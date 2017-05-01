تصميمات عصرية مُلهمة في منزل بفلوريدا

الاستمتاع بمنزل أنيق لا يتطلب الكثير، فقط بالتة من النغمات اللونية الناعمة، مع لمسات مُشرقة، وضوء كثيف، وقطع أثاث تجمع بين البساطة والتميز، ليُصبح لديك منزل جدير بالإبهار!

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة رائعة داخل منزل عصري أنيق في فلوريدا، يضم بين جدرانه مجموعة من الديكورات والألوان المُلهمة، مع أفكار رائعة لغرفة سفرة جديدة ومميزة، وغرفة شبابية بأجواء حيوية منعشة. لا تفوتوا مشاهدة الغرف كلها!