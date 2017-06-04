تعلم كيفية ترتيب الأثاث في مساحة صغيرة من هذا المنزل

المنازل الصغيرة أصبحت فرصة ذهبية لخبراء التصميم الداخلي، لإبراز مهاراتهم الإبداعية في القدرة على التغلب ضيق المساحات بحلول ابتكارية فريدة، والدقة في ترتيب قطع الاثاث بما يحقق أفضل استغلال للمساحة المتاحة، والحصول على أفضل نتيجة لمنزل أنيق يلبي احتياجات أسرة صغيرة من زوجين شابين.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في ولة مُلهمة داخل منزل صغير، مع ديكورات أنيقة واستغلال أمثل للمساحة المتاحة. شاركونا جولتنا لتعلم كيفية ترتيب الأثاث وتوظيف المساحات الصغيرة!