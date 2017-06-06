فن تنسيق الزهور في المنزل

في عالم الديكور كل يوم يوجد جديد، وفي هذا العالم لمسات وأضافات جديدة وبسيطة يمكنها أن تصنع فارقاً في منزلك، ومن هذة اللمسات
الزهور، فللزهور جاذبية وحضور خاص في منزلك، لذلك إليك أهم النصائح في فن تنسيق الزهور داخل المنزل، لتخلق رقي وجمال خاص داخل المنزل.
دع الأمر للزهور وهي ستبهرك بلمسات جمالية لا مثيل لها في منزل، عندما ياتي الحديث عن تنسيق الزهور وتصميمها في المنزل، أول ما يأتي في الأذهان هي اختيار الزهور والنباتات الطبيعية فقط، ولكن للزهور الصناعية أيضاً نصيباً في ديكورات المنزل يمكنك الاستعانة بها بشكل جمالي أنيق.
وهنا أضاف المصمم لمسة مختلفة في الاستعانة بالزهور والنباتات في ديكورات المنزل، فكما نرى قد استخدم هنا المصمم النباتات والزهور في جدار الغرفة، ليبدو الجدار وكأن لوحة فنية من الزهور وحديقة مصغرة.
لأستخدام الزهور وتنسيقها في المنزل قواعد يجب اتباعها للحصول على أفضل النتائج في المنزل، ومن هذة القواعد هو مراعاة اختيار الزهور التى تتناسب مع المكان التي ستوضع فيه، فأذا كانت الزهور ستوضع على طاولة طعام، مطبخ أومكتب يجب اختيار الزهور الملائمة بأن لا تكون مرتفعة وكبيرة تحجب ما ورائها، فغاية الزهور في المنزل هي أضافة لمسات من الجمال في الديكور بعيداً عن الشعور بأي عائق داخل المنزل.
الألوان المبهجة للزهور وتنسيقها بشكل جيد يساعد بشكل كبير في خلق روح من البهجة في المنزل، ومن أهم الأماكن التي يجب الأعتناء بتنسيق الزهور بها هى البلكون أو التراس كما يطلق عليها البعض، فيمكنك بكل بساطة جعل بلكونة منزلك عبارة عن حديقة صغيرة مبهجة تشع روحاً من السعادة.وهنا في تصميم هذا التراس استعان المصمم بباقات وأنواع من الزهور بألوان مختلفة أضافت جاذبية خاصة على تراس المنزل.
لمسات الزهور في ديكور المطبخ من أفضل اللمسات التي يمكنك أن تضيفها لتنعش المطبخ بتفاصيل مفعمة بالأناقة والرقة، لكن يجب الأخذ في الأعتبار اختيار أنواع من الزهور والنباتات رائحتها غير نفاذة حتى لاتؤثر على روائح الطعام في المطبخ.
تنسيق الزهور وتنظيمها على طاولات الطعام تضفي جمالاً ورونقا ً ؛ ولكن يتبقي عليك اختيار شكل الزهور وتنسيقها بالشكل الذي يناسب مع طاولة طعامك، من خلال ترتيب الزهور بشكل جيد على الطاولة واختيار انواع من الزهور غير نفاذة حتى لا تتمتزج مع روائح الطعام وتزعجك. ويجب الابتعاد عن المزهريات الضخمة والكبيرة خاصةً على مائدة الطعام لانها تعتبر غير مريحة وتحجب الرؤية عن من يجلس على الطاولة.
أحرص على تنسيق الزهور في غرفة المعيشة بشكل متناسق مع ألوان الغرفة حتى لا تخلق فوضى وانزعاج بصري في غرفة المعيشة، اختار الزهور العطرية ذات الروائح الخفيفة المنعشة في غرفة المعيشة، وتستكيع توزيع المزهريات على طاولة القهوة والطاولات الصغيرة في الغرفة بشكل عام والاركان أيضاً.
كن حريصاً في اختيار الزهور والنباتات في منزلك على اختيار ألوان متناسقة معاً، فالزهور بالتأكيد من أجمل اللمسات في الديكور ولا شئ يستطيع أن ينافس جمال لمستها ورقي حضورها في المنزل، لكن عدم اختيار وتنسيق الألوان في المزهرية قد يفسد هذا الأمر، فكن حريصاً على اختيار الوان جذابة ومتناسقة لراحة العينين.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 25 تصميم لغرف سفرة تستحق التقليد