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8 أفكار مختلفة لإضافة شخصية مميزة لجدران منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify جدران
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هل تبحث عن إضافة أسلوب وشخصية فريدة في منزلك ولكن لا يمكنك تحمل فكرة إضافة وسادة أخرى أو وضع سجادة جديدة؟ لا توجد مشكلة لأن كتاب اليوم يأتيك بأفكار لاستغلال المساحة العمودية أي: الجدران!

جدران منزلك  في الواقع هي مثل اللوحة الفارغة التي يمكن استغلالها بشكل أكبر بكثير من وضع بعض الصور واللوحات، هناك عالم كامل من الفرص التي تعرض بها شخصيتك وأسلوبك على جدران الغرف المختلفة (الممرات، غرف النوم، غرفة المكتب، غرف المعيشة) ونحن هنا لا نعني مجرد وضع طبقة طلاء عليها! 

يمكنك أن ترى بنفسك في الصور القادمة 8 أفكار عظيمة تؤكد وتعزز وجود أسلوب جديد على الجدران والمساحات الداخلية في المنزل. 

1- صورة زيتية رائعة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

التصميم الأول على قائمتنا هو لوحة زيتية مذهلة على الجدار تستحضر صورة من على شاطئ البحر، لا يمكنك سماع طيور النورس وموجات البحر الخفيفة في الخلفية؟

بالإضافة إلى هذا الجدار الفني، فأرضية الغرفة الأنيقة والأثاث وقطع الديكور المختلفة، كل إضافة تعطي شعور بالصفاء والعصرية، ومن لا حب كل هذا في غرفة المعيشة بمنزله؟! فقط تذكر أنك لست محددًا بالصور الساحلية فقط، فاللوحات الزيتية على الجدران يمكن أن ترسم فيها أي مشهد يخطر على بالك! 

2- مكتبة جدارية

homify
homify

homify
homify
homify

هناك شيء حول الرفوف ورفوف الكتب فهي دائمًا فكرة جيدة، إذا كنت لا تعلم ما يجب القيام به جدار الغرفة الفارغ، يمكن أن تكون الرفوف من الأرض إلى السقف الحل الأمثل، وبذلك تقدم لك العديد من الفرص لعمل مكتبة كبيرة او وضع الزخارف الأخرى.

3- أنماط بالأقمشة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في جذب الانتباه داخل الغرفة فعليك بالنظر إلى خيارات جديدة مختلفة لتغطية الجدار مثل: الأقمشة وورق الحائط، استخدم خيالك واختر من الزخارف أنماط تعطي عمق وطابع مختلف إلى غرفتك. 

4- ابحث عن الإبداع!

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

لا يجب أن يكون ورق الجدران ممل، هذا المثال الموجود أمامك هو خطوط سوداء وبيضاء بسيطة، ولكن هناك مميزات إضافية أخرى على الجدار مثل اللوحات والتحف التي تضيف للتصميم بعد بصري.

وتذكر: الخطوط العمودية تجعل الغرفة تبدو أطول.

5- مدفأة مركزية

Einfamilienhaus mit Pultdach, Viktor Filimonow Architekt in München Viktor Filimonow Architekt in München جدران
Viktor Filimonow Architekt in München

Viktor Filimonow Architekt in München
Viktor Filimonow Architekt in München
Viktor Filimonow Architekt in München

المدفأة الفائدة الأكبر منها هي تدفئة الغرفة، ولكنها بالإضافة إلى ذلك تضيف شعور بالرفاهية والترف إلى المساحة الموجودة بها، فهي قطعة ديكور لافتة للنظر، بالإضافة إلى أهميتها في تقليل الرطوبة في المنزل، أن تأتي بهذه الطريقة فهي تضيف شخصية مميزة لمنزلك ولجدار المساحة الموجودة بها. 

6- أسلاك ضوئية للتزيين

Wedding Styling , A Stylish Existence A Stylish Existence جدران
A Stylish Existence

Wedding Styling

A Stylish Existence
A Stylish Existence
A Stylish Existence

أسلاك الضوء المستخدمة في الزينة لا يتوقف استخدامها على الشرفة أو الحديقة، بل يمكنك إضافة السحر والإضاءة الناتجة منها داخل المنزل، ولكن في كثير من الأحيان يصعب استخدامه بطريقة بارعة. 

يمكنك الاستعانة ببعض النصائح من هذا المثال، فقد اختار هنا أطوال مختلفة من حبال الضوء فتكون منها شعور غريب في الغرفة، وفي هوميفاي ستجد العديد من خبراء الإضاءة الذين يقدمون المساعدة. 

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7- ورق حائط مفعم بالألوان

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

الخلفية مثل الحياة مفتوحة لجميع الاحتمالات، في هذا المثال زينت خلفية السرير بورق حائط مطبوع بالألوان المائية ما يعطي انطباعًا بوجود حديقة خضراء في غرفة نومك، وعلى الفور يزيد الشعور بالضوء والحياة. 

يمكنك إلقاء نظرة على مزيد من الأفكار من هنا: أفكار وتصميمات غير تقليدية لورق الحائط

8- بلا جدران!

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects منازل
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

ماذا تفعل إذا لم يكن لديك جدار فارغ للعمل عليه؟ مقسم الغرف المصنوع من الجبس يمكن أن يحدث فرقًا بالتأكيد ويمنح غرفتك شكلًا مختلفًا، كما أنه يوفر مساحة تخزين لمجموعة من الصور والديكورات والكتب.

هذه القطعة البيضاء الموجودة بالأعلى تعلب كجزء أساسي من الجدار وتملأ مساحة عمودية وتعطي ميزة زخرفية جميلة، وإذا كنت مهتمًا بطرق أخرى لتقسيم الغرف يمكنك الاطلاع على هذا الموضوع: 7 أفكار مذهلة لتقسيم المساحات الكبيرة

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ما أكثرالأفكار التي أعجبتكم في هذا الكتاب؟

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