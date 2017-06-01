17 فكرة بسيطة لمطبخ نظيف ومرتب دائما

من منا لا يحلم بمطبخ نظيف ومرتب دائما، بأقل مجهود ودون إنفاق ميزانية كبيرة، وأن نضيف له من الأفكار والإبداعات ما يجعله دائما متجدد ومريح ومناسب لكل احتياجاتنا، اليوم مع هوميفاي قد جمعنا لك 17 فكرة بسيطة ونصيحة جديدة ستستطيع تنفيذها بكل سهولة ودون بذل مجهود كبير، ولن تصدق تأثيرها القوي على حالتك النفسية والمظهر العام لمطبخك .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..
قم بابتكار أفكار جديدة لترتيب أدواتك كأرفف معلقة فوق بار أنيق بمطبخك، أو أماكن لتعليق الأواني والمقلاة بشكل ديكوري أنيق ..
حافظ على نظافة أرضية مطبخك بشكل دائم، قم بشكل دوري بمسح الأرضية بمنظف مناسب إعادة ترتيب السجادة الخاصة بمطبخك، واحرص على اختيار نوع سهل تنظيفه ومقاوم للحرارة والمياة ..
قم بتلميع أسطح العمل الخاصة بمطبخك بشكل دوري ومكرر في اليوم، ولكن المياة لا تكفي لذلك لتعقيمها والحفاظ عليها نظيفة بدون ميكروبات، الخل المخفف أو الكلور المخفف هما الحل، لتحافظ على صحة أهل بيتك ..
استعن بأثاث ذكي سهل الطي والفك والتركيب، ليساعدك على ترتيب مطبخك بشكل سريع وسهل، وليلبي احتياجاتك دون الحاجة إلى الاستعانة بأثاث من خارج المطبخ مما يؤدي لفوضى عارمة فيما بعد ..
من أفضل الطرق للتخزين وخاصة للخضروات الجافة، هو تخصيص أدراج مناسبة لذلك مزودة بفتحات تهوية ومن الأفضل ترتيبها في صناديق منفصلة، للحفاظ عليها مدة طويلة طازجة ..
يمكنك الاستعانة بمكونات الطعام الجافة وعن طريق أساليب تخزين وترتيب مناسبة وتحويلها لقطع ديكورية جميلة تجعل من مطبخك لوحة فنية رائعة ..
لتنظيف الموقد وتلميعه استعن بمزيج رائع بين البيكنج صودا وماء ساخن وقليل من سائل غسيل الأطباق، ثم انشر المزيج على سطح الموقد بشكل مركز ثم بقطعة قماش مبللة وقم بتلميعه بكل سهولة ..
بفرشاة أسنان قديمة ومزيج بين الكلور والمياه الدافئة وقم بتلميع سيراميك مطبخك والخطوط الفاصلة بين الوحدات، واستمتع بالفارق الرائع بين قبل التنظيف وبعده ..
اختر أدوات استعراضية رائعة لتنظيم السكاكين والملاعق وادوات الطهي لتنجح في ترتيب مطبخك وإضافة قطع ديكورية مميزة ..
اختر المنظفات المناسبة لكل عنصر في مطبخك، الأسطح الخشبية تحتاج لملمع خاص والرخام تحتاج لتعقيم منزلي أو منظف مخصص لذلك، والأرضيات أيضا، الشبابيك والجدران، على الرغم من اعتقادنا أنها خطوة غير مهمة ولكنها لها تأثير مميز على المظهر العام لمطبخك ..
اصنع بنفسك أرفف أنيقة في أركان مطبخك المهملة وقم باستغلالها بشكل ذكي وجميل في نفس الوقت ..
أضف نباتات فواحة جميلة لمطبخك كالريحان والنعناع، لتترك لمسة من قلب الطبيعة لمطبخك وتحافظ على رائحة منعشة في أركان مطبخك ..
اختر سلال قمامة حديثة بتصميم ذكي وسهل الاستخدام، ويساعدك على فصل مهملاتك عن بعضها ما بين بقايا الأكل والبلاستيكات والمواد القابلة للكسر..
قم بترتيب أدواتك بشكل ذكي ومناسب حسب أولوية استخدامك وفي أماكن قريبة من حاجتنا، واحرص على إمكانية الوصولة إليها بطريقة سهلة حتى لا تتسبب في أزمة بعد ذلك ..
ادواتنا القديمة دائما جميلة ونحب الاحتفاظ بها، ولكن لا نستطيع استخدامها مرة أخرى بسبب حالتها، ولكن ما رأيك في محاولة بسيطة مع مزيج البيكنج صودا والمياة الساخنة وقم بتلميع ادواتك القديمة واستمتع باستخدامها مرة ثانية كما تحب ..
من المهم جدا تعقيم أدوات التقطيع الخشبية، فهي بيئة مناسبة للميكروبات والبيكتريا الضارة خاصة وإن كنت تستخدمها لتقيع اللحوم والدجاج، لذا فقم باستخدام مزيج من الخل والمياة الساخة أو الليمون بديلا عن الخل واغسلها جيدا واحرص على تخزينها جافة تماما ..
حوض غسيل الأطباق هو أهم عنصر في المطبخ، احرص على أن تحافظ عليه نظيفا دائما، ولا تترك مهامه مؤجلة، لذا قم بتنظيفه وترتيب أدواتك بشكل دوري ومكرر يوميا ..
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