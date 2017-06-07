8 أفكار مختلفة لإضافة شخصية مميزة لجدران منزلك

هل تبحث عن إضافة أسلوب وشخصية فريدة في منزلك ولكن لا يمكنك تحمل فكرة إضافة وسادة أخرى أو وضع سجادة جديدة؟ لا توجد مشكلة لأن كتاب اليوم يأتيك بأفكار لاستغلال المساحة العمودية أي: الجدران!

جدران منزلك في الواقع هي مثل اللوحة الفارغة التي يمكن استغلالها بشكل أكبر بكثير من وضع بعض الصور واللوحات، هناك عالم كامل من الفرص التي تعرض بها شخصيتك وأسلوبك على جدران الغرف المختلفة (الممرات، غرف النوم، غرفة المكتب، غرف المعيشة) ونحن هنا لا نعني مجرد وضع طبقة طلاء عليها!

يمكنك أن ترى بنفسك في الصور القادمة 8 أفكار عظيمة تؤكد وتعزز وجود أسلوب جديد على الجدران والمساحات الداخلية في المنزل.