تغير كبير ومفاجيء لأحد المنازل المهملة!

هل تريد أن تكون شاهدًا على تغيير وإنشاء منزل من جديد كان مهملًا لم يكتمل إنشاؤه في البداية؟!
في هذا الكتاب سنقدم لكم شقة في مبنى سكني دافيء سيترك عندكم انطباعًا رائعًا، هذه الصور الجميلة التي التقطت خلال التجديدات وإضافة الديكورات التي ستلهمكم إن كنتم تظنون أن الوقت قد مضى على تغيير منازلكم التي لا ترضون عن تصميمها.
أرضيات الباركيه الداكنة والصلبة المصنوعة من خشب الجوز هي الأفضل في غرف المعيشة، شكلها مزين ومنقوش مع أي لون في طلاء الجدران، إذا كانت أرضية منزلك بدأت في التهالك عليك بالتفكير في هذا النوع من التغيير.
هذا البيت القديم والمهمل بدأ الخبراء بتجديد أرضيته وجدرانه، سيتم استبدال الجدران والأرضيات القديمة بأخرى عصرية وحيوية، الاء والجبس والبلاستر على الجدران والباركيه في الأرضيات.
يبدو أن العمل على كابينة المطبخ دقيق ويأخذ كثير من الجهد والتركيز، اعتناء بالتفاصيل وبكل خطوة في التجديدات.
خزائن المطبخ دهنت من الداخل بالأرزق المائل إلى الرمادي مع سطح خشبي أنيق، جميع خزائن المطبخ تتكون من أدراج تحت السطح الخشبي مع وجود جزيرة للمطبخ في الأمام، هذا المنزل الصغير المكوّن من ثلاث غرف سيكون مريحًا ومناسبًا لشخصين!
اختيار البلاطات البيضاء الصغيرة على جدار المطبخ فوق الكابينة، والمصابيح البيضاء بشكل مخروطي خلقت مزيج رائع مع السطح الخشبي للمطبخ، انظروا الآن إلى هذا التصميم لمطبخ أنيق ورحب بتصميم فاخر.
اكسسوارات كثيرة وأزهار ملونة ملأت ديكورالمطبخ، فهذا المبخ يبدو الآن وكأنه مجهز لاستقبال الضيوف في حفلة عيد ميلاد!
تصميم نهائي راعى كل شيء بدايةً من الإضاءات إلى الأثاث والاكسسوارات والزينة على الرغم من أن الديكور يظهر بسيطًا للغاية.
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عندما ننظر إلى الوراء قليلًا في غرفة المعيشة سنرى صورة قاتمة على الرغم من وجود نوافذ واسعة، الجدران السوداء كان لها تأثير كبير على هذا المظهر، لذلك قرر المصممون البدء بتغيير الجدران خطوة بخطوة.
بدأ فريق العمل بتغيير النوافذ لخلق خلفية واسعة وتغيير طلاء الجدران بالكامل إلى الأبيض للحصول على غرفة معيشة بتهوية وروح منعشة، لن تصدقوا التغيير الذي يحدثه تغيير الجدران والأرضيات فقط!
زينت الجدران البيضاء بإطارات ذهبية جميلة لتغيير الملل الناتج عن اللون الواحد، بالإضافة إلى أنها الآن أصبحت متناغمة أكثر مع الأرضية الخشبية.
بعد الانتهاء من الأرض والجدران والإضاءة، اكتمل الديكور مع قطع بسيطة من الأثاث والاكسسوارات الصغيرة، يمكن أن تكون هذه الغرفة الأكثر اتساعا وراحة في المنزل، مع وجود هذا الزرع الانيق والجميل في زاوية المنزل والذي أضاف إلى المنزل روح من الطبيعة.
كان عمل الخبراء صعب لتحويل منزل قديم مزعج إلى مكان جميل ومزخرف، والآن انتهى فريق العمل والمنزل جاهر لاستقبال عشاء واحتفال عائلي بحلته النهائية.
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