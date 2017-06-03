طرق لتنظيف الأريكة من علامات رسم الأطفال!

هل بدأ طفلك بالتجول في أنحاء المنزل والرسم والفن في كل مكان؟ وهل غرفة المعيشة من أماكنه المفضلة لذلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم فنحن ندرك وضعك تمامًا، من ناحية لا تريد قتل الإبداع والشغف لدى طفلك في مراحله الأولى! وكذلك لا يمكنك السماح له/لها بتحويل المنزل بأكمله إلى لوحة كبيرة للرسم، كما أن غرفة المعيشة هي المكان الذي يمكنك فيه الجلوس براحة مع الضيوف والأهل والأصدقاء، والأريكة هي مركز الغرفة، لذلك إن كان لديك طفل صغير يأخذ حقه في الرسم والإبداع على الأريكة ربما سيمر عليك وقتًا صعبًا لتنظيفها.
ولكن لدينا بعض الأخبار الجيدة لك، ففي هذا الكتاب ستجد مجموعة من النصائح والحيل التي يمكنها مساعدتك في تنظيف وإخفاء علامات الفن التي تركها طفلك على الأريكة والمقاعد، بالتأكيد إزالة علامات الطباشير والأقلام ليس بالأمر السهل ولكن إن بدأ طفلك في الإبداع فعليك إيجاد حلول مبتكرة أيضًا للتنظيف دون أن تقتل إبداعه!
إذا كانت العلامات المتروكة على الأريكة صعبة التنظيف فتغيير المفروشات هو الحل الأفضل، ففي جميع الأحوال الأطفال سيظلوا أطفال ولن تستطيع إيقافهم، وبتغيير المفروشات ستحصل على حلة جديدة وأنيقة لغرفة المعيشة، يمكنك الاستعانة بهذه الفكرة للأقمشة والتي لا يظهر فيها الاتساخ والعلامات بسهولة بالإضافة إلى تصميمها الجميل.
اختر الأقمشة الداكنة المليئة بالزخارف والتي بالكاد سترى عليها علامات الألوان والأقلام فيما بعد، قد تكون النغمات السوداء أو الداكنة من اللون الأزرق أو الأخضر أو البني فكرة جيدة، أو إذا كان لدى طفلك عادة الرسم على الجزء الخلفي من الأريكة يمكن اختيار قماش أسود أو داكن للظهر وألوان أخرى لباقي الأريكة.
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الكحول هو واحد من أقوى مواد التنظيف عندما نتحدث عن البقع الصعبة، فنحن نستخدم الكحول لإزالة الشحوم لذلك فلديه القدرة على إزالة البقع المتكونة من الأقلام وألوان الرسم، لذا إن كنت تريد إخفاء العلامات الموجودة على الأريكة أو الجدران استخدم الكحول وانتظر حتى تختفي البقع تمامًا!
يمكنك أيضا اختيار المنتجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكحول مثل: مطهرات اليد أو بخاخ الشعر، وعلى الرغم من أن الكحول سيخلصك من معظم البقع والعلامات يمكنك أيضًا تجربة مذيبات التنظيف الجاف المستخدمة في المغسلة للتخلص من البقع الصعبة ومشاهدة الأعمال الفنية تختفي من على الأريكة.
الخل من المواد الموجودة في متناول أيدينا جميعًا، ويمكنك تجربة هذه الوصفة: خليط من ملعقة خل + ملعقة كبيرة من منظف غسل الصحون السائل + 2 كوب من الماء الدافئ.
استخدم هذه الوصفة لإزالة كل بقع الرسم التي تملأ الأريكة أو الجدران في غرفة المعيشة، الخل خصوصا مفيد في إزالة البقع القديمة التي اكتشفتها مؤخرًا، استخدم الخل لتقول وداعا لتلك العلامات فهو مادة حمضية تحتوي على حامض الخليك ومفيد جدا للتعامل مع علامات الأقلام والطلاء.
بينما تحاول إزالة العلامات والبقع من على الأريكة تفركها مرارًا وتكرارًا فتزيد من المشكلة، فالفرك يجعل البقعة تنتشر إلى مساحة أكبر وبالتالي تزيد المشكلة، بالإضافة إلى أن الفرك يعطي فرصة للبقعة للتوغل داخل الأقمشة من الداخل وفي نهاية الأمر سيكون الأمر أصعب عند التنظيف.
لذلك يمكن الاستفادة من الإسفنج مع تجنب الفرك عند التنظيف، نقترح أيضا أن تقوم باختبار منتج إزالة البقع الذي تستخدمه على منطقة صغيرة من الأريكة للتأكد من فعاليته واختبار آثاره الجانبية إن وجدت، بهذه الطريقة يمكنك التأكد من منع مزيد من الأضرار يمكن ان تلحق بالأريكة إلى جانب البقع.
إذا كنت لا ترغب في الاستثمار في مفروشات جديدة يمكنك ببساطة تغطية الجزء
المتضرر من الأريكة ببطانية صغيرة لإخفاء آثار الرسم، هذه أسهل وأسرع طريقة لإخفاء العلامات والبقع.
استخدم أقمشة متناسقة من القطن أو الصوف أو الكشمير وضعها على المكان الموجود به البقعة بطريقة أنيقة وستجد لها تأثير في ديكور الغرفة أيضًا وإيقاع دافيء على التصميم، فقط تأكد من عدم إزالة طفلك للبطانية أمام الضيوف!
إذا فشلت كل الحلول السابقة وانتصر فن وإبداع طفلك فهذه فرصة جيدة للحصول على أريكة جديدة والعودة إلى التسوق من جديد مع وجود العديد من التصميمات العصرية التي انتشرت مؤخرًا بالأسواق، بالتأكيد قد مر وقت طويل على شراءك لأثاث من أجل المنزل!
عند الشراء جرب اقتناء مجموعة أرائك تحتوي على أغطية جاهزة للإزالة من أجل غسلها أو احصل على واحدة من عند الخياط لمنع حدوث أي أضرار مستقبلية في هيكل وقماش الأريكة الأصلي.
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