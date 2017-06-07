8 أفكار مختلفة لإضافة شخصية مميزة لجدران منزلك

هل تبحث عن إضافة أسلوب وشخصية فريدة في منزلك ولكن لا يمكنك تحمل فكرة إضافة وسادة أخرى أو وضع سجادة جديدة؟ لا توجد مشكلة لأن كتاب اليوم يأتيك بأفكار لاستغلال المساحة العمودية أي: الجدران!
جدران منزلك في الواقع هي مثل اللوحة الفارغة التي يمكن استغلالها بشكل أكبر بكثير من وضع بعض الصور واللوحات، هناك عالم كامل من الفرص التي تعرض بها شخصيتك وأسلوبك على جدران الغرف المختلفة (الممرات، غرف النوم، غرفة المكتب، غرف المعيشة) ونحن هنا لا نعني مجرد وضع طبقة طلاء عليها!
يمكنك أن ترى بنفسك في الصور القادمة 8 أفكار عظيمة تؤكد وتعزز وجود أسلوب جديد على الجدران والمساحات الداخلية في المنزل.
التصميم الأول على قائمتنا هو لوحة زيتية مذهلة على الجدار تستحضر صورة من على شاطئ البحر، لا يمكنك سماع طيور النورس وموجات البحر الخفيفة في الخلفية؟
بالإضافة إلى هذا الجدار الفني، فأرضية الغرفة الأنيقة والأثاث وقطع الديكور المختلفة، كل إضافة تعطي شعور بالصفاء والعصرية، ومن لا حب كل هذا في غرفة المعيشة بمنزله؟! فقط تذكر أنك لست محددًا بالصور الساحلية فقط، فاللوحات الزيتية على الجدران يمكن أن ترسم فيها أي مشهد يخطر على بالك!
هناك شيء حول الرفوف ورفوف الكتب فهي دائمًا فكرة جيدة، إذا كنت لا تعلم ما يجب القيام به جدار الغرفة الفارغ، يمكن أن تكون الرفوف من الأرض إلى السقف الحل الأمثل، وبذلك تقدم لك العديد من الفرص لعمل مكتبة كبيرة او وضع الزخارف الأخرى.
إذا كنت ترغب في جذب الانتباه داخل الغرفة فعليك بالنظر إلى خيارات جديدة مختلفة لتغطية الجدار مثل: الأقمشة وورق الحائط، استخدم خيالك واختر من الزخارف أنماط تعطي عمق وطابع مختلف إلى غرفتك.
لا يجب أن يكون ورق الجدران ممل، هذا المثال الموجود أمامك هو خطوط سوداء وبيضاء بسيطة، ولكن هناك مميزات إضافية أخرى على الجدار مثل اللوحات والتحف التي تضيف للتصميم بعد بصري.
وتذكر: الخطوط العمودية تجعل الغرفة تبدو أطول.
المدفأة الفائدة الأكبر منها هي تدفئة الغرفة، ولكنها بالإضافة إلى ذلك تضيف شعور بالرفاهية والترف إلى المساحة الموجودة بها، فهي قطعة ديكور لافتة للنظر، بالإضافة إلى أهميتها في تقليل الرطوبة في المنزل، أن تأتي بهذه الطريقة فهي تضيف شخصية مميزة لمنزلك ولجدار المساحة الموجودة بها.
أسلاك الضوء المستخدمة في الزينة لا يتوقف استخدامها على الشرفة أو الحديقة، بل يمكنك إضافة السحر والإضاءة الناتجة منها داخل المنزل، ولكن في كثير من الأحيان يصعب استخدامه بطريقة بارعة.
يمكنك الاستعانة ببعض النصائح من هذا المثال، فقد اختار هنا أطوال مختلفة من حبال الضوء فتكون منها شعور غريب في الغرفة، وفي هوميفاي ستجد العديد من خبراء الإضاءة الذين يقدمون المساعدة.
الخلفية مثل الحياة مفتوحة لجميع الاحتمالات، في هذا المثال زينت خلفية السرير بورق حائط مطبوع بالألوان المائية ما يعطي انطباعًا بوجود حديقة خضراء في غرفة نومك، وعلى الفور يزيد الشعور بالضوء والحياة.
يمكنك إلقاء نظرة على مزيد من الأفكار من هنا: أفكار وتصميمات غير تقليدية لورق الحائط
ماذا تفعل إذا لم يكن لديك جدار فارغ للعمل عليه؟ مقسم الغرف المصنوع من الجبس يمكن أن يحدث فرقًا بالتأكيد ويمنح غرفتك شكلًا مختلفًا، كما أنه يوفر مساحة تخزين لمجموعة من الصور والديكورات والكتب.
هذه القطعة البيضاء الموجودة بالأعلى تعلب كجزء أساسي من الجدار وتملأ مساحة عمودية وتعطي ميزة زخرفية جميلة، وإذا كنت مهتمًا بطرق أخرى لتقسيم الغرف يمكنك الاطلاع على هذا الموضوع: 7 أفكار مذهلة لتقسيم المساحات الكبيرة