسات من اللون الأزرق  في المنزل بطريقة بسيطة وأنيقة في أنً واحد.

1- بعض التفاصيل من الديكور البسيطة على الجدران من اللون الأزرق لكسر حيادية بعض الألوان.

WHAT'S POSSIBLE, VINTAGENCY VINTAGENCY
VINTAGENCY

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

2- شباك خشبي ملون بالأزرق القوي

Colourful window shutters, London Window Cleaning London Window Cleaning Windows & doorsWindows
London Window Cleaning

Colourful window shutters

London Window Cleaning
London Window Cleaning
London Window Cleaning

3- مفرش أنيق على طاولة الطعام في الحديقة مع مزهرية بسيطة خلق ما يكفي من الجمال داخل المنزل

Trendfarben 2017, Dekoria GmbH Dekoria GmbH Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration الغزل والنسيج Blue
Dekoria GmbH

Dekoria GmbH
Dekoria GmbH
Dekoria GmbH

4- مطبخ مصمم أثاثه بالكامل من اللون الأزرق.

Stiffkey Blue Bespoke Kitchen NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Stiffkey Blue Bespoke Kitchen

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

5- قد لا تمتلك غرفة للملابس لكن تستطيع أن تخلق ركناً للملابس في غرفة نومك فقط مع اضافة تلك الستارة الأنيقة باللون الأزرق.

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

6- مفارش للسرير بنقوشات زرقاء أنيقة.

Quadria and Inkat Blue Korla Home HouseholdTextiles
Korla Home

Quadria and Inkat Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

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7- تصميم لورق جدران باللون الأزرق ذو نقوشات مبهجة خلقت لهذا الممر جاذبية خاصة.

Hummingbirds Cole & Son Walls & flooringWallpaper
Cole &amp; Son

Hummingbirds

Cole & Son
Cole &amp; Son
Cole & Son

8- غرفة مكتب جذابة مفعمة باللون الأزرق الرائع.

Big Blue Pixers حمام wall mural,wallpaper,abstract,geometrical
Pixers

Big Blue

Pixers
Pixers
Pixers

9- يمكنك أن تضيف لمسات الأزرق الأنيقة في ديكور منزلك من خلال أضافة بعض الأكسسورات باللون الازرق لأضافة أناقة وجاذبية خاصة على أي تصميم.

Blue squares Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,squares
Pixers

Blue squares

Pixers
Pixers
Pixers

10- بعض رسومات والزخارف الزرقاء على سيراميك الحمام تعطيك روح مميزة من الجاذبية لحمامك.

Tiling makeover : Fake blue cement tiles, Wall Sweet Home - Plage SA Wall Sweet Home - Plage SA BathroomDecoration بلاستيك Blue
Wall Sweet Home – Plage SA

Tiling makeover : Fake blue cement tiles

Wall Sweet Home - Plage SA
Wall Sweet Home – Plage SA
Wall Sweet Home - Plage SA

11- جلسة بسيطة في مدخل المنزل استعان المصمم بديكورات باللون الأزرق وبعض تفاصيل الأساس انسجمت بالكامل مع تصميم المدخل.

Maritime Dekoration, K&L Wall Art K&L Wall Art Living roomAccessories & decoration ورقة Blue
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

12- طاولة خشبية بسيطة على النمط المينيمال تحاوطها كراسي باللون الأزرق الصريح.

Blue & White Farmhouse Dining Set , The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture KitchenTables & chairs
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Blue & White Farmhouse Dining Set

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

13- فوتية وخزانة صغيرة باللون الأزرق في غرفة معيشة مفعمة بالألوان البسيطة والحياديةن خلقت جمالية لمسات جمالية وتنوع لوني رائع.

Duvarları saran bahar telaşı…, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

14- لمسة من الأزرق الزاهي مع الديكور الأسود الكلاسيكي والردادي في تصميم ركن من أركان المنزل.

“Liaison”; bir duvar kağıdından çok daha fazlası… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

15- لمسة رائعة من الأزرق في اختيار تلك الأباجورة الأنيقة وسط لوحة من الجدران البيضاء الحياديةز

“Liaison”; bir duvar kağıdından çok daha fazlası… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

16- كرسي مخملي باللون الأزرق الزاهي أضاف جمال وجاذبية خاصة على تصميم هذا الركن في المنزل.

“Liaison”; bir duvar kağıdından çok daha fazlası… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

17- التنوع بين درجات الأزرق الداكن والفاتح مع التفاصيل الرمادية، كانت كفيلة لاضافة بساطة ورقي خاص على غرفة المعيشة.

Hem doğal, hem ışıltılı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

18- تصميم لأثاث غرفة معيشة مفعم باللون الأزرق الأنيق وبعض اللمسات من الديكورات والوسائد الملونة لخلق البهجة داخل الغرفة.

Living room shutters The New England Shutter Company
The New England Shutter Company

Living room shutters

The New England Shutter Company
The New England Shutter Company
The New England Shutter Company

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وسائد غرفة المعيشة بلمسة رمضانية
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