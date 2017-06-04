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20 باب أنيق لاتمام تصميم منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
ART COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
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التفاصيل تصنع الفارق.. قاعدة نؤمن بها في هوميفاي، حيث أن أكثر التصاميم أناقة ورقي لا يكتمل جمالها بدون تلك التفاصيل البسيطة، سواء كانت الإضاءة أو المزهريات، ربما الستائر أو المفروشات، إضافة إلى الأبواب،

تعد الأبواب جزء من ديكورات وزينة الجدران، والتي قد تتسبب في تشوه الجدار إذا لم يحسن اختيارها، لذا لابد من الدقة في اختيار المواد والألوان والتفاصيل بما يلائم البيئة المحيطة ويتناسق مع بالتة الألوان السائدة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بقائمة من 20 تصميم لأبواب أنيقة تلائم كافة الأنماط التصميمة. شاهدوهم معنا واختاروا ما يناسب أذواقكم وتصميمات منازلكم!

1. مع لوحة فنية.. ستتردد في عبوره إن لم ترى المقابض!

ART COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

2. سحر الأسود والتناقض اللوني مع المساحة المحيطة

homify Windows & doorsDoors خشب Black
homify

homify
homify
homify

3. إشراقةالأبيض مع التفاصيل الخشبية

Serie Imagin, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب Multicolored
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

4. مزيج الأخشاب والمرايا

Serie Imagin, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب Brown
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

5. خط من الزخارف الجذابة

Serie Imagin, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب Beige
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

6. أبيض بالكامل مع شرائط لامعة

Serie Imagin, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب White
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

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7. مع زخارف جانبية.. بسيط وأنيق

Serie Lacada, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب White
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

8. الخصوصية والأناقة معًأ

Carpintería integral en casa de pueblo, MUDEYBA S.L. MUDEYBA S.L. Windows & doorsDoors خشب Grey
MUDEYBA S.L.

MUDEYBA S.L.
MUDEYBA S.L.
MUDEYBA S.L.

9. البني الدافئ مع خطوط براقة لتقسيمات جذابة

Caserta Wenge Internal Door homify Windows & doorsDoors
homify

Caserta Wenge Internal Door

homify
homify
homify

10. تشطيب أنيق لتصميم خشبي مع مستطيل من الأكريليك

Portici Walnut Glazed Door Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Portici Walnut Glazed Door

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

11. مربعات من الأخشاب في تكوين دقيق

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors الخشب هندسيا Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

12. عودة إلى الماضي مع المربعات الزجاجية

Serie Carpintera, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب متين Wood effect
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

13. طابع كلاسيكي مع تفاصيل مذهبة

Serie Carpintera, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب متين Amber/Gold
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

14. الاكتفاء بأناقة الأخشاب الصامتة

Serie Carpintera, Puertas Castalla Puertas Castalla Windows & doorsDoors خشب متين Wood effect
Puertas Castalla

Puertas Castalla
Puertas Castalla
Puertas Castalla

15. تميز زجاجي مع الحفاظ على الخصوصية

Glastüren Rillenschliff Design, schoener-bauen24.de schoener-bauen24.de غرفة المعيشة
schoener-bauen24.de

schoener-bauen24.de
schoener-bauen24.de
schoener-bauen24.de

16. باب مرآة لدعم الاتساع البصري

Glastüren Rillenschliff Design, schoener-bauen24.de schoener-bauen24.de غرفة المعيشة
schoener-bauen24.de

schoener-bauen24.de
schoener-bauen24.de
schoener-bauen24.de

17. من الزجاج غير الشفاف

Linea Mìmesi , PIETRELLI PORTE PIETRELLI PORTE Windows & doorsDoors
PIETRELLI PORTE

PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE

18. انسيابي وأنيق ولامع

Linea Mìmesi , PIETRELLI PORTE PIETRELLI PORTE Windows & doorsDoors
PIETRELLI PORTE

PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE

19. بساطة رائعة مع سطح لامع وعاكس

Linea Mìmesi , PIETRELLI PORTE PIETRELLI PORTE Windows & doorsDoors
PIETRELLI PORTE

PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE

20. مع لون مميز يُغني عن التفاصيل

Linea Mìmesi , PIETRELLI PORTE PIETRELLI PORTE Windows & doorsDoors
PIETRELLI PORTE

PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE
PIETRELLI PORTE

لمزيد من التصميمات المميزة لأناقة منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 15 تصميم فندقي لحمامات مميزة

10 تصميمات مُلهمة لحمام حديث

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