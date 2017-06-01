الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تغير كبير ومفاجيء لأحد المنازل المهملة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 غرفة السفرة
Loading admin actions …

هل تريد أن تكون شاهدًا على تغيير وإنشاء منزل من جديد كان مهملًا لم يكتمل إنشاؤه في البداية؟! 

في هذا الكتاب سنقدم لكم شقة في مبنى سكني دافيء سيترك عندكم انطباعًا رائعًا، هذه الصور الجميلة التي التقطت خلال التجديدات وإضافة الديكورات التي ستلهمكم إن كنتم تظنون أن الوقت قد مضى على تغيير منازلكم التي لا ترضون عن تصميمها.

تجديد أرضية وجدران غرفة المعيشة

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

أرضيات الباركيه الداكنة والصلبة المصنوعة من خشب الجوز هي الأفضل في غرف المعيشة، شكلها مزين ومنقوش مع أي لون في طلاء الجدران، إذا كانت أرضية منزلك بدأت في التهالك عليك بالتفكير في هذا النوع من التغيير. 

تجهيزات المطبخ قد بدأت

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

هذا البيت القديم والمهمل بدأ الخبراء بتجديد أرضيته وجدرانه، سيتم استبدال الجدران والأرضيات القديمة بأخرى عصرية وحيوية، الاء والجبس والبلاستر على الجدران والباركيه في الأرضيات.

عمل دقيق على كابينة المطبخ

DIY 부엌 하부장 만들기 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

يبدو أن العمل على كابينة المطبخ دقيق ويأخذ كثير من الجهد والتركيز، اعتناء بالتفاصيل وبكل خطوة في التجديدات.

بعد عملية الدهان

DIY 부엌 하부장 만들기 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

خزائن المطبخ دهنت من الداخل بالأرزق المائل إلى الرمادي مع سطح خشبي أنيق، جميع خزائن المطبخ تتكون من أدراج تحت السطح الخشبي مع وجود جزيرة للمطبخ في الأمام، هذا المنزل الصغير المكوّن من ثلاث غرف سيكون مريحًا ومناسبًا لشخصين!

الانتهاء من التصميم

DIY 부엌 하부장 만들기 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

اختيار البلاطات البيضاء الصغيرة على جدار المطبخ فوق الكابينة، والمصابيح البيضاء بشكل مخروطي خلقت مزيج رائع مع السطح الخشبي للمطبخ، انظروا الآن إلى هذا التصميم لمطبخ أنيق ورحب بتصميم فاخر.

والآن بعد الديكور!

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 غرفة السفرة
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

اكسسوارات كثيرة وأزهار ملونة ملأت ديكورالمطبخ، فهذا المبخ يبدو الآن وكأنه مجهز لاستقبال الضيوف في حفلة عيد ميلاد! 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

مطبخ بسيط ولكنه متكامل

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

تصميم نهائي راعى كل شيء بدايةً من الإضاءات إلى الأثاث والاكسسوارات والزينة على الرغم من أن الديكور يظهر بسيطًا للغاية. 

اقرأ أيضًا: مطبخ قديم تحول إلى آخر عصري بميزانية بسيطة جدًا!

أسلوب قديم في غرفة المعيشة

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

عندما ننظر إلى الوراء قليلًا في غرفة المعيشة سنرى صورة قاتمة على الرغم من وجود نوافذ واسعة، الجدران السوداء كان لها تأثير كبير على هذا المظهر، لذلك قرر المصممون البدء بتغيير الجدران خطوة بخطوة. 

أولًا تغيير الدهانات

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

بدأ فريق العمل بتغيير النوافذ لخلق خلفية واسعة وتغيير طلاء الجدران بالكامل إلى الأبيض للحصول على غرفة معيشة بتهوية وروح منعشة، لن تصدقوا التغيير الذي يحدثه تغيير الجدران والأرضيات فقط! 

ثانيًا مع لمسة أنيقة

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

زينت الجدران البيضاء بإطارات ذهبية جميلة لتغيير الملل الناتج عن اللون الواحد، بالإضافة إلى أنها الآن أصبحت متناغمة أكثر مع الأرضية الخشبية.

والآن مفاجأة!

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 غرفة المعيشة
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

بعد الانتهاء من الأرض والجدران والإضاءة، اكتمل الديكور مع قطع بسيطة من الأثاث والاكسسوارات الصغيرة، يمكن أن تكون هذه الغرفة الأكثر اتساعا وراحة في المنزل، مع وجود هذا الزرع الانيق والجميل في زاوية المنزل والذي أضاف إلى المنزل روح من الطبيعة. 

الصورة النهائية للتصميم

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 غرفة السفرة
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

كان عمل الخبراء صعب لتحويل منزل قديم مزعج إلى مكان جميل ومزخرف، والآن انتهى فريق العمل والمنزل جاهر لاستقبال عشاء واحتفال عائلي بحلته النهائية.

اقرأ أيضًا: إعادة تجديد منزل متهالك ستذهلكم من المفاجأة!

8 عناصر أساسية في مدخل المنزل
هل أعجبكم التغيير في تصميم هذا المنزل؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً