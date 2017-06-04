تعلم كيفية ترتيب الأثاث في مساحة صغيرة من هذا المنزل

المنازل الصغيرة أصبحت فرصة ذهبية لخبراء التصميم الداخلي، لإبراز مهاراتهم الإبداعية في القدرة على التغلب ضيق المساحات بحلول ابتكارية فريدة، والدقة في ترتيب قطع الاثاث بما يحقق أفضل استغلال للمساحة المتاحة، والحصول على أفضل نتيجة لمنزل أنيق يلبي احتياجات أسرة صغيرة من زوجين شابين.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في ولة مُلهمة داخل منزل صغير، مع ديكورات أنيقة واستغلال أمثل للمساحة المتاحة. شاركونا جولتنا لتعلم كيفية ترتيب الأثاث وتوظيف المساحات الصغيرة!
تتمتع غرفة المعيشة بإشراقة الأبيض، وأناقة الرمادي، مع دفء اللمسات الخشبية، في مزيج مثالي لمساحة صغيرة عصرية، اكتفت بأريكة مريحة تنتهي بشيزلونج للاسترخاء، وقد وضعت أمامها منضدة بيضاء لتقديم المشروبات أو بعض الوجبات الخفيفة أثناء الاستلقاء ومتابعة البرامج المفضلة في التلفاز الذي احتل الجدار المقابل، وقد وضعت أسفله منضدة خشبية بسيطة لتخزين ملحقات الشاشة المسطحة.
مستطيلات مع إطارات بيضاء مليئة بكلمات وعبارات تعكس طابع شخصي، وتُضفي لمسة بسيطة وأنيقة على الجدار الرمادي الصامت. الوسائد البيضاء مع الخطوط السوداء، إضافة جميلة ومريحة للأريكة. أما عن الخزانة البيضاء مع الخطوط الناعمة التي تقسمها إلى مستيطلات كبيرة، فهي إضافة وظيفية للغرفة، تقوم بدور ديكوري وتوفر مساحة تخزينية، إضافة إلى استغلال سطحها لترتيب وتنظيم بعض الأشياء.
بتصميم خشبي بسيط وضعت طاولة الطعام إلى جانب الشرفة، وقد أحيطت بأربع من الكاسي البيضاء والسوداء التي وضعت بشكل متعاكس لمضاعفة التناقض اللوني وتأثيره الجذاب. المصباح المتدلي فوق الطاولة وتصميم الجدار إلى جانبها، يصنعون مساحة خاصة لغرفة السفرة مع تقسيم بصري لا ينتقص من المساحة شبرًا واحدًا.
تتمتع طاولة الطعام بموقع مثالي يمنحها الإطلالة المميزة،والإشراقة القوية، إضافة إلى الهواء المتجدد المنعش، حيث تقع بين نافذة الشرفة ونافذة صغيرة تخص المطبخ، إضافة إلى كونها تتوسط المساحة بين غرفة المعيشة والمطبخ، مما يسمح بتناول الطعام في أجواء حميمية.
الجدار الحجري إلى جانب الطاول، والأحرف المضيئة التي تزينه تُضفي طابعًا عصريًا أنيقاء على تلك المساحة البسيطة، كما أنه يكمل اللوحة الطبيعية مع الأرضية الخشبية في مزيج مثالي دافئ.
يقع المطبخ خلف طاولة الطعام مباشرة، مع لون أبيض مُشرق وتصميم عصري يلبي الاحتياجات الأساسية على الرغم من صغر مساحته. صمم المطبخ من مستويين من الخزانات العلوية والسفلية، مع خزانات عمودية في الأطراف للمزيد من المساحات التخزينية.
التصميم على شكل حرف L، يحقق استغلال مثالي للمساحة المتاحة، ويوفر أكبر قدر من الخزانات ليبدو المطبخ نظيفًا ومرتبًا كما نراه في الصورة. اللمسات البسيطة كالجزء الخشبي فوق الخزانات العلوية، والقاعدة الخشبية، وأيضًا الغضاءات القوية أسفل الخزانات العلوية، تُضفي طابعًا مميزًا وانيقًا على هذا المطبخ الصغير.
اختلاف الأرضيات، حيث البلاطات السيراميكية في المطبخ، والأخشاب في غرفة المعيشة والسفرة، يمنح المطبخ مساحته المستقلة، ويدعم التقسيم البصري الذكي، كما أن اختيار السيراميك للمطبخ مثالي، لسهولة التنظيف خاصة مع ارتفاع احتمالات البقع والرتسبات أثناء عملية الطهي.
كثيرًا ما أكدنا في هوميفاي على فعالية اللون الأبيض في المساحات الصغيرة لمنحها الاتساع البصري، وهو ما يؤكده تصميم هذا الحمام المُشرق، مع إضاءات السقف التي تضاعف من إشراقته واتساعه. استغلال المساحة وتقسيمها يؤكدان على براعة المصمم، خاصة مع تلبية تلك المساحة الصغيرة للاحتياجات الأساسية، مع الاحتفاظ بالأناقة الجذابة. الكابينة الزجاجية، والخزانة أسفل الحوض، والسلال أسفلها، والرف أعلى المرحاض.. الكثير من المساحات التخزينية في مساحة صغيرة للغاية.
هل كنت تتوقع أن تلك المساحة الصغيرة يمكن توظيفها لاستيعاب مساحة خاصة للغسيل؟! استطاع المصمم ببراعة أن يوفر منفذ في الجدار لاستيعاب المغسلة وأيضًا خزانة لترتيب أدوات التنظيف وكل ما قد تحتاجة عملية الغسيل.
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