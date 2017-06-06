8 مطابخ رائعة بمساحة 12 متر مربع

عندما يتعلق الأمر بتصميم مطبخ تعتبر مساحة 22 قدم مربع هي مساحة سخية من الفضاء. حيث يمكنك تصميمه بعدة تصاميم وعلى حسب احتياجاتك! يمكنك إنشاء بيئة دافئة ووظيفية التي تمنحك حرية الإبداع والتفنن في مساحة الطبخ!
لذلك، دعونا نستوحي من اقتراحات المختصين في هوميفاي ونكتشف 8 مطابخ رائعة بمساحة اقل من 22 قدم مربع. سترى كم هي جميلة وأنيقة.
إذا كنت تحب الألوان، ستقع بالتأكيد في حب هذا المطبخ المبهج بنغماته الحمراء الجريئة. هذا المطبخ الحديث يتميز باستخدام وظيفي فعال للمساحة.
تم تزيين هذا المطبخ الريفي الأنيق بتصميم متطور جدا مع لمسات ريفية، بما في ذلك الأرضية الخشبية الدافئة. الثريا من النمط العتيق أما الضوء الطبيعي أعطى الإشراق المهم والمناسب للمطبخ بطريقة. هذا المطبخ هو مثالي ليس للمنزل الريفي إنما أيضا للمنازل المعاصرة!
يمكن لمطبخ بمساحة 22 قدم مربع أن يمتد أيضا بشكل طولي وضيق. ومن هنا ستعرف قدرة خبراء التصميم في قدرتهم على تصميم مطبخ طولي وضيق بطريقة عملية ووظيفية بحيث لا يبدو أي فوضى أو ازدحام.
مع جزيرة مطبخ كبيرة كيف لا تقع في الحب مع هذه المساحة؟ يتميز هذا المطبخ ذو الطراز الصناعي بجميع أنواع الظلال الرمادي كما يتميز بجزيرة كبيرة في منتصف المساحة من المرمر الفاخر. تكوين وظيفي مثالي للعائلات الكبيرة.
إذا كنت تفضل أن يكون لديك أكثر مساحة أكبر في وسط المطبخ، اختر جزيرة مطبخ أصغر. في هذا التصميم، يمكننا أن نرى كيف تعمل جزيرة المطبخ الصغيرة بشكل جميل في المطبخ على النمط الصناعي. عززت الألوان الهادئة والضوء الطبيعي من التصميم الجميل والواسع.
في هذا المطبخ، يمكننا أن نرى كيف عملت النوافذ الكبيرة على تعزيز منطقة الطهي وساعدت في تهوية جيدة وإضاءة مناسبة، بالمقابل نرى جزيرة المطبخ الكبيرة بتصميم وظيفي وأنيق.
هذا المطبخ الحديث والوظيفي مثير للإعجاب للغاية، مع تركيبه أنيقة ومزيج متناغم بين الإضاءة والظلال. المصابيح المعلقة المزدوجة تظهر أسلوب وظيفي!
إذا كنت ترغب في التعبير عن إبداعك في المطبخ، اختر تصميم الحد الأدنى مثل ما نراه في الصورة! مع الكثير من مساحة التخزين، مع أسطح ملساء أنيقة.