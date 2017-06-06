الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

فن تنسيق الزهور في المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Loading admin actions …

في عالم الديكور كل يوم  يوجد جديد، وفي هذا العالم لمسات وأضافات جديدة وبسيطة يمكنها أن تصنع فارقاً في منزلك، ومن هذة اللمسات الزهور، فللزهور جاذبية وحضور خاص في منزلك، لذلك إليك أهم النصائح في فن تنسيق الزهور داخل المنزل، لتخلق رقي وجمال خاص داخل المنزل.

لمسة مختلفة

Urban Flowers - Moderne Blumendesigns für die Wände, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG Walls & flooringWallpaper Multicolored
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

دع الأمر للزهور وهي ستبهرك بلمسات جمالية لا مثيل لها في منزل، عندما ياتي الحديث عن تنسيق الزهور وتصميمها في المنزل، أول ما يأتي في الأذهان هي اختيار الزهور والنباتات الطبيعية فقط، ولكن للزهور الصناعية أيضاً نصيباً في ديكورات المنزل يمكنك الاستعانة بها بشكل جمالي أنيق. 

وهنا أضاف المصمم لمسة مختلفة في الاستعانة بالزهور والنباتات في ديكورات المنزل، فكما نرى قد استخدم هنا المصمم النباتات والزهور في جدار الغرفة، ليبدو الجدار وكأن لوحة فنية من الزهور وحديقة مصغرة.

تنسيق الزهور

Colourful Azalea Patterned Roller Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Multicolored flowers,floral,blinds,roller blinds,patterned,window,living room,vintage
English Blinds

Colourful Azalea Patterned Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

لأستخدام الزهور وتنسيقها في المنزل قواعد يجب اتباعها للحصول على أفضل النتائج في المنزل، ومن هذة القواعد هو مراعاة اختيار الزهور التى تتناسب مع المكان التي ستوضع فيه، فأذا كانت الزهور ستوضع على طاولة طعام، مطبخ أومكتب يجب اختيار الزهور الملائمة بأن لا تكون مرتفعة وكبيرة تحجب ما ورائها، فغاية الزهور في المنزل هي أضافة لمسات من الجمال في الديكور بعيداً عن الشعور بأي عائق داخل المنزل.

تراس أنيق.

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

الألوان المبهجة للزهور وتنسيقها بشكل جيد يساعد بشكل كبير في خلق روح من البهجة في المنزل، ومن أهم الأماكن التي يجب الأعتناء بتنسيق الزهور  بها هى البلكون أو التراس كما يطلق عليها البعض، فيمكنك بكل بساطة جعل بلكونة منزلك عبارة عن حديقة صغيرة مبهجة تشع روحاً من  السعادة.وهنا في تصميم هذا التراس استعان المصمم بباقات وأنواع من الزهور بألوان مختلفة أضافت جاذبية خاصة على تراس المنزل.

الزهور في المطبخ

Zabrano and Oak Gothic Kitchen designed and made by Tim Wood, Tim Wood Limited Tim Wood Limited مطبخ
Tim Wood Limited

Zabrano and Oak Gothic Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

لمسات الزهور في ديكور المطبخ من أفضل اللمسات التي يمكنك أن تضيفها لتنعش المطبخ بتفاصيل مفعمة بالأناقة والرقة، لكن يجب الأخذ في الأعتبار اختيار أنواع من الزهور والنباتات رائحتها غير نفاذة حتى لاتؤثر على روائح الطعام في المطبخ.

الزهور وطاولة الطعام

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ dining table,dining room,flowers,vase,contemporary,lighting,interior design
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

تنسيق الزهور وتنظيمها على طاولات الطعام تضفي جمالاً ورونقا ً ؛ ولكن يتبقي عليك اختيار شكل الزهور وتنسيقها بالشكل الذي يناسب مع طاولة طعامك، من خلال ترتيب الزهور  بشكل جيد على الطاولة واختيار انواع من الزهور غير نفاذة حتى لا تتمتزج مع روائح الطعام وتزعجك. ويجب الابتعاد عن المزهريات الضخمة والكبيرة خاصةً على مائدة الطعام لانها تعتبر غير مريحة وتحجب الرؤية عن من يجلس على الطاولة.

الزهور وغرفة المعيشة

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,sofa,cushions,flowers,vase,sheer curtains,carpet
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

أحرص على تنسيق الزهور في غرفة المعيشة بشكل متناسق مع ألوان الغرفة حتى لا تخلق فوضى وانزعاج بصري في غرفة المعيشة، اختار الزهور العطرية ذات الروائح الخفيفة المنعشة في غرفة المعيشة، وتستكيع توزيع المزهريات على طاولة القهوة والطاولات الصغيرة في الغرفة بشكل عام والاركان أيضاً.

ألوان متناسقة

Bunch of flowers, Bunch of Flowers Bunch of Flowers HouseholdAccessories & decoration
Bunch of Flowers

Bunch of Flowers
Bunch of Flowers
Bunch of Flowers

كن حريصاً في اختيار الزهور والنباتات في منزلك على اختيار ألوان متناسقة معاً، فالزهور بالتأكيد من أجمل اللمسات في الديكور ولا شئ يستطيع أن ينافس جمال لمستها ورقي حضورها في المنزل، لكن عدم اختيار وتنسيق الألوان في المزهرية قد يفسد هذا الأمر، فكن حريصاً على اختيار الوان جذابة ومتناسقة لراحة العينين.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 25 تصميم لغرف سفرة تستحق التقليد

حلول التخزين: 10 أفكار عملية للحفاظ على غرفة نومك مرتبة
شاركنا برأيك هل احببت لمسات الزهور في ديكور المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً