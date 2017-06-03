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8 قطع أثاث مميزة تضيف ذوق رفيع إلى منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
賦格律, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة المعيشة
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الموضوع هذه المرة مخصص لقرائنا الذين لا يحبون القطع التقليدية في ديكور المنزل، قطعة فريدة من الأثاث  والاكسسوارات يمكنها أن تصنع فارقًا حقيقيًا في ديكور منزلك، مع عنصر متميز للزخرفة يصبح نجم المساحة، لن تحتاج إلى أكثر من هذا!

هذا الكتاب يحتوي على 8 قطع من الأثاث تخدم أغراض مختلفة وتقوم بالجانب العملي والوظيفي وفي نفس الوقت الشكل الجمالي الساحر، وسوف تلهمك للحصول على إحداها في منزلك! 

1- مقعد ساحر للمكتب

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE مكتب عمل أو دراسة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

الكراسي أو المقاعد من أكثر العناصر الموجودة في مجال صناعة الأثاث، يمكنك استخدام واحد من التصميمات المميزة والفريدة التي ستجعل الغرفة أنيقة على الفور، لذلك عليك وضع ميزانية بسيطة لمقعد واحد وستحصل على التغيير الذي تريد.

2- كابينة أو خزانة لوضع القطع المميزة

Aero Audio and Entertainment, Symbol Audio Symbol Audio Multimedia roomElectronics
Symbol Audio

Aero Audio and Entertainment

Symbol Audio
Symbol Audio
Symbol Audio

لكل منا قطع مميزة يحب الاحتفاظ بها في كابينة أو خزانة مخصصة لها كما في هذه الصورة، أو يمكنك الاستعانة أيضًا بالخزائن ذات الإطارات الزجاجية فلها شكل مميز وأنيق. 

3- بوف مصنوع يدويًا

賦格律, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة المعيشة
祥祥設計有限公司

祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司

المفروشات والأعمال اليدوية التي تناسب العديد من الأساليب الزخرفية والأنماط المختلفة مثل: الاسكندنافي والانتقائي والآسيوي والبحر الأبيض المتوسط والاستعماري ستكون أنيقة وجيدة عند استخدامها بشكل منفرد لا يغرقها وسط باقي أثاث الغرفة، فهي تتميز إذا كانت موضوعة بشكل صحيح ومندمجة مع باقي العناصر.

4- طاولة بتصميم مميز

Mesas, Equilibra Equilibra Living roomTV stands & cabinets
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

ما هو أكثر شيء جاذب في منتصف غرفة المعيشة؟! طاولة الغرفة بالتأكيد! 

طاولة أنيقة وعملية في منتصف الغرفة يمكن أن تنقل الغرفة إلى مستوى آخر من التصميم، أيضًا لا تخافوا من أبعاد الاولة وإن كانت كبيرة المهم أن تكون متناسقة مع الغرفة وأبعادها، فربما تكون الطاولة الضخمة هي الأكثر ملائمةً لغرفتك! 

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5- طاولة عمل بنمط صناعي

Birdie Mounted Desk homify Office spaces & stores
homify

Birdie Mounted Desk

homify
homify
homify

إذا كنت تريد ذلك لنفسك ولطفلك، فإن تصميم غير عادي لمكتب العمل على شكل طاولة محمولة على الحائط قابلة للطي سيكون رائعة وفريدة، وسوف تكون من بين العناصر الأكثر روعة مع مساحة صغيرة.

6- مسند سرير على شكل مكتبة

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

إلى عشاق الكتب يجب أن تنظروا إلى هذا المثال! 

ما رأيكم في تصميم سرير بشكل عمل بحيث يكون مسند السرير عبارة عن مكتبة؟! ونحن جميعا نعلم أن المكتبة ليست قطعة أثاث عملية فقط، ولكنها أيضا ديكور مثالي وممتاز لعشاق الكتب.

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7- طاولة قهوة متعددة الأغراض بأربعة طوابق

Hula Hoop, B+P architetti B+P architetti Living roomSide tables & trays
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

نأتي إلى قطعة تصميم أخرى تتألف من ثلاث قواعد يمكن لفها 360 درجة حول محورها ولديها أربع طوابق، جذبت هذه الطاولة اهتمامنا بتصميمها المثير للاهتمام، وقد دخلت قلوبنا مع جانبها الوظيفي والعملي.

8- مرآة حمام ومكان للتخزين

MB1 Bathroom cupboard Loft Kolasinski BathroomStorage خشب متين Wood effect
Loft Kolasinski

MB1 Bathroom cupboard

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

وأخيرًا مع آخر الأفكار وهذه المرة في الحمام

هل نحن معتادون على وجود المرايا في الحمام في نفس الوقت مع مساحة تخزين للمنتجات الصحية المستخدمة كل يوم على الحوض ولكن بالطبع مع وجود بصمات الأصابع على المرآة عندما نفتح الأغطية؟

في مثل هذا التصميم لمرآة منزلقة يمكن فتحها على الجانب ومسكها من الإطار الخشبي لن تكون هناك مشكلة لبصمات الأصابع بعد الآن، بل هي أيضًا بشكلها الغير عادي وتصميمها الفريد ستكون قطعة مميزة في حمامك.

منزل ساحر على النمط الانتقائي
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