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25 تصميم لغرف سفرة تستحق التقليد

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
WPArch | Swiss Simplicity | Seltisberg, Switzerland, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة الخرسانة White
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غرفة السفرة أحد المناطق الحيوية التي تستقبل الضيوف في المنزل، بل إنها أهم مناطق استقبال الضيوف، حيث تناول الطعام، وتبادل الأحاديث وصنع الذكريات، وإبراز كرم الضيافة. ولما كانت أهميتها كبيرة في المنازل العربية، فهي تحتل أيضًا أهمية  كبيرة في التصميم الداخلي، وتتطلب الدقة في انتقاء الألوان واختيار تصميم طاولة الطعام والكراسي، وتهيئة الأجواء.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 25 تصميم رائع لغرف سفرة عصرية أنيقة تستحق التأمل والتقليد. شاهدهم جميعًا واستمد إلهامك لتصميم غرفتك الخاصة وإبهار زائريك!

1. مزيج من الألوان المبهجة والثريا الفاخرة والبيانو لتهئية الأجواء

WPArch | Swiss Simplicity | Seltisberg, Switzerland, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة الخرسانة White
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

2. طاولة كالمرايا تعكس أناقة الجدار والأضواء المتدلية من السقف

Berlin Rodeo | Penthouse Prenzlaurer Berg | Berlin, Germany, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة الخرسانة Wood effect
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

3. غرفة مستديرة من السقف وحتى الطاولة والكراسي

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة حجر Transparent
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

4. طاولة خشبية متواضعة وكراسي مريحة لأناقة غير مكلفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

5. قاعدة الطاولة الزجاجية عنصر التميز

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

6. اللمسات البرتقالية تُضفي إشراقة حيوية على التصميم الزجاجي الشفاف

Apartamento Ipanema 2 , Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

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7. تصميم مميز للكراسي واختيار جريء للون الجدار

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

8. قطعة السجاد تبرز أناقة البالتة اللونية المحايدة

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة السفرة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

9. منافذ مضيئة في الجدار مع أرفف تزينت بقطع الديكور

Unsere Ausstellung, Hunke & Bullmann Hunke & Bullmann غرفة السفرة Grey
Hunke &amp; Bullmann

Hunke & Bullmann
Hunke &amp; Bullmann
Hunke & Bullmann

10. مزيج الزجاج والمعدن بأسلوب عصري بسيط

Departamento Coronado 1005, San Diego (California), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة السفرة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

11. نغمات لونية قوية لإثارة الحواس وفتح الشهية

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

12. وسط خزانات الكتب.. تغذية للجسد والعقل!

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

13. تصميم عصري أنيق للنيش واختيار مميز للكراسي

Mieszkanie w kobiecych klimatach, ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz غرفة السفرة Beige
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

14. تصميم بسيط لترك المجال أمام الكرات المضيئة للقيام بمهمة الإبهار

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

15. استغلال الإطلالة الساحرة والإشراقة الطبيعة

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect غرفة السفرة
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

16. سفرة جانبية لتوفير المساحة مع مقعد لمزيد من أماكن الجلوس

HDB Blk 293B Compassvale Crescent, Renozone Interior design house Renozone Interior design house غرفة السفرة
Renozone Interior design house

Renozone Interior design house
Renozone Interior design house
Renozone Interior design house

17. الطاولة المستديرة مع الكثير من الكراسي لتناول وجبة عائلية في أجواء حميمية

homify غرفة السفرة خشب Green
homify

homify
homify
homify

18. المصباح والقطع الكريستالية وتصميم قاعدة الطاولة.. التفاصيل تصنع الفارق

WSPÓŁCZESNA WILLA NA POŁUDNIU KRAKOWA, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة السفرة
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

19. عصرية مع تفاصيل كلاسيكية لإرضاء ذوقك الانتقائي

白色偏執 The White, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 غرفة السفرة
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

20. صغيرة لتلائم المطبخ ولكن أنيقة لتلائم ذوقك

Appartamento destinato alla locazione breve, Lungarno della Zecca, Firenze, ONLY HOME STAGING ONLY HOME STAGING مطبخ
ONLY HOME STAGING

ONLY HOME STAGING
ONLY HOME STAGING
ONLY HOME STAGING

21. ماذا عن إشراقة الأصفر المنعش!

Appartamento destinato alla locazione breve, Lungarno della Zecca, Firenze, ONLY HOME STAGING ONLY HOME STAGING غرفة السفرة
ONLY HOME STAGING

ONLY HOME STAGING
ONLY HOME STAGING
ONLY HOME STAGING

22. تفاصيل فاخرة في الثريا والأرفف المعلقة

理想住宅, 禾御建築室內設計有限公司 禾御建築室內設計有限公司 غرفة السفرة
禾御建築室內設計有限公司

禾御建築室內設計有限公司
禾御建築室內設計有限公司
禾御建築室內設計有限公司

23. لا تخشى الأسود واستمتع بأناقته الساحرة!

Casa em Condomínio, Ana Maria Dickow Arquitetura & Interiores Ana Maria Dickow Arquitetura & Interiores غرفة السفرة خشب Black
Ana Maria Dickow Arquitetura &amp; Interiores

Ana Maria Dickow Arquitetura & Interiores
Ana Maria Dickow Arquitetura &amp; Interiores
Ana Maria Dickow Arquitetura & Interiores

24. يمكنك استقبال الكثيرين على العشاء وإبهارهم بحوض طاولة الطعام!

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

25. تصميم آسيوي يليق بمنزلك العربي

따뜻한 웃음의 도곡동 타워팰리스, 영보디자인 YOUNGBO DESIGN 영보디자인 YOUNGBO DESIGN غرفة السفرة
영보디자인 YOUNGBO DESIGN

영보디자인 YOUNGBO DESIGN
영보디자인 YOUNGBO DESIGN
영보디자인 YOUNGBO DESIGN

لمزيد من التصميمات المُلهمة لغرف الطعام، تفضل بقراءة المقال التالي، 38 تصميم متميز لغرفة طعام أنيقة

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