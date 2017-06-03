منزل ساحر على النمط الانتقائي

إن كنت من عشاق الكلاسيكية الناعمة والتفاصيل البسيطة، ولكنك ترغب في تصميم منزلك على الطريقة العصرية، ومازلت تأمل في إضافة العناصر الطبيعية، فأنت بحاجة إلى النمط الانتقائي، حيث الجمع بين الأنماط بطريقة متوازنة وأنيقة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل منزلك مُرشق بتفاصيل بسيطة على النمط الانتقائي، مع ديكورات فريدة وإضاءات مميزة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم!
بدخول المنزل، نجد أنفسنا في مساحة بيضاء بالكامل، اجتمعت فيها البيئات المعيشية معًا بدون فواصل حقيقية، للحفاظ على الاتساع البصري، مع إضاءة قوية تدعم الأبيض في منح المنزل اتساعًا مُريحًا. الأرضية البيضاء تبدو نظيفة، وترتيب الأثاث برغم كثرته، يتيح الكثير من الفضاء.
غرفة المعيشة تبدو مريحة للغاية، مع الأريكة المنخفضة التي تم وضعها على الأرض مباشرة، وتزينت بوسائد سوداء تصنع تناقضًا لونيًا أنيقًا. قطعة الكليم المزينة بالرسومات الهندسية تُضفي شعورًا عربيًا دافئًا، مع الصندوق الخشبي المعاد تدويره.
المساحة مضاءة بشكل قوي، بفضل الضوء الطبيعي المتسلل من خلف الستائر الشفافة، والإضاءة الصناعية للمصباح الكبير المتدلي من السقف. تركت الجدران بيضاء نظيفة، إلا من لوحتين فنيتين بالأبيض والأسود.
إلى جانب الأريكة، وضعت خزانة بيضاء مع مقابض معدنية بتصميم بسيط وأنيق يوفر مساحات تخزينية لكل من غرفة المعيشة والمطبخ القريب منها. الإلتقاء اللوني في اللمسات اللونية للوسائد السوداء وكراسي السفرة، يصنع تناسقًا بصريًا رائعًا، ويخلق وحدة في أجواء المنزل.
غرفة السفرة تتمتع بتصميم بسيط للغاية، حيث طاولة رفيعة ممتدة مع قاعدة معدينة، واربع من الكراسي المعدنية السوداء، فيما تستمد أناقتها وأجوائها الخاصة، من وحدة الإضاءة الفريدة المتدلية من السقف فوقها.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية مدخل المنزل الأبيض، وقد ترك خاليًا مع قطعة من السجاد الأسود، لتناقض جذاب وترحيب هادئ، مع إشراقة قوية وإضاءة أنيقة.
صمم المطبخ على خط واحد، مع خزانات سفلية فقط، وتم التخلي عن الخزانات العلوية لصالح رف معلق على الطريقة العصرية، تتوسطه مدحنة فولاذية لامعة تعكس إضاءة المصباح الوحيد الذي يتوسط السقف، على الطريقة التبسيطية.
سرير كبير ومنضدتين جانبيتي مع خزانة من الصناديق المفتوحة المعاد تدويرها.. هكذا صممت غرفة النوم بكل بساطة، مع مفروشات تجمع بين البني والأبيض والرمادي، وقطعتي سجاد بيج وأسود، في مزيج حيادي رائع.
المصباح الكبير المتدلي من السقف يوفر إضاءة قوية تزيد الأبيض إشراقة. التصميم المفتوح للشقة يمنحها اتساع وأريحية لا ينتقصا من خصوصية كل غرفة، بفضل التقسيمات البصرية من خلال قطع السجاد والإضاءة وترتيب الأثاث.
إلى جانب السرير صمم مغطس صغير، مع ديكورات خشبية تدعم الطابع البسيط للقطع المعاد تدويرها تمامًا مثل السلم المستخدم لتعليق المناشف في أسلوب مبتكر وأنيق. بجانب البانيو نجد الطريق الذي يقونا إلى داخل الحمام الرئيسي.
داخل الحمام، نرى طابعًا عصريًا فاخرًا، مع المنضدة الخشبية التي دمج فيها الحوض، وقد وفرت رفين كبيرين بالأسفل لترتيب المناشف، ووضع صناديق لتخزين الأدوات الصحية وأدوات العناية الشخصية. المرآة الكبيرة تعكس الإضاءات بما يمنح الحمام المزيد من الاتساع، كذلك كابينة الاستحمام الزجاجية الشفافة، تدعم الاتساع البصري.
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