شقة عصرية مثالية بمساحة 60 متر فقط

في مساحة قد يعتبرها البعض صغيرة بشكل غير كاف لتصميم منزل أنيق، استطاع مكتب ALVARO CAMIÑA الهندسي، أن يصنع من مساحة 60 متر مربع، منزلًا عصريًا، مليئًا بالألوان والإضاءات المُشرقة، واللمسات الإبداعية الخاطفة للأنظار.

إن كنت بصدد تأثيث منزلك الصغير وتشعر بأنك في حيرة من أمرك، شاركنا جولتنا في تلك الشقة العصرية. نحن واثقون أنها ستلهمك لتصميم منزلك الخاص!