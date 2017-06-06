8 ألوان تنسجم في جمال وأناقة مع اللون البني

اللون البني غالبا لديه سمعة سيئة لدى الكثيرين الذين يرونه لونًا مملًا وباهتًا وقديمًا، ولكن على العكس فهذا اللون يحتوي على العديد من المميزات التي تجعله أفضل من ألوان أخرى، فهو لون من الطبيعة الترابية الغنية، أدفأ من اللون الأسود أو الرمادي الداكن بلون الفحم، لون غني ودراماتيكي يمكن أن يتماشى مع العديد من الألوان وجميع أنماط التصميم.

في هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من التصميمات التي جمعت بين اللون البني وألوان أخرى في انسجام وتناغم رائع لتتعرفوا على الألوان التي تستطيع إحياء هذا اللون من جديد إن وجدت بجانبه..