الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 ألوان تنسجم في جمال وأناقة مع اللون البني

Eman Rifaat Eman Rifaat
Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo Living roomSofas & armchairs جلد Brown
Loading admin actions …

اللون البني غالبا لديه سمعة سيئة لدى الكثيرين الذين يرونه لونًا مملًا وباهتًا وقديمًا، ولكن على العكس فهذا اللون يحتوي على العديد من المميزات التي تجعله أفضل من ألوان أخرى، فهو لون من الطبيعة الترابية الغنية، أدفأ من اللون الأسود أو الرمادي الداكن بلون الفحم، لون غني ودراماتيكي يمكن أن يتماشى مع العديد من الألوان وجميع أنماط التصميم. 

في هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من التصميمات التي جمعت بين اللون البني وألوان أخرى في انسجام وتناغم رائع لتتعرفوا على الألوان التي تستطيع إحياء هذا اللون من جديد إن وجدت بجانبه..

1- البني والبنفسجي

White Living Room with wooden floors, brown sofa, carpet and purple accents Affleck Property Services غرفة المعيشة Purple/Violet
Affleck Property Services

White Living Room with wooden floors, brown sofa, carpet and purple accents

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

المقعد والسجادة باللون البنفسجي مع باقي الأثاث باللون البني يخلق جو درامي في غرفة المعيشة، هذا المزيج من الألوان يجمل عمق وإثارة وجو عصري في الغرفة، ووجود خلفية بيضاء مع إضاءة جيدة تجعل التصميم يلمع وينطق بالسحر. 

2- البني والألوان الدافئة

Musewll Hill, London Jigsaw Interior Architecture غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Amber/Gold living room,open-plan,copper,brass,beige,brown,luxury,show home,jigsaw interiors,grey,sofa,warm
Jigsaw Interior Architecture

Musewll Hill, London

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

هذا المزيج من ألوان الخريف الدافئة له تأثير جميل على الغرفة، البني مع البترولي والنحاسي والإضاءة الصفراء مزيج مثالي للحصول على جو حميمي ودافيء في التصميم، الوسادات الصغيرة وسيلة جيدة ومهمة لتنسيق الألوان مع بعضها داخل الغرفة فلا تغفل عنها في غرف المعيشة والنوم

3- البني مع الأزرق

Mr & Mrs Swan's Bespoke Walnut Bedroom, Room Room غرفة نوم
Room

Mr & Mrs Swan's Bespoke Walnut Bedroom

Room
Room
Room

البني والأزرق لونان مصنوعان لبعضهما البعض، الأزرق لون بارد يتميز وينطلق بشكل رائع في وجود البني وهو لون دافيء، المهم هو الاستخدام الحكيم للون الأزرق مثلما يوجد في هذا المقعد والبنش وتناغمه مع الأثاث الخشبي بطريقة مميزة وغير مزعجة. 

مثال آخر ورائع على اندماج اللون البني في الأرفف الخشبية مع الجدار الأزرق بنغمة نيلية جميلة وجريئة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

4- البني مع الأصفر

"Спальня в синих тонах". Программа "Фазенда" на Первом Канале, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт غرفة نوم
Студия Интерьерных Решений Десапт

Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт

في أي تصميم يبحث عن خلق مناخ دافيء فأي لون دافيء وجريء بجوار البني سيخلق تأثير رائع في الغرفة، المقاعد الصفراء على الأرضية الخشبية من الباركيه البني الداكن كونت غرفة معيشة أنيقة تجمع بين الأسلوب التقليدي والحديث. 

5- البني والأبيض

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo Living roomSofas & armchairs جلد Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

من الصعب ألا يتماشى لون مع الأبيض، ولكن البني تحديدًا يجعل الأبيض يلمع كنور الشمس بهذا التناقض الرائع الذي يعطيه في التصميم، البني هنا في غرفة المعيشة على خلفية بيضاء في دهان الجدران والتي بدونها ستصبح الغرفة مظلمة للغاية، تناغم وتصميم ولونين مثاليين مع بعضهما. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

6- البني مع الأخضر

Esstische- Massivholzmöbel, Room & Garden GmbH Room & Garden GmbH غرفة السفرة خشب
Room &amp; Garden GmbH

Room & Garden GmbH
Room &amp; Garden GmbH
Room & Garden GmbH

الجدار الأخضر والأثاث الأبيض من أكثر الألوان تناغمًا مع لون الخشب المائل لدرجة فاتحة قليلًا.

7- البني مع ألوان الباستيل

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd غرفة المعيشة Purple/Violet playroom,living room,bookcase,armchair,family room
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

ظلال مريحة من الأزرق والوردي في سجادة غرفة المعيشة مع وجود جرعة جيدة من اللون البني في المقاعد ونغمة رمادية مائلة للأزرق في الجدار، تصميم عصري جميل وتستطيع تطبيقه بإضافة سجادة فقط! 

8- البني مع البني

Living Room Hart Design and Construction غرفة المعيشة
Hart Design and Construction

Living Room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

في الحقيقة أنا لا أتفق مع من يرون اللون البني لونًا مملًا، ولكن هناك بالفعل تصميمات كثيرة لا تحسن استغلاله وتنسيقه بشكل جيد، أما هذا التصميم استخدم البني بدرجاته المختلفة في كل ركن والإضاءة المشرقة من النوافذ وأصبح لدينا بالنهاية أمامنا غرفة رائعة ومتناسقة وجميلة ودافئة وتحمل من المميزات ما يجعلك لا تستطيع الخروج منها! 

اقرأ أيضًا: كيف تختار باليتة ألوان منزلك

7 أفكار لاستخدام الجبس في تصميم الحمام
ما أكثر الألوان التي ترونها جيدة مع اللون البني؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً