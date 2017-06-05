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8 حيل ستوفر أموالك بتقليل الطاقة المستهلكة في الأجواء الحارة

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA IROTAMA, Cabas/Garzon Arquitectos Cabas/Garzon Arquitectos منازل
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استخدام وسائل طبيعية للتكيف مع البيئة ليس بالإمر الجديد فقط كانت العمارة القديمة تتبع بعض الأساليب للحصول على مباني ملائمة للأجواء الحارة. والتي ساهمت في جعل المباني ذات درجة حرارة أقل، بدون الكثير من الأموال أو استهلاك الطاقة. هذه الأيام يتجه أغلبنا لأسهل الحلول وهو استخدام التكيف الكهربائي ولكنه له أضرار وعوامل جانبية غير محبذة، أهمها زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة اسعار الفواتير بشكل كبير، كما أن له أضرار على البيئة الخارجية أيضاً.

هناك عدد من الحيل والأفكار والتي يمكنك تطبيقها في منزلك لتوفير أموالك واستهلاك طاقة أقل.

1.​الاستخدام بوعي

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - In Fire (com ventilação incorporada), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

من أكثر الحيل شيوعاً وأكثرها منطقية هو بإدراك أهمية غلق الأجهزة التي لا تحتاجها مع إزالة مقابسها. يمكنك ملاحظة الفارق وتوفير الكثير من الطاقة فقط باتباع هذه النصيحة.

2.​معالجة النوافذ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 إحرص عند تصميم بيتك أن تضيف كاسرات شمسية على النوافذ الشرقية والجنوبية لمنع تسرب الحرارة من خلال النوافذ. أيضاً من المهم عمل النوافذ من خامات محكمة الغلق مع إضافة شيش داخلي أو خارجي وأخيراً إضافة ستائر يمكن غلقها لمنع تسرب الحرارة إلى داخل البيت. وبالتالي كل ما ستحتاج إليه هو ضبط التكيف على درجة معقولة ولا تستهلك الكثير من الطاقة.

3.​إضاءة ليد

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors مطبخ
Circle Line Interiors

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

من المهم تغير لمبات إضاءة منزلك إلى لمبات ليد فهي تستهلك بمقدار 75% من الطاقة بالمقارنة باللمبات العادية كما أنها تعيش مدة أطول بمقدار 10 مرات. 

4.​أجهزة كهربائية ذكية

New Flat white range of fridge freezers Fisher Paykel Appliances Ltd KitchenAccessories & textiles
Fisher Paykel Appliances Ltd

New Flat white range of fridge freezers

Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd

إحرص على أن تكون أجهزة منزلك ذكية، فهناك علامة متعارف عليها في عالم الأجهزة الكهربية تأخذ شكل نجمة توفير الطاقة. هذه العلامة تدل على  أن الجهاز موفر في الطاقة. حيث أن هذه الأجهزة تعمل بأقل استهلاك للكهرباء كما أنها مصممة بشكل يقلل من الأضرار البيئية.

5.تعرف على أفضل الطرق للاستخدام

ELECTRODOMÉSTICOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca KitchenElectronics
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

عند استخدام غسالة الأطباق فمن الأفضل أن تملئها بالصحون عند كل غسلها بدلاً من تشغيلها أكثر من مرة. أيضاً قم بتقليل درجة الحرارة لـ30 بدلاً من 40 عند غسيل الملابس حيث أن المياة تكون ساخنة بالفعل، وهكذا.

6.عزل الحرارة على الحوائط والأسقف

CASA IROTAMA, Cabas/Garzon Arquitectos Cabas/Garzon Arquitectos منازل
Cabas/Garzon Arquitectos

Cabas/Garzon Arquitectos
Cabas/Garzon Arquitectos
Cabas/Garzon Arquitectos

من المهم عند تصميم بيتك الإهتمام باستخدام خامات عازلة للحرارة الخارجية عن بيتك بالإضافة لإضافة عوازل على الحوائط والأسقف فهو استثمار جيد لتوفير الطاقة لمدة زمنية كبيرة.

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7.​خلايا شمسية

Solar garden room Energy Space Ltd
Energy Space Ltd

Solar garden room

Energy Space Ltd
Energy Space Ltd
Energy Space Ltd

استغلال الطاقة الشمسية يعد أحد أكثر الطرق ذكاءاً بتركيب خلايا ضوئية واستغلال طاقة الشمس وخاصة في أشهر الصيف الحارة والتي تنتج طاقة كهربية متجددة.

8.إجلب الطبيعة لبيتك

Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca بلكونة أو شرفة
Studio di Architettura Manuela Zecca

Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca

وأخيراً فإن عنصر النباتات هو عنصر طبيعي ومهم، فبالإضافة لكونه عنصر جميل وبيئي فالأشجار في فنائك أو سطح منزلك تشارك في تظليل الواجهات وتقليل درجات الحرارة كما أنها تشارك في رفع نسبة الرطوبة في الجو عند استخدامها في داخل بيتك .

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