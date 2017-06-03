8 قطع أثاث مميزة تضيف ذوق رفيع إلى منزلك

الموضوع هذه المرة مخصص لقرائنا الذين لا يحبون القطع التقليدية في ديكور المنزل، قطعة فريدة من الأثاث والاكسسوارات يمكنها أن تصنع فارقًا حقيقيًا في ديكور منزلك، مع عنصر متميز للزخرفة يصبح نجم المساحة، لن تحتاج إلى أكثر من هذا!

هذا الكتاب يحتوي على 8 قطع من الأثاث تخدم أغراض مختلفة وتقوم بالجانب العملي والوظيفي وفي نفس الوقت الشكل الجمالي الساحر، وسوف تلهمك للحصول على إحداها في منزلك!