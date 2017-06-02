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حلول اقتصادية لتوفير الطاقة عند استخدام مكيف الهواء

Eman Rifaat Eman Rifaat
Robin & Arjun's Residence / Renovation & Apartment Interiors, Source Architecture Source Architecture
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المنزل المثالي لا يعتمد فقط على الشكل الجميل، بل يجب أن تتوافر فيه عناصر الراحة الجيدة، ودرجة الحرارة تلعب دور مهم في وجود هذه الراحة، فالمناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل كبير جدًا لن يكون المنزل مريحًا فيها حتى وإن كان الأثاث مريح، لذلك فلا يمكن الحياة في هذه المنازل دون وجود مكيف للهواء لخفض درجة الحرارة قليلًا، وإن كانت الحرارة مرتفعة أغلب أوقات العام فهذا سيكون مكلفًا جدًا! 

لحسن الحظ، هناك بعض الطرق التي يمكن أن توفر في الطاقة مع وجود تكييف الهواء، وفي هذا الكتاب نقدم لكم هذه الطرق ونناقش بعض نصائح الصيانة والأفكار المفيدة لتحقيق أقصى استفادة من مكيف الهواء في منزلك.

1- استخدام المروحة

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Living roomSofas & armchairs
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

عندما نتحدث عن مكيفات الهواء ننسى وجود حل مساعد في بعض الأحيان وهو المروحة، إن كنت تبحث عن التوفير في المال والطاقة قليلًا سيكون من المفيد لك استخدام المروحة إلى جانب مكيف الهواء، فالمروحة تساعد على نشر الهواء البارد فتصبح الغرفة أكثر برودة مع درجة حرارة أعلى في التكييف وبذلك تكون الطاقة المستخدمة في التكييف أقل ويقل معدّل استهلاك الكهرباء وتحصل على نفس  البرودة دون خفض درجة المكيف!

نأمل أن تكون قد وجدت بعض النصائح المفيدة من خلال هذه الفكرة الموفرة للطاقة في ظل وجود التكييف!

2- إغلاق الفتحات

homify جدران
homify

homify
homify
homify

إغلاق جميع فتحات في الغرفة الموجود بها المكيف سيوفر كثير من الطاقة عند تشغيل المكيف، وذلك لأن الهواء البارد يتجه إلى الأسفل في حين يرتفع الهواء الساخن إلى الأعلى، وبإغلاق جميع الفتحات في الغرفة تجبر كل الهواء الساخن للصعود إلى الأعلى وتبريده بواسطة المكيف ثم زوله مرة أخرى وهكذا.

3- تنظيف فلتر (مرشح) الهواء

Colourful Abode in Kandivali, S K Designs S K Designs
S K Designs

S K Designs
S K Designs
S K Designs

الطريقة المثالية لتوفير الطاقة مع وجود المكيف هي التأكد من صيانتها وعملها بكفاءة، الفلتر المتسخ سيقلل من أداء وكفاءة مكيف الهواء، ما يجعلها تستخدم المزيد من الطاقة أكثر من اللازم لتستطيع تبريد الهواء وبالتالي تحتاج إلى التحقق من فلتر الهواء في المكيف شهريًا لتنظيفه والعناية به، بالإضافة إلى أنه من الأفضل تغيير فلتر الهواء كل 3 أشهر لصيانة المكيف والتأكد من عمله بكفاءة.

4- استخدام النوافذ

Ideen für Ihren Wohnraum , Ramona's Nähstube Ramona's Nähstube Windows & doorsCurtains & drapes Beige
Ramona&#39;s Nähstube

Ramona's Nähstube
Ramona&#39;s Nähstube
Ramona's Nähstube

إذا كان الهدف من المكيف تبريد غرف معينة وعدم تبريد المنزل بالكامل، يمكنك الاستعانة بالنوافذ لتجديد الهواء في المناطق التي لا تحتاج فيها إلى مكيف، نافذة واحدة تكفي لتجديد هواء هذه الغرف وبذلك أنت قد وفرت جزء كبير من الطاقة التي يستهلكها المكيف المركزي في المنزل، يمكنك الحصول على تصميمات مميزة للنوافذ والشبابيك م هذا الموضوع: دليلك لتصميم نوافذ مودرن من خلال 18 مثال مدهش

5- وضع أنابيب المكيف في الأماكن الصحيحة

Robin & Arjun's Residence / Renovation & Apartment Interiors, Source Architecture Source Architecture
Source Architecture

Robin & Arjun's Residence / Renovation & Apartment Interiors

Source Architecture
Source Architecture
Source Architecture

للحفاظ على الهواء بارد داخل المساحة المكيفة يجب التأكد من أن الأماكن المثبت فيها أنابيب المكيف معزولة جيدًا عن الحرارة الخارجية، خطوة بسيطة ولكنها ضرورية لتحسين كفاءة مكيف الهواء وتقليل على الطاقة المستهلكة.

6- أعد ترتيب أثاث الغرفة

AS Apartment , Atelier Design N Domain Atelier Design N Domain غرفة الميديا
Atelier Design N Domain

Atelier Design N Domain
Atelier Design N Domain
Atelier Design N Domain

أعد ترتيب الأثاث لمنعه من إعاقة فتحات مكيف الهواء، إذا كان لديك أريكة تغطي فتحات التهوية فهذه الأريكة تحصل على التبريد أكثر من الغرفة بالكامل، ويمكنك أيضًا شراء قطع من البلاستيك لمخارج المكيف لإجبار الهواء الذهاب في الاتجاه الصحيح. 

ومع ذلك، فإن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية هي مجرد إعادة ترتيب الأثاث الموجود بالغرفة للتأكد من أنه لا يعيق فتحات مكيف الهواء.

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