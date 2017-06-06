20 نموذج لأبواب خارجية فاخرة ترحب بزائريك

مدخل المنزل هو أول انطباع عن منزلك لدى زائريك، وأول طريقة للترحيب بهم بحرارة، وإن كنت قد اخترت الترحيب بهم بطريقة أنيقة وفاخرة تجعلهم يتشوقون لرؤية داخل المنزل بعد إبهارهم بالمدخل، فأنت في المكان الصحيح!

مدخل المنزل يتكون من عدة عناصر يمكن توظيفها لتحقيق الاستقبال الفاخر والترحيب الأنيق المبهر، من بينها الجدران والإضاءات الخارجية، بضعة نباتات أو حديقة صغيرة، ولكن الأهم.. ذلك الباب الذي يقود الطريق إلى داخل المنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 20 نموذج رائع لـ أبواب المنزل الخارجية، التي تناسب مختلف الأنماط التصميمة، وتستقبل زائريك بالترحاب، وتجذب أنظارهم تشوقًا لرؤية داخل المنزل. شاهدهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وتصميم منزلك!