7 أفكار لاستخدام الجبس في تصميم الحمام

الجبس هو دائما وسيلة رائعة لتقسيم المساحات المختلفة من المنزل أو تزيين السقف أو ديكور الجدران، وفي الحمام تحديدًا يمكننا استخدام الجبس المضاد للماء كبديل للأثاث التقليدي وكذلك لفصل البيئات المختلفة في الحمام عن بعضها، دعونا نستعرض معكم مجموعة من مقترحات الخبراء في هذا المجال مع 7 أفكار عملية لاستخدام الجبس في الحمام.