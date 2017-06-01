8 عناصر أساسية في مدخل المنزل

لمدخل المنزل تأثير قوي على الزائرين، ففيه يكمن الانطباع الأول، وبالإضافة إلى أهمية العنصر الجمالي فهناك أيضًا جانب عملي لا يمكن الاستناء عنه عند تصميم المداخل، في هذا الكتاب سنسلط الضوء على أهم 8 قطع يجب أن يحتويها مدخل المنزل لتغطية الجزء الجمالي والعملي في آن واحد..
عند قدوم الضيوف لزيارتك سيكون من الأفضل وجود شماعة في مدخل المنزل لوضع المعاطف والقبعات والحقائب والأوشحة وغيرها من العناصر، بدلًا من وضعها داخل المنزل على الأريكة أو أحد المقاعد!
أول شيء تفعله عند العودة إلى المنزل الضغط على زر الإضاءة، الإضاءة في مدخل المنزل لا غنى عنها سواء اخترت نجفة رائعة على السقف أو مصباح على الجدار، المهم تأكد وجود مكبس الكهرباء بجانب الباب مباشرةً وفي متناول يديك بمجرد الدخول للمنزل.
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هناك دائما وقت قبل الخروج للنظر في المرآة والتأكد أن مظهرك وملابسك على ما يرام، بالإضافة إلى أنها عنصر محوري في لفت الانتباه عند الدخول من باب المنزل وخصوصًا في المداخل الصغيرة.
وجود مقعد للجلوس هو أمر أساسي في المدخل، سواء كان هذا المقعد بسيط أو خشبي أو أريكة أو بنش، المهم هو وجود مكان يجلس عليه الشخص عند ارتداء أو خلع الحذاء.
السجادة هي وسيلة رائعة لتزيين مدخلك، بالإضافة إلى الجانب العملي فهي مكان تجمع الأوساخ من الأحذية بدلًا من تناثرها في مكان على الأرضية، فالسجادة يمكن غسلها بسهولة وإعادتها مرة أخرى بنفس الشكل، فلها دور فعّال في الحفاظ على نظافة المدخل.
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باقة من الورود في مدخل منزلك تعطي انطباع بالترحيب والاستقبال الجيد عند الضيوف، يمكنك الاستمتاع بشكل كلاسيكي وأزهار بسيطة غير متكلّفة أو نباتات موسمية تتغير كل موسم كنوع من التغيير.
قطعة أثاث كلاسيكية أو مودرن أو سلة مفتوحة أو رف أو حتى صندوق بلاستيك، كل مدخل يحتاج إلى قطعة للتخزين لوضع الأغراض الأساسية مثل ملمع الأحذية والمظلات والمحفظة إلخ، ولكن الأفضل هو وجود قطعة أنيقة تليق بتصميم مدخلك مهما كانت الخامة ووجود أدراج متعددة يسهل عليك تصنيف الأغراض والوصول إليها بسهولة.
وأخيرًا، مدخلك هو الانطباع الأساسي عن منزلك، فهذا هو المكان المناسب لإظهار شخصيتك وطريقتك في الترحيب بالضيوف، هذه الفكرة أظهرت أسلوب صاحب المنزل في الترحيب الحار بكل من يدخل لهذا المنزل.
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