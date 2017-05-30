12 حيلة لغسيل الملابس بشكل أسرع وأكثر فاعلية

يجب توفير مساحة لتعليق وتجفيف الملابس في الشمس والهواء الطلق، فإن لم يكن في الشرفة فيمكنه أن يكون في فناء منزلك أو في داخل البيت باستخدام علاقات مثبته في الحوئط مع شرط وصول الهواء والشمس لها. إذا أردت أن تجعل الملابس البيضاء ناصعة البياض إحرص على أن تعطيها الفرصة لتأخذ قدر من أشعة الشمس.