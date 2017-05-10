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17 تصميم فريد ومختلف للكراسي

Eman Rifaat Eman Rifaat
Dutch Design Chair, Dutch Design Brand Dutch Design Brand
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الكراسي ليست عبارة عن مكان للجلوس فقط، بل هي قطعة فنية مميزة في أي غرفة تضيف شخصية ونمط مختلف إلى الغرفة، وأحيانًا يكون الكرسي هو محط أنظار كل من فيها والعنصر الرئيسي في تصميمها، سواء كانت مصنوعة من الجلد أو الخشب أو القماش أو الخوص أو أي مادة أخرى تقدم لكم هوميفاي مجموعة مختلفة ومتنوعة من التصميمات المبتكرة للكراسي، والتي يعبّر كل واحد منها على شخصية وطريقة مختلفة في التصميم.

1- كرسي 366

366 Concept furniture, 366 Concept Design & Lifestyle 366 Concept Design & Lifestyle Office spaces & stores
366 Concept Design &amp; Lifestyle

366 Concept Design & Lifestyle
366 Concept Design &amp; Lifestyle
366 Concept Design & Lifestyle

تصميم كلاسيكي بولندي للمصمم الأسطوري تشيروسكي والذي أحدث ثورة في تصميمات الكراسي العصرية والحديثة، ويرجع هذا التصميم للعام 1962 وحجم مبيعاته لا يقل مع الزمن، يمكن استخدامه في جميع الغرف ويمكنك تغيير ألوان الأقمشة لتتناسب مع تصميم الغرفة الموضوع بها، يتميز هذا التصميم بأنه يجمع بين الكلاسيكية والعصرية وبذلك يتناغم مع أنماط متعددة من التصميم. 

2- تصميم متعدد الأنماط

Lungsod Collection, bococo bococo Living roomAccessories & decoration
bococo

Lungsod Collection

bococo
bococo
bococo

هذا الكرسي يشبه التصميم السابق بطريقةٍ ما، فهو يجمع أيضًا بين روح الكلاسيكية في قاعدته وهيكله، والروح العصرية في الفرش والتنجيد والألوان. 

3- مريح ومبهج

Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة الاطفال
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

الكراسي المصنوعة من القماش ومنجّدة بمواد مريحة للجسم أو كما يطلق عليها Bean bag هي موضة العصر، ممتازة في غرف الأطفال والشباب وغرف المعيشة واختيار الألوان المبهجة فيها يضيف إلى الغرف روح مرحة ونشيطة. 

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4- خدعة بصرية

Stainless Steel Shadow Chair Duffy London KitchenTables & chairs
Duffy London

Stainless Steel Shadow Chair

Duffy London
Duffy London
Duffy London

للوهلة الأولى عند النظر لهذا التصميم ستلاحظ وجود ظل للكرسي من الأسفل، ولكن هل توقعت أن هذا الظل هو جزء من هيكل الكرسي؟! 

طريقة مبتكرة في التصميم واستخدام لونين مختلفين في تصميم كرسي واحد، تصميم معدني بسيط ومميز يصلح بشدة للاستخدام في الغرف العصرية والمينيمال. 

5- على شكل بيضة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من التصميمات المميزة للكراسي هذا الشكل الذي يشبه البيضة بقاعدة قصيرة مع بوف مصاحب له بنفس الخامة واللون والارتفاع، كرسي مريح وأنيق وله شكل عتيق وكلاسيكي يتناغم بشكل رائع مع التصميمات العصرية، له ألوان مختلفة ورغم أن أصل التصميم يعود إلى العام 1958 إلا أنه لا يزال محتفظًا بأناقته وجودته إلى يومنا هذا! 

6- تصميم من الجلد الطبيعي

Greene Street Loft, Slade Architecture Slade Architecture مكتب عمل أو دراسة
Slade Architecture

Greene Street Loft

Slade Architecture
Slade Architecture
Slade Architecture

وكأنك تقع في أحضان هذا الكرسي عندما تجلس عليه، يتميز بتصميمه الفريد للظهر الذي يسمح للفقرات بالراحة والاسترخاء والتمدد بزاوية صحية، مع أرجل خشبية ومساند للذراعين ووسادة صغيرة تزينه بنفس اللون والخامة.

