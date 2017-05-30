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12 حيلة لغسيل الملابس بشكل أسرع وأكثر فاعلية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify HouseholdHomewares
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أكثرنا لا يحب المهام المنزلية، من غسيل الصحون، كنس الأرضيات أو غسيل الملابس. ولما لا، فهي مهام متكررة وقد تكون مملة في الكثير من الأحيان ولكنها مهام يجب عملها لحياة أفضل وأكثر راحة. لذلك فمن المهم التعرف على بعض الحيل والتي ستسهل عليكم القيام بهذه المهام وتوفر عليكم أوقاتكم، وتمنع عنكم التوتر والقلق المصاحب لتأجيل هذه المهام الشاقة. فتعالوا نتعلم سوياً طرق أفضل وأسرع ل عملية غسيل الملابس..

1.​قم بوضع كل أغراض الغسيل في مكان واحد لتسهيل عملية الغسيل وتوفير الوقت، من أجهزة، مساحيق وسلال الغسيل

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

​2.لعمر أطول للملابس إحرص على قراءة التعليمات المرفقة مع الملابس فبعض الملابس تحتاج أن تجفف بحيث تكون معلقة في الهواء، البعض الآخر يحتاج أن يجفف على سطح مستوى، كما أن هناك عدد من الملابس والتي لا يمكن تجفيفها في المجفف الكهربائي

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

3.تجفيف الملابس بالتعليق

"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

يجب توفير مساحة لتعليق وتجفيف الملابس في الشمس والهواء الطلق، فإن لم يكن في الشرفة فيمكنه أن يكون في فناء منزلك أو في داخل البيت باستخدام علاقات مثبته في الحوئط مع شرط وصول الهواء والشمس لها. إذا أردت أن تجعل الملابس البيضاء ناصعة البياض إحرص على أن تعطيها الفرصة لتأخذ قدر من أشعة الشمس.

4.قم بتعليق مفتاح رموز الغسيل بالقرب من الغسالة ليسهل عليك مراجعته عند غسل القطع ذات التعليمات المختلفة

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

5.لتجديد المناشف القديمة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

قم بغسلهم على مرحلتين، المرحلة الأولى باستخدام مياة ساخنة مع كوب من الخل الأبيض أما المرحلة التالية فهي باستخدام مياة ساخنة وكوب من بيكربونات الصوديوم. هذه الطريقة ستمكنك من التخلص من أي رواسب أو بواقي للمساحيق المستخدمة من قبل والتي من شأنها أي تضعف ألياف المناشف.

6.​لتوفير المساحة في منزلك قم بوضع الغسالة والمجفف فوق بعضهم بشكل رأسي

Central Park Bathroom, New York City, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects غرفة الملابس خيزران
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

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7.قم بوضع نصف كوب من الملح مع الغسيل في حلة الغسل للحفاظ على ألوان الملابس ومنع تسربها وتبقعها

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

8.منعم ملابس طبيعي

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

يمكنك عمل منعم للغسيل بنفسك بمواد طبيعية مختلفة عن الأنواع الصناعية والتي يكون بها محتويات ضارة قد تسبب الحساسية لأفراد أسرتك باستخدام 1 لتر من الخل و 10 نقاط من الزيت العطي المفضل لديك. قم بوضع 1 كوب في درج المسحوق مع كل غسلة

9.​من المهم توفير سلة لتجميع الملابس التي تحتاج للغسيل

Disco laundry basket homify BathroomStorage Brown woven basket,laundry basket,bathroom,colourful basket
homify

Disco laundry basket

homify
homify
homify

10.إفصل ملابسك المختلفة حسب الخامات والألوان وحسب طريقة غسلك للملابس لتوفير الوقت عند الغسيل

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

​11.خصص بعض الوقت لكي ملابسك المغسولة لتوفير الوقت عند الحاجة إليها. فإحرص على استخدام البخار للتخلص من التجاعيد والكسرات. أيضاً كي الملابس الرطبة يكون أسهل من الملابس الجافة

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Balconies, verandas & terracesFurniture
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

12.​قم بطي الملابس المغسولة فور تجفيفها فلن تأخذ أكثر من عدة دقائق ولكنها ستزيح عنك عبئ التفكير في مهمة أخرى مؤجلة

Residential and Commercial Cleaning, Cleaning Services Pretoria Cleaning Services Pretoria
Cleaning Services Pretoria

Cleaning Services Pretoria
Cleaning Services Pretoria
Cleaning Services Pretoria

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منزل مساحته 70 متر صمم من الجمال والأناقة
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