8 عناصر أساسية في مدخل المنزل

لمدخل المنزل تأثير قوي على الزائرين، ففيه يكمن الانطباع الأول، وبالإضافة إلى أهمية العنصر الجمالي فهناك أيضًا جانب عملي لا يمكن الاستناء عنه عند تصميم المداخل، في هذا الكتاب سنسلط الضوء على أهم 8 قطع يجب أن يحتويها مدخل المنزل لتغطية الجزء الجمالي والعملي في آن واحد..