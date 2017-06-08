كيف تقلل من تأثير الرطوبة في منزلك؟

اليوم على هوميفاي سوف نلقي نظرة على كيفية الحد من الرطوبة المنزلية، ولكن لماذا يجب الاهتمام بنسبة الرطوبة في المنزل؟
الرطوبة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لتكثيف الماء داخل المساحات الداخلية، والتي يمكن أن تضر بصحة وراحة الأسرة، بالإضافة إلى ذلك فالتكثيف يؤدي إلى تلف التشطيبات الداخلية ورفع تكلفة المرافق وزيادة الصيانة داخل المنزل. إذا كنت تشعر بوجود بخار رطب في منزلك أو تواجه مشكلة في التعرّق باستمرار، فمما لا شك فيه أن هناك رطوبة في هذا المنزل.
الهواء يحتوي بشكل طبيعي على بخار الماء بنسبة تعتمد على درجة الحرارة داخل المنزل، في الشتاء عموما يعاني سكان المدن الساحلية مثل: جدة، من رطوبة أقل من الموجودة في أشهر الصيف، حيث يمكن أن تصل نسبة الرطوبة إلى ارتفاعات لا تطاق، من أجل أن تشعر بالراحة والصحة في منزلك سوف تحتاج إلى ضمان أن تكون نسبة الرطوبة الداخلية في المنزل ما بين 30 إلى 50%، والنسبة المثالية = 45% خلال أشهر الصيف، قد يكون من المستحيل تحقيق هذه النسبة ولكن من الممكن خفضها لمستوى أقل لضمان جو أكثر راحة وصحة في منزلك.
إذا كنت ترغب في بعض المساعدة للحد من الرطوبة داخل منزلك استكمل معنا قراءة هذا الكتاب، واستفيد من النصائح لحماية منزلك من الضرر الناتج عن تكثيف بخار الماء (الرطوبة)!
هل تشعر بشرتك بالتعرّق؟ هل لديك نوافذ ضبابية أو رائحة عفن؟ إذا كان لديك أي من هذه الأشياء في منزلك قد يكون لديك مشكلة الرطوبة، العفن وتغير الألوان والأخشاب المتعفنة والبقع الرطبة على الجدران والسقف هي مشاكل ناتجة عن الرطوبة ويجب التعامل معها، فكيف يمكن التخلص من هذه المشاكل؟ الإجابة هي: التهوية!
النقطة الأولى للتخلص من الرطوبة في المنزل هو إلقاء نظرة على تهوية المنزل، مناطق مثل المطبخ والحمام وغرفة الغسيل هي مساحات ممتلئة بالرطوبة، الطهي في المطبخ ينتج البخار، الاستحمام بمياه ساخنة ينتج البخار، واستخدام المجفف في غرفة الغسيل يمكنه بسهولة نشر الرطوبة في المنزل بأكمله!
أفضل طريقة لمكافحة هذا هو تثبيت مراوح للتهوية، أو التأكد من وجود نافذة يمكن فتحها خلال هذه الأوقات، لسوء الحظ المطابخ تميل إلى أن تكون موجودة في المناطق التي لا يصل إليها تأثير النوافذ بشكل جيد، لذلك فشفاط المطبخ حل مثالي لهذه المشكلة، فكر في ميزانيتك واختر شيئا يناسب حجم منزلك، أو يمكنك الاستعانة بالخبراء لمساعدتك في الاختيار الصحيح.
يمكن استخدام النباتات المنزلية للمساعدة في التخلص من الرطوبة المنزلية، ومع ذلك يجب استخدام هذا الحل باعتدال وذكاء، فالنباتات لديها قدرة الحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة فهي تقلل من درجة الحرارة بشكل عام، وعند إضافة النباتات للغرفة يجب حساب المدة التي تتركها فيها بعناية ودقة.
النباتات بشكل طبيعي تمتص الرطوبة والضباب من الهواء، وعندما تضاف بكميات كبيرة يمكن أن تحسّن كثيرا من الرطوبة في الغرفة. الإفراط في الري هو عامل يجب أخذه في الاعتبار فهذا الماء الزائد يتحوّل إلى بخار وينتشر في الغرفة ويزيد من الرطوبة، لذلك يجب الانتباه جيدًا لهذه النقطة.
اقرأ أيضًا: 20 حديقة منزلية صغيرة يمكنك تنفيذها في لمح البصر!
عزل منزلك بشكل صحيح خطوة هامة نحو منزل صحي مع مستوى رطوبة جيد، العزل يمكن أن يمنع المياه الزائدة من دخول منزلك، ويمكن أيضا أن يساعد مكيف الهواء وتخفيف العمل عليه عن طريق الحفاظ على الهواء البارد في الداخل والهواء الساخن في الخارج.
سوف يقلل العزل أيضًا من فواتير الكهرباء، ويساعد على إبقاء منزلك محكم وآمن وهو أمر بالغ الأهمية في المدن التي تعاني من مستويات عالية من الرطوبة، التحدث إلى الخبراء حول عزل المنزل أمر مهم للحصول على عزل جيدوطرق مثالية وقانونية لذلك.
إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية ففتح النافذة لن يكون كافٍ، قد تحتاج إلى النظر في تركيب أجهزة استشعار الرطوبة داخل المنزل، أجهزة الاستشعار مثالية في الكشف عن نسب ارتفاع الرطوبة، ومثالية لمن يعانون من حساسية في البيئات التي يعيشون فيها، فماذا يفعل جهاز استشعار الرطوبة فعلا؟
هذا الجهاز سوف يحدد لكم مصدر الرطوبة الموجود بالمنزل، بالإضافة إلى قراءات دقيقة للنسبة في كل وقت وهذا سيمكنكم من اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة لحل المشكلة، الأجهزة شكلها بسيط وصغير ولا تؤثر بشكل سلبي على الديكور فهي تتناسق بشكل جيد مع الديكورات والتصميمات المختلفة.
الذين يعيشون في المدن الساحلية كجدة معتادون بشكل طبيعي على الرطوبة، ولكن مكيف الهواء يمكن أن يحسّن كثيرًا من الحياة اليومية، مكيفات الهواء تعمل من أجل تبريد وتجفيف الهواء وبذلك لها دور مهم في تقليل الرطوبة داخل المنزل.
سوف تحتاج إلى اختيار نظام سريان الهواء العكسي إن كان ذلك ممكنا، وهذا هو واحد من أفضل الخيارات لحدوث استبدال مستمر للهواء الرطب بالهواء الجاف والبارد، مكيفات الهواء له دور كبير في تبريد الهواء ولكن لن يقلل بشكل كبير من الرطوبة، هو فقط واحد من الخيارات السهلة التي نمتلكها جميعًا.
بالإضافة إلى جميع الحلول السابقة فهناك أيضًا بدائل طبيعية بسيطة يمكن أن تساعد على تقليل الرطوبة في منزلك، أولها التفكير في الاستحمام بماء بارد وهذه لن تكون مشكلة إن كنت تعيش في مدينة ذات طقس شديد الحرارة
بالإضافة إلى ذلك، بدلا من استخدام مجفف الملابس داخل المنزل يمكنك نشر الملابس في الهواء الخارجي بشرفة المنزل وهذا يساعد على إطلاق بخار الماء في الهواء خارج المنزل وبالتالي تقليل الرطوبة بالداخل.
وإذا كنت في وضع يسمح لك بإجراء تغييرات في المنزل، فكر في إضافة نوافذ وشبابيك إضافية إلى منزلك، النوافذ مثالية للحصول على الهواء الطبيعي في الداخل، بشرط عدم وجود رطوبة في الخارج بالطبع!