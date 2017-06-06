فن تنسيق الزهور في المنزل

دع الأمر للزهور وهي ستبهرك بلمسات جمالية لا مثيل لها في منزل، عندما ياتي الحديث عن تنسيق الزهور وتصميمها في المنزل، أول ما يأتي في الأذهان هي اختيار الزهور والنباتات الطبيعية فقط، ولكن للزهور الصناعية أيضاً نصيباً في ديكورات المنزل يمكنك الاستعانة بها بشكل جمالي أنيق.

وهنا أضاف المصمم لمسة مختلفة في الاستعانة بالزهور والنباتات في ديكورات المنزل، فكما نرى قد استخدم هنا المصمم النباتات والزهور في جدار الغرفة، ليبدو الجدار وكأن لوحة فنية من الزهور وحديقة مصغرة.