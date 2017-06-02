تصميم ملهم لفيلا عائلية

هذا المنزل الرائع الذي نأخذكم في جولة قصيرة بداخله من تصميم الأسباني SENZA ESPACIOS الذي وضع فيه ببراعة أدوات جميلة وذوق رفيع في التصميم، منزل دافيء عائلي وحميمي يصلح لقضاء أوقات سعيدة برفقة العائلة والأصدقاء، تحمل ألوانه وديكوراته أسلوب هاديء ورقيق بعناصر حديثة وروح كلاسيكية مريحة.
الآن نترككم في جولة داخل هذه الفيلا الجميلة لنرى التنوع والابتكار والذوق الرفيع في اختيار كل عنصر بدقة..
بمجرد الدخول من باب الفيلا ستلاحظ دقة المصممين في اختيار العناصر الأنيقة والطريقة المميزة لتنظيم هذه العناصر، الأرضيات الخشبية والجدران بلون كريمي حيادي مع لوحات فنية على الجدار وثريا في السقف تضيف جمالًا للمدخل، فالإضاءة عامل مهم في مدخل المنزل بالإضافة إلى دورها في إنارة المكان هي مهمة في إبراز شخصية التصميم ورقيه.
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المنزل بالكامل يعتمد على استخدام الألوان الترابية القريبة من الطبيعة مع إضاءات صفراء متطورة، هنا أيضًا في غرفة السفرة نجد نفس الأسلوب في استخدام الألوان مع التركيز على طاولة ومقاعد بيضاء بقواعد معدنية لامعة لإضافة نمط عصري واضح للتصميم وكسر الملل الناتج عن بالتة الألوان الترابية.
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الممرات بين الغرف تحمل تفاصيل أنيقة وهادئة، بنش أبيض رقيق ولوحات فنية متماثلة تعكس الروح المحبة للفن والجمال، هناك أيضًا بعض السجاد في الممرات لتعزيز جمال التصميم من خلال الأقمشة.
بالانتقال إلى هذا الركن المريح الموجود بالفيلا، غرفة معيشة أخرى غير رسمية مخصصة للأسرة ومطلّة على الحديقة والمسبح مباشرةً، الألوان الحيادية والترابية لا خلاف على جمالها وأناقتها، أرائك مريحة وواسعة تجعل هذا الركن الجميل المكان المثالي للاستمتاع بصحبة أسرتك بجلسة مريحة، أما اللوحة الفنية الملونة على الجدار فكان لا بد منها لكسر حدة الألوان الحيادية بالغرفة.
إذا كنت من عشاق الألوان المحايدة ولكن تخاف من استخدامها وتكرارها في جميع الغرف، يمكنك التغلب على هذا الخوف بإضافة عناصر أخرى تعطي لمسة مختلفة للغرفة مثل الأقمشة والإضاءة على سبيل المثال في غرفة النوم الموجودة بالصورة.
الزجاج والمرايا والإضاءة المميزة والأثاث الأبيض وبلاط الموزاييك عناصر مثالية في أي حمام، ومهما كانت مساحة هذا الحمام ستبدو أكبر مما هي عليه بوجود هذه العناصر.
إذا كنت تبحث عن الرفاهية فخصص لنفسك غرفة صغيرة بجاكوزي وطاولة مساج كهذه الغرفة ولن تحتاج إلى الذهاب للسبا بعد اليوم!
صحيح ان المطبخ هو مكان الحصول على وجبة طعام، ولكن هذا لا يمنعك من الحصول على مطبخ عصري وأنيق بتفاصيل رائعة كهذا المطبخ!
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الأبواب والجدران الزجاجية تغطي جميع الأجزاء المطلّة على الفناء والحديقة الداخلية للفيلا ويتيج لمن بالداخل إطلالة كاملة على المساحة المفتوحة، الآن حتى وأنت بداخل الفيلا ستجد نفسك وسط الطبيعة الخارجية بفضل الزجاج الشفاف الذي يوفر حاجزًا أنيقًا ولطيفًا بين الداخل والخارج، كما يتيح للشمس بدخول الفيلا مباشرةً وفي نفس الوقت هو عازل من الحرارة والأتربة لتوفير بيئة صحية لكل من بالمنزل.
حمام السباحة إضافة رائعة لأي فيلا، فالماء والطبيعة الخضراء ثنائي مثالي للمساحات الخارجية.