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تصميمات عصرية مُلهمة في منزل بفلوريدا

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة حجر Transparent
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الاستمتاع بمنزل أنيق لا يتطلب الكثير، فقط بالتة من النغمات اللونية الناعمة، مع لمسات مُشرقة، وضوء كثيف، وقطع أثاث تجمع بين البساطة والتميز، ليُصبح لديك منزل جدير بالإبهار!

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة رائعة داخل منزل عصري أنيق في فلوريدا، يضم بين جدرانه مجموعة من الديكورات والألوان المُلهمة، مع أفكار رائعة لغرفة سفرة جديدة ومميزة، وغرفة شبابية بأجواء حيوية منعشة. لا تفوتوا مشاهدة الغرف كلها!

غرفة معيشة ببساطة ساحرة

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة المعيشة رخام White
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

تتمتع غرفة المعيشة بتصميم أنيق وفاخر، مع لمسات بسيطة تبدو وكأنها لم تتطلب الكثير من المجهود، أريكة بنغمة زرقاء داكنة، تصنع تناقضًا لونيًا رائعًا مع المساحة البيضاء المحيطة بها، واثنين من الكراسي في الجهة المقابلة، لتبادل الأحاديث في حميمية ودفء.

الجدار خلف الأريكة، مع المستطيلات الجبس المزينة بقطع المرايا، أنيق وبسيط للغاية، ويعكس أضواء المصباح الجانبي، والثريا العصرية المزينة للسقف. بساطة المنضدة أسفل الشاشة المسطحة، والمنضدتان الجانبيتيان، تُضفي سحر لا يقاوم على تصميم تلك الغرفة.

غرفة سفرة جديدة ومميزة

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة خشب Multicolored
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

تصميم غرفة السفرة جديد ومميز، حيث التصميم الدائري مع أريكة تشكل دائرة غير مكتملة، واثنين من الكراسي يكملان تلك الدائرة، بينما تتوسطها منضدة زجاجية شفافة مستديرة، تزينت بقطعة ديكورية كريستالية مع لون وردي ناعم يماثل لون الثريا المتدلية من السقف فوق الطاولة مباشرة.

النافذة الزجاجية الكبيرة، والممتدة بعرض وطول الجدار، تمنح تلك المساحة إشراقة رائعة، تدعو لتناول وجبة طعام مع شهية كبيرة، خاصة مع إمكانية الحصول على الخصوصية من خلال الستائر الخفيفة، التي لا تحجب الضوء.

إطلالة خضراء رائعة

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة حجر Transparent
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

في الصباح الباكر، عند تناول الإفطار، ستحب كثيرًا إزالة الستائر والاستمتاع بتلك الإطلالة الخضراء الرائعة، مع مشهد حمام السباحة، والأعمدة الفاخرة، والكثير من المزروعات، لبدء اليوم في أجواء منعشة وحيوية.

مطبخ يقترب من الكلاسيكية الريفية

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films مطبخ خشب Wood effect
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

تصميم المطبخ أقرب إلى الأجواء الكلاسيكية الريفية، حيث التصميم الخشبي بلون بني داكن، مع سطح منضة العمل الرخامية البيضاء، وتجزيعاتها الرمادية، المتكررة في الحائط الفاصل بين المستويين العلوي والسفلي من المطبخ، وتدعم تلك الأجواء الدافئة، المصابيح المتدلية من السقف، وايضًا الجانبية في هيكل المطبخ، والتي تماثلها ولكن مع حجم أصغر.

من داخل المطبخ يمكننا رؤية غرفة المعيشة، حيث اجتمعت البيئات المعيشية في مساحة واحدة كبيرة، مع فواصل غير صارمة، لأجواء عائلية أكثر حميمية ودفء.

غرفة نوم أنيقة ومبهرة

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة نوم الخرسانة Beige
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

يمكننا أن نتخيل أصحاب المنزل يقضون اليوم بأكمله في غرفة النوم! النغمات الساحرة من الأبيض والكريمي والرمادي الفاتح، تصنع أجواء ناعمة وهادئة، مليئة بالسلام والاسترخاء، خاصة مع الضوء الكثيف وإشراقة تلك الإطلالة المنعشة، والارتفاع الذي يسمح برؤية نهايات الأشجار تزين السماء.

تفاصيل الغرفة تتمتع بدرجة عالية من الأناقة، بدءًا من اختيار السرير ووسائده، ومرورًا بالمنضدة الصغيرة أسفل الشاشة المسطحة، والتي يمكن استخدامها كمكتب للدراسة أو العمل، وحتى اختيار الستائر والركن الجانبي من الغرفة الذي ضم أريكة ومكتبة لمساحة رائعة للقراءة.

حمام فاخر ومزيج لوني أنيق

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films حمام الخرسانة Wood effect
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

يبدو الحمام فاخرًا، بفضل اتساعه، واختيار مزيج الرمادي والأسود والبني، مع مرآة كبيرة ممتدة بعرض الجدار، وقد تزينت بإطار مُضي تتلألأ تحته الصنابير الفضية المزينة للحوضين المدمجين في سطح منضدة رخامي، أسفله مجموعة من الخزانات والأدراج.

الأرضية والجدران، ومغطس الاستحمام البانيو، الكبير، بخطوطه الأنيقة.. تفاصيل تزيد هذا الحمام رفاهية وفخامة، وتجعل منه مساحة رائعة لبدء اليوم، أو حتى إنهائه في استرخاء تام.

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غرفة شبابية مُلهمة

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة نوم الخرسانة Multicolored
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

إذا كنتم بصدد تصميم غرفة شبابة لأحد ابنائكم، فهذا التصميم ملهم للغاية، بدءًا من ورق الجدران في الخلفية، ومزيج الرمادي والأزرق الأنيق، وحتى إضافة الىلة الموسيقية لإضفاء طابع شخصي يتحدث عن هوايات صاحبها.

الإضاءات الجانبية تبرز أناقة الجدار، واستبدال المنضدة الجانبية على يمين السرير، بمكتب للعمل أو الدراسة، خطوة ذكية وعملية، خاصة مع الأدراج التخزينية، واتمام التناسق البصري من خلال لون الكرسي والكرة الأرضية المزينة لسطح المكتب.

جلسة أنيقة مع غطلالة خلابة

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة المعيشة الخرسانة Transparent
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

في أحد أركان المنزل الأنيق، صممت تلك الجلسة الرائعة، حيث اثنين من الكراسي المنجدة المريحة، مع أقمشة مزرقشة، وطاولة صغيرة تتوسطهما وقد تزينت بمصباح بسيط، للاستمتع بالإطلالة الخلابة للشرفة الزجاجية، في أجواء لا تخلو من اللمسات الفاخرة، والتي يمكننا لمسها في السقف الدائري المزين بثريا عصرية فريدة التصميم.

حمام سباحة كبير في مساحة فاخرة

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films مسبح رخام Beige
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

في الخارج، تكتمل أناقة هذا المنزل مع حمام سباحة كبير، يتضمن بانيو سبا دائري، وقد تزينت الماحة المحيطة بهم بالأشجار والأعمدة الفارهة، التي تصنع مساحة مثالية للاستمتاع بالوقت، واتاحة فرصة ذهبية لدعوة الاصدقاء والأقارب للاستمتاع في العطلات بصحبتهم.

لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، بيت عائلي مليء بالديكورات والتصاميم المميزة

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