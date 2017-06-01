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17 فكرة بسيطة لمطبخ نظيف ومرتب دائما

آية منير آية منير
Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home, Increation Increation مطبخ
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من منا لا يحلم بمطبخ نظيف ومرتب دائما، بأقل مجهود ودون إنفاق ميزانية كبيرة، وأن نضيف له من الأفكار والإبداعات ما يجعله دائما متجدد ومريح ومناسب لكل احتياجاتنا، اليوم مع هوميفاي قد جمعنا لك 17 فكرة بسيطة ونصيحة جديدة ستستطيع تنفيذها بكل سهولة ودون بذل مجهود كبير، ولن تصدق تأثيرها القوي على حالتك النفسية والمظهر العام لمطبخك .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..

1. ترتيب أدواتك بشكل جديد ..

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

قم بابتكار أفكار جديدة لترتيب أدواتك كأرفف معلقة فوق بار أنيق بمطبخك، أو أماكن لتعليق الأواني والمقلاة بشكل ديكوري أنيق ..

2. أرضية نظيفة دائما ..

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

حافظ على نظافة أرضية مطبخك بشكل دائم، قم بشكل دوري بمسح الأرضية بمنظف مناسب إعادة ترتيب السجادة الخاصة بمطبخك، واحرص على اختيار نوع سهل تنظيفه ومقاوم للحرارة والمياة ..

3. أسطح لامعة ..

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

قم بتلميع أسطح العمل الخاصة بمطبخك بشكل دوري ومكرر في اليوم، ولكن المياة لا تكفي لذلك لتعقيمها والحفاظ عليها نظيفة بدون ميكروبات، الخل المخفف أو الكلور المخفف هما الحل، لتحافظ على صحة أهل بيتك ..

4. الاستعانة بأثاث ذكي ..

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

استعن بأثاث ذكي سهل الطي والفك والتركيب، ليساعدك على ترتيب مطبخك بشكل سريع وسهل، وليلبي احتياجاتك دون الحاجة إلى الاستعانة بأثاث من خارج المطبخ مما يؤدي لفوضى عارمة فيما بعد ..

5. صناديق بداخل الأدراج ..

Diseño de Cocina de Casa Decor 2015, Línea 3 Cocinas Madrid Línea 3 Cocinas Madrid مطبخ كوارتز Beige
Línea 3 Cocinas Madrid

Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid

من أفضل الطرق للتخزين وخاصة للخضروات الجافة، هو تخصيص أدراج مناسبة لذلك مزودة بفتحات تهوية ومن الأفضل ترتيبها في صناديق منفصلة، للحفاظ عليها مدة طويلة طازجة ..

6. مكونات الطعام قطع ديكورية !!

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island The Cotswold Company مطبخ خشب
The Cotswold Company

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

يمكنك الاستعانة بمكونات الطعام الجافة وعن طريق أساليب تخزين وترتيب مناسبة وتحويلها لقطع ديكورية جميلة تجعل من مطبخك لوحة فنية رائعة ..

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7. موقد نظيف ولامع ..

Family Living homify KitchenElectronics
homify

Family Living

homify
homify
homify

لتنظيف الموقد وتلميعه استعن بمزيج رائع بين البيكنج صودا وماء ساخن وقليل من سائل غسيل الأطباق، ثم انشر المزيج على سطح الموقد بشكل مركز ثم بقطعة قماش مبللة وقم بتلميعه بكل سهولة ..

8. قبل وبعد ..

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ البلاط
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

بفرشاة أسنان قديمة ومزيج بين الكلور والمياه الدافئة وقم بتلميع سيراميك مطبخك والخطوط الفاصلة بين الوحدات، واستمتع بالفارق الرائع بين قبل التنظيف وبعده ..

9. أدوات عرض وتنظيم ..

Ergoforge line, Coltellerie Sanelli Coltellerie Sanelli
Coltellerie Sanelli

Ergoforge line

Coltellerie Sanelli
Coltellerie Sanelli
Coltellerie Sanelli

اختر أدوات استعراضية رائعة لتنظيم السكاكين والملاعق وادوات الطهي لتنجح في ترتيب مطبخك وإضافة قطع ديكورية مميزة ..

10. استخدم منظفات مناسبة ..

Kitchen Jigsaw Interior Architecture مطبخ Grey
Jigsaw Interior Architecture

Kitchen

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

اختر المنظفات المناسبة لكل عنصر في مطبخك، الأسطح الخشبية تحتاج لملمع خاص والرخام تحتاج لتعقيم منزلي أو منظف مخصص لذلك، والأرضيات أيضا، الشبابيك والجدران، على الرغم من اعتقادنا أنها خطوة غير مهمة ولكنها لها تأثير مميز على المظهر العام لمطبخك ..

11. أرفف بسيطة ..

Vintage Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design KitchenCabinets & shelves
Pons Home Design

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

اصنع بنفسك أرفف أنيقة في أركان مطبخك المهملة وقم باستغلالها بشكل ذكي وجميل في نفس الوقت ..

12. نباتات فواحة ..

Albox MATT / Koyu Mavi & Beyaz, albox albox KitchenCabinets & shelves
albox

albox
albox
albox

أضف نباتات فواحة جميلة لمطبخك كالريحان والنعناع، لتترك لمسة من قلب الطبيعة لمطبخك وتحافظ على رائحة منعشة في أركان مطبخك ..

13. سلال قمامة حديثة ..

Pull out waste bins Urban Myth KitchenStorage
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

اختر سلال قمامة حديثة بتصميم ذكي وسهل الاستخدام، ويساعدك على فصل مهملاتك عن بعضها ما بين بقايا الأكل والبلاستيكات والمواد القابلة للكسر..

14. ترتيب مناسب ..

Middle Plate Rack The Plate Rack KitchenStorage
The Plate Rack

Middle Plate Rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

قم بترتيب أدواتك بشكل ذكي ومناسب حسب أولوية استخدامك وفي أماكن قريبة من حاجتنا، واحرص على إمكانية الوصولة إليها بطريقة سهلة حتى لا تتسبب في أزمة بعد ذلك ..

15. كل ما هو قديم جميل ..

Kitchen trolley homify KitchenCutlery, crockery & glassware
homify

Kitchen trolley

homify
homify
homify

ادواتنا القديمة دائما جميلة ونحب الاحتفاظ بها، ولكن لا نستطيع استخدامها مرة أخرى بسبب حالتها، ولكن ما رأيك في محاولة بسيطة مع مزيج البيكنج صودا والمياة الساخنة وقم بتلميع ادواتك القديمة واستمتع باستخدامها مرة ثانية كما تحب ..

16. التعقيم مهم..

Cutting board CUT e15 مطبخ
e15

Cutting board CUT

e15
e15
e15

من المهم جدا تعقيم أدوات التقطيع الخشبية، فهي بيئة مناسبة للميكروبات والبيكتريا الضارة خاصة وإن كنت تستخدمها لتقيع اللحوم والدجاج، لذا فقم باستخدام مزيج من الخل والمياة الساخة أو الليمون بديلا عن الخل واغسلها جيدا واحرص على تخزينها جافة تماما ..

17. حوض مطبخك ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حوض غسيل الأطباق هو أهم عنصر في المطبخ، احرص على أن تحافظ عليه نظيفا دائما، ولا تترك مهامه مؤجلة، لذا قم بتنظيفه وترتيب أدواتك بشكل دوري ومكرر يوميا ..

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