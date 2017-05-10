17 تصميم فريد ومختلف للكراسي

الكراسي ليست عبارة عن مكان للجلوس فقط، بل هي قطعة فنية مميزة في أي غرفة تضيف شخصية ونمط مختلف إلى الغرفة، وأحيانًا يكون الكرسي هو محط أنظار كل من فيها والعنصر الرئيسي في تصميمها، سواء كانت مصنوعة من الجلد أو الخشب أو القماش أو الخوص أو أي مادة أخرى تقدم لكم هوميفاي مجموعة مختلفة ومتنوعة من التصميمات المبتكرة للكراسي، والتي يعبّر كل واحد منها على شخصية وطريقة مختلفة في التصميم.
تصميم كلاسيكي بولندي للمصمم الأسطوري تشيروسكي والذي أحدث ثورة في تصميمات الكراسي العصرية والحديثة، ويرجع هذا التصميم للعام 1962 وحجم مبيعاته لا يقل مع الزمن، يمكن استخدامه في جميع الغرف ويمكنك تغيير ألوان الأقمشة لتتناسب مع تصميم الغرفة الموضوع بها، يتميز هذا التصميم بأنه يجمع بين الكلاسيكية والعصرية وبذلك يتناغم مع أنماط متعددة من التصميم.
هذا الكرسي يشبه التصميم السابق بطريقةٍ ما، فهو يجمع أيضًا بين روح الكلاسيكية في قاعدته وهيكله، والروح العصرية في الفرش والتنجيد والألوان.
الكراسي المصنوعة من القماش ومنجّدة بمواد مريحة للجسم أو كما يطلق عليها Bean bag هي موضة العصر، ممتازة في غرف الأطفال والشباب وغرف المعيشة واختيار الألوان المبهجة فيها يضيف إلى الغرف روح مرحة ونشيطة.
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للوهلة الأولى عند النظر لهذا التصميم ستلاحظ وجود ظل للكرسي من الأسفل، ولكن هل توقعت أن هذا الظل هو جزء من هيكل الكرسي؟!
طريقة مبتكرة في التصميم واستخدام لونين مختلفين في تصميم كرسي واحد، تصميم معدني بسيط ومميز يصلح بشدة للاستخدام في الغرف العصرية والمينيمال.
من التصميمات المميزة للكراسي هذا الشكل الذي يشبه البيضة بقاعدة قصيرة مع بوف مصاحب له بنفس الخامة واللون والارتفاع، كرسي مريح وأنيق وله شكل عتيق وكلاسيكي يتناغم بشكل رائع مع التصميمات العصرية، له ألوان مختلفة ورغم أن أصل التصميم يعود إلى العام 1958 إلا أنه لا يزال محتفظًا بأناقته وجودته إلى يومنا هذا!
وكأنك تقع في أحضان هذا الكرسي عندما تجلس عليه، يتميز بتصميمه الفريد للظهر الذي يسمح للفقرات بالراحة والاسترخاء والتمدد بزاوية صحية، مع أرجل خشبية ومساند للذراعين ووسادة صغيرة تزينه بنفس اللون والخامة.
تصميم عصري يصلح في غرف المعيشة والنوم، اختيار الأقمشة المناسبة من أسباب نجاح هذا التصميم المميز.
عندما نرى هذا التصميم نتذكر على الفور الشواطيء والعطلات والجلوس في شرفة الشاليه، يظل هذا التصميم مميز وأنيق في المساحات المفتوحة على الهواء الخارجي، مزيج من الجلد والمعدن ليظهر لنا بالنهاية في تصميم فريد.
تنجيد من الجلد مع مساند منحنية للذراعين وأرجل خشبية، تصميم يعود إلى القرن 18 ولا يزال محتفظًا بجماله وأناقته في غرف المعيشة والاستقبال الكلاسيكية الفاخرة.
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إطار نحاسي مع قاعدة وظهر من الجلد بتصميم يشبه الفراشة يعطينا بالنهاية كرسي مميز ريفي الطبع يمكنه إضافة الدفء لأي تصميم عصري.
الاحتفاظ بالطابع الفني الجريء عند تصميم كرسي تضعه في غرفتك الخاصة سيعطي شخصية مميزة لك على الدوام، يمكنك الاستمتاع بأي لون وأي تشكيلة من الفنون على كرسيك باختيار أقمشة مناسبة لذوقك.
إن كنت تبحث عن تصميم شبابي مختلف ومبتكر وغير معتاد فهذه الكراسي ستفي بالغرض، استخدام المعدن المشكل يدويًا في تصميم مجموعة من الكراسي الملونة بأشكال مختلفة مثالي في الشرفات والحدائق والأماكن المفتوحة ذات الطابع الشبابي والعصري.
أنيق وراقي بنمط كلاسيكي، يتوفر دائمًا في ألوان أحادية مثل الأبيض والأسود وهذا يضمن له الحفاظ على رقيه وشكله الرسمي.
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