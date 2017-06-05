8 حيل ستوفر أموالك بتقليل الطاقة المستهلكة في الأجواء الحارة

استخدام وسائل طبيعية للتكيف مع البيئة ليس بالإمر الجديد فقط كانت العمارة القديمة تتبع بعض الأساليب للحصول على مباني ملائمة للأجواء الحارة. والتي ساهمت في جعل المباني ذات درجة حرارة أقل، بدون الكثير من الأموال أو استهلاك الطاقة. هذه الأيام يتجه أغلبنا لأسهل الحلول وهو استخدام التكيف الكهربائي ولكنه له أضرار وعوامل جانبية غير محبذة، أهمها زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة اسعار الفواتير بشكل كبير، كما أن له أضرار على البيئة الخارجية أيضاً.
هناك عدد من الحيل والأفكار والتي يمكنك تطبيقها في منزلك لتوفير أموالك واستهلاك طاقة أقل.
من أكثر الحيل شيوعاً وأكثرها منطقية هو بإدراك أهمية غلق الأجهزة التي لا تحتاجها مع إزالة مقابسها. يمكنك ملاحظة الفارق وتوفير الكثير من الطاقة فقط باتباع هذه النصيحة.
إحرص عند تصميم بيتك أن تضيف كاسرات شمسية على النوافذ الشرقية والجنوبية لمنع تسرب الحرارة من خلال النوافذ. أيضاً من المهم عمل النوافذ من خامات محكمة الغلق مع إضافة شيش داخلي أو خارجي وأخيراً إضافة ستائر يمكن غلقها لمنع تسرب الحرارة إلى داخل البيت. وبالتالي كل ما ستحتاج إليه هو ضبط التكيف على درجة معقولة ولا تستهلك الكثير من الطاقة.
من المهم تغير لمبات إضاءة منزلك إلى لمبات ليد فهي تستهلك بمقدار 75% من الطاقة بالمقارنة باللمبات العادية كما أنها تعيش مدة أطول بمقدار 10 مرات.
إحرص على أن تكون أجهزة منزلك ذكية، فهناك علامة متعارف عليها في عالم الأجهزة الكهربية تأخذ شكل نجمة توفير الطاقة. هذه العلامة تدل على أن الجهاز موفر في الطاقة. حيث أن هذه الأجهزة تعمل بأقل استهلاك للكهرباء كما أنها مصممة بشكل يقلل من الأضرار البيئية.
عند استخدام غسالة الأطباق فمن الأفضل أن تملئها بالصحون عند كل غسلها بدلاً من تشغيلها أكثر من مرة. أيضاً قم بتقليل درجة الحرارة لـ30 بدلاً من 40 عند غسيل الملابس حيث أن المياة تكون ساخنة بالفعل، وهكذا.
من المهم عند تصميم بيتك الإهتمام باستخدام خامات عازلة للحرارة الخارجية عن بيتك بالإضافة لإضافة عوازل على الحوائط والأسقف فهو استثمار جيد لتوفير الطاقة لمدة زمنية كبيرة.
استغلال الطاقة الشمسية يعد أحد أكثر الطرق ذكاءاً بتركيب خلايا ضوئية واستغلال طاقة الشمس وخاصة في أشهر الصيف الحارة والتي تنتج طاقة كهربية متجددة.
وأخيراً فإن عنصر النباتات هو عنصر طبيعي ومهم، فبالإضافة لكونه عنصر جميل وبيئي فالأشجار في فنائك أو سطح منزلك تشارك في تظليل الواجهات وتقليل درجات الحرارة كما أنها تشارك في رفع نسبة الرطوبة في الجو عند استخدامها في داخل بيتك .