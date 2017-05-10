17 تصميم فريد ومختلف للكراسي

للوهلة الأولى عند النظر لهذا التصميم ستلاحظ وجود ظل للكرسي من الأسفل، ولكن هل توقعت أن هذا الظل هو جزء من هيكل الكرسي؟!

طريقة مبتكرة في التصميم واستخدام لونين مختلفين في تصميم كرسي واحد، تصميم معدني بسيط ومميز يصلح بشدة للاستخدام في الغرف العصرية والمينيمال.