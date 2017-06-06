7 أفكار لاستخدام الجبس في تصميم الحمام

الجبس هو دائما وسيلة رائعة لتقسيم المساحات المختلفة من المنزل أو تزيين السقف أو ديكور الجدران، وفي الحمام تحديدًا يمكننا استخدام الجبس المضاد للماء كبديل للأثاث التقليدي وكذلك لفصل البيئات المختلفة في الحمام عن بعضها، دعونا نستعرض معكم مجموعة من مقترحات الخبراء في هذا المجال مع 7 أفكار عملية لاستخدام الجبس في الحمام.
مع الجبس يمكنك إنشاء أرفف عملية داخل الجدار كما ترى في هذا المثال لتصميم حمام مقترح من STUDIO ASSOCIATO CASIRAGHI، وهذا النوع من الحلول مفيد جدًا لاستغلال المساحات على الجدار وخصوصًا في الحمامات الضيقة والتي سيكون الأثاث فيها فكرة غير جيدة نظرًا لضيق المساحة.
الألواح الجبسية تسمح لنا بالحصول على حمام بمظهر جميل وأنيق مع عناصر ديكور مثيرة للإعجاب، كما نرى في هذا المثال الذي استخدم الجبس في فصل منطقتين مختلفتين من الحمام بطريقة الأرفف المفتوحة وأعطى حركة وديناميكية للحمام، مع استغلاله لوضع الديكورات والنباتات.
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في بعض الحالات يكون من الأفضل وجود جدار فاصل في الحمام بين منطقة الحوض والمرحاض، كما نرى في هذه الصورة التي اقترحها ANNALISA CARLI باستخدام الجبس يمكنك بناء جدار فاصل بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى عمال وتكسير وترميم، يمكنك عمله بنفسك أو الاستعانة بأحد الخبراء لمساعدتك ببعض النصائح.
الإضاءة في الحمام مهمة لخلق جو مريح ومشرق، وهذا هو السبب في استخدام إضاءات LED مثبتة في الأسقف الجبسية كما يوجد في هذا المثال.
إذا كنا نبحث عن أفكار عملية ووظيفية للحمام قد تحتاج إلى النظر لفكرة جعل الرفوف من الجبس، يوجد هنا رفوف رائعة لوضع الملابس والاحتياجات في الحمام في مثال مقترح من MELANIA DE MASI ARCHITETTO.
الألواح الجبسية أيضًا حل أكثر عملية وسرعة في استخدام الجدار الموجود فوق المرحاض والذي لا يستخدم في أغلب التصميمات، وبالإضافة إلى ذلك قد اغتنمت فرصة توفير مساحة لوضع الأشياء على الرفوف بطريقة مميزة دون الحاجة لجدار إضافي.
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وأخيرًا، يمكننا استخدام الجبس في إنشاء الخزانة حول الحوض وأسفله كبديل للخشب، على سبيل المثال يمكنك عمل زاوية كما في الصورة وفي نفس الوقت خزانة وسطح يمكن وضع الأشياء عليه من الأعلى كالفوطة وغيرها.
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