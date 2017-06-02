تجنب هذه الاخطاء الثمانية في ديكور غرفة السفرة

يعتبر دائما الاهتمام بديكور الغرف بما يتناسب مع احتياجاتنا ورغباتنا امر مثير للاهتمام، حيث يمكننا عكس شخصيتنا في ديكور الغرف من خلال الألوان والأقمشة المستخدمة للأثاث والأشياء التي نشتريها لجعل المنزل الملجأ الأجمل والأكثر راحة.

تعتبر غرفة السفرة مكان خاص في منزلنا، فهي مكان تتجمع فيه العائلة والأصدقاء لتناول الطعام والتمتع بتبادل الاحاديث، ولكن للأسف غالبا ما يتم التقليل من شأنها وننفق المزيد من الوقت على غرف المعيشة أو غرف النوم. هوميفاي يريد أن يساعدك على جعل غرفة السفرة الخاصة بك أكثر عملية وترحيبية، كما لدينا الكثير من مصممين الديكور الداخلي الذين يساعدوك قدر المستطاع.

في كتاب الأفكار هذا سنطلعك على 8 أخطاء يمكنك تجنبها عند ديكور غرف السفرة. لنتعرف عليها سويا!