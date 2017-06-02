25 تصميم لغرف سفرة تستحق التقليد

غرفة السفرة أحد المناطق الحيوية التي تستقبل الضيوف في المنزل، بل إنها أهم مناطق استقبال الضيوف، حيث تناول الطعام، وتبادل الأحاديث وصنع الذكريات، وإبراز كرم الضيافة. ولما كانت أهميتها كبيرة في المنازل العربية، فهي تحتل أيضًا أهمية كبيرة في التصميم الداخلي، وتتطلب الدقة في انتقاء الألوان واختيار تصميم طاولة الطعام والكراسي، وتهيئة الأجواء.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 25 تصميم رائع لغرف سفرة عصرية أنيقة تستحق التأمل والتقليد. شاهدهم جميعًا واستمد إلهامك لتصميم غرفتك الخاصة وإبهار زائريك!