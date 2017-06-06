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8 مطابخ رائعة بمساحة 12 متر مربع

Heba khlili Heba khlili
Collezione M_22, Meson's Meson's KitchenSinks & taps
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عندما يتعلق الأمر بتصميم مطبخ تعتبر مساحة 22  قدم مربع هي مساحة سخية من الفضاء. حيث يمكنك تصميمه بعدة تصاميم وعلى حسب احتياجاتك! يمكنك إنشاء بيئة دافئة ووظيفية التي تمنحك حرية الإبداع والتفنن في مساحة الطبخ!
لذلك، دعونا نستوحي من اقتراحات المختصين في هوميفاي ونكتشف 8 مطابخ رائعة بمساحة اقل من 22 قدم مربع. سترى كم هي جميلة وأنيقة.

1. الحديث والملون

Cucina Piana LACCATA LUCIDA, gentili group gentili group KitchenStorage
gentili group

gentili group
gentili group
gentili group

إذا كنت تحب الألوان، ستقع بالتأكيد في حب هذا المطبخ المبهج بنغماته الحمراء الجريئة. هذا المطبخ الحديث يتميز باستخدام وظيفي فعال للمساحة.

2. الريفي الأنيق

The Park Kitchen Nottingham by deVOL deVOL Kitchens مطبخ خشب Grey
deVOL Kitchens

The Park Kitchen Nottingham by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

تم تزيين هذا المطبخ الريفي الأنيق بتصميم متطور جدا مع لمسات ريفية، بما في ذلك الأرضية الخشبية الدافئة. الثريا من النمط العتيق أما الضوء الطبيعي أعطى الإشراق المهم والمناسب للمطبخ بطريقة. هذا المطبخ هو مثالي ليس للمنزل الريفي إنما أيضا للمنازل المعاصرة!

3. طويل وضيق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكن لمطبخ بمساحة 22 قدم مربع أن يمتد أيضا بشكل طولي وضيق. ومن هنا ستعرف قدرة خبراء التصميم في قدرتهم على تصميم مطبخ طولي وضيق بطريقة عملية ووظيفية بحيث لا يبدو أي  فوضى أو ازدحام.

4. النمط الصناعي

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design مطبخ
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

مع جزيرة مطبخ كبيرة كيف لا تقع في الحب مع هذه المساحة؟ يتميز هذا المطبخ ذو الطراز الصناعي بجميع أنواع الظلال الرمادي كما يتميز بجزيرة كبيرة في منتصف المساحة من المرمر الفاخر. تكوين وظيفي مثالي للعائلات الكبيرة.

5. على النمط الصناعي لكن مع جزيرة صغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل أن يكون لديك أكثر مساحة أكبر في وسط المطبخ، اختر جزيرة مطبخ أصغر. في هذا التصميم، يمكننا أن نرى كيف تعمل جزيرة المطبخ الصغيرة بشكل جميل في المطبخ على النمط الصناعي. عززت الألوان الهادئة والضوء الطبيعي من التصميم الجميل والواسع.

6. حيوي ومشرق

NEUTRO SU NEUTRO, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione مطبخ
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

في هذا المطبخ، يمكننا أن نرى كيف عملت النوافذ الكبيرة على تعزيز منطقة الطهي وساعدت في تهوية جيدة وإضاءة مناسبة، بالمقابل نرى جزيرة المطبخ الكبيرة بتصميم وظيفي وأنيق.

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7. الحديث والوظيفي

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

هذا المطبخ الحديث والوظيفي مثير للإعجاب للغاية، مع تركيبه أنيقة ومزيج متناغم بين الإضاءة والظلال. المصابيح المعلقة المزدوجة تظهر أسلوب وظيفي!

8. الحد الأدنى بتجهيز جيد

Collezione M_22, Meson's Meson's KitchenSinks & taps
Meson&#39;s

Meson's
Meson&#39;s
Meson's

إذا كنت ترغب في التعبير عن إبداعك في المطبخ، اختر تصميم الحد الأدنى مثل ما نراه في الصورة! مع الكثير من مساحة التخزين، مع أسطح ملساء أنيقة.

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