الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تجنب هذه الاخطاء الثمانية في ديكور غرفة السفرة

Heba khlili Heba khlili
homify Dining roomTables
Loading admin actions …

يعتبر دائما الاهتمام بديكور الغرف بما يتناسب مع احتياجاتنا ورغباتنا امر مثير للاهتمام، حيث يمكننا عكس شخصيتنا في ديكور الغرف من خلال الألوان والأقمشة المستخدمة للأثاث والأشياء التي نشتريها لجعل المنزل الملجأ الأجمل والأكثر راحة.
تعتبر غرفة السفرة  مكان خاص في منزلنا، فهي مكان تتجمع فيه العائلة والأصدقاء لتناول الطعام والتمتع بتبادل الاحاديث، ولكن للأسف غالبا ما يتم التقليل من شأنها وننفق المزيد من الوقت على غرف المعيشة أو غرف النوم. هوميفاي يريد أن يساعدك على جعل غرفة السفرة الخاصة بك أكثر عملية وترحيبية، كما لدينا الكثير من مصممين الديكور الداخلي الذين يساعدوك قدر المستطاع.

في كتاب الأفكار هذا سنطلعك على 8 أخطاء يمكنك تجنبها عند ديكور غرف السفرة. لنتعرف عليها سويا!

1. غرف السفرة في الظلام

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

في بعض الأحيان يتم نفي منطقة تناول الطعام إلى مكان دون ما يكفي من الضوء الطبيعي، وهو أمر يبعث على الاكتئاب، فكما نرى في الصورة غرفة السفرة هذه من تصميم المصممون الداخليون HOLACASA الذين حافظوا على المنطقة مشرقة. لذلك حاول أن تبذل جهد لإتاحة المزيد من الضوء الطبيعي في غرفة الطعام، واذا لم يكن ذلك ممكن، يمكنك زيادة  سطوع وإشراق الغرفة باستخدام المرايا والإضاءة الإصطناعية لجلب غرفة الطعام من العصور المظلمة.

2. إضفاء الحياة للغرفة

Murale, Pracownia Projektowa Hanna Kłyk Pracownia Projektowa Hanna Kłyk KitchenTables & chairs
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk
Pracownia Projektowa Hanna Kłyk

هذا التصميم من قبل PRACOWNIA PROJEKTOWA HANNA KŁYK. للأسف قد يستخدم بعض الأشخاص منطقة تناول الطعام كمكان للتخزين دون الكثير من التفكير. إن إضفاء الحياة إلى منطقة تناول الطعام سيجعل الجميع يرغب بالبقاء على الطاولة لفترة أطول بدلا من تناول الطعام بسرعة في المطبخ. يمكنك التفكير في طرق أخرى لجلب الحياة لغرفة الطعام الخاصة بك مثل استخدام المزيد من الألوان أو الأزهار الطازجة في إناء.

3. أضواء على العشاء

homify Dining roomTables
homify

homify
homify
homify

يستخدم هذا التصميم من قبل PIANCA MOBILIARIO عدة مصابيح. قد يكون استخدام مصباح واحد متدلي من الأعلى مزعج وقاس، إما بسبب قربه من الطاولة الأمر الذي يجعل الحركة غير سهلة أو لأنه قد يؤذي العينين، لذلك ننصحك عزيزي القارئ باستخدام عدة مصابيح مثل أضواء القلادة في الصورة والمتدلية من السقف ولكن بمسافة مناسبة وبإضاءة خافتة. الملونة وذات التصميم المميز سيساعد على إضفاء لمسة ديكور جميلة.

4. رسمية جدا

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine غرفة السفرة
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

هذا التصميم من قبل CASA JOSEPHINE يخلق منطقة تناول طعام ممتعة وغير رسمية. يتم تزيين العديد من غرف الطعام كما لو كانت لملكة! وجود غرفة طعام رسمية بشكل مفرط أمر غير مريح، لذلك ننصحك بالحفاظ على غرفة طعام بسيطة وغير رسمية بحيث تكون مقبولة للأسرة والضيوف.

5. عدم وجود مساحة كافية

Dining, Temahome Temahome Dining roomCrockery & glassware
Temahome

Temahome
Temahome
Temahome

 TEMAHOME  يقوم تصميم مساحة الوافرة للغرف. إنه خطأ كبير أن يكون لديك غرفة طعام مع مساحة غير كافية لاستيعاب الجميع بشكل مريح، هذا يعني أنه عليك إما اخذ أثاث خارجا أو نقل منطقة تناول الطعام إلى مساحة أكبر، أو تصغير الطاولة. وجود مساحة كافية يخلق تدفق في الغرفة بأكملها. ولن تضطر إلى التزاحم في المقاعد!

6. طاولة طعام كسطح تقطيع

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم من قبل BAAS-KLEINBLOESEM  يخلق منطقة طعام فريدة من نوعها. إذا كان لديك طاولة طعام بشكل سطح تقطيع تبدو، فانه لا أحد يريد الجلوس في غرفة بهذا التصميم. في حال كانت لديك هذه الطاولة يمكنك أن تجد الكثير من الطرق لجلب شخصيتك وأسلوب خاص لمساحة تناول الطعام، من خلال استخدام المزيد من الألوان مع مزيج انتقائي من الكراسي وسجادة مريحة لتجنب النظر للطاولة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. كراسي غير مريحة

Essgruppen - HAAS Möbel, Wohndesign Maierhofer Wohndesign Maierhofer Dining roomChairs & benches
Wohndesign Maierhofer

Wohndesign Maierhofer
Wohndesign Maierhofer
Wohndesign Maierhofer

 يستخدم WOHNDESIGN MAIERHOFER الأثاث المريح في التصميم. الكثير من الناس عن طريق الخطأ يقومون بشراء أثاث لغرفة الطعام التي تبدو جميلة ولكنها ليست مريحة، وبالتالي سيكون من الصعب الاستمتاع بتناول وجبة مريحة ولن تتحمل الجلوس لفترة أطول من 15 دقيقة! تأكد من اختيار قطع مريحة وكراسي مناسبة لارتفاع الطاولة.

8. عدم الثقة برغباتك ومتابعة حدسك

La elegancia personificada, LUZIO LUZIO Dining roomAccessories & decoration
LUZIO

LUZIO
LUZIO
LUZIO

 أنت الخبير الوحيد في ما تحتاجه في غرفة السفرة. لذلك اتبع حدسك وقم بتصميم المساحة التي ستحب قضاء الوقت فيها مع أحبائك.

لذلك تذكر أن تتجنب هذه الأخطاء التي يمكن أن تكون غرفة الطعام مصممة بشكل جيد على حياتك اليومية.

اقرأ أيضا 32 سفرة خارجية مختلفة التصاميم

25 تصميم لغرف سفرة تستحق التقليد
هل وقعت في أحد هذه الأخطاء؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً