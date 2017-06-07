نصائح لتصميم النوافذ في منزلك

نوافذ من الزجاج البلوري الملون هي كل ما تريد لأضافة لمسة جمالية في منزلك، فهذا النوع من النوافذ يعطيك التهوية الجيدة في المنزل وفي نفس الوقت لا يسمح لأشعة الشمس الحارة بالمرور وبالتالي تشعر دائماً أن حرارة منزلك جيدة في أيام الصيف الحارة، وهو أيضاً أفضل خيار إذا كنت لا تريد الاستعانة بالستائر، هذا النوع من الزجاج يغنيك عن الستائر لأنه يتمتع بنقوشات وألوان جذابة.

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