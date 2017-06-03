اللمسات الخشبية سر تميز وأناقة هذا المنزل

اللمسات الخشبية سواء كانت بصورتها الطبيعية ذات التجزيعات، أو بتشتطيبات لونية لامعة، تتمتع بسحر خاص، يُضفي الكثير من الأناقة على تصميم أية مساحة في المنزل، وبغض النظر عن كونها قطع أثاث، أو ديكورات في السقف أو الجدران أو الأرضية، تستطيع جذب الأنظار بأقل التفاصيل.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة، للاستمتاع بسحر المواد الطبيعية، واللمسات الخشبية، في منزل عصري دافئ، مع تفاصيل ديكورية رائعة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من تصميم كل غرفة!