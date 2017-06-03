طرق لتنظيف الأريكة من علامات رسم الأطفال!

هل بدأ طفلك بالتجول في أنحاء المنزل والرسم والفن في كل مكان؟ وهل غرفة المعيشة من أماكنه المفضلة لذلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم فنحن ندرك وضعك تمامًا، من ناحية لا تريد قتل الإبداع والشغف لدى طفلك في مراحله الأولى! وكذلك لا يمكنك السماح له/لها بتحويل المنزل بأكمله إلى لوحة كبيرة للرسم، كما أن غرفة المعيشة هي المكان الذي يمكنك فيه الجلوس براحة مع الضيوف والأهل والأصدقاء، والأريكة هي مركز الغرفة، لذلك إن كان لديك طفل صغير يأخذ حقه في الرسم والإبداع على الأريكة ربما سيمر عليك وقتًا صعبًا لتنظيفها.

ولكن لدينا بعض الأخبار الجيدة لك، ففي هذا الكتاب ستجد مجموعة من النصائح والحيل التي يمكنها مساعدتك في تنظيف وإخفاء علامات الفن التي تركها طفلك على الأريكة والمقاعد، بالتأكيد إزالة علامات الطباشير والأقلام ليس بالأمر السهل ولكن إن بدأ طفلك في الإبداع فعليك إيجاد حلول مبتكرة أيضًا للتنظيف دون أن تقتل إبداعه!