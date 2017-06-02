تصميم ملهم لفيلا عائلية

هذا المنزل الرائع الذي نأخذكم في جولة قصيرة بداخله من تصميم الأسباني SENZA ESPACIOS الذي وضع فيه ببراعة أدوات جميلة وذوق رفيع في التصميم، منزل دافيء عائلي وحميمي يصلح لقضاء أوقات سعيدة برفقة العائلة والأصدقاء، تحمل ألوانه وديكوراته أسلوب هاديء ورقيق بعناصر حديثة وروح كلاسيكية مريحة.

الآن نترككم في جولة داخل هذه الفيلا الجميلة لنرى التنوع والابتكار والذوق الرفيع في اختيار كل عنصر بدقة..