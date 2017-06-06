8 مطابخ رائعة بمساحة 12 متر مربع

عندما يتعلق الأمر بتصميم مطبخ تعتبر مساحة 22 قدم مربع هي مساحة سخية من الفضاء. حيث يمكنك تصميمه بعدة تصاميم وعلى حسب احتياجاتك! يمكنك إنشاء بيئة دافئة ووظيفية التي تمنحك حرية الإبداع والتفنن في مساحة الطبخ!

لذلك، دعونا نستوحي من اقتراحات المختصين في هوميفاي ونكتشف 8 مطابخ رائعة بمساحة اقل من 22 قدم مربع. سترى كم هي جميلة وأنيقة.