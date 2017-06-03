منزل ساحر على النمط الانتقائي

إن كنت من عشاق الكلاسيكية الناعمة والتفاصيل البسيطة، ولكنك ترغب في تصميم منزلك على الطريقة العصرية، ومازلت تأمل في إضافة العناصر الطبيعية، فأنت بحاجة إلى النمط الانتقائي، حيث الجمع بين الأنماط بطريقة متوازنة وأنيقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل منزلك مُرشق بتفاصيل بسيطة على النمط الانتقائي، مع ديكورات فريدة وإضاءات مميزة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم!