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نصائح لتصميم النوافذ في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Fakro Standart Pivot Çatı Pencereleri, Fakro Pivot Çatı Pencereleri Fakro Pivot Çatı Pencereleri Windows & doorsWindows
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لا غنى عن النوافذ في منزلك فهي عنصر أساسي من عناصر التهوية، وهي نافذة على الجمال الخارجي أيضاً والطبيعة الخلابة حول المنزل، فلكل منزل جغرافيته الخاصة وبالتالي لكل منزل خصائص مرتبطة بالبيئة المحيطة به، ووظيفة النوافذ بجانب التهوية الجيدة هي خلق اتصال بين التصميم الداخل للمنزل والطبيعة من حوله بشكل جمالي، واليوم نحن في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال أفكاراً لتصميم النوافذ في منزلك بشكل مميز.

1- النوافذ الخشبية خياراً جيداً

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify Windows & doorsBlinds & shutters
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

الشبابيك الخشبية من أكثر التصميمات الشائعة في تصميمات الشبابيك، فالخشب بشكل عام كمادة طبيعية تمتص الرطوبة وتجعل منزلك رطباً في أيام الصيف والحر، لذلك هي من الخيارات المثالية جداً في المنزل، التي تعطيك بيئة صحية وجو لطيف في المنزل خاصةً في ايام الصيف الحارة.

2- الخشب والزجاج

Bedroom The Wood Window Alliance شبابيك خشب White
The Wood Window Alliance

Bedroom

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

يمكنك أن تستعين بالخشب والزجاج معاً في تصميم نوافذ المنزل وهو من الخيارات الرائجة أيضاُ في عالم الديكور، ويسهل عليكفتحها وغلقها بسهولة كما أنها تضيف لك ما تريد من الخصوصية في منزلك، بالأضافة إلى نشر الأضاءة الطبيعية داخل المنزل بشكل مناسب، 

3- نوافذ غرفة المعيشة

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

بالطبع غرفة المعيشة من أكثر الأماكن في المنزل التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم، لذلك عند تصميم نافذة غرفة المعيشة يفضل أن تكون مساحات النوافذ كبيرة ومطلة على  مناظر طبيعية بالخارج حتى تساعدك في نشر الأضاءة الطبيعية والهواء وتجديده داخل الغرفة بشكل منتظم. 

4- للنوافذ البيضاء رونق خاص

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة المعيشة
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

للنوافذ البيضاء نصيب الأسد من الاختيارات في المنازل، واغلبها تكون خشبية أو مزيجاً من الخشب والزجاج معاً، بما يتمتع به  الخشب من خصائص مميزة فكما ذكرنا سابقاً عن خصائص الخشب  وقدرته على امتصاص الرطوبة وتنظيم درجات الحرارة داخل المنزل لخلق جو لطيف، واللون الأبيض تحديداً بما انه من الألوان الحيادية فلحضوره دائماً رونق خاص في تصميمات النوافذ، فهو يندمج بسهولة مع أي نمط في التصميم ويعطيك لمسة من البساطة والجاذبية داخل منزل.

5- النوافذ والستائر

Dress Curtains and Voiles Grey Soft Furnishings Living roomAccessories & decoration
Grey Soft Furnishings

Dress Curtains and Voiles

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

النوافذ والستائر متربطان معاً، وبما أن لكل غرفة داخل المنزل خصائصها وخصوصيتها، فبالتالي اختيار النوافذ والستائر لكل غرفة يجب أن يكون متفقاً مع خصائصها، فعلى سبيل المثال غرفة المعيشة والسفرة يمكنك أن تستعين بنوافذ كبيرة مطلة على الطبيعة من الخارج مع اختيار تصميمات لستائر من الأقمشة الخفيفة حتى تنشر الأضاءة الطبيعية والهواء داخلهم بسهولة، أما في غرف النوم فالأمر مختلف لما تحتاجه غرف النوم من هدوء وخصوصية لذلك يفضل تصميم فتحات نوافذ غرف النوم صغيرة بعض الشئ والأعتماد على الزجاج الملون وأقمشة ستائر متنوعة بين السادة والمنقوش حتى تتيح لك الخصوصية التي تحتاجها وفي نفس الوقت تسمح لك بتهوية الغرفة ونشر الاضاءة والهواء الطبيعي.

6- نوافذ هندسية

​Shutters, drewniane okiennice wewnętrzne, Gama Styl Gama Styl شاترز خشب White
Gama Styl

Gama Styl
Gama Styl
Gama Styl

للنوافذ أشكال وتصميمات كثيرة مبتكرة وإذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون التصميمات الغير تقليدية، فتلك النافذة هي خياراً مثالياً لك بالتأكيد، نافذة مصممة بشكل هندسي دائري أنيق أضاف على الغرفة تفاصيل مميزة من الجاذبية المفرطة.

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7- النوافذ العلوية المسطحة

Fakro Standart Pivot Çatı Pencereleri, Fakro Pivot Çatı Pencereleri Fakro Pivot Çatı Pencereleri Windows & doorsWindows
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

وبعض النوافذ تأخذ منحنى أخر في التصميم غير التصميمات التقليدية المعتادة للنوافذ، وهي النوافذ العلوية المسطحة وتكون عادةً على مقربة من سقف الغرفة، وهي تعتبر من الخيارات المناسبة جداً لغرف الأطفال، فكما ذكرنا فهي تصميمها على مقربة من السقف مما يؤمن طفلك من وفي نفس الوقت تساعدك على خلق تهوية جيدة داخل الغرفة بالأضافة إلى شكلها الجمالي.

8- نوافذ من الزجاج الملون

Original Stained Glass Window Blue Cottini حمام
Blue Cottini

Original Stained Glass Window

Blue Cottini
Blue Cottini
Blue Cottini

نوافذ من الزجاج البلوري الملون هي كل ما تريد لأضافة لمسة جمالية في منزلك، فهذا النوع من النوافذ يعطيك التهوية الجيدة في المنزل وفي نفس الوقت لا يسمح لأشعة الشمس الحارة بالمرور  وبالتالي تشعر دائماً أن حرارة منزلك جيدة في أيام الصيف الحارة، وهو أيضاً أفضل خيار إذا كنت لا تريد الاستعانة بالستائر، هذا النوع من الزجاج يغنيك عن الستائر لأنه يتمتع بنقوشات وألوان جذابة.

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