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20 نموذج لمساحات صغيرة تحولت إلى غرف معيشة أنيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartamento Santana 01, Priolli Galuppo Arquitetura e Design Priolli Galuppo Arquitetura e Design غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي المساحة الأكثر استخدامًا في المنزل، سواء لقضاء الوقت مع العائلة، أو متابعة البرامج المفضلة في التلفاز، واتسقبال الأصدقاء والأقارب، وربما تحتوي على منضدة صغيرة تستخدم لتناول وجبة سريعة. وفقًا لتلك الأهمية، تُصبح غرفة المعيشة مركز الاهتمام عند تصميم اي منزل، وخاصة المنازل الصغيرة، لمنحها مساحة قارة على تلبية الحاجات الأساسية، مع مظهر جمالي مقبول، وأناقة تليق بإبهار الزائرين.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 20 نموذج لغرف معيشة بمساحات صغيرة، ولكن مع اللمسات الصحيحة من خبراء التصميم الداخلي، تحولت إلى مساحات رائعة لقضاء الوقت واستقبال الضيوف. شاهدهم معنا ودون ملاحظاتك لتصميم غرفة معيشتك الخاصة!

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

1. الكثير من الضوء الطبيعي لغرفة مُشرقة أكثر اتساعًا

Altbauwohnung Innenarchitektur und Lebenraumconsulting, plan | freiheit ulrike wagenknecht plan | freiheit ulrike wagenknecht غرفة المعيشة
plan | freiheit ulrike wagenknecht

plan | freiheit ulrike wagenknecht
plan | freiheit ulrike wagenknecht
plan | freiheit ulrike wagenknecht

2. جدران خشبية وثريا مميزة لخطف الأنظار بعيدًا عن المساحة الصغيرة

Квартира Ленсовета, Студия дизайна интерьера "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера 'Юдин и Новиков' غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера "Юдин и Новиков"

3. الأبيض مع الكثير من الضوء.. خيار مثالي للتغلب على ضيق المساحة

Das erste weiße Klimaschutz-Dach Deutschlands!, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة المعيشة
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

4. ترتيب الأثاث بشكل يشبه الدائرة المغلقة يرسم حدود الغرفة

Exklusive Wohnung Riverside , MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

5. النغمات البنية الوسطية لأجواء دافئة غير كئيبة

Apartamento Santana 01, Priolli Galuppo Arquitetura e Design Priolli Galuppo Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Priolli Galuppo Arquitetura e Design

Priolli Galuppo Arquitetura e Design
Priolli Galuppo Arquitetura e Design
Priolli Galuppo Arquitetura e Design

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6. نغمات بنية وجدران خشبية وقطعة سجاد.. مزيج دافئ لغرفة معيشة أنيقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

7. مصباح فريد على ارتفاع منخفض ولمسات سوداء فاخرة في مساحة صغيرة مميزة

Sanierung einer Gründerzeitvilla für eine 6-köpfige Familie, AID-Studio AID-Studio غرفة المعيشة
AID-Studio

AID-Studio
AID-Studio
AID-Studio

8. مزيج الرمادي والأزرق لغرفة عصرية حالمة

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

9. أجواء استوائية على الطريقة العصرية مع نغمات برتقالية وألوان مبهجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

10.تركيز الأنظار على جدار جميل من خلال ألإضاءات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

11. قطعة السجاد تلعب دور رئيسي في خطف الأنظار

Apartament Dąbie, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

12. قعة أساس فريدة تمنح الغرفة إطلالة تتغلب على ضيق المساحة

Apartamento Ipanema 2 , Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

13. اللون الأخضر مع الستائر المنقوشة لغرفة صغيرة هادئة وأنيقة

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة المعيشة
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

14. وسط أناقة الجدار الخشبي والأضواء خلف الأريكة والإضاءة الجانبية.. من سيهتم بالمساحة؟!

wohnly Referenzprojekt: Wohnung im Modern Cotemporary Stil ❤ , wohnly wohnly غرفة المعيشة خشب متين Beige
wohnly

wohnly
wohnly
wohnly

15. الرمادي الحيادي يمنح الغرفة أناقة رائعة خاصة مع تدخل بسيط من الأبيض

Kawalerka, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

16. التلاعب بالضوء يمنح الغرفة العمق للتغلب على المساحة الصغيرة

Bartley Residence Interior Design Singapore, Posh Home Interior Design Posh Home Interior Design غرفة المعيشة
Posh Home Interior Design

Posh Home Interior Design
Posh Home Interior Design
Posh Home Interior Design

17. إشراقةمنعشة تنعكس على الأرضية اللامعة والجدران الخشبية

Bartley Residence Interior Design Singapore, Posh Home Interior Design Posh Home Interior Design غرفة الميديا
Posh Home Interior Design

Posh Home Interior Design
Posh Home Interior Design
Posh Home Interior Design

18. شاشة التلفاز المسطحة على الأرض لتوفير المساحة مع لمسة فريدة من نوعها!

Apartment at Bukit Ho Swee, Quen Architects Quen Architects غرفة المعيشة
Quen Architects

Quen Architects
Quen Architects
Quen Architects

19. مزيج الأبيض والأسود لتناقض لوني جذاب

Визуализация комнаты "Современный Японский", Alyona Musina Alyona Musina غرفة المعيشة
Alyona Musina

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

20. من قال النغمات الداكنة لا تليق بالمساحات الصغيرة؟!

BTO Dawson, Designer House Designer House غرفة المعيشة
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

لمزيد من التصميمات المُلهمة لغرفة المعيشة، تفضل بقراءة المقال التالي، حلول سهلة لغرف المعيشة الصغيرة

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