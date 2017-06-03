اللمسات الخشبية سر تميز وأناقة هذا المنزل

اللمسات الخشبية سواء كانت بصورتها الطبيعية ذات التجزيعات، أو بتشتطيبات لونية لامعة، تتمتع بسحر خاص، يُضفي الكثير من الأناقة على تصميم أية مساحة في المنزل، وبغض النظر عن كونها قطع أثاث، أو ديكورات في السقف أو الجدران أو الأرضية، تستطيع جذب الأنظار بأقل التفاصيل.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة، للاستمتاع بسحر المواد الطبيعية، واللمسات الخشبية، في منزل عصري دافئ، مع تفاصيل ديكورية رائعة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من تصميم كل غرفة!
غرفة المعيشة تبدو دافئة ومُشرقة ,انيقة، بنغمات حيادية ولمسات خشبية ناعمة، مع تدخل رائع من الأزرق الفولاذي في إحدى الأريكتين. النوافذ الكبيرة توفر إشراقة قوية، والكثير من الهواء والضوء، لبيئة صحية وغرفة مثالية. فيما توفر الستائر ذات الطبقتين الخصوصية، وإمكانية حجب الضوء من خلال الطبقة الثقيلة بلونها البني الفاتح، أو السماح بتسلله من خلال الطبقة البيضاء الشفافة.
واجهة أنيقة مع تصميم معماري يقف على الحياد بين العصرية والتقليية، حيث البناء الخرساني مع طلاء كريمي مُشرق، ونوافذ زجاجية ذات تقسيمات مربعة، وشرفتين صغيرتين في الطابقين العلويين، وأخرى كبيرى في الطابق الأرضي، تستقبل الزائرين بالترحاب.
في الشرفة الأرضية، وضعت طاولة كبيرة مع عدة كراسي لتناول وجبة شهية في الهواء الطلق، والاستمتاع بالإطلالة المحيطة للاشجار والنباتات التي تشكل كسوة خضراء منعشة. العريشة الخشبية توفر الظل للاستمتاع بالساعات الدافئة في النهار دون التعرض للاشعة الحارة للشمس، فيما تزينت بمصباحين عصريين لتوفير الغضاءة ليلًا.
اللمسات الخشبية في السقف والأرضية تمنح الغرفة دفئًا أنيقًأ، وتجعل الغرفة تتمتع بجانب من الطبيعة، بينما يثضفي المصباح بتصميمه الشبيه بقفص الطيور، لمسة عصرية مميزة، كما يمنح الغرفة طابعًا فريدًا.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية غرفة السفرة، حيث يمكن التنقل بين الغرفتين من خلال منفذ في الجدار، ترك بدون أبواب، لتحقيق الانفتاح وتوفير الأجواء الحميمية.
تتمتع غرفة السفرة بدورها، بإشراقة طبيعية قوية، بفضل النوافذ الزجاجية التي تحتل الجدار بأكمله، وقد تزينت بالستائر ذاتها مثل غرفة المعيشة، كذلك الأمر بالنسبة للأرضية والسقف، تحقيقًا لوحدة الأجواء العامة في المنزل.
تصميم طاولة الطعام الخشبي بسيط يميل إلى الكلاسيكية، فيما تُضفي المدفأة التي تتوسط المكتبة الخشبية البيضاء، أجواء ريفية أنيقة، أما عن الكرسي الأزرق في الزاوية، فيصنع ركنًا مُريحًا مع موقعه المثالي بالقرب من النافذة والمكتبة والمدفأة أيضًا.
في جزء أخر من المنزل، صممت تلك الغرفة التي تبدو وكأنها جزء من قصر عربي في الماضي، حيث الأجواء الدافئة بفضل السقف الخشبي، مع اختلاف الأرضية التي استبدلت الأخشاب ببلاطات السيراميك اللامعة، وقد استغلت المساحة بأكملها لوضع أريكة كبيرة تتخذ شكل حرف L، بلون بيج حيادي، وقد تزينت بوسائد كثيرة تخلل بعضها اللون التركوازي.
وضع التلفاز أمام الأريكة لمتابعة البرامج المفضلة أثناء الاسترخاء والتمتع بملمس السجاد الفاخر أسفل الأقدام. الأبواب المنزلقة بتصميمها الخشبي والزخارف المفرغة تتمتع بجمال ساحر لا يقاوم.
في نهاية غرفة التلفاز، نجد هذا الحمام الفاخر، بجدرانه التي تبدو كلوحة فنية رسمت باتقان، بنغمة بنية داكنة، وقد تزين بمرآة بشكل البيضة تقريبًا، فيما تم دمج حوض الاغتسال في طاولة خشبية صغيرة، تضمنت درج أبيض كبير للترتيب والتخزين. الجدار خلف الباب، على الرغم من تصميمه من ذات اللون والخامة، إلا انه اتخذ شكلًا هندسيًا مختلفًا، ليصنع مزيجًا رائعًا من التناسق والتباين.
نصل إلى المطبخ، الذي هو قلب المنزل، وقد تمتع بغشراقة رائعة ومنعشة، للاستمتاع بطهي وجبة عائلية شهية وسط تلك الخزانات البيضاء ومنضدة المركز الصغيرة التي توفر الدعم للطاولة الممتدة أعلى الخزانات السفلية.
وضعت طاولة خشبية أنيقة في المطبخ مع كراسي شفافة مميزة، لتناول وجبة طازجة بعد إعدادها مباشرة. كما يمكننا ملاحظة استغلال المساحة أسفل النافذة لتصميم خزانة صغيرة توفر المزيد من المساحات التخزينية لمزيد من الترتيب.
غرفة النوم تتمتع بأجواء مميزة، حيث التصميم الجلدي للسرير الكبير، بنغمة بنية طبيعية، تتناغم مع لون الأرضية الخشبية وكذلك السقف الذي يبدو افتح قليلًا، وقد تزين بثريا كلاسيكية من المصابيح المغطاة بأطباق بلاستيكية، فيما تدلى مصباحين بتصميم عصري على جانبي اللوح الأمامي للسرير. يمكننا ملاحظة وجود منفذ في الجدار يقود إلى غرفة الملابس وقد تزين الجدار يمينًأ ويسارًا بمرايا تزيد من اتساع الغرفة وأناقتها.
ننهي جولتنا في حمام يبدو كلوحة فنية متقنة، حيث مربعات السيراميك الملونة كما الأحجار الكريمة، مع نغمات تجمع بين عدة درجات أنيقة، فيما صمم مقعد مع أرضية خشبية إلى جانب المغطس الصغير نسبيًا.
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