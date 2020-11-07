35 لون رائع للمطابخ اختر منها ما يناسبك

الآن وبعد أن عرضنا لك تشكيلة متنوعة من المطابخ بأشكال وألوان مختلفة، يمكنك اختيار ما يحلو لك منها ويناسب ذوقك الخاص، فإن كنت مثلًا تميل للألوان المحايدة، ننصحك باختيار ألوان كالبيج أو الأوف وايت أو الرمادي أو الأسود أو الأبيض لمطبخك سواء في تصميم الخزائن أو الجدران أو الديكورات، أما إن كنت من محبي الألوان الساخنة أو الزاهية، فأمامك العديد من الخيارات كاللون الأصفر المسطردة أو البرتقالي أو الأحمر أو الأرجواني المحمر أو الأخضر المصفر، وإن كنت من محبي الألوان الباستيل، فيمكنك الاختيار من بين اللون البستاج والبيبي بلو والوردي الفاتح، وأخيرًا، إن كنت من الأشخاص الأكثر ميلًا للألوان الباردة، فيمكنك اختيار اللون الأزرق أو الأخضر المائل للزرقة أو الأرجواني أو الأخضر المعتدل.

أي كان اختيارك، المهم في الأمر، أن تحرص على تحقيق التناغم بين كافة العناصر الديكورية المستخدمة بمطبخك، كأن تراعي تناسق ألوان الجدران مع الأرضيات وكليهما مع الخزان والديكورات الجمالية والفرش إن وُجِد.