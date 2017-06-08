8 حيل لتحويل شقتك إلى منزل عائلي مثالي

الصورة الذهنية عن البيوت العائلية في كثير من الأحيان تتوقف عند صورة القصور والمنازل الفخمة والسلالم الكبيرة، والديكورات الداخلية الدافئة، مع غرف معيشة كبيرة ومطبخ ضخم، مع ذلك فإن الواقع في هونج كونج على سبيل المثال أنهم يعيشون في المنازل المدمجة والصغيرة نوعًا ما، وهذا لا يعني الوصول لذلك فدائمًا ما يوجد حل وسط تستطيع معه الحصول على راحة عائلتك والتصميم الجيد الذي يبعث على السعادة.
اليوم على هوميفاي سوف نقدم لكم 8 طرق يمكنك بها تحويل شقتك إلى منزل عائلة مثالي، سواء كنت تعيش في شقة صغيرة أو كبيرة هناك الكثير من الخيارات المتاحة لك بعد الاطلاع على هذه الصور والنصائح التي ستفيدك في الحصول على منزل عائلي في نهاية المطاف!
المنازل ذات المساحات المفتوحة لا يمكن إنكار جاذبيتها، فهي تخلق بيئة داخلية مثالية وشاملة وأكثر ترحيبًا.
الخبراء يعرفون فائدة التخزين في منزلك، ويجب عليك أيضًا الاهتمام بهذا الجزء، فالفوضى تسبب إجهاد ولا تساعد أبدًا في خلق مسكن دافيء وصديق للأسرة، أعد التفكير في مساحات التخزين الموجودة بالمنزل مع التركيز على غرفة الغسيل والمؤن.
الإضاءة تصنع فارقًا عظيمًا ومهمًا عندما يتعلّق الأمر بخلق بيئة مريحة للأسرة، انظر في اختيار مصادر مختلفة للإضاءة مثل: الغير مباشرة والمصابيح المختلفة ووحدات الإضاءة الصغيرة.
إذا كان لديك زوايا غير مستخدمة في شقتك يمكنك تحويلها إلى مساحة مفيدة للأطفال وسوف يحبونها، إضافة مقاعد من القماش (بين باج) ووسائد على الأرض مع جدران تكون شكلًا مثلثُا بطريقة رائعة.
توفير الهواء الطلق بداخل المنزل يضمن لك تهيئة بيئة صحية لأطفالك وأفراد أسرتك، فالهواء النقي يساعد على استمرار التهوية الجيدة في المنزل مع الحفاظ على جو نشيط ومشرق في الداخل.
هل هناك أي شيء أفضل من اللعب مع أفراد أسرتك ومشاهدة بعض الأفلام في السهرة؟ إضافة المسرح المنزلي ومشاهدة تحول المساحة الفارغة عندك إلى مساحة للمرح والاهتمامات المشتركة أمر جيد.
إضافة بار أو طاولة للإفطار في المطبخ هي وسيلة مثالية لجمع شمل جميع أفراد الأسرة، جزيرة المطبخ يمكن أن تساعد أيضا في ذلك إن كانت لديك مساحة متاحة لها، كما أنها تقدم لك مساحة مثالية للقيام بالأنشطة الأخرى بجانب تناول الطعام حسب حجمها ووضعها في المطبخ.
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الحمام الرئيسي أو حمام العائلة هو المساحة التي تحصل على أكثر استخدام فحركة المرور عليها مستمرة طوال اليوم، لهذا السبب مهم للغاية أن تولي لها اهتمام خاص عند تخطيطها وتحديد مساحتها.
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