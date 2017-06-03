8 قطع أثاث مميزة تضيف ذوق رفيع إلى منزلك

الموضوع هذه المرة مخصص لقرائنا الذين لا يحبون القطع التقليدية في ديكور المنزل، قطعة فريدة من الأثاث والاكسسوارات يمكنها أن تصنع فارقًا حقيقيًا في ديكور منزلك، مع عنصر متميز للزخرفة يصبح نجم المساحة، لن تحتاج إلى أكثر من هذا!
هذا الكتاب يحتوي على 8 قطع من الأثاث تخدم أغراض مختلفة وتقوم بالجانب العملي والوظيفي وفي نفس الوقت الشكل الجمالي الساحر، وسوف تلهمك للحصول على إحداها في منزلك!
الكراسي أو المقاعد من أكثر العناصر الموجودة في مجال صناعة الأثاث، يمكنك استخدام واحد من التصميمات المميزة والفريدة التي ستجعل الغرفة أنيقة على الفور، لذلك عليك وضع ميزانية بسيطة لمقعد واحد وستحصل على التغيير الذي تريد.
لكل منا قطع مميزة يحب الاحتفاظ بها في كابينة أو خزانة مخصصة لها كما في هذه الصورة، أو يمكنك الاستعانة أيضًا بالخزائن ذات الإطارات الزجاجية فلها شكل مميز وأنيق.
المفروشات والأعمال اليدوية التي تناسب العديد من الأساليب الزخرفية والأنماط المختلفة مثل: الاسكندنافي والانتقائي والآسيوي والبحر الأبيض المتوسط والاستعماري ستكون أنيقة وجيدة عند استخدامها بشكل منفرد لا يغرقها وسط باقي أثاث الغرفة، فهي تتميز إذا كانت موضوعة بشكل صحيح ومندمجة مع باقي العناصر.
ما هو أكثر شيء جاذب في منتصف غرفة المعيشة؟! طاولة الغرفة بالتأكيد!
طاولة أنيقة وعملية في منتصف الغرفة يمكن أن تنقل الغرفة إلى مستوى آخر من التصميم، أيضًا لا تخافوا من أبعاد الاولة وإن كانت كبيرة المهم أن تكون متناسقة مع الغرفة وأبعادها، فربما تكون الطاولة الضخمة هي الأكثر ملائمةً لغرفتك!
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إذا كنت تريد ذلك لنفسك ولطفلك، فإن تصميم غير عادي لمكتب العمل على شكل طاولة محمولة على الحائط قابلة للطي سيكون رائعة وفريدة، وسوف تكون من بين العناصر الأكثر روعة مع مساحة صغيرة.
إلى عشاق الكتب يجب أن تنظروا إلى هذا المثال!
ما رأيكم في تصميم سرير بشكل عمل بحيث يكون مسند السرير عبارة عن مكتبة؟! ونحن جميعا نعلم أن المكتبة ليست قطعة أثاث عملية فقط، ولكنها أيضا ديكور مثالي وممتاز لعشاق الكتب.
نأتي إلى قطعة تصميم أخرى تتألف من ثلاث قواعد يمكن لفها 360 درجة حول محورها ولديها أربع طوابق، جذبت هذه الطاولة اهتمامنا بتصميمها المثير للاهتمام، وقد دخلت قلوبنا مع جانبها الوظيفي والعملي.
وأخيرًا مع آخر الأفكار وهذه المرة في الحمام!
هل نحن معتادون على وجود المرايا في الحمام في نفس الوقت مع مساحة تخزين للمنتجات الصحية المستخدمة كل يوم على الحوض ولكن بالطبع مع وجود بصمات الأصابع على المرآة عندما نفتح الأغطية؟
في مثل هذا التصميم لمرآة منزلقة يمكن فتحها على الجانب ومسكها من الإطار الخشبي لن تكون هناك مشكلة لبصمات الأصابع بعد الآن، بل هي أيضًا بشكلها الغير عادي وتصميمها الفريد ستكون قطعة مميزة في حمامك.