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7 أفكار لاستخدام الجبس في تصميم الحمام

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
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الجبس هو دائما وسيلة رائعة لتقسيم المساحات المختلفة من المنزل أو تزيين السقف أو ديكور الجدران، وفي الحمام تحديدًا يمكننا استخدام الجبس المضاد للماء كبديل للأثاث التقليدي وكذلك لفصل البيئات المختلفة في الحمام عن بعضها، دعونا نستعرض معكم مجموعة من مقترحات الخبراء في هذا المجال مع 7 أفكار عملية لاستخدام الجبس في الحمام.

1- أرفف على الجدران

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi حمام رخام Beige
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

مع الجبس يمكنك إنشاء أرفف عملية داخل الجدار كما ترى في هذا المثال لتصميم حمام مقترح من STUDIO ASSOCIATO CASIRAGHI، وهذا النوع من الحلول مفيد جدًا لاستغلال المساحات على الجدار وخصوصًا في الحمامات الضيقة والتي سيكون الأثاث فيها فكرة غير جيدة نظرًا لضيق المساحة. 

2- عنصر ديكور

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

الألواح الجبسية تسمح لنا بالحصول على حمام بمظهر جميل وأنيق مع عناصر ديكور مثيرة للإعجاب، كما نرى في هذا المثال الذي استخدم الجبس في فصل منطقتين مختلفتين من الحمام بطريقة الأرفف المفتوحة وأعطى حركة وديناميكية للحمام، مع استغلاله لوضع الديكورات والنباتات.

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3- جدار فاصل

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli حمام خشب متين White
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

في بعض الحالات يكون من الأفضل وجود جدار فاصل في الحمام بين منطقة الحوض والمرحاض، كما نرى في هذه الصورة التي اقترحها ANNALISA CARLI باستخدام الجبس يمكنك بناء جدار فاصل بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى عمال وتكسير وترميم، يمكنك عمله بنفسك أو الاستعانة بأحد الخبراء لمساعدتك ببعض النصائح.

4- السقف

LL House, Matteo Uccellini +mu architecture Matteo Uccellini +mu architecture حمام
Matteo Uccellini +mu architecture

Matteo Uccellini +mu architecture
Matteo Uccellini +mu architecture
Matteo Uccellini +mu architecture

الإضاءة في الحمام مهمة لخلق جو مريح ومشرق، وهذا هو السبب في استخدام إضاءات LED مثبتة في الأسقف الجبسية كما يوجد في هذا المثال. 

5- الرفوف

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto حمام
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

إذا كنا نبحث عن أفكار عملية ووظيفية للحمام قد تحتاج إلى النظر لفكرة جعل  الرفوف من الجبس، يوجد هنا رفوف رائعة لوضع الملابس والاحتياجات في الحمام في مثال مقترح من MELANIA DE MASI ARCHITETTO.

6- جدار مقسّم خلف المرحاض

Bagno Bath room Fabiola Ferrarello حمام البلاط White
Fabiola Ferrarello

Bagno Bath room

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

الألواح الجبسية أيضًا حل أكثر عملية وسرعة في استخدام الجدار الموجود فوق المرحاض والذي لا يستخدم في أغلب التصميمات، وبالإضافة إلى ذلك قد اغتنمت فرصة توفير مساحة لوضع الأشياء على الرفوف بطريقة مميزة دون الحاجة لجدار إضافي.

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7- خزانة الحوض

RESIDENZA PRIVATA - ATTICO, CARLO CHIAPPANI interior designer CARLO CHIAPPANI interior designer حمام White
CARLO CHIAPPANI interior designer

CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer

وأخيرًا، يمكننا استخدام الجبس في إنشاء الخزانة حول الحوض وأسفله كبديل للخشب، على سبيل المثال يمكنك عمل زاوية كما في الصورة وفي نفس الوقت خزانة وسطح يمكن وضع الأشياء عليه من الأعلى كالفوطة وغيرها.

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والآن شاركونا بتجربتكم مع استخدام الجبس في الحمام والغرف الأخرى..

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