كيف تقلل من تأثير الرطوبة في منزلك؟

اليوم على هوميفاي سوف نلقي نظرة على كيفية الحد من الرطوبة المنزلية، ولكن لماذا يجب الاهتمام بنسبة الرطوبة في المنزل؟

الرطوبة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لتكثيف الماء داخل المساحات الداخلية، والتي يمكن أن تضر بصحة وراحة الأسرة، بالإضافة إلى ذلك فالتكثيف يؤدي إلى تلف التشطيبات الداخلية ورفع تكلفة المرافق وزيادة الصيانة داخل المنزل. إذا كنت تشعر بوجود بخار رطب في منزلك أو تواجه مشكلة في التعرّق باستمرار، فمما لا شك فيه أن هناك رطوبة في هذا المنزل.

الهواء يحتوي بشكل طبيعي على بخار الماء بنسبة تعتمد على درجة الحرارة داخل المنزل، في الشتاء عموما يعاني سكان المدن الساحلية مثل: جدة، من رطوبة أقل من الموجودة في أشهر الصيف، حيث يمكن أن تصل نسبة الرطوبة إلى ارتفاعات لا تطاق، من أجل أن تشعر بالراحة والصحة في منزلك سوف تحتاج إلى ضمان أن تكون نسبة الرطوبة الداخلية في المنزل ما بين 30 إلى 50%، والنسبة المثالية = 45% خلال أشهر الصيف، قد يكون من المستحيل تحقيق هذه النسبة ولكن من الممكن خفضها لمستوى أقل لضمان جو أكثر راحة وصحة في منزلك.

إذا كنت ترغب في بعض المساعدة للحد من الرطوبة داخل منزلك استكمل معنا قراءة هذا الكتاب، واستفيد من النصائح لحماية منزلك من الضرر الناتج عن تكثيف بخار الماء (الرطوبة)!