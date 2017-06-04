20 باب أنيق لاتمام تصميم منزلك

التفاصيل تصنع الفارق.. قاعدة نؤمن بها في هوميفاي، حيث أن أكثر التصاميم أناقة ورقي لا يكتمل جمالها بدون تلك التفاصيل البسيطة، سواء كانت الإضاءة أو المزهريات، ربما الستائر أو المفروشات، إضافة إلى الأبواب،

تعد الأبواب جزء من ديكورات وزينة الجدران، والتي قد تتسبب في تشوه الجدار إذا لم يحسن اختيارها، لذا لابد من الدقة في اختيار المواد والألوان والتفاصيل بما يلائم البيئة المحيطة ويتناسق مع بالتة الألوان السائدة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بقائمة من 20 تصميم لأبواب أنيقة تلائم كافة الأنماط التصميمة. شاهدوهم معنا واختاروا ما يناسب أذواقكم وتصميمات منازلكم!