شقة عصرية مثالية بمساحة 60 متر فقط

في مساحة قد يعتبرها البعض صغيرة بشكل غير كاف لتصميم منزل أنيق، استطاع مكتب ALVARO CAMIÑA الهندسي، أن يصنع من مساحة 60 متر مربع، منزلًا عصريًا، مليئًا بالألوان والإضاءات المُشرقة، واللمسات الإبداعية الخاطفة للأنظار.
إن كنت بصدد تأثيث منزلك الصغير وتشعر بأنك في حيرة من أمرك، شاركنا جولتنا في تلك الشقة العصرية. نحن واثقون أنها ستلهمك لتصميم منزلك الخاص!
الخطوة الأساسية في أية مساحة صغيرة، هي دمج البيئات المعيشية في مساحة واحدة مفتوحة بدون فواصل حقيقية، لدعم الاتساع البصري، ومنح المنزل الصغير بعض الحميمية والدفء.
الإضاءات تلعب دورًا رئيسيًا في منح هذه الشقة إطلالتها العصرية الساحرة، إضافة إلى دورها في دعم الاتساع البصري الذي يصنعه اللون الأبيض المسيطر على الجدران وبعض الأثاث.
في غرفة المعيشة الصغيرة، خصص جدار أنيق للتلفاز، وقد تزين بورق الحائط المنقوش بلون أبيض يعكس بعض الإضاءات، وقد استندت إليه منضدة خشبية مع لمسات أرجوانية أنيقة، وقد تزين سطحها باثنتين من القطع الديكورية الصفراء، في مزيج لوني مليء بالحيوية والبهجة.
المساحات التخزينية في المنضدة أسفل شاشة التلفاز، تجعل من الغرفة الصغيرة مساحة وظيفية للغاية، بينما يلعب الرف المعلق في الأعلى، دورًا بارزًا في الحفاظ على أناقة وترتيب تلك الغرفة، وقد تم إبرازه من خلال الإضاءات الخفية في السقف.
إلى جانب جدار التلفاز، يمكننا رؤية المطبخ الأبيض الصغير، وقد تخللته لمسات أرجوانية مماثلة لمنضدة التلفاز. الفاصل الذي يصنعه العمود في منتصف الرف المعلق، بين جدار التلفاز وبار المطبخ، لمسة ذكية للفصل بين المساحات بشكل ضمني لا يؤثر على الاتساع البصري.
البار والأرفف المفتوحة، والخزانات مع الأبواب الجرارة، تحول هذه المساحة الصغيرة إلى مطبخ يلبي كافة الاحتياجات الأساسية لمنزل عصري، دون التخلي عن عنصر الأناقة في مربعات الفسيفساء الصغيرة للغاية، والبراقة.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية الأريكة المُريحة التي تضمنتها غرفة المعيشة، وقد تزين الجدار أعلاها بلوحة فنية مليئة بالألوان المُهجة. المنضدة الجانبية الصفراء وما تحمله من مصباح صغير يعكس إضاءته على الجدار، يُضيفان لمسة أنيقة على تصميم الغرفة.
الفصل بين غرفتي المعيشة والسفرة من خلال الإضاءات خطوة ذكية أخرى، للتخلص من الفواصل الجدارية، والاعتماد على الفواصل البصرية، من أجل دعم الفضاء الصغير في هذا المنزل.
إلى جانب غرفة المعيشة نجد مساحة خصصت لغرفة السفرة، وقد تمتعت بأجواء رومانسية راقية وأنيقة، حيث الثريا الكريستالية المتدلية من السقف فوق الطاولة مباشرة، هي أول ما يجذب العين في تلك المساحة، ومن خلفها الإطار الدائري المفرغ والطاولة البيضاء أسفله، بما تحمله من إطارات وقطع ديكورية ترسم لوحة جمالية ساحرة.
طاولة الطعام مستديرة وصغيرة، مع أربع من الكراسي مرتفعة الظهور، وقد اتخذت ذات لون الجدار، حيث النغمة الهادئة من درجات البني، مع سطح لامع يعكس أضواء الثريا الكريستالية، صانعًأ أجواء ناعمة وساحرة.
غرفة النوم جمعت بين الأبيض والكريمي والبيج، في مزيج من النعومة الساحرة، يتركك في مساحة لا يمكنك سوى النوم فيها بهدوء وسلام. الإضاءات الجانبية، والستائر القصيرة، والرف المعلق بما يحمله من إطارات، وأيضًا مفروشات السرير البيضاء مع نقوشها الملونة.. تفاصيل تزيد تلك الغرفة سحرًا وأناقة.
في أحد الزوايا الصغيرة، تم تصميم مكتب للدراسة أو العمل، مع منضدة بشكل حرف L، لاستغلال أمثل للزاوية، وقد زوت بأدراج صغيرة للتخزين، وكرسي مزود بعجلات لسهولة الحركة. الرف المعلق والستائر الأرجوانية القصيرة يُضفيان بعض المرح ويكملان لوحة تصميم تلك المساحة الصغيرة.
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