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7- معدن مع القماش

Dutch Design Chair, Dutch Design Brand Dutch Design Brand
Dutch Design Brand

Dutch Design Brand
Dutch Design Brand
Dutch Design Brand

تصميم عصري يصلح في غرف المعيشة والنوم، اختيار الأقمشة المناسبة من أسباب نجاح هذا التصميم المميز. 

8- تصميم مكسيكي

Leather Acapulco chair Ocho Workshop Living roomStools & chairs
Ocho Workshop

Leather Acapulco chair

Ocho Workshop
Ocho Workshop
Ocho Workshop

عندما نرى هذا التصميم نتذكر على الفور الشواطيء والعطلات والجلوس في شرفة الشاليه، يظل هذا التصميم مميز وأنيق في المساحات المفتوحة على الهواء الخارجي، مزيج من الجلد والمعدن ليظهر لنا بالنهاية في تصميم فريد. 

9- إذا كنت تبحث عن الاسترخاء في منزلك فما عليك سوى الحصول على هذا التصميم الرائع في منزلك والمرفق معه بوف صغير لتستخدمه في رفع قدميك والحصول على جلسة مريحة متكاملة.

Apartamento Itaim, Lore Arquitetura Lore Arquitetura Living roomStools & chairs
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

10- الجلود اللامعة

Chesterfield Armchair from LOCUS HABITAT Locus Habitat Living roomSofas & armchairs
Locus Habitat

Chesterfield Armchair from LOCUS HABITAT

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

تنجيد من الجلد مع مساند منحنية للذراعين وأرجل خشبية، تصميم يعود إلى القرن 18 ولا يزال محتفظًا بجماله وأناقته في غرف المعيشة والاستقبال الكلاسيكية الفاخرة.

11- هنا نرى مزيج من الألوان في كراسي بلاستيكية بأرجل خشبية، والرائع في هذه الغرفة وجود كرسي خشبي مغطى بقماش من الفرو الناعم، هل رأيتم مثله من قبل؟!

OUTONO E INVERNO, Entre Led e Design Entre Led e Design Living roomStools & chairs خشب Multicolored
Entre Led e Design

Entre Led e Design
Entre Led e Design
Entre Led e Design

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12- الكرسي الفراشة!

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة المعيشة
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

إطار نحاسي مع قاعدة وظهر من الجلد بتصميم يشبه الفراشة يعطينا بالنهاية كرسي مميز ريفي الطبع يمكنه إضافة الدفء لأي تصميم عصري.

13- لوحة فنية

Yoo Home homify Living roomSofas & armchairs
homify

Yoo Home

homify
homify
homify

الاحتفاظ بالطابع الفني الجريء عند تصميم كرسي تضعه في غرفتك الخاصة سيعطي شخصية مميزة لك على الدوام، يمكنك الاستمتاع بأي لون وأي تشكيلة من الفنون على كرسيك باختيار أقمشة مناسبة لذوقك. 

14- تشكيلة من الأسلاك

Aram Gallery homify
homify

Aram Gallery

homify
homify
homify

إن كنت تبحث عن تصميم شبابي مختلف ومبتكر وغير معتاد فهذه الكراسي ستفي بالغرض، استخدام المعدن المشكل يدويًا في تصميم مجموعة من الكراسي الملونة بأشكال مختلفة مثالي في الشرفات والحدائق والأماكن المفتوحة ذات الطابع الشبابي والعصري. 

15- لون واحد

CASA 505 , Esquiliano Arqs Esquiliano Arqs غرفة المعيشة
Esquiliano Arqs

Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs

أنيق وراقي بنمط كلاسيكي، يتوفر دائمًا في ألوان أحادية مثل الأبيض والأسود وهذا يضمن له الحفاظ على رقيه وشكله الرسمي. 

16- اختيار ركاسي السفرة يجب أن يتناغم مع تصميم الطاولة، وهذا المثال هو ما يطبق القاعدة بحذافيرها.

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Intense mobiliário e interiores

Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores

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17- هيكل الكرسي بالكامل مصنوع من خشب البلوط، تصميم يناسب محبي وعشّاق الأخشاب الطبيعية.

RIG CHAIR ROARHIDE Industrial designs Dining roomChairs & benches
ROARHIDE Industrial designs

RIG CHAIR

ROARHIDE Industrial designs
ROARHIDE Industrial designs
ROARHIDE Industrial designs
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