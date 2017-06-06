8 ألوان تنسجم في جمال وأناقة مع اللون البني

اللون البني غالبا لديه سمعة سيئة لدى الكثيرين الذين يرونه لونًا مملًا وباهتًا وقديمًا، ولكن على العكس فهذا اللون يحتوي على العديد من المميزات التي تجعله أفضل من ألوان أخرى، فهو لون من الطبيعة الترابية الغنية، أدفأ من اللون الأسود أو الرمادي الداكن بلون الفحم، لون غني ودراماتيكي يمكن أن يتماشى مع العديد من الألوان وجميع أنماط التصميم.
في هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من التصميمات التي جمعت بين اللون البني وألوان أخرى في انسجام وتناغم رائع لتتعرفوا على الألوان التي تستطيع إحياء هذا اللون من جديد إن وجدت بجانبه..
المقعد والسجادة باللون البنفسجي مع باقي الأثاث باللون البني يخلق جو درامي في غرفة المعيشة، هذا المزيج من الألوان يجمل عمق وإثارة وجو عصري في الغرفة، ووجود خلفية بيضاء مع إضاءة جيدة تجعل التصميم يلمع وينطق بالسحر.
البني والأزرق لونان مصنوعان لبعضهما البعض، الأزرق لون بارد يتميز وينطلق بشكل رائع في وجود البني وهو لون دافيء، المهم هو الاستخدام الحكيم للون الأزرق مثلما يوجد في هذا المقعد والبنش وتناغمه مع الأثاث الخشبي بطريقة مميزة وغير مزعجة.
في أي تصميم يبحث عن خلق مناخ دافيء فأي لون دافيء وجريء بجوار البني سيخلق تأثير رائع في الغرفة، المقاعد الصفراء على الأرضية الخشبية من الباركيه البني الداكن كونت غرفة معيشة أنيقة تجمع بين الأسلوب التقليدي والحديث.
من الصعب ألا يتماشى لون مع الأبيض، ولكن البني تحديدًا يجعل الأبيض يلمع كنور الشمس بهذا التناقض الرائع الذي يعطيه في التصميم، البني هنا في غرفة المعيشة على خلفية بيضاء في دهان الجدران والتي بدونها ستصبح الغرفة مظلمة للغاية، تناغم وتصميم ولونين مثاليين مع بعضهما.
الجدار الأخضر والأثاث الأبيض من أكثر الألوان تناغمًا مع لون الخشب المائل لدرجة فاتحة قليلًا.
ظلال مريحة من الأزرق والوردي في سجادة غرفة المعيشة مع وجود جرعة جيدة من اللون البني في المقاعد ونغمة رمادية مائلة للأزرق في الجدار، تصميم عصري جميل وتستطيع تطبيقه بإضافة سجادة فقط!
في الحقيقة أنا لا أتفق مع من يرون اللون البني لونًا مملًا، ولكن هناك بالفعل تصميمات كثيرة لا تحسن استغلاله وتنسيقه بشكل جيد، أما هذا التصميم استخدم البني بدرجاته المختلفة في كل ركن والإضاءة المشرقة من النوافذ وأصبح لدينا بالنهاية أمامنا غرفة رائعة ومتناسقة وجميلة ودافئة وتحمل من المميزات ما يجعلك لا تستطيع الخروج منها!
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