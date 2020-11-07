الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

35 لون رائع للمطابخ اختر منها ما يناسبك

Eman Rifaat Eman Rifaat
Extra, doimo cucine doimo cucine مطبخ
Loading admin actions …

أضف بعضًا من المرح للتصميم الداخلي لمطبخك بفكرة بسيطة كالألوان، فتغيير ألوان مطبخك فكرة ممتازة! حيث أن المطبخ الساطع والعملي يجعلنا نشعر بحالة جيدة عندما نطبخ شئ سريع لليوم التالي في العمل، ولمسة بسيطة من الألوان في الجدران أو الأثاث ستدوم إلى الأبد. 

ولأن اختيار اللون المناسب ليس أمرًا سهلًا، لهذا نقدم لكم مجموعة من الأفكار التي تساعدكم بطريقة بسيطة على تغيير البيئة المحيطة بكم، إليكم 35 مثال مذهل لألوان الأثاث والجدران وخلفية سطح المطبخ للإختيار منها.

جدران المطبخ: الأزرق السماوي

Progetto, Paolo Cavazzoli Paolo Cavazzoli مطبخ
Paolo Cavazzoli

Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli

جدران المطبخ: الأبيض مع الطوب

lake house, Principioattivo Architecture Group Srl Principioattivo Architecture Group Srl مطبخ
Principioattivo Architecture Group Srl

Principioattivo Architecture Group Srl
Principioattivo Architecture Group Srl
Principioattivo Architecture Group Srl

جدران المبطخ: الرمادي الداكن

zero6studio Monteverde, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

جدران المطبخ: البرتقالي الداكن

residence Antiche Navi Pisane, CB STUDIO CB STUDIO مطبخ
CB STUDIO

CB STUDIO
CB STUDIO
CB STUDIO

جدران المطبخ: الزهري

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

اقرأ أيضًا: 13 نموذج 3D يجب أن تراهم قبل تصميم منزل أحلامك!

خلفية سطح المطبخ: الأصفر الليموني

Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov مطبخ
Rustem Urazmetov

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

ديكورات المطبخ: الأزرق الشاحب

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

ديكورات المطبخ: البرتقالي

PROJETO COZINHA COLORIDA, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo وحدات مطبخ Multicolored
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

أثاث المطبخ: الأحمر الطوبي

Living room CAFElab studio مطبخ
CAFElab studio

Living room

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

جدران المطبخ: الوردي الفاتح

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ حجر
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

ديكورات المطبخ: الأصفر

MR & MRS KNOWLES KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS KNOWLES KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

خلفية سطح المطبخ: الأسمنتي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أثاث المطبخ: الأزرق الفاتح (السماوي)

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أثاث المطبخ: البيج

Asolo, Dibiesse SpA Dibiesse SpA KitchenStorage
Dibiesse SpA

Dibiesse SpA
Dibiesse SpA
Dibiesse SpA

أثاث المطبخ: الرمادي والمعدني اللامع

Extra, doimo cucine doimo cucine مطبخ
doimo cucine

doimo cucine
doimo cucine
doimo cucine

جدران المطبخ: الأزرق الصخري

Mila, CESAR CESAR KitchenCabinets & shelves
CESAR

CESAR
CESAR
CESAR

جدران المطبخ: الأخضر العشبي (لون العشب)

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أثاث المطبخ: الأبيض والخشب

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

اقرأ أيضًا: 5 أشياء عليك التفكير فيها قبل تصميم مطبخ أبيض

أثاث وتفاصيل المطبخ: الأبيض ودرجة الرمادي بنسبة 35%

PZ- CAMPESTRE, Rosana Pintor Arquitetura e Interiores Rosana Pintor Arquitetura e Interiores مطبخ
Rosana Pintor Arquitetura e Interiores

Rosana Pintor Arquitetura e Interiores
Rosana Pintor Arquitetura e Interiores
Rosana Pintor Arquitetura e Interiores

خلفية سطح المطبخ: درجة الرمادي 40%

Dogma 100, Dilber & Stolfi architetti Dilber & Stolfi architetti KitchenSinks & taps
Dilber &amp; Stolfi architetti

Dilber & Stolfi architetti
Dilber &amp; Stolfi architetti
Dilber & Stolfi architetti

