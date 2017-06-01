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8 عناصر أساسية في مدخل المنزل

Eman Rifaat Eman Rifaat
1930's Ground floor renovation, Chameleon Designs Interiors Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
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لمدخل المنزل تأثير قوي على الزائرين، ففيه يكمن الانطباع الأول، وبالإضافة إلى أهمية العنصر الجمالي فهناك أيضًا جانب عملي لا يمكن الاستناء عنه عند تصميم المداخل، في هذا الكتاب سنسلط الضوء على أهم 8 قطع يجب أن يحتويها مدخل المنزل لتغطية الجزء الجمالي والعملي في آن واحد..

1- شماعة الملابس

Farmstead Passive House, ZeroEnergy Design ZeroEnergy Design الممر الحديث، المدخل و الدرج White
ZeroEnergy Design

ZeroEnergy Design
ZeroEnergy Design
ZeroEnergy Design

عند قدوم الضيوف لزيارتك سيكون من الأفضل وجود شماعة في مدخل المنزل لوضع المعاطف والقبعات والحقائب والأوشحة وغيرها من العناصر، بدلًا من وضعها داخل المنزل على الأريكة أو أحد المقاعد! 

2- إضاءة مميزة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

أول شيء تفعله عند العودة إلى المنزل الضغط على زر الإضاءة، الإضاءة في مدخل المنزل لا غنى عنها سواء اخترت نجفة رائعة على السقف أو مصباح على الجدار، المهم تأكد وجود مكبس الكهرباء بجانب الباب مباشرةً وفي متناول يديك بمجرد الدخول للمنزل. 

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3- مرآة أنيقة

homify Corridor, hallway & stairsLighting
homify

homify
homify
homify

هناك دائما وقت قبل الخروج للنظر في المرآة والتأكد أن مظهرك وملابسك على ما يرام، بالإضافة إلى أنها عنصر محوري في لفت الانتباه عند الدخول من باب المنزل وخصوصًا في المداخل الصغيرة.

4- مقعد مريح

Entrance Hallway Roselind Wilson Design Corridor, hallway & stairsSeating hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

وجود مقعد للجلوس هو أمر أساسي في المدخل، سواء كان هذا المقعد بسيط أو خشبي أو أريكة أو بنش، المهم هو وجود مكان يجلس عليه الشخص عند ارتداء أو خلع الحذاء. 

5- سجادة

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

السجادة هي وسيلة رائعة لتزيين مدخلك، بالإضافة إلى الجانب العملي فهي مكان تجمع الأوساخ من الأحذية بدلًا من تناثرها في مكان على الأرضية، فالسجادة يمكن غسلها بسهولة وإعادتها مرة أخرى بنفس الشكل، فلها دور فعّال في الحفاظ على نظافة المدخل. 

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6- الأزهار

Decoração de apartamento particular, Staging Factory Staging Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

باقة من الورود في مدخل منزلك تعطي انطباع بالترحيب والاستقبال الجيد عند الضيوف، يمكنك الاستمتاع بشكل كلاسيكي وأزهار بسيطة غير متكلّفة أو نباتات موسمية تتغير كل موسم كنوع من التغيير. 

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7- قطعة أثاث للتخزين

Квартира в ЖК Янтарный Город, MARION STUDIO MARION STUDIO إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

قطعة أثاث كلاسيكية أو مودرن أو سلة مفتوحة أو رف أو حتى صندوق بلاستيك، كل مدخل يحتاج إلى قطعة للتخزين لوضع الأغراض الأساسية مثل ملمع الأحذية والمظلات والمحفظة إلخ، ولكن الأفضل هو وجود قطعة أنيقة تليق بتصميم مدخلك مهما كانت الخامة ووجود أدراج متعددة يسهل عليك تصنيف الأغراض والوصول إليها بسهولة.

8- تعبير عن شخصيتك!

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا، مدخلك هو الانطباع الأساسي عن منزلك، فهذا هو المكان المناسب لإظهار شخصيتك وطريقتك في الترحيب بالضيوف، هذه الفكرة أظهرت أسلوب صاحب المنزل في الترحيب الحار بكل من يدخل لهذا المنزل. 

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هل هناك عنصر إضافي تحبون إضافته في مدخل المنزل؟ 

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