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تصميم ملهم لفيلا عائلية

Eman Rifaat Eman Rifaat
VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS مسبح
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هذا المنزل الرائع الذي نأخذكم في جولة قصيرة بداخله من تصميم الأسباني SENZA ESPACIOS الذي وضع فيه ببراعة أدوات جميلة وذوق رفيع في التصميم، منزل دافيء عائلي وحميمي يصلح لقضاء أوقات سعيدة برفقة العائلة والأصدقاء، تحمل ألوانه وديكوراته أسلوب هاديء ورقيق بعناصر حديثة وروح كلاسيكية مريحة. 

الآن نترككم في جولة داخل هذه الفيلا الجميلة لنرى التنوع والابتكار والذوق الرفيع في اختيار كل عنصر بدقة..

مدخل كلاسيكي أنيق

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

بمجرد الدخول من باب الفيلا ستلاحظ دقة المصممين في اختيار العناصر الأنيقة والطريقة المميزة لتنظيم هذه العناصر، الأرضيات الخشبية والجدران بلون كريمي حيادي مع لوحات فنية على الجدار وثريا في السقف تضيف جمالًا للمدخل، فالإضاءة عامل مهم في مدخل المنزل بالإضافة إلى دورها في إنارة المكان هي مهمة في إبراز شخصية التصميم ورقيه.

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غرفة استقبال

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS غرفة المعيشة
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

غرفة معيشة واستقبال أنيقة، تميل إلى الديكور الرسمي بعض الشيء، عمود حجري في الواجهة مثبت عليه شاشة التلفزيون مع جدران بيضاء وإضاءات خافتة صفراء وسقف من الألواح الخشبية هي عناصر متكاملة لغرفة دافئة وحميمية. 

غرفة سفرة

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS غرفة السفرة
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

المنزل بالكامل يعتمد على استخدام الألوان الترابية القريبة من الطبيعة مع إضاءات صفراء متطورة، هنا أيضًا في غرفة السفرة نجد نفس الأسلوب في استخدام الألوان مع التركيز على طاولة ومقاعد بيضاء بقواعد معدنية لامعة لإضافة نمط عصري واضح للتصميم وكسر الملل الناتج عن بالتة الألوان الترابية.

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تفاصيل في الممرات

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS غرفة نوم
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

الممرات بين الغرف تحمل تفاصيل أنيقة وهادئة، بنش أبيض رقيق ولوحات فنية متماثلة تعكس الروح المحبة للفن والجمال، هناك أيضًا بعض السجاد في الممرات لتعزيز جمال التصميم من خلال الأقمشة. 

غرفة معيشة مريحة

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS غرفة المعيشة
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

بالانتقال إلى هذا الركن المريح الموجود بالفيلا، غرفة معيشة أخرى غير رسمية مخصصة للأسرة ومطلّة على الحديقة والمسبح مباشرةً، الألوان الحيادية والترابية لا خلاف على جمالها وأناقتها، أرائك مريحة وواسعة تجعل هذا الركن الجميل المكان المثالي للاستمتاع بصحبة أسرتك بجلسة مريحة، أما اللوحة الفنية الملونة على الجدار فكان لا بد منها لكسر حدة الألوان الحيادية بالغرفة. 

الجمال في غرفة النوم!

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS غرفة نوم
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

إذا كنت من عشاق الألوان المحايدة ولكن تخاف من استخدامها وتكرارها في جميع الغرف، يمكنك التغلب على هذا الخوف بإضافة عناصر أخرى تعطي لمسة مختلفة للغرفة مثل الأقمشة والإضاءة على سبيل المثال في غرفة النوم الموجودة بالصورة. 

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حمام واسع على مساحة صغيرة!

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS حمام
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

الزجاج والمرايا والإضاءة المميزة والأثاث الأبيض وبلاط الموزاييك عناصر مثالية في أي حمام، ومهما كانت مساحة هذا الحمام ستبدو أكبر مما هي عليه بوجود هذه العناصر. 

غرفة الرفاهية!

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS حمام
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

إذا كنت تبحث عن الرفاهية فخصص لنفسك غرفة صغيرة بجاكوزي وطاولة مساج كهذه الغرفة ولن تحتاج إلى الذهاب للسبا بعد اليوم!

مطبخ بالأبيض

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS مطبخ
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

صحيح ان المطبخ هو مكان الحصول على وجبة طعام، ولكن هذا لا يمنعك من الحصول على مطبخ عصري وأنيق بتفاصيل رائعة كهذا المطبخ! 

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الجدران الزجاجية في المساحات المفتوحة

VIVIENDA PARTICULAR-1, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS مسبح
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

الأبواب والجدران الزجاجية تغطي جميع الأجزاء المطلّة على الفناء والحديقة الداخلية للفيلا ويتيج لمن بالداخل إطلالة كاملة على المساحة المفتوحة، الآن حتى وأنت بداخل الفيلا ستجد نفسك وسط الطبيعة الخارجية بفضل الزجاج الشفاف الذي يوفر حاجزًا أنيقًا ولطيفًا بين الداخل والخارج، كما يتيح للشمس بدخول الفيلا مباشرةً وفي نفس الوقت هو عازل من الحرارة والأتربة لتوفير بيئة صحية لكل من بالمنزل.

حمام السباحة إضافة رائعة لأي فيلا، فالماء والطبيعة الخضراء ثنائي مثالي للمساحات الخارجية.

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