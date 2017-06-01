تغير كبير ومفاجيء لأحد المنازل المهملة!

هل تريد أن تكون شاهدًا على تغيير وإنشاء منزل من جديد كان مهملًا لم يكتمل إنشاؤه في البداية؟!

في هذا الكتاب سنقدم لكم شقة في مبنى سكني دافيء سيترك عندكم انطباعًا رائعًا، هذه الصور الجميلة التي التقطت خلال التجديدات وإضافة الديكورات التي ستلهمكم إن كنتم تظنون أن الوقت قد مضى على تغيير منازلكم التي لا ترضون عن تصميمها.