جدران المطبخ: الأخضر الباستيل

Ristrutturazione appartamento Torino, San Maurizio Canavese, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أثاث وتفاصيل المطبخ: الأبيض والأسود مع الخشب

Apartamento Brooklin - São Paulo, Luni Arquitetura Luni Arquitetura مطبخ
Luni Arquitetura

Luni Arquitetura
Luni Arquitetura
Luni Arquitetura

جدران المطبخ: سبورة سوداء

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

أثاث المطبخ: الأبيض مع الخشب الفاتح

casa KUBE, Stefania Paradiso Architecture Stefania Paradiso Architecture مطبخ
Stefania Paradiso Architecture

Stefania Paradiso Architecture
Stefania Paradiso Architecture
Stefania Paradiso Architecture

أثاث المطبخ: العنابي (لون العنب)

Ristrutturazione appartamento Napoli centro storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أثاث المطبخ: الأبيض والأحمر مع الرمادي بنسبة 75%

SCENT OF MAN, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio مطبخ Grey
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

أثاث المطبخ: الأبيض والأخضر (لون أوراق الشجر)

Cucine & Soggiorni, Architetti di Casa Architetti di Casa مطبخ
Architetti di Casa

Architetti di Casa
Architetti di Casa
Architetti di Casa

جدران المطبخ: متوسط الزرقة

La casa di Alice, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

جدران المطبخ: بلون التوت الأحمر

Villa a Chieri - Torino , studio di architettura via bava 36 studio di architettura via bava 36 مطبخ
studio di architettura via bava 36

studio di architettura via bava 36
studio di architettura via bava 36
studio di architettura via bava 36

أثاث المطبخ: العاجي

Villa BZ, MCArc Laboratorio di architettura sostenibile MCArc Laboratorio di architettura sostenibile مطبخ
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

جدران المطبخ: التركواز الفاتح

VIAGGIO ATTRAVERSO IL COLORE, Amodo Amodo مطبخ
Amodo

Amodo
Amodo
Amodo

تفاصيل المطبخ: عنّابي مع الرمادي

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

خلفية سطح المطبخ: أبيض وسماوي وفضي

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto مطبخ
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

أثاث المطبخ: الأخضر المائي

Kitchen eco green Fausti cucine arredamenti مطبخ
Fausti cucine arredamenti

Kitchen eco green

Fausti cucine arredamenti
Fausti cucine arredamenti
Fausti cucine arredamenti

أثاث المطبخ: الأزرق النيلي والخشب

homify مطبخ فلز Blue
homify

homify
homify
homify

نصيحة هامة عند تصميم مطبخك

open kitchen Swan Studio مطبخ
Swan Studio

open kitchen

Swan Studio
Swan Studio
Swan Studio

الآن وبعد أن عرضنا لك تشكيلة متنوعة من المطابخ بأشكال وألوان مختلفة، يمكنك اختيار ما يحلو لك منها ويناسب ذوقك الخاص، فإن كنت مثلًا تميل للألوان المحايدة، ننصحك باختيار ألوان كالبيج أو الأوف وايت أو الرمادي أو الأسود أو الأبيض لمطبخك سواء في تصميم الخزائن أو الجدران أو الديكورات، أما إن كنت من محبي الألوان الساخنة أو الزاهية، فأمامك العديد من الخيارات كاللون الأصفر المسطردة أو البرتقالي أو الأحمر أو الأرجواني المحمر أو الأخضر المصفر، وإن كنت من محبي الألوان الباستيل، فيمكنك الاختيار من بين اللون البستاج والبيبي بلو والوردي الفاتح، وأخيرًا، إن كنت من الأشخاص الأكثر ميلًا للألوان الباردة، فيمكنك اختيار اللون الأزرق أو الأخضر المائل للزرقة أو الأرجواني أو الأخضر المعتدل.

أي كان اختيارك، المهم في الأمر، أن تحرص على تحقيق التناغم بين كافة العناصر الديكورية المستخدمة بمطبخك، كأن تراعي تناسق ألوان الجدران مع الأرضيات وكليهما مع الخزان والديكورات الجمالية والفرش إن وُجِد.

10 نماذج لرفوف خشبية تجمل إطلالة مطبخك
ما أكثر لون تفضله في مطبخك؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً