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20 نموذج لأبواب خارجية فاخرة ترحب بزائريك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Réinvention / La Cadière d'Azur , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
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مدخل المنزل هو أول انطباع عن منزلك لدى زائريك، وأول طريقة للترحيب بهم بحرارة، وإن كنت قد اخترت الترحيب بهم بطريقة أنيقة وفاخرة تجعلهم يتشوقون لرؤية داخل المنزل بعد إبهارهم بالمدخل، فأنت في المكان الصحيح!

مدخل المنزل يتكون من عدة عناصر يمكن توظيفها لتحقيق الاستقبال الفاخر والترحيب الأنيق المبهر، من بينها الجدران والإضاءات الخارجية، بضعة نباتات أو حديقة صغيرة، ولكن الأهم.. ذلك الباب الذي يقود الطريق إلى داخل المنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 20 نموذج  رائع لـ أبواب المنزل الخارجية، التي تناسب مختلف الأنماط التصميمة، وتستقبل زائريك بالترحاب، وتجذب أنظارهم تشوقًا لرؤية داخل المنزل. شاهدهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وتصميم منزلك!

1. خطوط خشبية متتالية تغطي الباب الزجاجي للاستمتاع بنمط البحر المتوسط

Réinvention / La Cadière d'Azur , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

2. لوح خشبي كبير بلون بني داكن مع جانب زجاجي شبه شفاف.. أنيق وبسيط

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos شبابيك
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

3. بلون العسل المُشرق وسطح لامع.. النباتات تبرز جماله بوضوح

Modena Oak Side Panel Door Set Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors
Modern Doors Ltd

Modena Oak Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

4. من اربع أجزاء.. الأطراف زجاجية والمنتصف خشبي بمظهر طبيعي أنيق

homify أبواب
homify

homify
homify
homify

5. اثنين من الابواب مع مقابض كبيرة لمظهر كلاسيكي فاخر

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

6. يسمح بنفاذ الضوء دون انتقاص الخصوصية.. مثالي وجذاب

Casa Barrancas, Ezequiel Farca Ezequiel Farca شبابيك
Ezequiel Farca

Ezequiel Farca
Ezequiel Farca
Ezequiel Farca

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7. هيكل معدني مع مقبض كبير لإطلالة عصرية ومظهر قوي

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

8. تصميم خشبي مع رسومات ملونة يُضفي بعض المرح على الاستقبال الفاخر

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl أبواب خشبية
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

9. مزيج الأخشاب والمعدن والمرايا.. عصري للغاية

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

10. مظهر صلب يوحي بالأمان والفخامة لاستقبال مهيب

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

11. أناقة الأسود وسط الجدار الحجري بالنغمات البنية المُشرقة

homify Windows & doorsDoors الألومنيوم / الزنك Black
homify

homify
homify
homify

12. نغمة برتقالية أنيقة تليق بالجدار الرملي.. الإضاءة تزيده جمالًا!

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

13. مع مربعات زجاجية شبه شفافة.. الخصوصية والأناقة معًا

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

14.

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

15. تصميم بسيط يترك المجال أمام الجدار الصخري للإبهار

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

16. مع ألواح تبدو زجاجية ولكنها عاكسة كالمرايا

homify Windows & doorsDoors الألومنيوم / الزنك Grey
homify

homify
homify
homify

17. نغمة برتقالية جريئة وخطوط انسيابية لإطلالة شبابية عصرية أنيقة

homify Windows & doorsDoors الألومنيوم / الزنك Orange
homify

homify
homify
homify

18. مظهر كلاسيكي يليق بمنزل ريفي فاخر

homify Windows & doorsDoors الألومنيوم / الزنك Grey
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات الأبواب التي تزيد منزلك تألقًا وجمالًا، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 20 باب أنيق لاتمام تصميم منزلك

19. مع شرعات في المنتصف لترحيب دافئ يعود بنا إلى الماضي

homify Windows & doorsDoors الألومنيوم / الزنك Green
homify

homify
homify
homify

20. بلون أصفر خالي من التفاصيل فيما عدا مقبض معدني كبير.. أنيق ببساطة

homify Windows & doorsDoors الألومنيوم / الزنك Yellow
homify

homify
homify
homify
8 ألوان تنسجم في جمال وأناقة مع اللون البني

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