الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

21 صورة تبرز تفاصيل منزل من الرخام والحجارة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
Loading admin actions …

تخيل المرور وسط جدران رخامية فاخرة، وأرضية من الجرانيت، مزينة بسجاد فاخر، واثاث عصري أنيق، مع تفاصيل خشبية راقية وأنيقة! هل وصلت بمخيلتك إلى هذا المزيج الرائع داخل منزل واحد؟

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة رائعة تتخطى حدود الخيال، في أرجاء منزل يحتضن الطبيعة بين جدران وأرضيته، وغرفه المصممة من الحجارة والأخشاب، في موقع استثنائي في سكلوبيرغ.

صمم المنزل أعيدت من ثلاث مستويات، مع منطقة سبا واسعة، وساونا وحوض استحمام ساخن، وصالة ومنطقة للياقة البدنية، وحديقة في الطابق السفلي. غرفة النوم مع خزانة وحمام الرئيسي، فضلا عن غرفة الضيوف المزودة بشرفة مطلة على حديقة الجانب الجنوبي.

ينقسم الطابق العلوي إلى منطقة معيشة، وغرفة لتناول الطعام، يمكن الوصول إليها من خلال الدرج المركزي المفتوح، مع جدار يحتضن الموقد، فيما تم فصل المطبخ المفتوح بصريا من منطقة المعيشة عن طريق خزانة المطبخ المصممة للمشروبات.

داخل هذا المنزل، نجد مزيج رائع من خامات طبيعية، حيث ألواح الحجر الطبيعي الخام في شرفة الطابق، وفي الداخل بأكمله من مستوى المدخل، حتى الحمام وغرفة النوم. كذلك نجد التجهيزات الخفيفة مع الألواح الخشبية التي تكمل لوحة الطبيعة. بالإضافة إلى الألواح الخشبية التي تتحد مع درجات من البورسلين لتقود الدرج إلى الطابق العلوي.

شاركنا جولتنا داخل منزل من الرخام والحجارة، من خلال 21 صورة تبرز تفاصيله الرائعة وديكوراته الفريدة!

1.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

2.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

3.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة السفرة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

4.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

5.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

6.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة السفرة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

8.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

9.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

10.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة السفرة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

11.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة السفرة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

12.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

13.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

14.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة المعيشة
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

15.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مسبح
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

16.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مسبح
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

17.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH غرفة نوم
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

19.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

18.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

20.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

21.

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH حمام
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
اللمسات الخشبية سر تميز وأناقة هذا المنزل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً