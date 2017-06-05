8 حيل ستوفر أموالك بتقليل الطاقة المستهلكة في الأجواء الحارة

استخدام وسائل طبيعية للتكيف مع البيئة ليس بالإمر الجديد فقط كانت العمارة القديمة تتبع بعض الأساليب للحصول على مباني ملائمة للأجواء الحارة. والتي ساهمت في جعل المباني ذات درجة حرارة أقل، بدون الكثير من الأموال أو استهلاك الطاقة. هذه الأيام يتجه أغلبنا لأسهل الحلول وهو استخدام التكيف الكهربائي ولكنه له أضرار وعوامل جانبية غير محبذة، أهمها زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة اسعار الفواتير بشكل كبير، كما أن له أضرار على البيئة الخارجية أيضاً.

هناك عدد من الحيل والأفكار والتي يمكنك تطبيقها في منزلك لتوفير أموالك واستهلاك طاقة أقل.