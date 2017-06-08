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8 حيل لتحويل شقتك إلى منزل عائلي مثالي

Eman Rifaat Eman Rifaat
Make Your Home Look Expensive & Beautiful, Axis Group Of Interior Design Axis Group Of Interior Design غرفة المعيشة Yellow
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الصورة الذهنية عن البيوت العائلية في كثير من الأحيان تتوقف عند صورة القصور والمنازل الفخمة والسلالم الكبيرة، والديكورات الداخلية الدافئة، مع غرف معيشة كبيرة ومطبخ ضخم، مع ذلك فإن الواقع في هونج كونج على سبيل المثال أنهم يعيشون في المنازل المدمجة والصغيرة نوعًا ما، وهذا لا يعني الوصول لذلك فدائمًا ما يوجد حل وسط تستطيع معه الحصول على راحة عائلتك والتصميم الجيد الذي يبعث على السعادة. 

اليوم على هوميفاي سوف نقدم لكم 8 طرق يمكنك بها تحويل شقتك إلى منزل عائلة مثالي، سواء كنت تعيش في شقة صغيرة أو كبيرة هناك الكثير من الخيارات المتاحة لك بعد الاطلاع على هذه الصور والنصائح التي ستفيدك في الحصول على منزل عائلي في نهاية المطاف! 

1- تصميم بمساحة مفتوحة

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

المنازل ذات المساحات المفتوحة لا يمكن إنكار جاذبيتها، فهي تخلق بيئة داخلية مثالية وشاملة وأكثر ترحيبًا.

2- أعد التفكير مرة أخرى في غرف التخزين والغسيل

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الخبراء يعرفون فائدة التخزين في منزلك، ويجب عليك أيضًا الاهتمام بهذا الجزء، فالفوضى تسبب إجهاد ولا تساعد أبدًا في خلق مسكن دافيء وصديق للأسرة، أعد التفكير في مساحات التخزين الموجودة بالمنزل مع التركيز على غرفة الغسيل والمؤن.

3- النظر بعناية إلى الإضاءة

Make Your Home Look Expensive & Beautiful, Axis Group Of Interior Design Axis Group Of Interior Design غرفة المعيشة Yellow
Axis Group Of Interior Design

Axis Group Of Interior Design
Axis Group Of Interior Design
Axis Group Of Interior Design

الإضاءة تصنع فارقًا عظيمًا ومهمًا عندما يتعلّق الأمر بخلق بيئة مريحة للأسرة، انظر في اختيار مصادر مختلفة للإضاءة مثل: الغير مباشرة والمصابيح المختلفة ووحدات الإضاءة الصغيرة.

4- خلق زوايا مريحة للأطفال

The Grange, Feldman Architecture Feldman Architecture غرفة الاطفال
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

إذا كان لديك زوايا غير مستخدمة في شقتك يمكنك تحويلها إلى مساحة مفيدة للأطفال وسوف يحبونها، إضافة مقاعد من القماش (بين باج) ووسائد على الأرض مع جدران تكون شكلًا مثلثُا بطريقة رائعة. 

5- دمج الشرفة مع المساحة الداخلية

Clean Look, Perfect Space Perfect Space بلكونة أو شرفة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

توفير الهواء الطلق بداخل المنزل يضمن لك تهيئة بيئة صحية لأطفالك وأفراد أسرتك، فالهواء النقي يساعد على استمرار التهوية الجيدة في المنزل مع الحفاظ على جو نشيط ومشرق في الداخل. 

6- إضافة مسرح منزلي

Brooklyn Loft, Joe Ginsberg Design Joe Ginsberg Design غرفة الميديا
Joe Ginsberg Design

Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design
Joe Ginsberg Design

هل هناك أي شيء أفضل من اللعب مع أفراد أسرتك ومشاهدة بعض الأفلام في السهرة؟ إضافة المسرح المنزلي ومشاهدة تحول المساحة الفارغة عندك إلى مساحة للمرح والاهتمامات المشتركة أمر جيد. 

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7- مساحة لتناول الطعام في مطبخك

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

إضافة بار أو طاولة للإفطار في المطبخ هي وسيلة مثالية لجمع شمل جميع أفراد الأسرة، جزيرة المطبخ يمكن أن تساعد أيضا في ذلك إن كانت لديك مساحة متاحة لها، كما أنها تقدم لك مساحة مثالية للقيام بالأنشطة الأخرى بجانب تناول الطعام حسب حجمها ووضعها في المطبخ.

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8- انتبه جيدًا إلى الحمام الرئيسي

Country Estates Master Bath , Studio Design LLC Studio Design LLC حمام بخار
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

الحمام الرئيسي أو حمام العائلة هو المساحة التي تحصل على أكثر استخدام فحركة المرور عليها مستمرة طوال اليوم، لهذا السبب مهم للغاية أن تولي لها اهتمام خاص عند تخطيطها وتحديد مساحتها.

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