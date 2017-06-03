21 صورة تبرز تفاصيل منزل من الرخام والحجارة

تخيل المرور وسط جدران رخامية فاخرة، وأرضية من الجرانيت، مزينة بسجاد فاخر، واثاث عصري أنيق، مع تفاصيل خشبية راقية وأنيقة! هل وصلت بمخيلتك إلى هذا المزيج الرائع داخل منزل واحد؟

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة رائعة تتخطى حدود الخيال، في أرجاء منزل يحتضن الطبيعة بين جدران وأرضيته، وغرفه المصممة من الحجارة والأخشاب، في موقع استثنائي في سكلوبيرغ.

صمم المنزل أعيدت من ثلاث مستويات، مع منطقة سبا واسعة، وساونا وحوض استحمام ساخن، وصالة ومنطقة للياقة البدنية، وحديقة في الطابق السفلي. غرفة النوم مع خزانة وحمام الرئيسي، فضلا عن غرفة الضيوف المزودة بشرفة مطلة على حديقة الجانب الجنوبي.

ينقسم الطابق العلوي إلى منطقة معيشة، وغرفة لتناول الطعام، يمكن الوصول إليها من خلال الدرج المركزي المفتوح، مع جدار يحتضن الموقد، فيما تم فصل المطبخ المفتوح بصريا من منطقة المعيشة عن طريق خزانة المطبخ المصممة للمشروبات.

داخل هذا المنزل، نجد مزيج رائع من خامات طبيعية، حيث ألواح الحجر الطبيعي الخام في شرفة الطابق، وفي الداخل بأكمله من مستوى المدخل، حتى الحمام وغرفة النوم. كذلك نجد التجهيزات الخفيفة مع الألواح الخشبية التي تكمل لوحة الطبيعة. بالإضافة إلى الألواح الخشبية التي تتحد مع درجات من البورسلين لتقود الدرج إلى الطابق العلوي.

شاركنا جولتنا داخل منزل من الرخام والحجارة، من خلال 21 صورة تبرز تفاصيله الرائعة وديكوراته الفريدة!