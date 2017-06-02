حلول اقتصادية لتوفير الطاقة عند استخدام مكيف الهواء

المنزل المثالي لا يعتمد فقط على الشكل الجميل، بل يجب أن تتوافر فيه عناصر الراحة الجيدة، ودرجة الحرارة تلعب دور مهم في وجود هذه الراحة، فالمناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل كبير جدًا لن يكون المنزل مريحًا فيها حتى وإن كان الأثاث مريح، لذلك فلا يمكن الحياة في هذه المنازل دون وجود مكيف للهواء لخفض درجة الحرارة قليلًا، وإن كانت الحرارة مرتفعة أغلب أوقات العام فهذا سيكون مكلفًا جدًا!

لحسن الحظ، هناك بعض الطرق التي يمكن أن توفر في الطاقة مع وجود تكييف الهواء، وفي هذا الكتاب نقدم لكم هذه الطرق ونناقش بعض نصائح الصيانة والأفكار المفيدة لتحقيق أقصى استفادة من مكيف الهواء في منزلك.