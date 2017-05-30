12 حيلة لغسيل الملابس بشكل أسرع وأكثر فاعلية

أكثرنا لا يحب المهام المنزلية، من غسيل الصحون، كنس الأرضيات أو غسيل الملابس. ولما لا، فهي مهام متكررة وقد تكون مملة في الكثير من الأحيان ولكنها مهام يجب عملها لحياة أفضل وأكثر راحة. لذلك فمن المهم التعرف على بعض الحيل والتي ستسهل عليكم القيام بهذه المهام وتوفر عليكم أوقاتكم، وتمنع عنكم التوتر والقلق المصاحب لتأجيل هذه المهام الشاقة. فتعالوا نتعلم سوياً طرق أفضل وأسرع ل عملية غسيل الملابس..
يجب توفير مساحة لتعليق وتجفيف الملابس في الشمس والهواء الطلق، فإن لم يكن في الشرفة فيمكنه أن يكون في فناء منزلك أو في داخل البيت باستخدام علاقات مثبته في الحوئط مع شرط وصول الهواء والشمس لها. إذا أردت أن تجعل الملابس البيضاء ناصعة البياض إحرص على أن تعطيها الفرصة لتأخذ قدر من أشعة الشمس.
قم بغسلهم على مرحلتين، المرحلة الأولى باستخدام مياة ساخنة مع كوب من الخل الأبيض أما المرحلة التالية فهي باستخدام مياة ساخنة وكوب من بيكربونات الصوديوم. هذه الطريقة ستمكنك من التخلص من أي رواسب أو بواقي للمساحيق المستخدمة من قبل والتي من شأنها أي تضعف ألياف المناشف.
يمكنك عمل منعم للغسيل بنفسك بمواد طبيعية مختلفة عن الأنواع الصناعية والتي يكون بها محتويات ضارة قد تسبب الحساسية لأفراد أسرتك باستخدام 1 لتر من الخل و 10 نقاط من الزيت العطي المفضل لديك. قم بوضع 1 كوب في درج المسحوق مع كل غسلة
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