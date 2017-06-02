تجنب هذه الاخطاء الثمانية في ديكور غرفة السفرة

يعتبر دائما الاهتمام بديكور الغرف بما يتناسب مع احتياجاتنا ورغباتنا امر مثير للاهتمام، حيث يمكننا عكس شخصيتنا في ديكور الغرف من خلال الألوان والأقمشة المستخدمة للأثاث والأشياء التي نشتريها لجعل المنزل الملجأ الأجمل والأكثر راحة.
تعتبر غرفة السفرة مكان خاص في منزلنا، فهي مكان تتجمع فيه العائلة والأصدقاء لتناول الطعام والتمتع بتبادل الاحاديث، ولكن للأسف غالبا ما يتم التقليل من شأنها وننفق المزيد من الوقت على غرف المعيشة أو غرف النوم. هوميفاي يريد أن يساعدك على جعل غرفة السفرة الخاصة بك أكثر عملية وترحيبية، كما لدينا الكثير من مصممين الديكور الداخلي الذين يساعدوك قدر المستطاع.
في كتاب الأفكار هذا سنطلعك على 8 أخطاء يمكنك تجنبها عند ديكور غرف السفرة. لنتعرف عليها سويا!
في بعض الأحيان يتم نفي منطقة تناول الطعام إلى مكان دون ما يكفي من الضوء الطبيعي، وهو أمر يبعث على الاكتئاب، فكما نرى في الصورة غرفة السفرة هذه من تصميم المصممون الداخليون HOLACASA الذين حافظوا على المنطقة مشرقة. لذلك حاول أن تبذل جهد لإتاحة المزيد من الضوء الطبيعي في غرفة الطعام، واذا لم يكن ذلك ممكن، يمكنك زيادة سطوع وإشراق الغرفة باستخدام المرايا والإضاءة الإصطناعية لجلب غرفة الطعام من العصور المظلمة.
هذا التصميم من قبل PRACOWNIA PROJEKTOWA HANNA KŁYK. للأسف قد يستخدم بعض الأشخاص منطقة تناول الطعام كمكان للتخزين دون الكثير من التفكير. إن إضفاء الحياة إلى منطقة تناول الطعام سيجعل الجميع يرغب بالبقاء على الطاولة لفترة أطول بدلا من تناول الطعام بسرعة في المطبخ. يمكنك التفكير في طرق أخرى لجلب الحياة لغرفة الطعام الخاصة بك مثل استخدام المزيد من الألوان أو الأزهار الطازجة في إناء.
يستخدم هذا التصميم من قبل PIANCA MOBILIARIO عدة مصابيح. قد يكون استخدام مصباح واحد متدلي من الأعلى مزعج وقاس، إما بسبب قربه من الطاولة الأمر الذي يجعل الحركة غير سهلة أو لأنه قد يؤذي العينين، لذلك ننصحك عزيزي القارئ باستخدام عدة مصابيح مثل أضواء القلادة في الصورة والمتدلية من السقف ولكن بمسافة مناسبة وبإضاءة خافتة. الملونة وذات التصميم المميز سيساعد على إضفاء لمسة ديكور جميلة.
هذا التصميم من قبل CASA JOSEPHINE يخلق منطقة تناول طعام ممتعة وغير رسمية. يتم تزيين العديد من غرف الطعام كما لو كانت لملكة! وجود غرفة طعام رسمية بشكل مفرط أمر غير مريح، لذلك ننصحك بالحفاظ على غرفة طعام بسيطة وغير رسمية بحيث تكون مقبولة للأسرة والضيوف.
TEMAHOME يقوم تصميم مساحة الوافرة للغرف. إنه خطأ كبير أن يكون لديك غرفة طعام مع مساحة غير كافية لاستيعاب الجميع بشكل مريح، هذا يعني أنه عليك إما اخذ أثاث خارجا أو نقل منطقة تناول الطعام إلى مساحة أكبر، أو تصغير الطاولة. وجود مساحة كافية يخلق تدفق في الغرفة بأكملها. ولن تضطر إلى التزاحم في المقاعد!
هذا التصميم من قبل BAAS-KLEINBLOESEM يخلق منطقة طعام فريدة من نوعها. إذا كان لديك طاولة طعام بشكل سطح تقطيع تبدو، فانه لا أحد يريد الجلوس في غرفة بهذا التصميم. في حال كانت لديك هذه الطاولة يمكنك أن تجد الكثير من الطرق لجلب شخصيتك وأسلوب خاص لمساحة تناول الطعام، من خلال استخدام المزيد من الألوان مع مزيج انتقائي من الكراسي وسجادة مريحة لتجنب النظر للطاولة.
يستخدم WOHNDESIGN MAIERHOFER الأثاث المريح في التصميم. الكثير من الناس عن طريق الخطأ يقومون بشراء أثاث لغرفة الطعام التي تبدو جميلة ولكنها ليست مريحة، وبالتالي سيكون من الصعب الاستمتاع بتناول وجبة مريحة ولن تتحمل الجلوس لفترة أطول من 15 دقيقة! تأكد من اختيار قطع مريحة وكراسي مناسبة لارتفاع الطاولة.
أنت الخبير الوحيد في ما تحتاجه في غرفة السفرة. لذلك اتبع حدسك وقم بتصميم المساحة التي ستحب قضاء الوقت فيها مع أحبائك.
لذلك تذكر أن تتجنب هذه الأخطاء التي يمكن أن تكون غرفة الطعام مصممة بشكل جيد على حياتك اليومية.
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